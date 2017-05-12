Бухгалтеры и власть

«С этим бухгалтером еще наплачется вся Европа» (Бисмарк). Это было сказано о К. Марксе. Кудрин и другие наши либералы, конечно, даже и близко не стоят к этому классику, но Россия уж точно наплачется с ними, если последует их рекомендациям, особенно по части увеличения пенсионного возраста. А теперь всё по порядку.Согласно прогнозам специалистов, через 5-7 лет будет потеряно до 37% рабочих мест. В Скандинавии и некоторых других странах уже несколько лет ведутся дебаты о существенном сокращении рабочей недели и введении основного гарантированного дохода в виде безусловных выплат вне зависимости от наличия или отсутствия работы (т.е. фактически о гарантированном пособии по безработице). Думаете, это они (там, на Западе) с жиру бесятся? Не знают, что бы им еще пообсуждать? Нет, просто люди понимают, что потенциально 37% процентов населения через 5-7 лет окажется в рядах безработных, и НИКАКАЯ система социальной поддержки ни в одной стране мира не справится с таким ростом безработицы.Просто к сведению читателей: во времена Великой депрессии безработица доходила до 25%. Нам же предсказывают потерю 37% рабочих мест, и это плюс к уже имеющейся 5%-ной или около того безработице. Более того, это только через 5-7 лет. Дальше будет больше и безо всякой перспективы на улучшение ситуации. Если же увеличить пенсионный возраст, то это автоматически увеличит число безработных и соответственно еще больше ухудшит ситуацию.Хотелось бы хоть одним глазом взглянуть на тот магический калькулятор/программу, которым пользовался Кудрин, когда гонял цифры и составлял баланс. Хотя мне кажется, это была банальная подгонка результата под рекомендации МВФ/ФРС. Т. к. нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать, что при таком сценарии развития через 5-7 лет мы будем иметь жесточайший кризис и классическую революционную ситуацию с практически 100%-ной перспективой полного развала экономики и дезинтеграции страны. Впору говорить об уменьшении пенсионного возраста, введении полного жесточайшего государственного контроля над рынками труда, капитала, услуг и товаров и о кардинальном изменении модели налогообложения, экспортных и импортных пошлин, ориентированных только и прежде всего на поддержку национальной экономики и производителей (пока они есть). Если контроль над этими показателями будет потерян, социальные потрясения будут катастрофическими, а перспектива восстановления призрачна.