СМИ: Верховный суд отменил решение об изъятии "дачи Сердюкова" в пользу государства
Сегодня информационное издание «Газета.ру» выходит с материалом, в котором заявлено, что Верховный суд РФ отменил решение по изъятию в пользу государства так называемой «дачи Сердюкова». Речь идёт об участке недвижимости с постройками в районе посёлка Большой Утриш на черноморском побережье Краснодарского края. Участок земли неподалёку от Анапы в своё время был изъят у компании «СитиИнжиниринг», которая фигурировала в скандале вокруг деятельности имущественного департамента Минобороны РФ, возглавляемого на тот момент Евгенией Васильевой.
Изымали утришский участок в пользу государства, но коллегия по экономическим спорам Верховного суда сочла, что участок нужно упомянутой компании вернуть.
Напомним, что в 2010 году участок земли на берегу Чёрного моря был передан администрацией Анапы в пользование департаменту имущественных отношений МО РФ на основании обращения министра обороны Анатолия Сердюкова. Общая площадь участка составила более 9,2 тыс. квадратных метров. Тогда было заявлено, что на этой территории планируется строительство РЛС Черноморского флота.
Через некоторое время участок, на котором планировалось строительство РЛС, департамент имущественных отношений назвал «непрофильным активом» и решил продать частной компании в структуре «СитиИнжиниринга» по цене, которая примерно на треть ниже рыночной. В СК РФ заявили, что государству был нанесён материальный ущерб в размере не менее 57 млн рублей.
Впоследствии появились данные о том, что на территории прибрежной зоны был построен большой особняк и причал для яхт. В СМИ всё это и назвали «дачей Сердюкова».
Теперь коллегия Верховного суда посчитала, что изъятие участка в госсобственность являлось незаконным, и что все сделки не носили и тени криминала...
Изымали утришский участок в пользу государства, но коллегия по экономическим спорам Верховного суда сочла, что участок нужно упомянутой компании вернуть.
Напомним, что в 2010 году участок земли на берегу Чёрного моря был передан администрацией Анапы в пользование департаменту имущественных отношений МО РФ на основании обращения министра обороны Анатолия Сердюкова. Общая площадь участка составила более 9,2 тыс. квадратных метров. Тогда было заявлено, что на этой территории планируется строительство РЛС Черноморского флота.
Через некоторое время участок, на котором планировалось строительство РЛС, департамент имущественных отношений назвал «непрофильным активом» и решил продать частной компании в структуре «СитиИнжиниринга» по цене, которая примерно на треть ниже рыночной. В СК РФ заявили, что государству был нанесён материальный ущерб в размере не менее 57 млн рублей.
Впоследствии появились данные о том, что на территории прибрежной зоны был построен большой особняк и причал для яхт. В СМИ всё это и назвали «дачей Сердюкова».
Теперь коллегия Верховного суда посчитала, что изъятие участка в госсобственность являлось незаконным, и что все сделки не носили и тени криминала...
Использованы фотографии: Твиттер
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