О Михалкове, "Ельцин-центре" и железных крестах вермахта

Музей («Ельцин-центр», - прим. автора) производит убедительное впечатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем мультимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, отлично организованных временных выставок (...) «Ельцин-центр – это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников. Он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России.

Лучшего подтверждения быть не может. Я абсолютно не удивлен, что «Ельцин-центр» получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от вермахта.

Информация об экспозиции «Ельцин-центра», которую я смог получить и изучить заочно, абсолютно подтвердилась при моем посещении музея.

Тот, кто не смотрел прямую видеотрансляцию из музея, может воспринять слова режиссёра всерьёз. Однако на самом деле никакого «посещения музея» по сути не было. Непримиримый борец с Ельцин Центром не двинулся дальше второго зала основной экспозиции. А всего залов в основной экспозиции музея – восемь. Весь свой пыл Михалков сосредоточил на восьмиминутном вводном фильме, не заметив, например, других медиапрограмм, которых в разных залах музея 163. Чтобы посмотреть все, потребуется восемь с половиной часов. Это ему было неинтересно. Михалков не нашёл времени для того, чтобы почитать документы, послушать видеосвидетельства очевидцев или хотя бы внимательно посмотреть хронику. При этом половину времени, отведённого им на музей, он потратил на монологи, предназначенные для сопровождающей его телекамеры. Сценарий «посещения музея» оказался бесхитростным – тот же «Бесогон», но в интерьерах Музея Ельцина.

Правда, автор и исполнитель порой настолько увлекался патриотической импровизацией, что назвал Александра III Царем-освободителем, перепутав его с Александром II. Но ведь это такие мелочи, когда главной задачей посещения Центра было не знакомство с музеем, а ответ на обидное обвинение: многие СМИ в эти дни написали, что Михалков оценивает музей в традиции «Пастернака не читал, но осуждаю…»

Никита Михалков с микрофоном-петличкой старательно работал на сопровождающую его камеру. Брал проникновенной интонацией, держал паузу, обращался через голову экскурсовода с пламенными монологами к «случайно» оказавшейся рядом массовке. Покидая музей, режиссер заявил, что нет никакой нужды изучать экспозицию, так как у него есть «сканы всех залов». Никите Михалкову был нужен не Музей Ельцина, а съёмочная площадка для очередного «Бесогона».



Тем не менее, мы рады, что Никита Михалков посетил наш Ельцин Центр. Как рады всякому посетителю, предвзятому или нет.

Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением.