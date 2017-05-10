13:53 10 мая

К лётным испытаниям приступил девятый образец ПАК ФА

В Комсомольске-на-Амуре в воздух поднялся 9-й по счету истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), передает Рамблер/новости со ссылкой на Ленту.ру.

К лётным испытаниям приступил девятый образец ПАК ФА


Наземные испытания самолета начались в октябре прошлого года.


Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести всё штатное вооружение,
рассказал изданию военный источник.

Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования самолета сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.

У нас девятый самолет уже выходит. Мы перешли к комплексным испытаниям, к испытаниям авиационных средств поражения, всего комплекса авионики,
сказал в прошлом году Борисов.

Агентство напоминает, что первый образец самолета Т-50 поднялся в воздух в январе 2009 года. Сроки запуска истребителя в серию неоднократно сдвигались. В настоящее время ожидаются первые серийные поставки в 2018 году. При этом готовность первого подразделения на новых машинах планируется на 2020 год.

Опытные экземпляры ПАК ФА сейчас проходят испытания в летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. Часть опытных самолетов передана вооруженным силам и проходит испытания в 929-м государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Астраханской области.

Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ТАСС
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Комментарии 7

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  1. kebeskin Сегодня, 13:44
    Почти 10 лет прошло, а серийного образца все нет. Огорчает.
    kebeskin
    1. yuriy55 Сегодня, 13:46
      Радует, что дело продвигается и близится к завершению...До 2018 осталось...одни выборы... bully
      yuriy55
  2. 210окв Сегодня, 13:45
    Все это хорошо..Только сроки не радуют..
    210окв
  3. Смог Сегодня, 13:50
    Но с двигателем первого поколения.
    Смог
  4. Платов Сегодня, 13:50
    Красавец самолет! Очень хочется его в живую уже увидеть... Говорят, что он не 5 поколения а 4+++, в связи с тем, что не решен вопрос с малозаметностью. Кто в курсе проясните? Очень интересно. И почему не могут решить эту проблему? А да... и еще слышал, что движки на нем не 5го поколения, а 4+++ также. Могу ошибаться. Хочется мнения спецов услышать.
    Платов
  5. Machete Сегодня, 13:51
    Можно подумать, что офигенно серийный ф-35 где-то будет вообще использоваться в боевых действиях когда-либо. Что ф-22, что Ф-35 противопоказаны войны. Когда наш пойдёт, то его точно будут обкатывать в горячей точке. Да в той же Сирии.
    Machete
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:52
    В таком деле торопиться не надо. Ну возьмем ракеты. Стартующие "из трюма" - из отсека вооружения. Их головки самонаведения не могут видеть цель. Как это может быть реализовано? Это совсем новые принципы работы ГСН. Новые локаторы. Новые двигатели. Радиопоглощающее покрытие. Да куда не ткни - ... А ошибки будут стоить - миллиарды. И не рублей. Пусть лучше 7 раз отмерят ...
    Горный стрелок
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