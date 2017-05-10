Мощно и высокоточно: новый метод уничтожения парализует оборону боевиков

В распоряжении СМИ оказалась эксклюзивная видеосъёмка с беспилотного летательного аппарата Сирийской Арабской Армии, на которой зафиксированы точечные артиллерийские удары ВС САР по важным объектам террористов в провинции Дераа.Это первые видеокадры, показывающие эффективную работу сирийской артиллерии с использованием новых способов наведения и корректировки огня.