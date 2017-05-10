К лётным испытаниям приступил девятый образец ПАК ФА
В Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся 9-й по счету истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), передает Рамблер/новости со ссылкой на Ленту.ру.
Наземные испытания самолета начались в октябре прошлого года.
Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования самолета сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.
Агентство напоминает, что первый образец самолета Т-50 поднялся в воздух в январе 2009 года. Сроки запуска истребителя в серию неоднократно сдвигались. В настоящее время ожидаются первые серийные поставки в 2018 году. При этом готовность первого подразделения на новых машинах планируется на 2020 год.
Опытные экземпляры ПАК ФА сейчас проходят испытания в летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. Часть опытных самолетов передана вооруженным силам и проходит испытания в 929-м государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Астраханской области.
Наземные испытания самолета начались в октябре прошлого года.
Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести всё штатное вооружение,рассказал изданию военный источник.
Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования самолета сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.
У нас девятый самолет уже выходит. Мы перешли к комплексным испытаниям, к испытаниям авиационных средств поражения, всего комплекса авионики,сказал в прошлом году Борисов.
Агентство напоминает, что первый образец самолета Т-50 поднялся в воздух в январе 2009 года. Сроки запуска истребителя в серию неоднократно сдвигались. В настоящее время ожидаются первые серийные поставки в 2018 году. При этом готовность первого подразделения на новых машинах планируется на 2020 год.
Опытные экземпляры ПАК ФА сейчас проходят испытания в летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. Часть опытных самолетов передана вооруженным силам и проходит испытания в 929-м государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Астраханской области.
Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ТАСС
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