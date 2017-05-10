Сергей Лавров в США встретится с Рексом Тиллерсоном и Дональдом Трампом

В ходе совещания обсуждались текущие вопросы российской повестки дня. В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений. Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в США проведёт переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Известно и о том, что запланирована и его встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Напомним, что во время визита в Москву российский президент Владимир Путин принимал госсекретаря Тиллерсона. Трамп, судя по всему, решился на аналогичный приём – в отношении главы российского МИД.Перед поездкой в США Сергея Лаврова был созван Совет безопасности РФ, где были обсуждены наиболее актуальные вопросы российско-американской повестки. Комментарий Дмитрия Пескова по этому поводу (цитата Интерфакс ):В американских СМИ со ссылкой на Госдеп США сообщают о том, что Сергей Лавров обсудит с американскими властями Сирию, Донбасс и отдельно отношения между Москвой и Вашингтоном.Эксперты высказывают соображения по поводу согласования будущей встречи Путина с Трампом.По поводу поездки главы МИД РФ в США в социальных сетях уже появились шутки: