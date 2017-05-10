16:48 10 мая

Новый президент РК пообещал пересмотреть условия размещения американской ПРО THAAD

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин намерен пересмотреть вопрос размещения американской системы противоракетной обороны THAAD, передает РБК сообщение ABC News.



По словам Ина, такие действия он предпримет для того, чтобы система была размещена в приемлемом ключе для всех – самой Кореи, США и Китая.


Он отметил, что в случае отказа США от пересмотра соглашения, «преимущества THAAD будут ограничены» из-за резкого ухудшения отношений между Сеулом и Пекином.

Президент заявил также, что для решения этого вопроса готов посетить и США, и Китай и даже КНДР.

«Я готов полететь прямо в Вашингтон», – подчеркнул он, добавив, что поедет «и в Пекин, и Токио, и при подходящих условиях в Пхеньян».

Издание напоминает, что ранее «Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Южной Кореи», выразил обеспокоенность тем, что размещенная на территории республики система THAAD может быть использована для «проникновения в Китай и мониторинга китайских полетов и запусков ракет».

В должность президента Мун Чжэ Ин вступил 10 мая, на выборах за него проголосовали 41,1% избирателей или 13,4 млн. человек.

Использованы фотографии: U.S. Force Korea / AP
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Комментарии 11

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  1. Владимир 38 Сегодня, 15:04
    Скоро можно ожидать очередной смены президента ЮК)
    Владимир 38
    1. Чёрный Сегодня, 15:08
      После таких заявлений лучше ему в гостиницах не ночевать wassat .....особенно если горничные чернокожие
      Чёрный
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:14
        Чёрный
        После таких заявлений лучше ему в гостиницах не ночевать
        И вообще лучше сразу умереть. am Только потенциальный тиран, отказывается от самой лучшей и демократической помощи на Земле bully laughing
        Наблюдатель2014
        1. cniza Сегодня, 15:29
          Цитата: Владимир 38
          Скоро можно ожидать очередной смены президента ЮК)


          Могут и убить belay , не исключена игра , игра с Китаем.
          cniza
      2. рич Сегодня, 15:20
        После таких заявлений ему вообще лучше ночью в Гарлеме без охраны не появляться wassat .....особенно с наличными деньгами
        рич
    2. Самаритянин Сегодня, 15:15
      Лидером Южной Кореи избран политик, призывавший не следовать слепо курсом США. Новый президент Мун Чже Ин слывет противником размещения американской ПРО в стране, а Пекин называет не менее важным союзником Сеула, чем Вашингтон. Среди обещаний, которые дал Мун перед выборами, – восстановить «политику солнечного света» к северянам, то есть начать с КНДР диалог по ядерной программе.
      Наш человек - мирный и без дяди СЭМа в голове...
      Самаритянин
      1. viktor. Сегодня, 16:45
        Фото чёрно белое, к чему это? laughing
        viktor.
    3. сибиралт Сегодня, 15:53
      Ну, передут на другой, соседний участок, передвинут колючку метров на 100, а что изменится то?
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 15:11
    Скоро последует обвинение в отсутствии демократии в РК..И далее.."мы идем к вам.."
    210окв
  3. К0щей Сегодня, 15:11
    laughing в вашингтоне ему скажут: не будете брать - отключим воен поддержку)) в китае ему скажут: не уберете - отключим денежный поток)) красота wassat
    К0щей
  4. BlackMokona Сегодня, 15:24
    Только человек от либеральной партии Кореи. Поэтому такое , может он решил таки заплатить Трампу за Тхад?
    Идеология:
    социал-либерализм

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    BlackMokona
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