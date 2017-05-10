Пентагон направит в Афганистан еще 5 тысяч военнослужащих
США направят в Афганистан дополнительный военный контингент, численность которого составит около 5 тыс. человек, сообщают Известия со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Сейчас в Афганистане находятся около 9-ти тыс. военнослужащих США.
«Ситуация в Афганистане патовая. Движение "Талибан", ИГ (обе организации запрещены в РФ) и другие группировки усилили свою активность. Было объявлено о начале весеннего наступления. Командование американского контингента заявило о необходимости подкрепления. Белый дом и конгресс согласны с мнением американских военных. Идет обсуждение количества военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан. Называется цифра в 5 тыс. солдат», – сказал источник газете.
По мнению спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, наращивание военного присутствия США в Афганистане «по просьбе генералов, которые не справляются с ситуацией», не поможет стабилизировать республику.
Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что стране не нужны на своей территории иностранные войска.
Сейчас в Афганистане находятся около 9-ти тыс. военнослужащих США.
«Ситуация в Афганистане патовая. Движение "Талибан", ИГ (обе организации запрещены в РФ) и другие группировки усилили свою активность. Было объявлено о начале весеннего наступления. Командование американского контингента заявило о необходимости подкрепления. Белый дом и конгресс согласны с мнением американских военных. Идет обсуждение количества военнослужащих, которые будут направлены в Афганистан. Называется цифра в 5 тыс. солдат», – сказал источник газете.
По мнению спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, наращивание военного присутствия США в Афганистане «по просьбе генералов, которые не справляются с ситуацией», не поможет стабилизировать республику.
Я хочу напомнить, что совсем недавно в Афганистане было более 100 тыс. военнослужащих США и НАТО. Даже такое количество солдат западной коалиции было не способно что-то сделать. Что могут сделать дополнительные силы в несколько тысяч человек?сказал Кабулов.
Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что стране не нужны на своей территории иностранные войска.
Афганистану не нужны ничьи войска на своей территории. Мы надеемся, что политика нового президента США по отношению к Афганистану изменится. Очень важно, чтобы он начал по-настоящему сотрудничать с Россией в афганском направлении и в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом,отметил Карзай.
Использованы фотографии: The U.S. Army/flickr.com
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