16:40 10 мая

Гендиректор УВЗ опроверг информацию о сокращении тысяч работников

Руководство «Уралвагонзавода» не планирует сокращать работников либо вводить для них неполный рабочий день, передает Интерфакс-АВН заявление гендиректора компании Александра Потапова.



Информация такая (о сокращении 5 тыс. человек) прошла по уральским СМИ. Сначала это вызвало у меня большое удивление, потом отчасти расстройство,
сказал Потапов.


Он уточнил, что на одном из совещаний обсуждался коллективный договор, и этот вопрос задавался руководству.

Я тогда четко заявил: никаких сокращений не предполагается. У нас сегодня совершенно четко есть заказ по гражданской продукции, оборонной продукции, 100% людей выходят на работу, нет оснований говорить о сокращениях,
рассказал гендиректор.

АО НПК «Уралвагонзавод» является многоотраслевым машиностроительным комплексом, выпускающим около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ госкорпорации «Ростех».

Использованы фотографии: http://newvz.ru
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Комментарии 1

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  1. maxim947 Сегодня, 16:39
    Дай бог, а то сокращения идут по многим предприятиям, особонно Роскосмос
    maxim947
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