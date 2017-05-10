На Параде Победы в Набережных Челнах продемонстрирован новый колесный тягач
На прошедшем в Набережных Челнах Параде Победы, многочисленные зрители могли наблюдать новый колесный тягач "Платформа - О", передает местное издание "Вести КАМАЗа" .
«Платформа-О» это разработанный «КАМАЗом» новейший колесный тягач под несколько типов межконтинентальных баллистических ракет, включая новейшие «Ярс» и «Рубеж». Сейчас пусковые установки наших мобильных стратегических комплексов «Тополь» и «Ярс», оперативно-тактических «Искандеров»» и береговых «Бастионов» устанавливаются на шасси, выпущенные Минским заводом колесных тягачей.
По данным СМИ, «Платформа» стала первым полностью российским семейством сверхтяжелых тягачей, запущенным в серийное производство.
«Платформа-О» это разработанный «КАМАЗом» новейший колесный тягач под несколько типов межконтинентальных баллистических ракет, включая новейшие «Ярс» и «Рубеж». Сейчас пусковые установки наших мобильных стратегических комплексов «Тополь» и «Ярс», оперативно-тактических «Искандеров»» и береговых «Бастионов» устанавливаются на шасси, выпущенные Минским заводом колесных тягачей.
По данным СМИ, «Платформа» стала первым полностью российским семейством сверхтяжелых тягачей, запущенным в серийное производство.
Использованы фотографии: http://vestikamaza.ru/
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