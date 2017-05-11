Средний танк Kaplan MT (Турция / Индонезия)



Средний танк Kaplan MT во время подготовки к выставке. Фото Defence-blog.com



Рекламное изображение бронемашины. Фото FNSS / fnss.com.tr



Рекламное изображение бронемашины. Фото FNSS / fnss.com.tr



Архитектура боевых модулей семейства Cockerill 3000. Рисунок CMI / cmigroupe.com



Опытный Kaplan MT на выставке IDEF 2017. Фото Jakartagreater.com



Бортовая часть машины. Фото Jakartagreater.com

По материалам сайтов:

https://fnss.com.tr/

http://cmigroupe.com/

http://defence-blog.com/

http://monch.com/

https://jakartagreater.com/

Прямо сейчас в турецком Стамбуле проходит очередная выставка вооружений и военной техники IDEF 2017. В рамках этого мероприятия Турция и зарубежные страны представляют как уже известные, так и совершенно новые образцы различных классов и разного назначения. Одной из самых интересных новинок текущей выставки является перспективный средний танк Kaplan MT, появившийся в результате сотрудничества военных предприятий Турции и Индонезии.Проект среднего танка Kaplan MT был разработан в рамках сотрудничества турецкой компании FNSS и индонезийской PT Pindad. В ближайшем будущем новая бронемашина может быть предложена вооруженным силам Индонезии. В дальнейшем не исключается ее вывод на международный рынок вооружений и техники с целью получения новых контрактов. Тем не менее, по понятным причинам, пока авторы проекта могут лишь строить планы, касающиеся будущего танка.Совместный турецко-индонезийский проект Kaplan MT является очередной современной попыткой создать и выпустить на рынок средний по массе танк, отличающийся достаточно высокими техническими и боевыми характеристиками, но при этом имеющий приемлемую для большинства потенциальных покупателей цену. Кроме того, определенные особенности показанной машины явно указывают на то, что она разрабатывалась с учетом опыта локальных конфликтов последних десятилетий и предназначается для использования именно в подобных войнах.Можно утверждать, что в основе проекта Kaplan MT лежит желание создать новую бронемашину, лишенную недостатков основных боевых танков. Облик последних формировался с учетом особенностей гипотетической крупной войны между мощными военно-политическими блоками, в результате чего были получены высочайшие характеристики и уникальные возможности. Тем не менее, в условиях локальных конфликтов с многочисленными городскими боями и т.д. основные танки показывают себя не самым лучшим образом.В свете особенностей т.н. конфликтов низкой интенсивности основные танки оказываются чрезмерно дорогими для покупки и эксплуатации, а также недостаточно защищенными от характерных угроз. Высочайшая огневая мощь, в свою очередь, нередко оказывается избыточной ввиду частого отсутствия сопоставимых целей у противника. Таким образом, адаптированный к локальным конфликтам танк должен заметно отличаться от бронемашины основного класса. Именно такую задачу попытались решить турецкие и индонезийские специалисты.Следует отметить, что проект перспективного среднего танка нельзя назвать новинкой. Впервые сведения об этой разработке были опубликованы два года назад – в мае 2015-го. Тогда совместная программа получила название MMWT (Modern Medium Weight Tank – «Перспективный средний по массе танк»). Осенью прошлого года были опубликованы некоторых сведения, рисунки и трехмерная анимация, демонстрировавшая танк и его основные особенности. Первый полноценный образец бронемашины был показан только после открытия выставки IDEF 2017.Для получения требуемых характеристик и возможностей, а также сокращения стоимости готовой техники в проекте Kaplan MT было предложено использовать максимальное число готовых компонентов. Так, в качестве основного элемента среднего танка должно использоваться переработанное шасси боевой машины пехоты Kaplan 20 турецкой разработки, также предлагаемое для использования в некоторых других проектах. На шасси предлагается монтировать существующий боевой модуль бельгийского производства, несущий ствольное и ракетное вооружение. Все это позволяет заметным образом сократить итоговую стоимость серийной техники и тем самым привлечь потенциальных заказчиков.Интересной особенностью нового проекта, отличающей его от других аналогичных разработок, является подход к формированию облика шасси. По неким причинам конструкторы из FNSS и PT Pindad решили заметным образом переработать корпус и компоновку существующей БМП, перестроив его в соответствии с традиционными взглядами на конструкцию танков. В случае с БМП Kaplan 20 и другими машинами нового семейства передняя часть корпуса отдавалась под моторно-трансмиссионное отделение, а в корме находился десантный отсек. Перспективный средний танк получил кормовое силовое отделение, тогда как высвобожденные объемы отданы под размещение экипажа и оружия.В соответствии с актуальными требованиями перспективный средний танк получил несколько уровней защиты. Предусматривается использование собственного бронирования корпуса (по-видимому, с гомогенной защитой), способного выдержать обстрел лобовой проекции из малокалиберных орудий. Поверх брони корпуса предлагается устанавливать дополнительные навесные модули, повышающие стойкость к снарядам и кумулятивным боеприпасам. Имеется противоминная защита в виде скошенных бортовых частей днища. Примечательно, что точные параметры защиты пока не оглашались.Использование готового корпуса, подвергнутого определенным доработкам, привело к сохранению основных внешних обводов. Так, лобовая проекция корпуса защищается двумя наклонными бронелистами разных форм и размеров. Верхняя деталь располагается под большим наклоном и занимает около трети от общей длины корпуса. Нижний броневой лист имеет меньший угол наклона и защищает большую часть проекции. Верхний лобовой лист также является защитой развитых надгусеничных ниш. Позади лобового агрегата находятся вертикальные борта с прямоугольными нишами и горизонтальная крыша. Как и на базовой БМП, применяется несколько кормовых листов, собранных под разными углами.В кормовой части корпуса танка Kaplan MT предлагается размещать силовую установку, выполненную в виде единого блока. Утверждается, что для получения требуемых характеристик машина будет иметь удельную мощность на уровне 20 л.с. на тонну. Таким образом, планируется применение двигателей мощностью не менее 700 л.с. Благодаря этому танк сможет развивать скорость до 75 км/ч и показывать запас хода на уровне 450 км.Перенос силовой установки в кормовой отсек потребовал соответствующей доработки ходовой части. Последняя, в целом, сохраняет прежнюю конструкцию, однако некоторые ее элементы подверглись доработке. На каждом борту корпуса помещается по шесть опорных катков среднего диаметра, оснащенных индивидуальной торсионной подвеской. Дополнительная амортизация не используется. Между третьей и четвертой парами катков имеется увеличенный промежуток. В передней части корпуса находятся направляющие колеса, в корме – ведущие. Демонстрируемый на выставке IDEF 2017 средний танк получил гусеницы с дополнительными резиновыми подушками. Ходовая часть прикрывается резинометаллическими бортовыми экранами.Базовая БМП оснащалась кормовыми водометами для передвижения по воде. В связи с ростом боевой массы и иными требованиями к характеристикам танк на ее базе лишился подобного оснащения. Водные преграды могут преодолеваться только вброд.В новом проекте Kaplan MT предусматривается использование боевого модуля CMI Cockerill 3105 бельгийской разработки. Это изделие было разработано в рамках серии Cockerill 3000, отличающейся использованием модульного подхода к формированию облика готовых образцов. Цифры в обозначении боевого модуля указывают на калибр основного вооружения – 105 мм. Башня выполнена обитаемой, однако имеет автоматизированные системы обслуживания вооружения и управления им.Боевой модуль CMI Cockerill 3105 имеет броневой корпус сложной формы, образованной несколькими прямолинейными панелями разных размеров. Имеется трапециевидная лобовая часть, в центральной амбразуре которой помещается пирамидальная качающаяся маска орудия. Борта башни устанавливаются с небольшим наклоном внутрь. Предусматривается использование сравнительно крупной кормовой ниши, собственные борта которой прикрыты дополнительными броневыми листами. В лобовой части башни размещается орудийная установка и системы управления ею, центральный объем предназначен для размещения экипажа, а в кормовой нише находится механизированная укладка боекомплекта.Основным вооружением среднего танка Kaplan MT является 105-мм нарезное орудие-пусковая установка. Орудие оснащается развитым дульным тормозом и эжектором. Ствол комплектуется теплозащитным кожухом. Пушка совместима со всеми существующими боеприпасами калибра 105 мм различного назначения. Кроме того, заявлена возможность использования управляемых ракет нескольких типов. Орудие оснащено автоматом заряжания, подающим унитарные выстрелы из кормовой боеукладки башни. Все управление орудием и автоматикой заряжания осуществляется с рабочих мест экипажа.Для наблюдения, поиска целей и наведения вооружения предлагается использовать два набора оптико-электронных систем, смонтированных на крыше башни. У правого борта лобовой части башни имеется сравнительно глубокая ниша, в которой находится одно из средств наблюдения. Второе помещается у левого борта на U-образной опоре, обеспечивающей наведение в двух плоскостях. Как можно заметить, оба прибора оснащены видеокамерами, тепловизорами и лазерными дальномерами.Бронемашину предлагается оснащать современными средствами связи, обеспечивающими передачу данных и целеуказания. Предусматривается применение навигационной аппаратуры, средств обнаружения лазерного облучения и т.д.Слева от орудия на одной установке с ним помещается спаренный пулемет винтовочного калибра. Демонстрируемый на IDEF 2017 опытный образец танка не имеет зенитного вооружения, установленного на крыше башни. Возможно, в будущем танк получит какой-либо дополнительный боевой модуль. Проектом предлагается использование дымовых гранатометов. В первых демонстрационных материалах показывалась возможность установки такого оборудования на скулах или бортах башни. На новом прототипе гранатометы размещаются на кормовой части башни, под внешним броневым кожухом.Управлять боевой машиной нового типа должен экипаж из трех человек. Рабочее место механика-водителя помещается в передней части корпуса с некоторым сдвигом к его центру. Для доступа в отделение управления применяется верхний люк, на котором также помещается «традиционный» набор смотровых приборов. Из-за сравнительно крупной башни водительский люк имеет крышку, сдвигаемую в сторону. Командир и наводчик располагаются в боевом отделении. Они имеют собственные люки в крыше башни, а также должны использовать имеющееся оптико-электронное и иное оборудование. Проектом предлагается использование беспроводных средств связи экипажа. Обитаемые отсеки имеют систему коллективной защиты от оружия массового поражения.Согласно имеющимся данным, перспективный турецко-индонезийский средний танк по своим габаритам должен мало отличаться от уже известной боевой машины пехоты Kaplan 20. Одновременно с этим наличие иной более тяжелой башни, дополнительного бронирования и разнообразные доработки конструкции привели к росту боевой массы до 35 т и соответствующему изменению характеристик подвижности.К настоящему времени компании FNSS и PT Pindad успели построить только опытный образец перспективного среднего танка Kaplan MT, прямо сейчас участвующий в выставке IDEF 2017. Вероятно, в ближайшем будущем могут появиться новые опытные образцы. На какой стадии находится проект – неизвестно. Возможно, опытный танк уже успел выйти на полигон или сделает это в самом ближайшем будущем. При этом можно ожидать, что в ходе испытаний и доводки авторам проекта придется столкнуться с определенными трудностями. Несмотря на определенную унификацию с уже существующим образцом, танк нового типа имеет новые черты и особенности.Новейший средний танк, разработанный с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени, может представлять определенный интерес для различных заказчиков, в первую очередь, для армий стран-разработчиков проекта. Уже имеются сведения о возможном появлении контракта на поставку бронемашин Kaplan MT вооруженным силам Индонезии. В дальнейшем свой интерес к подобной технике может проявить и Турция, так же прилагающая все усилия для обновления парка бронетехники сухопутных войск. В обозримом будущем турецкое военное ведомство намерено заменить устаревшую технику более новыми машинами семейства Kaplan, что может привести и к закупке танков на базе подобного шасси. Сможет ли новая бронемашина заинтересовать иные зарубежные страны – пока говорить рано.Представленный на выставке IDEF 2017 перспективный средний танк Kaplan MT является очередной попыткой решения имеющихся проблем, характерных для современных вооруженных конфликтов. Несмотря на серьезнейший прогресс в области бронетанковой техники, до сих пор большое распространение имеют устаревшие средние танки середины прошлого века. Судя по имеющимся данным, именно они рассматриваются в качестве главных противников новейшего турецко-индонезийского танка. Для борьбы с подобными целями танк не нуждается в мощном гладкоствольном орудии и может использовать нарезную систему меньшего калибра.Заявлено использование собственных и дополнительных средств, защищающих боевую машину как от кинетических, так и от кумулятивных боеприпасов. Имеется изогнутое днище должно обеспечить усиленную защиту от взрывных устройств. Все эти меры были приняты с учетом характерных угроз нынешнего времени, обусловленных большим распространением разнообразных пехотных противотанковых систем и мин.Любопытной особенностью нового проекта является использование уже готового шасси-платформы. Такой подход к разработке мог быть предложен не только в связи с необходимостью сокращения стоимости техники за счет унификации. В настоящее время турецкие военные рассматривают платформу Kaplan в качестве основного средства обновления парка бронетехники. Средний танк на основе подобного шасси вполне способен найти место в армии Турции, а унифицированное шасси поспособствует упрощению его эксплуатации.Необходимо отметить, что средний танк Kaplan MT совместной турецко-индонезийской разработки не является чем-то революционно новым. Проблемы основных боевых танков в контексте современных локальных конфликтов стали известны достаточно давно, и уже многие участники рынка бронетехники успели отреагировать на подобные вызовы. На протяжении нескольких последних лет ряд известных компаний из разных стран предложил свои варианты средней по массе бронетехники с пушечным вооружением, способной бороться с устаревшими средними танками, но при этом не отличающейся чрезмерной стоимостью.Таким образом, выйдя на международный рынок, новейший средний танк Kaplan MT столкнется с достаточно жесткой конкуренцией. Ему придется «соревноваться» с уже известными образцами, присутствующими на рынке в течение большего времени и, как следствие, успевшими привлечь больше внимания. Также необходимо учитывать, что новые средние танки – при всех своих преимуществах – пока не получили большого распространения. Несмотря на все ожидания и логичность появления подобной техники, машины этого класса не пользуются особым спросом среди заказчиков. Таким образом, сразу нескольким проектам придется бороться за немногочисленные заказы – если они все же будут появляться.Известные сведения о возможном серийном производстве танков Kaplan MT для Индонезии могут быть поводом для сдержанного оптимизма разработчиков. В таком случае машина действительно имеет шансы дойти до серийного производства и эксплуатации в войсках. Однако специфика рынка военной техники такова, что новый проект имеет все шансы затеряться среди аналогичных зарубежных разработок и привести к перевооружению только одной или двух армий.