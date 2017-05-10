Гендиректор УВЗ опроверг информацию о сокращении тысяч работников
Руководство «Уралвагонзавода» не планирует сокращать работников либо вводить для них неполный рабочий день, передает Интерфакс-АВН заявление гендиректора компании Александра Потапова.
Он уточнил, что на одном из совещаний обсуждался коллективный договор, и этот вопрос задавался руководству.
АО НПК «Уралвагонзавод» является многоотраслевым машиностроительным комплексом, выпускающим около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ госкорпорации «Ростех».
Информация такая (о сокращении 5 тыс. человек) прошла по уральским СМИ. Сначала это вызвало у меня большое удивление, потом отчасти расстройство,сказал Потапов.
Он уточнил, что на одном из совещаний обсуждался коллективный договор, и этот вопрос задавался руководству.
Я тогда четко заявил: никаких сокращений не предполагается. У нас сегодня совершенно четко есть заказ по гражданской продукции, оборонной продукции, 100% людей выходят на работу, нет оснований говорить о сокращениях,рассказал гендиректор.
АО НПК «Уралвагонзавод» является многоотраслевым машиностроительным комплексом, выпускающим около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ госкорпорации «Ростех».
Использованы фотографии: http://newvz.ru
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