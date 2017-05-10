Новый президент РК пообещал пересмотреть условия размещения американской ПРО THAAD
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин намерен пересмотреть вопрос размещения американской системы противоракетной обороны THAAD, передает РБК сообщение ABC News.
По словам Ина, такие действия он предпримет для того, чтобы система была размещена в приемлемом ключе для всех – самой Кореи, США и Китая.
Он отметил, что в случае отказа США от пересмотра соглашения, «преимущества THAAD будут ограничены» из-за резкого ухудшения отношений между Сеулом и Пекином.
Президент заявил также, что для решения этого вопроса готов посетить и США, и Китай и даже КНДР.
«Я готов полететь прямо в Вашингтон», – подчеркнул он, добавив, что поедет «и в Пекин, и Токио, и при подходящих условиях в Пхеньян».
Издание напоминает, что ранее «Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Южной Кореи», выразил обеспокоенность тем, что размещенная на территории республики система THAAD может быть использована для «проникновения в Китай и мониторинга китайских полетов и запусков ракет».
В должность президента Мун Чжэ Ин вступил 10 мая, на выборах за него проголосовали 41,1% избирателей или 13,4 млн. человек.
По словам Ина, такие действия он предпримет для того, чтобы система была размещена в приемлемом ключе для всех – самой Кореи, США и Китая.
Он отметил, что в случае отказа США от пересмотра соглашения, «преимущества THAAD будут ограничены» из-за резкого ухудшения отношений между Сеулом и Пекином.
Президент заявил также, что для решения этого вопроса готов посетить и США, и Китай и даже КНДР.
«Я готов полететь прямо в Вашингтон», – подчеркнул он, добавив, что поедет «и в Пекин, и Токио, и при подходящих условиях в Пхеньян».
Издание напоминает, что ранее «Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Южной Кореи», выразил обеспокоенность тем, что размещенная на территории республики система THAAD может быть использована для «проникновения в Китай и мониторинга китайских полетов и запусков ракет».
В должность президента Мун Чжэ Ин вступил 10 мая, на выборах за него проголосовали 41,1% избирателей или 13,4 млн. человек.
Использованы фотографии: U.S. Force Korea / AP
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