Пентагон направит в Афганистан еще 5 тысяч военнослужащих

Я хочу напомнить, что совсем недавно в Афганистане было более 100 тыс. военнослужащих США и НАТО. Даже такое количество солдат западной коалиции было не способно что-то сделать. Что могут сделать дополнительные силы в несколько тысяч человек?

Афганистану не нужны ничьи войска на своей территории. Мы надеемся, что политика нового президента США по отношению к Афганистану изменится. Очень важно, чтобы он начал по-настоящему сотрудничать с Россией в афганском направлении и в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом,