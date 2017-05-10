Президент наградил российских офицеров спецназа за подвиг в Сирии

Без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям, позиции. И всё-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху.

Сегодня президент России Владимир Путин наградил офицеров Вооружённых сил РФ, которые смогли отразить нападение сотен боевиков в Сирии. Наград были удостоены военнослужащие Сил специальных операций, о чём сообщает телеканал «Россия 24» . В сюжете говорится о 16 военнослужащих, командир отряда которых на основании президентского указа награждён званием Героя России.В сюжете говорится, что российские офицеры в Сирии были вынуждены противостоять в бою примерно трёмстам боевикам.Из репортажа:Ранее МО РФ сообщало о задействовании офицеров Сил спецсопераций ВС РФ при освобождении сирийской Пальмиры в марте текущего года. Напомним, что в силу обстоятельств Пальмиру при активном участии ССО ВС РФ пришлось освобождать дважды. В ходе первого освобождения погиб офицер Александр Прохоренко, вызвавший огонь авиации на себя, что позволило уничтожить крупную группу террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Александр Прохоренко был награждён званием Героя России посмертно.