США привезут в Прибалтику комплексы Patriot

Мы привезем те системы, которые сочтем необходимыми

Нам нужны все необходимые средства обороны и сдерживания, и этот вопрос мы решим вместе

США могут разместить в Прибалтике ракеты Patriot на период проведения учений этим летом. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на американские официальные лица.Чиновники подчеркнули, что в случае размещения комплексы Patriot будут вывезены после завершения учений. Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее обвинил Россию в дестабилизирующем наращивании российского военного потенциала у границ со странами Балтии.Отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Вильнюсе, Мэттис отказался напрямую комментировать возможное развертывание Patriot.— сказал глава Пентагона.США исключают какую-либо прямую реакцию на предстоящие в сентябре совместные военные учения России и Белоруссии или потенциальное развертывание ракет. Но в то же время представители США, выступая на условиях анонимности, заявили о возможном размещении ракетной батареи Patriot в Балтийском регионе во время предстоящих летних учений под руководством США, которые будут сфокусированы на противовоздушной обороне.Отвечая на вопрос о развертывании Patriot, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила: