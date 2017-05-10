США привезут в Прибалтику комплексы Patriot
США могут разместить в Прибалтике ракеты Patriot на период проведения учений этим летом. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на американские официальные лица.
Чиновники подчеркнули, что в случае размещения комплексы Patriot будут вывезены после завершения учений. Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее обвинил Россию в дестабилизирующем наращивании российского военного потенциала у границ со странами Балтии.
Отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Вильнюсе, Мэттис отказался напрямую комментировать возможное развертывание Patriot.
США исключают какую-либо прямую реакцию на предстоящие в сентябре совместные военные учения России и Белоруссии или потенциальное развертывание ракет. Но в то же время представители США, выступая на условиях анонимности, заявили о возможном размещении ракетной батареи Patriot в Балтийском регионе во время предстоящих летних учений под руководством США, которые будут сфокусированы на противовоздушной обороне.
Отвечая на вопрос о развертывании Patriot, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила:
Чиновники подчеркнули, что в случае размещения комплексы Patriot будут вывезены после завершения учений. Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее обвинил Россию в дестабилизирующем наращивании российского военного потенциала у границ со странами Балтии.
Отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Вильнюсе, Мэттис отказался напрямую комментировать возможное развертывание Patriot.
Мы привезем те системы, которые сочтем необходимыми— сказал глава Пентагона.
США исключают какую-либо прямую реакцию на предстоящие в сентябре совместные военные учения России и Белоруссии или потенциальное развертывание ракет. Но в то же время представители США, выступая на условиях анонимности, заявили о возможном размещении ракетной батареи Patriot в Балтийском регионе во время предстоящих летних учений под руководством США, которые будут сфокусированы на противовоздушной обороне.
Отвечая на вопрос о развертывании Patriot, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила:
Нам нужны все необходимые средства обороны и сдерживания, и этот вопрос мы решим вместе
Использованы фотографии: https://eadaily.com/ru/
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