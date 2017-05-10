16:48 10 мая

Очередной катер «Мангуст» будет спущен на воду в Рыбинске

В четверг на Судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске состоится спуск на воду очередного скоростного патрульного катера «Мангуст» (проект 12150), передает RNS сообщение пресс-службы завода.



Это 70-й катер проекта 12150, построенный на "Вымпеле",
говорится в релизе.


Первоначально спуск на воду был запланирован на 2 мая, однако церемонию пришлось отложить «из-за резкого подъема воды в Волге».

Ранее сообщалось, что завод «Вымпел» построил партию скоростных катеров «Мангуст» для пограничной службы ФСБ, Минобороны, МЧС и таможенной службы.

Справка издания: «Патрульные катера проекта 12150 – серия быстроходных катеров прибрежной зоны разработки конструкторского бюро "Алмаз" и производства завода "Вымпел". Они предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой и рыбоохраной. Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом в составе морской тумбовой пулеметной установки, которая обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 м при высоте до 1500 м».

Использованы фотографии: Судостроительный завод "Вымпел"
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Комментарии 21

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  1. МПК105 Сегодня, 15:30
    Да вот же РАДОСТЬ- fellow Порадуюсь с Вами всеми тут...Ну.......ВСЁ.Трепещите,НАТОвцы...Смех сквозь слёзы,что называется...
    МПК105
    1. Zibelew Сегодня, 15:34
      Зато лодка Dilbar (15 917 т.) больше эсминца Zumwalt (14 564 т.).
      Zibelew
      1. НасРать Сегодня, 15:46
        Цитата: Zibelew
        Зато лодка Dilbar (15 917 т.) больше эсминца Zumwalt (14 564 т.).


        Усманов тайно установил на ней Калибры !! wassat


        Да у нас целый флот таковых !!!
        Вот этот список ВМФ России :
        http://tatyana-0953.livejournal.com/1026071.html
        НасРать
        1. Комментарий был удален.
        2. антивирус Сегодня, 16:15
          Вы не знали об этом? все олигархи по подписке, за свои кровные снарядили личные яхты ракетами. кто 1, кто и 8 контейнеров разместить сумел( только девок много надо кормить и ублажать-силиконом прикрывать палубы от инфракрасного излучения).
          антивирус
    2. рич Сегодня, 15:44
      береговой охране тоже катера нужны. Да и не только ей. Рыбинский «Вымпел» именно на катерах и специализируется.
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 15:52
        Дим,а ЛИДЕР-то где...Зачем вы нас обманываете,говоря,что деньги,на горбу нашем добываемые,в дело идут...На них 10 авианосцев можно за пару лет сделать,а не пару ЭТО вот...
        МПК105
        1. Комментарий был удален.
        2. Atlant-1164 Сегодня, 16:26






          вот что происходит!!
          Atlant-1164
  2. Pulya Сегодня, 15:31
    Вот это новость...
    Теперь наш флот усилен до "без придела"
    laughing
    Pulya
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:42
      70 катеров, эх такое бы количество кораблей по больше размером.
      DIVAN SOLDIER
    2. Atlant-1164 Сегодня, 16:16
      милитаризуемся.)) понимаешь -ли.!!!
      Atlant-1164
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:47
    Урр-я-я-я!Очередную лодку сделали!Крындец всем авианосцам и Арли Бёркам! wassat Надоело про мелочёвку.
    ВЕРЕСК
    1. Армата Сегодня, 16:13
      Цитата: ВЕРЕСК
      Урр-я-я-я!Очередную лодку сделали!Крындец всем авианосцам и Арли Бёркам! Надоело про мелочёвку.

      Категорически приветствую. Такие катера тоже нужны, вопрос в другом. Сейчас выпускают 3 завода катера для выполнения одинаковых задач. Не проще взять единый проект для всех служб и просто менять оборудование, затачивая катер для выполнения конкретной задачи? Нельзя, все судостроительные КБ и их придворные заводы хотять кушать и желательно вкусно. 70 катеров может и хорошо (если учесть то-что Алмаз приближенная к кормушке контора), но вот куда девать Пелла, Хабаровск, Казань? Они тоже выдают, хотя и не в таком количестве.
      А и ещё я один увидел что на фото не оружейная тумба, а простой станок стоит?
      Армата
  4. Комментарий был удален.
  5. богомданый Сегодня, 15:53
    Не весельная лодка уже хорошо.
    богомданый
  6. barclay Сегодня, 15:54
    Чета мы "по катерам вдарили" в последнее время...
    А двигатели опять импортные небось?
    barclay
  7. Atlant-1164 Сегодня, 16:14
    аж гордость берет меня .слезы умиления и радости .. Буяны-М, Граченки, ну и наконец Мангуст.потом будет Мангуст-М. и потом долгожданный Шторм.ппц ВМС США. \надеюсь они там не ржут..а сделали серьезное лицо\
    Atlant-1164
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:31
      Цитата: Atlant-1164
      аж гордость берет меня .слезы умиления и радости .. Буяны-М, Граченки, ну и наконец Мангуст.потом будет Мангуст-М. и потом долгожданный Шторм.ппц ВМС США. \надеюсь они там не ржут..а сделали серьезное лицо\

      А по вашему надо только авианосца воять с крейсерами? Строят у нас фрегаты и корветы...пока.Ледокольный флот пополняем и не только гражданским. К чему ваш такой глубокомысленный спич то?
      НЕКСУС
      1. Atlant-1164 Сегодня, 16:39
        Цитата: НЕКСУС
        А по вашему


        вот по нашему-














        это немногое из нашего..а вот выше перечисленное ..это из вашего. надеюсь доходчиво и понятно ответил.
        Atlant-1164
        1. Atlant-1164 Сегодня, 16:46
          ни черта ничего страна не производит..тупо продает природные ресурсы..и переводит наворованное за рубеж. попросите у них чуток.процентов 5 из наворовонного.и этого хватит построить суперсовременный флот в России.http://cdn.forbes.ru/sites/default/files/s
          tyles/100_100/public/forbes_import/po/popov_2.jpg
          ?itok=EGDJobHA
          Atlant-1164
          1. Atlant-1164 Сегодня, 16:47
            http://skolkozarabativaet.ru/lichnosti/rejting-mi
            lliarderov-rossii-2017/
            Atlant-1164
  8. without reverse Сегодня, 16:31
    и у них..Самый современный авианосец «Джеральд Форд» в 2017 году должен встать в строй, для того чтобы естественная убыль была восполнена. Естественно, что при его постройке учитывались самые последние достижения технологии. Служить кораблю предстоит полвека, за это время многое может произойти.
    without reverse
  9. Oznob Сегодня, 16:46
    Вот какой-то погранотряд на праздник получит обновку. Такие катера очень нужны служивым, т.к. на гражданском рынке есть много хорошей техники для браконьеров, с которой как-то надо конкурировать.
    Oznob
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