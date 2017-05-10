16:40 10 мая

США испытали доработанный БПЛА "ScanEagle" с водородным топливным элементом

Американская компания Insitu провела успешные испытания доработанной версии легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата ScanEagle. Как пишет Aviation Week , вместо обычного поршневого двигателя мощностью 1,5 лошадиные силы аппарат получил электромотор, за питание которого отвечал водородный топливный элемент, передает "Nplus1"

Беспилотные аппараты ScanEagle используются ВМС и Морской пехотой США для разведки и рекогносцировки. Аппарат позволяет получать данные о позициях противника, однако из-за использования на нем поршневого двигателя сильно шумит и может быть замечен с большого расстояния. Это ограничивает возможности применения беспилотника.

США испытали доработанный БПЛА "ScanEagle" с водородным топливным элементом

Водородный ScanEagle



Использование электромоторов позволяет снизить шумность беспилотных аппаратов. Во время испытаний доработанного аппарата Insitu зафиксировала существенно снижение уровня шума аппарата по сравнению с базовой версией ScanEagle. Данные о зафиксированном уровне шума не раскрываются. Менее шумный аппарат сможет подлетать ближе к позициям противника.

Доработанный беспилотник ScanEagle получил водородный топливный элемент, разработанный американской компанией Ballard Power Systems. Питающийся от него электромотор вращает пятилопастной воздушный винт (в базовой версии используется винт с двумя лопастями). Использовали винта с большим количеством лопастей позволило улучшить летные характеристики ScanEagle.

Базовая версия ScanEalge имеет в длину 1,7 метра и размах крыла 3,1 метра. Аппарат с максимальной взлетной массой 22 килограмма способен нести полезную нагрузку массой 3,4 килограмма. Беспилотник может выполнять полеты на скорости до 148 километров в час и находиться в воздухе около 24 часов. ScanEagle оснащен камерой высокого разрешения и тепловизором.

Использованы фотографии: https://insitu.com/
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Комментарии 15

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:13
    Гонка вооружений никуда не делась. Сейчас это беспилотное оружие.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 15:16
      Это скорее толчок к гонке вооружений.И мы к сожалению-догоняющие.
      Цитата: oleg-gr
      Гонка вооружений никуда не делась. Сейчас это беспилотное оружие.
      210окв
      1. Владимир 38 Сегодня, 15:23
        Цитата: 210окв
        Это скорее толчок к гонке вооружений.И мы к сожалению-догоняющие.

        Красота среди бегущих, первых нет и отстающих ...
        Владимир 38
        1. Владимир Постников Сегодня, 15:29
          Бег на месте общепримиряющий
          Владимир Постников
          1. cniza Сегодня, 15:35
            Цитата: oleg-gr
            Гонка вооружений никуда не делась. Сейчас это беспилотное оружие.


            Сейчас маховик раскручивается на полную мощность , хотя данный агрегат больше для гражданского применения.
            cniza
  2. Владимир Постников Сегодня, 15:17
    Некорректное написание.
    Если автор имеет в виду установку на Топливных Элементах, то это словосочетание употребляется только во множественном числе. В оригинале это Fuel Cell (топливная ячейка). Вот, решили перевести как топливные элементы.
    Ну не может самолет летать на одной топливной ячейке.
    Владимир Постников
  3. Приговор Сегодня, 15:22
    Учитывая нынешнюю стоимость получения водорода остаётся только порадоваться за американских налогоплательщиков. Жаль, в Израиле такого не "разработали", за них бы порадовался ещё больше... lol
    Приговор
    1. Владимир Постников Сегодня, 15:25
      Цитата: Приговор
      Учитывая нынешнюю стоимость получения водорода остаётся только порадоваться за американских налогоплательщиков. Жаль, в Израиле такого не "разработали", за них бы порадовался ещё больше...

      И какова эта стоимость?
      В США уже второй год продаются серийные автомобили на Топливных Элементах трех ведущих автомобильных корпораций. Эти автомобили могут купить любые американские налогоплательщики. Остается только порадоваться за них.
      Владимир Постников
      1. Приговор Сегодня, 15:55
        В данный момент наиболее доступным и дешёвым процессом является паровая конверсия. Согласно прогнозам, она будет использоваться в начальной стадии перехода к водородной экономике для упрощения преодоления проблемы «курицы и яйца», когда из-за отсутствия инфраструктуры нет спроса на водородные автомобили, а из-за отсутствия водородных автомобилей не строится инфраструктура. В долгосрочной перспективе, однако, необходим переход на возобновляемые источники энергии, так как одной из главных целей внедрения водородной энергетики является снижения выброса парниковых газов. Такими источниками может быть энергия ветра или солнечная энергия, позволяющая проводить электролиз воды.

        Производство водорода может быть сосредоточено на централизованных крупных предприятиях, что понижает себестоимость производства, но требует дополнительных расходов на доставку водорода к водородным автозаправочным станциям. Другим вариантом является маломасштабное производство непосредственно на специально оборудованных водородных автозаправочных станциях.
        Водород можно получать разной чистоты: 95-98% или особо чистый. В зависимости от дальнейшего использования водород получают под различным давлением: от 1,0 до 4,2 МПа. Сырье (природный газ или легкие нефтяные фракции) подогревается до 350-400° в конвективной печи или теплообменнике и поступает в аппарат десульфирования. Конвертированный газ из печи охлаждается в печи-утилизаторе, где вырабатывается пар требуемых параметров. После ступеней высокотемпературной и низкотемпературной конверсии СО газ поступает на адсорбцию СО2 и затем на метанирование остаточных оксидов. В результате получается водород 95-98,5% чистоты с содержанием в нем 1-5% метана и следов СО и СО2.

        В том случае, если требуется получать особо чистый водород, установка дополняется секцией адсорбционного разделения конвертированного газа. В отличие от предыдущей схемы конверсия СО здесь одноступенчатая. Газовая смесь, содержащая H2, CO2, CH4, H2O и небольшое количество СО, охлаждается для удаления воды и направляется в адсорбционные аппараты, заполненные цеолитами. Все примеси адсорбируются в одну ступень при температуре окружающей среды. В результате получают водород со степенью чистоты 99,99%. Давление получаемого водорода составляет 1,5-2,0 МПа.

        В настоящее время данным способом производится примерно половина всего водорода. Себестоимость процесса $2-5 за килограмм водорода. В будущем возможно снижение цены до $2-$2,50, включая доставку и хранение.
        Приговор
        1. Владимир Постников Сегодня, 16:10
          Ну и теперь считайте и сравнивайте:
          Удельный расход дизельного топлива дизельных электростанций примерно 0,184-0,220 кг/кВт*час.
          Удельный расход водорода при номинальной мощности ЭУ Топливные элементы примерно 0,042 кг/кВт*час.
          Владимир Постников
    2. рич Сегодня, 15:33
      Зря смеетесь.Концерн «Антонов», ныне входящий в госконцерн «Укроборонпром» сообщает об наличии удачных испытаний перспективных авиационных электромоторов на водородных топливных элементах.
      рич
      1. Басарев Сегодня, 15:47
        Он что, ещё живой? Я думал, с него все спецы бежали в Россию...
        Басарев
  4. Пофиг Сегодня, 15:28
    Эта "птичка "изначально была разработана для Рыбаков и вышла на рынок по цене 200.000 $ за комплект. После того как Пентагон обратил на неё внимания и стал закупать для армии, Boeing купил компанию "Insitu" a цена сразу выросла до двух Лимонов

    ScanEagle оснащен камерой высокого разрешения и тепловизором.

    - Обычная Sony Handycam на турели
    Пофиг
  5. Altona Сегодня, 16:09

    Может не стоит с водородом заморачиваться? Вон швейцарский самолет Solar Impulse 2 вообще тупо летает на солнечных батареях неограниченно долго и бесшумно. Правда стоит наверное как авиалайнер.
    Altona
    1. Владимир Постников Сегодня, 16:36
      Цитата: Altona
      Вон швейцарский самолет Solar Impulse 2 вообще тупо летает на солнечных батареях неограниченно долго и бесшумно.

      Не летает. Это был промо проект. Самолет выполнил поставленную задачу и сразу же ушел в музей.
      Владимир Постников
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