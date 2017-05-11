Первую открытку товарищ Ким отправил Путину
Ким Чен Ын, разославший в разные страны поздравления с Новым годом по лунному календарю, первую свою открытку отправил в адрес президента Путина. Это дало повод иным заграничным экспертам утверждать, что вождь северных корейцев рассчитывает на помощь Москвы в том случае, если Китай пойдёт на поводу у США и усилит санкции против КНДР.
Когда северокорейский лидер рассылал поздравления с лунным Новым годом, первая открытка ушла к президенту России Владимиру Путину. И уж потом пошли открытки в адрес лидера Китая и других союзников Пхеньяна. Об этом сообщило официальное информационное агентство КНДР.
Некоторые специалисты, изучающие Северную Корею, утверждают, что Ким Чен Ын, желая выжить при санкциях, ищет содействия России. Помощь от Москвы потребуется в том случае, ежели Пекин, на долю которого приходится около девяноста процентов торговли с Северной Кореей, усилит санкции против этой изолированной страны в рамках сдерживания её ядерных и ракетных программ, сообщает «Рейтер» .
И основания для такого мнения имеются: недавно президент США похвалил товарища Си Цзиньпина за помощь в попытке сдержать Пхеньян. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее обратился к Совету безопасности ООН с просьбой ввести дополнительные санкции, направленные на дальнейшую изоляцию Пхеньяна.
«Рейтер» отмечает, что признаков устойчивого роста торговли между Россией и Северной Кореей нет. Однако деловые контакты и транспортные связи между двумя странами крепнут и расширяются. Новая паромная переправа между Северной Кореей и российским портом Владивостоком позволит перевозить до 200 пассажиров и 1 тыс. тонн грузов шесть раз в месяц. Данные об отгрузке на Thomson Reuters Eikon показывают: в последнее время наблюдается постоянная отправка нефтеналивных танкеров из Владивостока в северокорейские порты восточного побережья.
На днях в портах Владивостока были загружены пять нефтеналивных судов под флагами Северной Кореи. Порты их назначения — северокорейские. Неизвестно, какие товары они перевозят, пишет агентство.
По данным СМИ, в этом году российские официальные лица посетили Пхеньян, чтобы обсудить вопрос более широкого сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Российское железнодорожное сообщение между российским восточным приграничным городом Хасаном и северокорейским портом Раджином используется для транспортировки угля, металлов и различных нефтепродуктов.
«Северная Корея не озабочена давлением или санкциями Китая, поскольку рядом находится Россия», — говорит Леонид Петров (Leonid Petrov), эксперт по Северной Корее из Австралийского национального университета (Australia National University). «На протяжении полувека Пхеньян стравливает Пекин и Москву, вынуждая их соперничать за право оказывать помощь и оказывать влияние на Северную Корею», — добавляет он.
Россия, особенно Владивосток, — дом для одной из крупнейших общин Северной Кореи в мире. Северные корейцы отправляют оттуда домой десятки тысяч долларов каждый месяц. Валюта необходима Пхеньяну.
Тем временем Вашингтон продолжает давить на КНДР. Выступая в Организации Объединённых Наций, госсекретарь Тиллерсон призвал государства разорвать дипломатические и финансовые связи с Пхеньяном и приостановить приток в страны северокорейских гастарбайтеров. Совет безопасности пока не согласовал какой-либо курс действий в отношении КНДР.
Агентство напоминает, что президенты Трамп и Путин обсудили по телефону «среди прочих вопросов» и ситуацию с Северной Кореей. Но ни о чём не договорились.
Сэмюэл Рамани, эксперт по России из Оксфордского университета, считает, что поддержка режима Пхеньяна может принести Москве экономические выгоды. Такая помощь показала бы, что Россия является «лояльным партнёром антизападных режимов, стоящих перед международной изоляцией и санкциями».
«Поскольку у России тесные экономические связи с другими странами, которые находятся в конфликте с Западом, например, с Ираном, Венесуэлой и Сирией, этот символический подтекст отношений с Северной Кореей получит и стратегический смысл».
Сейчас Соединённые Штаты призывают к эмбарго на продажу нефти в Северную Корею. Китай, главный поставщик Северной Кореи, вряд ли на это эмбарго согласится: такое решение может стать дестабилизирующим фактором для режима Пхеньяна. С другой стороны, ограничить торговлю КНР может.
Китай экспортирует в КНДР около 500 тыс. тонн сырой нефти и 270 тыс. тонн нефтепродуктов ежегодно, говорят источники в нефтяной промышленности Китая. По данным ООН, Россия, другой крупный поставщик нефти в Северную Корею, экспортировала около 36.000 тонн нефтепродуктов в 2015 году (последний год, за который имеются данные). Кроме того, Россия уже взяла на себя поставку авиатоплива в Северную Корею — после того как Китай приостановил экспорт два года назад, согласно отраслевым источникам в Китае.
Выше уже отмечалось, что Россия является источником иностранной валюты для Северной Кореи (в основном из Владивостока). Город в 100 км от границы с Северной Кореей является домом для тысяч северных корейцев, которые в основном работают на строительстве или делают ремонты квартир. На городских сайтах рекламируются «корейские профессиональные подрядчики», которые работают «дешево и быстро». Один северокорейский мужчина, который трудится на должности мастера, сказал «Рейтер», что он обязан ежемесячно передавать часть своего дохода (500 долларов) северокорейскому государству. Он не раскрыл свой ежемесячный доход, но сказал, что получает 4000 рублей (около 70 долларов США) за один рабочий день. По его словам, он проработал в России уже 11 лет. Жену и дочь он оставил дома, и видит их редко, приезжая на родину. Как и все северокорейцы, он носит нагрудный знак на лацкане с портретом покойного северокорейского лидера Ким Ир Сена. «Здесь [в России] лучше, чем в Северной Корее, — говорит он, не называя своего имени. — Там очень тяжёлая жизнь, а здесь вы можете зарабатывать деньги».
Несмотря на всё это и несмотря на разногласия с Соединёнными Штатами, эксперты говорят, что Россия вряд ли резко увеличит торговлю с Пхеньяном. Причина — недостаток валюты и «общая ненадёжность». «Любая торговля с Северной Кореей должна субсидироваться, — говорит Андрей Ланков, эксперт по Северной Корее из Сеульского университета Кукмин. — Я не вижу, чтобы российское правительство тратило свои сокращающиеся валютные резервы на поддержку режима, который оно презирает и воспринимает как неизлечимо неблагодарный и склонный к рискованному авантюризму».
В заключение отметим, что КНДР призвала Южную Корею положить конец вражде между государствами.
«Печально, что на сегодняшний день отношения между Северной и Южной Кореей были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой», — цитирует сообщение северокорейской газеты «RT» .
Пхеньян призвал положить конец противостоянию разделённых стран и открыть эпоху сотрудничества.
Когда северокорейский лидер рассылал поздравления с лунным Новым годом, первая открытка ушла к президенту России Владимиру Путину. И уж потом пошли открытки в адрес лидера Китая и других союзников Пхеньяна. Об этом сообщило официальное информационное агентство КНДР.
Некоторые специалисты, изучающие Северную Корею, утверждают, что Ким Чен Ын, желая выжить при санкциях, ищет содействия России. Помощь от Москвы потребуется в том случае, ежели Пекин, на долю которого приходится около девяноста процентов торговли с Северной Кореей, усилит санкции против этой изолированной страны в рамках сдерживания её ядерных и ракетных программ, сообщает «Рейтер» .
И основания для такого мнения имеются: недавно президент США похвалил товарища Си Цзиньпина за помощь в попытке сдержать Пхеньян. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее обратился к Совету безопасности ООН с просьбой ввести дополнительные санкции, направленные на дальнейшую изоляцию Пхеньяна.
«Рейтер» отмечает, что признаков устойчивого роста торговли между Россией и Северной Кореей нет. Однако деловые контакты и транспортные связи между двумя странами крепнут и расширяются. Новая паромная переправа между Северной Кореей и российским портом Владивостоком позволит перевозить до 200 пассажиров и 1 тыс. тонн грузов шесть раз в месяц. Данные об отгрузке на Thomson Reuters Eikon показывают: в последнее время наблюдается постоянная отправка нефтеналивных танкеров из Владивостока в северокорейские порты восточного побережья.
На днях в портах Владивостока были загружены пять нефтеналивных судов под флагами Северной Кореи. Порты их назначения — северокорейские. Неизвестно, какие товары они перевозят, пишет агентство.
По данным СМИ, в этом году российские официальные лица посетили Пхеньян, чтобы обсудить вопрос более широкого сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Российское железнодорожное сообщение между российским восточным приграничным городом Хасаном и северокорейским портом Раджином используется для транспортировки угля, металлов и различных нефтепродуктов.
«Северная Корея не озабочена давлением или санкциями Китая, поскольку рядом находится Россия», — говорит Леонид Петров (Leonid Petrov), эксперт по Северной Корее из Австралийского национального университета (Australia National University). «На протяжении полувека Пхеньян стравливает Пекин и Москву, вынуждая их соперничать за право оказывать помощь и оказывать влияние на Северную Корею», — добавляет он.
Россия, особенно Владивосток, — дом для одной из крупнейших общин Северной Кореи в мире. Северные корейцы отправляют оттуда домой десятки тысяч долларов каждый месяц. Валюта необходима Пхеньяну.
Тем временем Вашингтон продолжает давить на КНДР. Выступая в Организации Объединённых Наций, госсекретарь Тиллерсон призвал государства разорвать дипломатические и финансовые связи с Пхеньяном и приостановить приток в страны северокорейских гастарбайтеров. Совет безопасности пока не согласовал какой-либо курс действий в отношении КНДР.
Агентство напоминает, что президенты Трамп и Путин обсудили по телефону «среди прочих вопросов» и ситуацию с Северной Кореей. Но ни о чём не договорились.
Сэмюэл Рамани, эксперт по России из Оксфордского университета, считает, что поддержка режима Пхеньяна может принести Москве экономические выгоды. Такая помощь показала бы, что Россия является «лояльным партнёром антизападных режимов, стоящих перед международной изоляцией и санкциями».
«Поскольку у России тесные экономические связи с другими странами, которые находятся в конфликте с Западом, например, с Ираном, Венесуэлой и Сирией, этот символический подтекст отношений с Северной Кореей получит и стратегический смысл».
Сейчас Соединённые Штаты призывают к эмбарго на продажу нефти в Северную Корею. Китай, главный поставщик Северной Кореи, вряд ли на это эмбарго согласится: такое решение может стать дестабилизирующим фактором для режима Пхеньяна. С другой стороны, ограничить торговлю КНР может.
Китай экспортирует в КНДР около 500 тыс. тонн сырой нефти и 270 тыс. тонн нефтепродуктов ежегодно, говорят источники в нефтяной промышленности Китая. По данным ООН, Россия, другой крупный поставщик нефти в Северную Корею, экспортировала около 36.000 тонн нефтепродуктов в 2015 году (последний год, за который имеются данные). Кроме того, Россия уже взяла на себя поставку авиатоплива в Северную Корею — после того как Китай приостановил экспорт два года назад, согласно отраслевым источникам в Китае.
Выше уже отмечалось, что Россия является источником иностранной валюты для Северной Кореи (в основном из Владивостока). Город в 100 км от границы с Северной Кореей является домом для тысяч северных корейцев, которые в основном работают на строительстве или делают ремонты квартир. На городских сайтах рекламируются «корейские профессиональные подрядчики», которые работают «дешево и быстро». Один северокорейский мужчина, который трудится на должности мастера, сказал «Рейтер», что он обязан ежемесячно передавать часть своего дохода (500 долларов) северокорейскому государству. Он не раскрыл свой ежемесячный доход, но сказал, что получает 4000 рублей (около 70 долларов США) за один рабочий день. По его словам, он проработал в России уже 11 лет. Жену и дочь он оставил дома, и видит их редко, приезжая на родину. Как и все северокорейцы, он носит нагрудный знак на лацкане с портретом покойного северокорейского лидера Ким Ир Сена. «Здесь [в России] лучше, чем в Северной Корее, — говорит он, не называя своего имени. — Там очень тяжёлая жизнь, а здесь вы можете зарабатывать деньги».
Несмотря на всё это и несмотря на разногласия с Соединёнными Штатами, эксперты говорят, что Россия вряд ли резко увеличит торговлю с Пхеньяном. Причина — недостаток валюты и «общая ненадёжность». «Любая торговля с Северной Кореей должна субсидироваться, — говорит Андрей Ланков, эксперт по Северной Корее из Сеульского университета Кукмин. — Я не вижу, чтобы российское правительство тратило свои сокращающиеся валютные резервы на поддержку режима, который оно презирает и воспринимает как неизлечимо неблагодарный и склонный к рискованному авантюризму».
В заключение отметим, что КНДР призвала Южную Корею положить конец вражде между государствами.
«Печально, что на сегодняшний день отношения между Северной и Южной Кореей были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой», — цитирует сообщение северокорейской газеты «RT» .
Пхеньян призвал положить конец противостоянию разделённых стран и открыть эпоху сотрудничества.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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