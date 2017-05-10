Кадры участия украинских Т-64 в "танковом биатлоне" НАТО Сегодня, 12:52 В интернете появилось видео участия украинских военных в танковом биатлоне НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», который проходит в Германии на полигоне Графенвер в Баварии. 2 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Штурмовое орудие Stug Пивной путч Гитлера Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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