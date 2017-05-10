Очередной катер «Мангуст» будет спущен на воду в Рыбинске
В четверг на Судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске состоится спуск на воду очередного скоростного патрульного катера «Мангуст» (проект 12150), передает RNS сообщение пресс-службы завода.
Первоначально спуск на воду был запланирован на 2 мая, однако церемонию пришлось отложить «из-за резкого подъема воды в Волге».
Ранее сообщалось, что завод «Вымпел» построил партию скоростных катеров «Мангуст» для пограничной службы ФСБ, Минобороны, МЧС и таможенной службы.
Справка издания: «Патрульные катера проекта 12150 – серия быстроходных катеров прибрежной зоны разработки конструкторского бюро "Алмаз" и производства завода "Вымпел". Они предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой и рыбоохраной. Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом в составе морской тумбовой пулеметной установки, которая обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 м при высоте до 1500 м».
Это 70-й катер проекта 12150, построенный на "Вымпеле",говорится в релизе.
Первоначально спуск на воду был запланирован на 2 мая, однако церемонию пришлось отложить «из-за резкого подъема воды в Волге».
Ранее сообщалось, что завод «Вымпел» построил партию скоростных катеров «Мангуст» для пограничной службы ФСБ, Минобороны, МЧС и таможенной службы.
Справка издания: «Патрульные катера проекта 12150 – серия быстроходных катеров прибрежной зоны разработки конструкторского бюро "Алмаз" и производства завода "Вымпел". Они предназначены для использования спецслужбами, таможенной службой и рыбоохраной. Катер оснащен крупнокалиберным пулеметом в составе морской тумбовой пулеметной установки, которая обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 м при высоте до 1500 м».
Использованы фотографии: Судостроительный завод "Вымпел"
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