19:16 10 мая

США привезут в Прибалтику комплексы Patriot

США могут разместить в Прибалтике ракеты Patriot на период проведения учений этим летом. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на американские официальные лица.


США привезут в Прибалтику комплексы Patriot


Чиновники подчеркнули, что в случае размещения комплексы Patriot будут вывезены после завершения учений. Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее обвинил Россию в дестабилизирующем наращивании российского военного потенциала у границ со странами Балтии.


Отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Вильнюсе, Мэттис отказался напрямую комментировать возможное развертывание Patriot.
Мы привезем те системы, которые сочтем необходимыми
— сказал глава Пентагона.

США исключают какую-либо прямую реакцию на предстоящие в сентябре совместные военные учения России и Белоруссии или потенциальное развертывание ракет. Но в то же время представители США, выступая на условиях анонимности, заявили о возможном размещении ракетной батареи Patriot в Балтийском регионе во время предстоящих летних учений под руководством США, которые будут сфокусированы на противовоздушной обороне.

Отвечая на вопрос о развертывании Patriot, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила:
Нам нужны все необходимые средства обороны и сдерживания, и этот вопрос мы решим вместе

Использованы фотографии: https://eadaily.com/ru/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 16:55
    А вот это-не есть гут...Это ОЧЕНЬ даже не есть гут...................
    МПК105
    1. Alex_Rarog Сегодня, 16:59
      Ну а что это им поможет? Не ну гипотетически если бы мы напали?
      Да нифига))) удар искандерами они не вывезут....
      Если мы в обороне?
      Да какая нафиг оборона....
      Alex_Rarog
      1. cniza Сегодня, 17:03
        Очередное бряцанье оружием и не более , неприятно - да , а так все это будет лишним нагнетанием истерии и запугиванием бедных прибалтов.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:09
          Витя , категорический привет ! hi drinks
          Цитата: cniza
          все это будет лишним нагнетанием истерии и запугиванием бедных прибалтов.

          Это скорее похоже на лошадиную дозу успокоительного , ведущую к летальному исходу для прибалтов ... yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:47
            Паша , после такого успокоительного , они и своих "защитников" с собой прихватят на выход...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:54
              Похоже , пора выстраивать стену для защиты от прибалтийских выхлопов - загадят ещё всё , да и вони километр оставят , засланцы (бабушку их немецкую) ...
              bouncyhunter
      2. Владимир 38 Сегодня, 17:07
        Ни какой обороны не предполагается. Когда запад оборонялся? Предполагается наступление, ввиде молниеносного глобального удара по нам. Это очень опасно. Подлетное время до Москвы минуты. ( Точно не могу сказать) Но по моему 8 мин.
        Владимир 38
        1. Muvka Сегодня, 17:55
          Секунды, а не минуты. Как пэтриот вдарит по москве!!! жаль ракеты не долетят.
          Muvka
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:59
      Без неожиданного удара не обойдется, нужно первыми атаковать и показать, что мы настроены серьезно.. А там пущай протесты выражают гей-митинги организовывают и прочей фигней занимаются. Но гос-ва, которые разместили у себя базы НАТО будут понимать, что в любой момент их не будет. А то сейчас думают мы шутки шутим.. Хотя мож и шутим.. Больно не решительно себя ведем,враг уже подполз слишком близко, а мы все озабоченности высказываем.
      Владимир 38
    3. RASKAT Сегодня, 17:01
      Без паники, они пока что только одну батарею завезут из германии на пару недель на период учений.
      Нам же под эту марку можно было бы опробовать на нем наши комплексы РЭБ.
      RASKAT
      1. Владимир 38 Сегодня, 17:05
        Цитата: RASKAT
        ез паники, они пока что только одну батарею завезут из германии на пару недель на период учений.

        Все что они завозят, там же и остается. И паниковать они должны.
        Владимир 38
        1. RASKAT Сегодня, 17:11
          Будьте реалистом, что может сделать одна батарея? Ну только что сбить какой нибудь самолет исподтишка и то какой нибудь гражданский, военный увидит облучение из далека.
          RASKAT
          1. Владимир 38 Сегодня, 17:23
            Одна да, но на следующих учениях еще две прибудет.. Так что ждать то, когда они ударный кулак сформируют? А они по тихому этим и занимаются..
            Цитата: RASKAT
            Будьте реалистом, что может сделать одна батарея? Ну только что сбить какой нибудь самолет исподтишка и то какой нибудь гражданский, военный увидит облучение из далека.
            Владимир 38
          2. Дембель77 Сегодня, 17:24
            Отвечая на вопрос о развертывании Patriot, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила:
            Нам нужны все необходимые средства обороны и сдерживания, и этот вопрос мы решим вместе
            Как шавка на поводке хозяина - тяв-тяв-тяв!
            Дембель77
            1. Atlant-1164 Сегодня, 18:24
              теперь понятно чего она не приезжает.)
              Atlant-1164
          3. Walanin Сегодня, 17:51
            Цитата: RASKAT
            военный увидит облучение из далека

            из прекрасного далёка
            Walanin
    4. словак Сегодня, 18:42
      7 и 8 мая был как раз по делам в Литве и Латвии. Разговаривал, в том числе, и с местными адекватными реалистами по поводу милитаризации прибалтики. Деловые люди в шоке, понимают, что это только ставит заслон к налаживанию отношений с Россией, что им надо в 1000 раз больше, чем РФ. Они реально беднеют...
      словак
  2. богомданый Сегодня, 16:58
    Что то мне подсказывает что они там их и оставят
    богомданый
    1. Atlant-1164 Сегодня, 18:22
      и к бабке не ходи.. Ванга еще предсказывала.)
      Atlant-1164
  3. DEZINTO Сегодня, 17:04
    Ну как же задолбали а! Ну ближе ещё, ну прям на погран-переходах понатыкайте их. Болезные.
    DEZINTO
    1. ватник Сегодня, 17:15
      На эти действия США наверное опять спровоцировали "злобные" КНДР или ещё хуже Иран lol
      ватник
  4. капрал Сегодня, 17:15
    Подарок РТР - щикам. Пусть будет им учебно-боевая операция.
    капрал
  5. Холуай Сегодня, 17:16
    Серьёзная система...
    Холуай
  6. anjey Сегодня, 17:43
    где мой друг андис арентс,вместе в военном училище ввс учились ,неужели меня бомбить будет ригас маукас
    anjey
  7. yuriy55 Сегодня, 17:58
    Мы привезем те системы, которые сочтем необходимыми — сказал глава Пентагона.


    Может ему напомнить, что мы вправе принять необходимые меры защиты в случае чего. Можно даже рассказать, какими не ядерными средствами можно сравнять место "патриотического" развёртывания и показать, чтобы другим было ясно, чем пахнут американские шутки...
    yuriy55
  8. 100502 Сегодня, 18:13
    Прям на границе закопать пару десяток куськиных матерей, дёшево и сердито, в случае необходимости подорвать, чтобы вся Европа если что кайфонула
    100502
  9. Atlant-1164 Сегодня, 18:20
    зачем везти старье 37 лет ЗРК.. если можно у нас взять в аренду с расчетами на долгосрочный период.мы зашитим вас от северокорейской и иранской угрозы,ракетных атак.)
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 18:29
      да кстати а Вы г-жу Канцлера поздравили??
      ..
      Atlant-1164
  10. VOENOBOZ Сегодня, 18:22
    Похоже у нас на всех их снарядов не хватит, что делать?
    VOENOBOZ
  11. jurijsv Сегодня, 18:42
    Под видом учений ввезут, а потом найдут "вескую" причину оставить. Сделают снова Россию агрессивной. Хотя, по большому счету, ничего эти ракеты решить то не смогут. Америкосы всегда воевали чужими руками. Ну натравят своих вассалов на Россию, ну получат эти вассалы по сусалам, а америкосы будут в стороне, да еще сбыт своего оружия нарастят
    jurijsv
  12. VOENOBOZ Сегодня, 18:52
    Нет против запада нужна новая политика , не отбрёхиваться а ,что то иное.
    VOENOBOZ
  13. ОТДЕЛ Сегодня, 18:58
    Уверен, что привезут и там оставят..Хотя в случае серьезного "замеса" эти страны "болонки" просто будут игнорировать или мочить намертво..Серьезное ПВО ,это эшелоны и очень дорого ! У Израиля спросите..
    ОТДЕЛ
Картина дня