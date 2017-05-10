16:40 10 мая

СМИ: Верховный суд отменил решение об изъятии "дачи Сердюкова" в пользу государства

Сегодня информационное издание «Газета.ру» выходит с материалом, в котором заявлено, что Верховный суд РФ отменил решение по изъятию в пользу государства так называемой «дачи Сердюкова». Речь идёт об участке недвижимости с постройками в районе посёлка Большой Утриш на черноморском побережье Краснодарского края. Участок земли неподалёку от Анапы в своё время был изъят у компании «СитиИнжиниринг», которая фигурировала в скандале вокруг деятельности имущественного департамента Минобороны РФ, возглавляемого на тот момент Евгенией Васильевой.

СМИ: Верховный суд отменил решение об изъятии "дачи Сердюкова" в пользу государства


Изымали утришский участок в пользу государства, но коллегия по экономическим спорам Верховного суда сочла, что участок нужно упомянутой компании вернуть.


Напомним, что в 2010 году участок земли на берегу Чёрного моря был передан администрацией Анапы в пользование департаменту имущественных отношений МО РФ на основании обращения министра обороны Анатолия Сердюкова. Общая площадь участка составила более 9,2 тыс. квадратных метров. Тогда было заявлено, что на этой территории планируется строительство РЛС Черноморского флота.

Через некоторое время участок, на котором планировалось строительство РЛС, департамент имущественных отношений назвал «непрофильным активом» и решил продать частной компании в структуре «СитиИнжиниринга» по цене, которая примерно на треть ниже рыночной. В СК РФ заявили, что государству был нанесён материальный ущерб в размере не менее 57 млн рублей.

Впоследствии появились данные о том, что на территории прибрежной зоны был построен большой особняк и причал для яхт. В СМИ всё это и назвали «дачей Сердюкова».

Теперь коллегия Верховного суда посчитала, что изъятие участка в госсобственность являлось незаконным, и что все сделки не носили и тени криминала...


Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 28

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  1. zivXP Сегодня, 16:13
    Наконец то свершилось правосудие :)
    zivXP
    1. Zibelew Сегодня, 16:16
      ......печатных слов нет.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 16:18
        Больше похоже на вброс , кому то очень хочется по нервировать народ.
        cniza
      2. МПК105 Сегодня, 16:20
        Есть печатные...Что,санаторий детский слабо сделать было...????????????????Для ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ...Али денег опять пожалели...
        МПК105
        1. Искандер Ш Сегодня, 16:36
          Пффф... Продай квартиру и отдай деньги ДЕТЯМ, те чо жалко что ли?
          Искандер Ш
    2. рич Сегодня, 16:18
      zivXP : Наконец то свершилось правосудие :)

      Правда воссторжествовала!!!)))
      рич
    3. 210окв Сегодня, 16:22
      Теперь пусть РЛС на этом месте построит..Скинутся с Васильевой..Ну,не пустовать же сей территории..
      Цитата: zivXP
      Наконец то свершилось правосудие :)
      210окв
    4. Владимир 38 Сегодня, 16:23
      Не удивило меня это совсем, печаль множится в отечестве нашем..
      Владимир 38
    5. сибиралт Сегодня, 16:24
      У нас частная собственность неприкосновенна! (см. Конституцию РФ) А какой министр у нас не частник своей доли "государственной собственности"? belay Нет таких. Ибо государственная собственность уже давно не народная.
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:13
    СМИ: Верховный суд отменил решение об изъятии "дачи Сердюкова" в пользу государства
    Не виноватые они! Сецзадание было : Отвлекали от перевооружения и реформирования армии. feel bully
    Наблюдатель2014
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:25
      У нас так пол страны отвлекают, все пилят, пилят.. видно очень хитрый план, который мне не понять. Вон депутат от ЛДПР помер в Израиле, мало того, что на рабоу не ходят, деньги за рубежом хранят, так и умирают еще там же.. Сюда, так, на заработки вахтовым методом приезжают..
      Цитата: Наблюдатель2014
      Не виноватые они! Сецзадание было : Отвлекали от перевооружения и реформирования армии.
      Владимир 38
      1. Карельский Сегодня, 16:40
        Цитата: Владимир 38
        Вон депутат от ЛДПР помер в Израиле, мало того, что на рабоу не ходят, деньги за рубежом хранят, так и умирают еще там же..

        А привезут за счет казны,спецбортом winked
        Карельский
  3. enhansment Сегодня, 16:14
    Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире.
    enhansment
  4. DEZINTO Сегодня, 16:15
    Перед ним ещё не извинились?
    DEZINTO
    1. AlexTires Сегодня, 16:38
      извинились , назначив на еще одну важную должность...
      AlexTires
  5. Горный стрелок Сегодня, 16:15
    Верховный суд занимался такой фигней? Не смешите мои тапки. В крайнем случае, на сайте верховного суда такая информация ДОЛЖНА БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНА. wassat Желающие могут поискать. Я не нашел. request
    Горный стрелок
    1. ALLxANDr Сегодня, 16:30
      Вот и я говорю: вброс - ну точно вброс!
      ALLxANDr
    2. BlackMokona Сегодня, 16:32
      Потому,что переврали новость
      https://www.gazeta.ru/social/2017/05/05/10659467.
      shtml#page2
      По данным картотеки арбитражного суда, пересмотр решения об изъятии в собственность государства участка состоится 30 мая 2017 года.
      BlackMokona
  6. Владимир К Сегодня, 16:22
    Либо вброс, либо пусть кто-нибудь повыше скажет.
    Владимир К
    1. IZUM Сегодня, 16:26
      Повыше такое говорить, себе дороже....
      IZUM
  7. сорок восьмой Сегодня, 16:25
    Даже не сомневался
    сорок восьмой
  8. esaul1950 Сегодня, 16:26
    Я о ф и г и н е в а ю отэтого государства, да здравствуют воры!
    esaul1950
  9. pjastolov Сегодня, 16:32
    Нормально, вот как надо воровать good , а то украл 5 копеек - в тюрьму
    pjastolov
  10. martin-159 Сегодня, 16:34
    А компенсация?
    martin-159
  11. barclay Сегодня, 16:35
    Теперь коллегия Верховного суда посчитала, что изъятие участка в госсобственность являлось незаконным, и что все сделки не носили и тени криминала...
    Эх! Такого человека обидели!...
    barclay
  12. Altona Сегодня, 16:35
    Цитата: DEZINTO
    Перед ним ещё не извинились?

    ---------------------------
    Может вторую звезду Героя России дали?
    Altona
  13. komrad buh Сегодня, 16:36
    Ха, а может его и министром обратно сделают, дожили
    komrad buh
  14. dedBoroded Сегодня, 16:37
    Ворон ворону...
    dedBoroded
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