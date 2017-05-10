14:00 10 мая

На Параде Победы в Набережных Челнах продемонстрирован новый колесный тягач

На прошедшем в Набережных Челнах Параде Победы, многочисленные зрители могли наблюдать новый колесный тягач "Платформа - О", передает местное издание "Вести КАМАЗа" .



«Платформа-О» это разработанный «КАМАЗом» новейший колесный тягач под несколько типов межконтинентальных баллистических ракет, включая новейшие «Ярс» и «Рубеж». Сейчас пусковые установки наших мобильных стратегических комплексов «Тополь» и «Ярс», оперативно-тактических «Искандеров»» и береговых «Бастионов» устанавливаются на шасси, выпущенные Минским заводом колесных тягачей.


На Параде Победы в Набережных Челнах продемонстрирован новый колесный тягач


По данным СМИ, «Платформа» стала первым полностью российским семейством сверхтяжелых тягачей, запущенным в серийное производство.

Использованы фотографии: http://vestikamaza.ru/
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 13:41
    Замена продукции МЗКТ?А что скажет на это ЛАГ?
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 13:47
      Это сырой продукт. Уже 9 лет доводят до ума. Хотели перепрыгнуть мзкт на поколение, но пока не получилось.
      Сроки ОКР «Платформа О» уже сорваны, — рассказал он «БИЗНЕС Online». — Но это вина не только КАМАЗа. Он, например, электродвигатели не делает, источники питания и силовую электронику — тоже. Все это приходит от смежников, они тоже прокололись. Главное автобронетанковое управление еще в 2014 году говорило: на необходимые параметры по электродвигателям, источникам питания, силовой электронике не выходим. Причем в силу объективных технических ограничений: в мире нет технологий, которые позволяют реализовать электродвижение с приемлемыми для минобороны параметрами…

      Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/316738
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 13:50
        Безусловно.Но машина должна быть своя.
        Цитата: Zibelew
        Это сырой продукт.
        Сроки ОКР «Платформа О» уже сорваны, — рассказал он «БИЗНЕС Online». — Но это вина не только КАМАЗа. Он, например, электродвигатели не делает, источники питания и силовую электронику — тоже. Все это приходит от смежников, они тоже прокололись. Главное автобронетанковое управление еще в 2014 году говорило: на необходимые параметры по электродвигателям, источникам питания, силовой электронике не выходим. Причем в силу объективных технических ограничений: в мире нет технологий, которые позволяют реализовать электродвижение с приемлемыми для минобороны параметрами…

        Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/316738
        210окв
      2. К0щей Сегодня, 13:50
        любой продукт когда-то был сырым. 1 поездка в тайгу, 1 в Сирию, 1 в Арктику - и сразу все косяки найдут.
        К0щей
  2. МПК105 Сегодня, 13:44
    Пардон-а огнетушители что,порошковых не нашлось???Такими пираты огонь с порохового погреба сбивали... negative
    МПК105
    1. pv1005 Сегодня, 13:48
      Цитата: МПК105
      Пардон-а огнетушители что,порошковых не нашлось???Такими пираты огонь с порохового погреба сбивали... negative

      А чем вас углекислотные не устраивают? request
      pv1005
      1. Antidote Сегодня, 13:56
        Что те, что другие - уже прошлый век. ОВЭ сейчас заруливют, только дороговаты.
        Antidote
  3. Инжeнeр Сегодня, 13:49
    16х16 не показали, чтоб Батьку не обижать?
    Инжeнeр
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