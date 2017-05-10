13:55 10 мая

Сергей Лавров в США встретится с Рексом Тиллерсоном и Дональдом Трампом

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в США проведёт переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Известно и о том, что запланирована и его встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Напомним, что во время визита в Москву российский президент Владимир Путин принимал госсекретаря Тиллерсона. Трамп, судя по всему, решился на аналогичный приём – в отношении главы российского МИД.

Перед поездкой в США Сергея Лаврова был созван Совет безопасности РФ, где были обсуждены наиболее актуальные вопросы российско-американской повестки. Комментарий Дмитрия Пескова по этому поводу (цитата Интерфакс ):
В ходе совещания обсуждались текущие вопросы российской повестки дня. В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений. Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения.


В американских СМИ со ссылкой на Госдеп США сообщают о том, что Сергей Лавров обсудит с американскими властями Сирию, Донбасс и отдельно отношения между Москвой и Вашингтоном.


Эксперты высказывают соображения по поводу согласования будущей встречи Путина с Трампом.

Сергей Лавров в США встретится с Рексом Тиллерсоном и Дональдом Трампом


По поводу поездки главы МИД РФ в США в социальных сетях уже появились шутки:
Прилетев в США, Сергей Лавров для начала уволил главу ФБР, а затем любезно согласился принять Дональда Трампа.

Использованы фотографии: Русская Правда
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 13:27
    Надеюсь, что встреча пройдет конструктивно. И Сергею Викторовичу не придется комментировать общение с Трампом и его Рексом своей знаменитой фразой laughing
    Тралл
  2. Ierarh Сегодня, 13:27
    Никто никогда не знает, продали уже его или ещё нет...
    Ierarh
    1. Смог Сегодня, 13:43
      Его , это кого? Нельзя ли более конкретно. Да, а никто это кто?
      Здесь не канал РенТВ, загадки разгадывать не кому.
      Смог
  3. 210окв Сегодня, 13:28
    Что?"изолента"закончилась?
    210окв
  4. новичок Сегодня, 13:28
    последний абзац статьи мне очень понравился.
    новичок
    1. pvv113 Сегодня, 13:34
      Полностью с Вами солидарен hi
      pvv113
      1. Смог Сегодня, 13:43
        Ох уж эти русские хакеры laughing
        Смог
  5. Kenneth Сегодня, 13:30
    Надеюсь икорки с собой прихватил. Для конструктивной беседы.
    Kenneth
    1. Смог Сегодня, 13:44
      А как же! И водочки, запотевшей!
      Смог
  6. vch Сегодня, 13:51
    Скорее всего будут обсуждать введение нашими без полетных зон над Сирией. Уже прошли сообщения, что американцы заявили, что дескать они все равно будут летать где хотят и бомбить, кого считают нужным. Вот Лавров и полетел, что бы "разрулить" ситуацию и убедить матрасников не "лезть наражон"...
    vch
  7. Платов Сегодня, 13:55
    А Трампу импичмент не объявят из-за связей с Россией?! bully А то у них бак походу совсем потек....)))))))))) Надеюсь будут решены многие проблемы...
    Платов
Картина дня