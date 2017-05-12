Производительность труда как двигатель прогресса: сказки и реальность

Каждый раз, когда возникает вопрос о низкой оплате труда в России, практически все экономисты в один голос говорят: «Как работаем, так и получаем», а далее начинают приводить примеры того, во сколько раз по производительности труда мы отстаем от стран Запада.Посмотрев на эти цифры, мы видим: в разы! Ну, вроде на этом всё и заканчивается, т. е. получается, что мы плохо работаем.Помните, в СССР говорили: «Чтобы лучше жить, надо лучше работать»? Ну а теперь давайте посмотрим на факты, включим мозги и немножко проанализируем цифры.Для примера возьмем данные бюро статистики США за 2015 год: https://www.bls.gov/opub/ted/2016/employment-by-industry-1910-and-2015.htm#ted_20160303_footnotes.Мы обнаружим там очень интересные цифры. Оказывается, в основных производящих отраслях экономики США работает всего 13,7 процента работников (горнодобывающая промышленность — 0,5, промышленное производство — 8,7, строительство — 4,5). Остальные трудятся в непроизводственных отраслях (торговля — 23, финансы и недвижимость — 5,7, образование — 9,7, госслужба — 8,3 и т. д.).Таким образом, непосредственно в производстве физических товаров участвует только 13,7 процента рабочих. Соответственно, можно предположить, что себестоимость составляет не более 20% от продажной цены товара.А теперь давайте посмотрим на минимальную оплату труда в час в мире: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country.Ох, сколько там всего интересного можно найти! В России — 0,59 доллара США, в Австралии — 13,3, в Португалии — 4,03, в Сан-Марино (а где это, знаете?) — 10,8, в Сьерра-Леоне — 0,57, на Соломоновых островах — 0,4. Внимание! Сирия — 1,02, Таиланд — 1,09, Тимор — 0,6. Тунис — 0,51, Туркменистан — 0,88, Украина — 0,85. США — 7,25, Англия — 11,46. Вьетнам — 0,64. Китай — 0,93. И далее по списку.Какая наглядная картина, прекрасно иллюстрирующая неоколониализм в действии! Так и хочется спросить наше правительство: НЕ СТЫДНО? Не стыдно отдавать (а точнее, продавать) Россию в рабство Западу? Не стыдно смотреть в глаза рабочим и пенсионерам, учителям и медикам? Хотя, конечно, все действия правительства бухгалтеров очень даже логичны, т. к. практически все они бизнесмены или же связанные/повязанные с бизнесом люди, свято верящие в невидимость этого для всех остальных граждан. Ведь стоит только заикнуться о повышении минимальной оплаты труда, они практически сразу, в уме, на лету могут подсчитать, на сколько упадут их персональные доходы и, естественно, приведут тот самый аргумент о низкой производительности труда и ее опережающем росте по отношению к зарплате.Посмотрев на цифры по минимальной оплате труда, можно сделать вывод о том, что в Сан-Марино производительность труда в 18,3 раза выше, чем в России. А в Австралии аж в 22,5 раза выше. Т. е. вчерашний австралийский школьник, сидя на телефоне и отвечая на звонки потребителей, делает это в 22 раза с лишним быстрее, чем его российский коллега? Заявляю, исходя из личного опыта: ПОЛНАЯ ЧУШЬ, это физически невозможно. Средний российский выпускник школы работает ЛУЧШЕ. Тогда почему такая огромная разница? 22,5 раза. А давайте посмотрим на зарплаты депутатов Госдумы (360.000 руб.) и минимальную зарплату (0,59*60*200 = 7080 руб.) — разница в 50,8 раза!А что в Австралии? Просто для сравнения. Минимальная оплата труда — 35.500 долларов в год. 201.200 долларов в год — для членов парламента. Разница — 5,6 раза.М-да… На ум приходит только известная фраза классика: «Как далеки они были от народа»! Похоже, назревает революция…А может, дело в другом? Возьмем, например, дворника в России и работника коммунальных служб на Западе (уборщика улиц). У нашего метла, а у тамошнего — мусороуборочный комбайн. Пойди, посоревнуйся! А если провести мысленный эксперимент и уравнять зарплату дворников/уборщиков, что получится? Первой реакцией будет полный коллапс нашего коммунального хозяйства. Нет такого бюджета, чтобы дворнику платить 13 долларов в час. Но, посидев и подумав (а главное, подсчитав), мы вдруг обнаружим, что из дефицитной профессии профессия дворника может превратится в одночасье в престижную и высокоавтоматизированную, т. к. стало выгодно использовать уборочные машины с огромной производительностью. И один дворник станет убирать дворы в 20, а то и 50 домах, заменив 20, а то и 50 дворников с метлой. Но оператором таких уборочных комбайнов уже должен быть квалифицированный высокообразованный оператор, а не человек с улицы или из ближнего зарубежья. Но самое главное — высвободится 20 или даже 50 человек, которые могут и будут работать в других областях производства и обслуживания. И это касается практически всех сфер деятельности.Вот такая метаморфоза может произойти при подъеме минимальной оплаты труда до уровня западных стран.Т. е. тезис о том, что мы плохо работаем, является сказкой. Хотя он был правильным при плановом социализме в отсутствие конкуренции. В условиях же капитализма, при тотальной конкуренции, все обстоит с точностью до наоборот. Правда, при условии, что государство заботится о благосостоянии своих граждан через постоянный рост минимальной оплаты труда. Плановое повышение минимальной оплаты труда должно быть честным, справедливым и отражать реальное положение, т. е. обеспечивать минимальный прожиточный минимум, а то и выше. А уж дело бизнеса — найти пути повышения производительности труда, чтобы за те же деньги делать больше и лучше.Теперь давайте возьмем труд инженера, выполняющего одну и ту же работу у нас и на Западе.По причине того, что наш инженер получает в 10 раз меньше, он всегда будет отставать в развитии и технической оснащенности от западного в силу того, что в конечном итоге стоимость конечных результатов их работы (с точки зрения работодателя) будет сопоставима или даже лучше у нашего инженера. И так практически по всем отраслям и специальностям. Именно высокой стоимостью оплаты труда объясняется постоянное лидерство стран Запада в развитии и быстром внедрении новых технологий и постоянное отставание России в этом направлении.Новые технологии внедряются в первую очередь там, где это приносит наибольший экономический эффект. Стоимость труда практически всегда является основным компонентом себестоимости любого продукта, и чем выше будет эта компонента себестоимости, тем больше будет желание каждого бизнесмена ее уменьшить и сделать свой продукт более конкурентоспособным, вкладывая деньги в разработку и покупку новых технологий. Ждать же, когда вдруг ни с того ни с сего возрастет производительность труда, — занятие бесперспективное и глупое. Имея же фору в виде низкой оплаты труда работников, наши бизнесмены только в очень исключительных случаях пожелают вкладывать средства в разработку и развитие своих прорывных новых технологий, отдав предпочтение внедрению старых западных технологий и материалов, субсидируя тем самым технологическое развитие Запада и консервируя наше технологическое отставание. И так будет всегда, если не изменить подход к системе оплаты труда как к ключевому элементу управления техническим и социальным прогрессом.Проблема только в том, что, похоже, мы уже опоздали. По прогнозам специалистов, в ближайшие 5-7 лет будет потеряно около 37 процентов рабочих мест, которые будут заменены роботами. Это на Западе. Т. е. мы вплотную подошли к рубежу, когда человек напрямую будет соревноваться с роботами и искусственным интеллектом. И кто выиграет в этом соревновании, сомневаться не приходится.Пока же вместо целенаправленной работы в этом стратегическом направлении наша власть предпочитает делать покупки западного ширпотреба в западных интернет-магазинах, не особо задумываясь о судьбе России. Налицо типичное колониальное мышление, а в результате — соответствующие ему управляющие действия в экономике.