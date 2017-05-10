Гендиректор УВЗ опроверг информацию о сокращении тысяч работников

Информация такая (о сокращении 5 тыс. человек) прошла по уральским СМИ. Сначала это вызвало у меня большое удивление, потом отчасти расстройство,

Я тогда четко заявил: никаких сокращений не предполагается. У нас сегодня совершенно четко есть заказ по гражданской продукции, оборонной продукции, 100% людей выходят на работу, нет оснований говорить о сокращениях,