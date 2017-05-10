К лётным испытаниям приступил девятый образец ПАК ФА

Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести всё штатное вооружение,

У нас девятый самолет уже выходит. Мы перешли к комплексным испытаниям, к испытаниям авиационных средств поражения, всего комплекса авионики,