13:53 10 мая

Кадры участия украинских Т-64 в "танковом биатлоне" НАТО

В интернете появилось видео участия украинских военных в танковом биатлоне НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», который проходит в Германии на полигоне Графенвер в Баварии.







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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 12:54
    Черт побери... Понимаю, что они уже нам не друзья и даже "не братья", но не могу не болеть за Т-64Б... Все таки мой первый танк. И если они умудряться завоевать призовое место, то я буду рад Победе СОВЕТСКОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ!!!!
    svp67
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
      игра,в которой "болеть" не за кого...
      андрей юрьевич
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