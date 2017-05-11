О Михалкове, "Ельцин-центре" и железных крестах вермахта
Новый заочный бой между Никитой Михалковым и «Ельцин-центром» снова выдался громким, но победителя так и не выявил. И «бой» этот начался фактически 6 мая, когда в столице Хорватии Загребе состоялась, казалось бы, безобиднейшая церемония вручения премии за звание лучшего музея Европы. Речь идёт о премии EMYA-2017, которая учреждена Форумом европейских музеев (ФЕМ). Вручение наград победителям тоже проходило в музее. Это загребский музей Мимара, в котором и собрались представители европейского музейного бомонда.
Одним из главных номинантов премии и стал упомянутый «Ельцин-центр», что и превратило премию из безобиднейшей (на первый взгляд) в политически ангажированную. А это в свою очередь и вызвало острые комментарии от «почитателя» «Ельцин-центра» Никиты Михалкова.
Итак, коллектив «Ельцин-центра» во главе с директором Диной Сорокиной получил первый приз в номинации на премию им.Кеннета Хадсона. Для справки: Кеннет Хадсон и стал фактическим учредителем премии EMYA несколько десятилетий назад (в 1977 году).
Из диплома, врученного организаторами EMYA-2017 Дине Сорокиной:
На церемонии вручения премии присутствовали Татьяна Юмашева (дочь Бориса Ельцина, в 1996-1999 гг. – советник президента РФ) и Валентин Юмашев (её супруг с 2002 года, ранее – глава администрации президента РФ).
Из презентации «Ельцин-центра» в Загребе – перед церемонией вручения премии:
Получив премию EMYA-2017, коллектив «Ельцин-центра» заявил, что для их музея такая премия равносильна «Оскару» в кино.
Узнав о том, что лучшим музеем Европы (по версии Форума европейских музеев) признан именно «Ельцин-центр» при наличии огромного числа выставочных площадок с по-настоящему выдающимися экспонатами из серии мирового наследия, Михалков выразил свои эмоции в следующем виде (их эфира радиостанции «Говорит Москва» ):
Напомним, что история с острой критикой «Ельцин-центра» со стороны режиссёра началась с демонстрации в Центре мультипликационного ролика от истории России. Ролик был создан крайне тенденциозно – буквально каждый из этапов истории страны был представлен как тёмные и страшные годины, а вот ельцинский период истории России – настоящее «светлое время». Напомню, о каком ролике идёт речь:
Михалков отозвался об этом ролике, мягко говоря, не самым лестным образом, заявив, что в «Ельцин-центре» фактически искажают историю страны, насаждая переиначенные ценности в умах молодого поколения. В «Ельцин-центре» тогда обвинили режиссёра, посвятившего музею Ельцина один из выпусков «Бесогона», в том, что сам они ни разу не был в «Ельцин-центре», а потому это якобы не позволяет делать подобные выводы о фильме и всей экспозиции.
На этом заочная битва превратилась в очную, и Никита Михалков в конце прошлого года всё же отправился в Екатеринбург, где посетил объект собственной критики. Из заявления Михалкова от 17 декабря:
Это заявление привело сотрудников ельцинского пантеона в бешенство, которое вырвалось наружу. Сотрудники заявили, что Михалков, хотя и находился в музее, но со всей его экспозицией не ознакомился, «осмотрев лишь два зала из восьми».
Вот пресс-релиз от «Ельцин-центра» о визите Никиты Михалкова:
А это от «Ельцин-центра» по поводу заявления Михалкова о железном кресте от вермахта:
Никите Сергеевичу за интересную интерпретацию награды, конечно, спасибо. Но всё же есть одно но. Можно сколько угодно обсуждать этот «ельцинцентровский» весьма пакостный и тенденциозный ролик об «истории России», можно сколько угодно придумывать художественных эпитетов в отношении деятельности этой «организации» в связи с евронаграждами, вот только насколько всё это эффективно в плане борьбы за умы подрастающего поколения? Современная молодёжь активна, раскрепощена, она имеет возможность черпать информацию из тысяч различных источников, её привлекают дорогостоящие «фишки» того же «Ельцин-центра». А потому заявления Михалкова она (молодёжь), если Никиту Сергеевича именно это действительно волнует, будет воспринимать, уж простите, как банальное нытьё немолодого человека. Для большинства представителей современной молодёжи Никита Михалков это кто-то настолько «древний» и малоизвестный, что вряд ли молодые люди будут к нему прислушиваться. Это печально, но это факт.
Ещё хуже, если будет насаждаться вариант – «не пущать» и «запретить». Тогда будут играть «от противного», распуская либеральные сопли по поводу «ущемления прав человека».
Как же в таком случае быть? Нельзя и покритиковать, что ли?.. Нет, речь не об этом. Речь вот о чём: если «горячо обожаемые» ультралибералы так настаивают на том, что уровень свободы и конкурентоспособности в России должен непременно повыситься, то Никита Михалков вполне мог бы, что называется, «посодействовать». Как? Ну, как вариант – открыть другой центр, где как минимум демонстрировать более грамотные исторически и менее тенденциозные ролики. Думается, у Никиты Сергеевича есть все для этого таланты и ресурсы. Мы тут уже обсуждали «Сталин-центр». А что?.. Даже не питая особого пиетета перед личностью Сталина, вряд ли кто-то заявит, что это историческое персона и его исторический период у руля СССР менее достойны музея, нежели персона Ельцина и время его нахождения у власти в России. «Грозный-центр», «Екатерина-центр» и т.д. Вот в таком случае будет толерантно, честно и вполне себе конкурентно. Хочет человек – идёт в «Ельцин-центр», хочет – в «Сталин-центр», хочет не идёт ни в один, ни в другой, а ждёт, когда в нашей стране появится общий музей истории российских правителей – с максимально объективным отражением эпох их нахождения у власти.
Одним из главных номинантов премии и стал упомянутый «Ельцин-центр», что и превратило премию из безобиднейшей (на первый взгляд) в политически ангажированную. А это в свою очередь и вызвало острые комментарии от «почитателя» «Ельцин-центра» Никиты Михалкова.
Итак, коллектив «Ельцин-центра» во главе с директором Диной Сорокиной получил первый приз в номинации на премию им.Кеннета Хадсона. Для справки: Кеннет Хадсон и стал фактическим учредителем премии EMYA несколько десятилетий назад (в 1977 году).
Из диплома, врученного организаторами EMYA-2017 Дине Сорокиной:
Музей («Ельцин-центр», - прим. автора) производит убедительное впечатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем мультимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, отлично организованных временных выставок (...) «Ельцин-центр – это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников. Он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России.
На церемонии вручения премии присутствовали Татьяна Юмашева (дочь Бориса Ельцина, в 1996-1999 гг. – советник президента РФ) и Валентин Юмашев (её супруг с 2002 года, ранее – глава администрации президента РФ).
Из презентации «Ельцин-центра» в Загребе – перед церемонией вручения премии:
Получив премию EMYA-2017, коллектив «Ельцин-центра» заявил, что для их музея такая премия равносильна «Оскару» в кино.
Узнав о том, что лучшим музеем Европы (по версии Форума европейских музеев) признан именно «Ельцин-центр» при наличии огромного числа выставочных площадок с по-настоящему выдающимися экспонатами из серии мирового наследия, Михалков выразил свои эмоции в следующем виде (их эфира радиостанции «Говорит Москва» ):
Лучшего подтверждения быть не может. Я абсолютно не удивлен, что «Ельцин-центр» получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от вермахта.
Напомним, что история с острой критикой «Ельцин-центра» со стороны режиссёра началась с демонстрации в Центре мультипликационного ролика от истории России. Ролик был создан крайне тенденциозно – буквально каждый из этапов истории страны был представлен как тёмные и страшные годины, а вот ельцинский период истории России – настоящее «светлое время». Напомню, о каком ролике идёт речь:
Михалков отозвался об этом ролике, мягко говоря, не самым лестным образом, заявив, что в «Ельцин-центре» фактически искажают историю страны, насаждая переиначенные ценности в умах молодого поколения. В «Ельцин-центре» тогда обвинили режиссёра, посвятившего музею Ельцина один из выпусков «Бесогона», в том, что сам они ни разу не был в «Ельцин-центре», а потому это якобы не позволяет делать подобные выводы о фильме и всей экспозиции.
На этом заочная битва превратилась в очную, и Никита Михалков в конце прошлого года всё же отправился в Екатеринбург, где посетил объект собственной критики. Из заявления Михалкова от 17 декабря:
Информация об экспозиции «Ельцин-центра», которую я смог получить и изучить заочно, абсолютно подтвердилась при моем посещении музея.
Это заявление привело сотрудников ельцинского пантеона в бешенство, которое вырвалось наружу. Сотрудники заявили, что Михалков, хотя и находился в музее, но со всей его экспозицией не ознакомился, «осмотрев лишь два зала из восьми».
Вот пресс-релиз от «Ельцин-центра» о визите Никиты Михалкова:
Тот, кто не смотрел прямую видеотрансляцию из музея, может воспринять слова режиссёра всерьёз. Однако на самом деле никакого «посещения музея» по сути не было. Непримиримый борец с Ельцин Центром не двинулся дальше второго зала основной экспозиции. А всего залов в основной экспозиции музея – восемь. Весь свой пыл Михалков сосредоточил на восьмиминутном вводном фильме, не заметив, например, других медиапрограмм, которых в разных залах музея 163. Чтобы посмотреть все, потребуется восемь с половиной часов. Это ему было неинтересно. Михалков не нашёл времени для того, чтобы почитать документы, послушать видеосвидетельства очевидцев или хотя бы внимательно посмотреть хронику. При этом половину времени, отведённого им на музей, он потратил на монологи, предназначенные для сопровождающей его телекамеры. Сценарий «посещения музея» оказался бесхитростным – тот же «Бесогон», но в интерьерах Музея Ельцина.
Правда, автор и исполнитель порой настолько увлекался патриотической импровизацией, что назвал Александра III Царем-освободителем, перепутав его с Александром II. Но ведь это такие мелочи, когда главной задачей посещения Центра было не знакомство с музеем, а ответ на обидное обвинение: многие СМИ в эти дни написали, что Михалков оценивает музей в традиции «Пастернака не читал, но осуждаю…»
Никита Михалков с микрофоном-петличкой старательно работал на сопровождающую его камеру. Брал проникновенной интонацией, держал паузу, обращался через голову экскурсовода с пламенными монологами к «случайно» оказавшейся рядом массовке. Покидая музей, режиссер заявил, что нет никакой нужды изучать экспозицию, так как у него есть «сканы всех залов». Никите Михалкову был нужен не Музей Ельцина, а съёмочная площадка для очередного «Бесогона».
Тем не менее, мы рады, что Никита Михалков посетил наш Ельцин Центр. Как рады всякому посетителю, предвзятому или нет.
Правда, автор и исполнитель порой настолько увлекался патриотической импровизацией, что назвал Александра III Царем-освободителем, перепутав его с Александром II. Но ведь это такие мелочи, когда главной задачей посещения Центра было не знакомство с музеем, а ответ на обидное обвинение: многие СМИ в эти дни написали, что Михалков оценивает музей в традиции «Пастернака не читал, но осуждаю…»
Никита Михалков с микрофоном-петличкой старательно работал на сопровождающую его камеру. Брал проникновенной интонацией, держал паузу, обращался через голову экскурсовода с пламенными монологами к «случайно» оказавшейся рядом массовке. Покидая музей, режиссер заявил, что нет никакой нужды изучать экспозицию, так как у него есть «сканы всех залов». Никите Михалкову был нужен не Музей Ельцина, а съёмочная площадка для очередного «Бесогона».
Тем не менее, мы рады, что Никита Михалков посетил наш Ельцин Центр. Как рады всякому посетителю, предвзятому или нет.
А это от «Ельцин-центра» по поводу заявления Михалкова о железном кресте от вермахта:
Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением.
Никите Сергеевичу за интересную интерпретацию награды, конечно, спасибо. Но всё же есть одно но. Можно сколько угодно обсуждать этот «ельцинцентровский» весьма пакостный и тенденциозный ролик об «истории России», можно сколько угодно придумывать художественных эпитетов в отношении деятельности этой «организации» в связи с евронаграждами, вот только насколько всё это эффективно в плане борьбы за умы подрастающего поколения? Современная молодёжь активна, раскрепощена, она имеет возможность черпать информацию из тысяч различных источников, её привлекают дорогостоящие «фишки» того же «Ельцин-центра». А потому заявления Михалкова она (молодёжь), если Никиту Сергеевича именно это действительно волнует, будет воспринимать, уж простите, как банальное нытьё немолодого человека. Для большинства представителей современной молодёжи Никита Михалков это кто-то настолько «древний» и малоизвестный, что вряд ли молодые люди будут к нему прислушиваться. Это печально, но это факт.
Ещё хуже, если будет насаждаться вариант – «не пущать» и «запретить». Тогда будут играть «от противного», распуская либеральные сопли по поводу «ущемления прав человека».
Как же в таком случае быть? Нельзя и покритиковать, что ли?.. Нет, речь не об этом. Речь вот о чём: если «горячо обожаемые» ультралибералы так настаивают на том, что уровень свободы и конкурентоспособности в России должен непременно повыситься, то Никита Михалков вполне мог бы, что называется, «посодействовать». Как? Ну, как вариант – открыть другой центр, где как минимум демонстрировать более грамотные исторически и менее тенденциозные ролики. Думается, у Никиты Сергеевича есть все для этого таланты и ресурсы. Мы тут уже обсуждали «Сталин-центр». А что?.. Даже не питая особого пиетета перед личностью Сталина, вряд ли кто-то заявит, что это историческое персона и его исторический период у руля СССР менее достойны музея, нежели персона Ельцина и время его нахождения у власти в России. «Грозный-центр», «Екатерина-центр» и т.д. Вот в таком случае будет толерантно, честно и вполне себе конкурентно. Хочет человек – идёт в «Ельцин-центр», хочет – в «Сталин-центр», хочет не идёт ни в один, ни в другой, а ждёт, когда в нашей стране появится общий музей истории российских правителей – с максимально объективным отражением эпох их нахождения у власти.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://yeltsin.ru, rovego