19:09 10 мая

Президент наградил российских офицеров спецназа за подвиг в Сирии

Сегодня президент России Владимир Путин наградил офицеров Вооружённых сил РФ, которые смогли отразить нападение сотен боевиков в Сирии. Наград были удостоены военнослужащие Сил специальных операций, о чём сообщает телеканал «Россия 24» . В сюжете говорится о 16 военнослужащих, командир отряда которых на основании президентского указа награждён званием Героя России.

Президент наградил российских офицеров спецназа за подвиг в Сирии


В сюжете говорится, что российские офицеры в Сирии были вынуждены противостоять в бою примерно трёмстам боевикам.


Из репортажа:
Без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям, позиции. И всё-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху.


Ранее МО РФ сообщало о задействовании офицеров Сил спецсопераций ВС РФ при освобождении сирийской Пальмиры в марте текущего года. Напомним, что в силу обстоятельств Пальмиру при активном участии ССО ВС РФ пришлось освобождать дважды. В ходе первого освобождения погиб офицер Александр Прохоренко, вызвавший огонь авиации на себя, что позволило уничтожить крупную группу террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Александр Прохоренко был награждён званием Героя России посмертно.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 40

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  1. ватник Сегодня, 16:59
    Бились до конца: Путин наградил россиян, сдержавших атаку боевиков "ан-Нусры"

    ватник
    1. donavi49 Сегодня, 17:01
      Ну сирийцы проявили лучшие качества, сразу же свинтили с позиций.
      donavi49
      1. просто экспл Сегодня, 17:23
        ну дык сирийцы по большей части арабы , а какие с арабов вояки знают все .
        просто экспл
        1. krot Сегодня, 17:48
          Горжусь своим народом России! Умеем воевать, в любых условиях.. !
          krot
          1. Starover_Z Сегодня, 18:32
            Сегодня президент России Владимир Путин наградил офицеров Вооружённых сил РФ, которые смогли отразить нападение сотен боевиков в Сирии.

            Я не читал об этом - рассказали.
            Но сразу вспомнил книгу, написанную ещё 25 лет назад
            Данилой Корецким "Пешка в большой игре" !
            Ситуация повторилась почти один в один.
            И сразу ГОРДОСТЬ за наших спецов !
            ОТЛИЧНО, МОЛОДЦЫ ! Россия вперёд !
            (Это вам не американские "рейнжеры", которые под покровом ночи подкрались и расстреляли Уламу-Бен-Ладена - не в честном бою, а как натуральные бандиты !
            А могли бы и вывезти на суд, но ...)
            Starover_Z
      2. ватник Сегодня, 17:45
        Цитата: donavi49
        Ну сирийцы проявили лучшие качества, сразу же свинтили с позиций.

        То есть вы считаете что сирийцы так же трусливы как и украинские войска Порошенко(Вальцмана) которые не раз драпали бросая технику от практически безоружных ополченцев Донбасса lol
        Тогда хотелось бы уточнить как подобные им трусы уже более трёх лет в полном окружении обороняют Дер-эз-Зор?
        ватник
        1. donavi49 Сегодня, 17:50
          Также как Кверис, Фуа и Кефраю, Больничку в Алеппо - если отступать есть куда = забег. Если нет = то стойко сражаются.

          Кстати, один из вариантов места подвига 3000 квартал. Там сирийцы действительно встали на тапки с первыми залпами. Что сняли с коптера и Ахрар о победе затрубил.

          Однако через два дня - Ахрара была куча трупов, 3 БМП сбитых на клумбе, 1 Т-62 в застроечке. И там же ХезбоССО впервые засветились.
          donavi49
          1. ватник Сегодня, 18:08
            Цитата: donavi49
            Также как Кверис, Фуа и Кефраю, Больничку в Алеппо - если отступать есть куда = забег.

            И что? Украинцы уже столько "забегов" делали от ополченцев что сосчитать трудно и война у них менее интенсивна и жестока чем в Сирии.
            Так что зря вы так отступать это не привычка сирийцев просто на этом акцентируют излишнее внимание восторгаясь поражениями армии Асада и восхваляя победы сирийской оппозиции (читай террористов).
            ватник
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:12
              Цитата: ватник
              Цитата: donavi49
              Также как Кверис, Фуа и Кефраю, Больничку в Алеппо - если отступать есть куда = забег.

              И что? Украинцы уже столько "забегов" делали от ополченцев что сосчитать трудно и война у них менее интенсивна и жестока чем в Сирии.
              Так что зря вы так отступать это не привычка сирийцев просто на этом акцентируют излишнее внимание восторгаясь поражениями армии Асада и восхваляя победы сирийской оппозиции (читай террористов).

              Отличный ответ Ватник и добавить нечего.. hi
              ОТДЕЛ
      3. санчо Сегодня, 18:46
        Ну они ещё те вояки.
        санчо
    2. ИванИванов Сегодня, 19:04
      100% подвиг, бились 2 дня. артподготовка, массовые атаки.. где авиация или вертушки?
      ИванИванов
  2. КАРЛСОН Сегодня, 17:03
    Вот про это надо снимать фильмы, а не про летающие тарелки в Чертаново и каких то непонятных русских "суперменах", типа медведя с пулеметом
    КАРЛСОН
    1. segamegament Сегодня, 17:59
      Всему свое время, и про этих ребят еще не единожды фильмы снимут...!
      segamegament
    2. Sharky Сегодня, 18:57
      КАРЛСОН,
      Рекомендую ознакомиться drinks
      https://m.youtube.com/watch?v=pconHWXO3Ss
      https://m.youtube.com/watch?v=DVjc4EzD_hU
      Sharky
  3. Холуай Сегодня, 17:11
    Из-за Малого количеств БПЛА наши горе Генералы вынуждены Рисковать жизнями таких вот отважных людей! Авиацию они там наводили...

    У Наших нет умов, что бы наладить выпуск нормальных Разведывательно-Ударных БПЛА! Физико-математические школы для детей рабочих везде похерили, зато понаоткрывали английские школы для детей Олигархов и воров,что бы те в Лондоне нормально калякали...

    Кстати ..а почему дети Олигархов не служат???
    Холуай
    1. Володин Сегодня, 17:18
      Цитата: Холуай
      наши горе Генералы вынуждены Рисковать жизнями

      Вот скажите честно: со сколькими российскими генералами Вы пообщались лично, чтобы называть их "горе-генералами"?
      Володин
      1. Холуай Сегодня, 17:23
        А зачем мне с ними общаться? Ведь Ваша инфа это подтверждает. Они отправили 16 верных долгу и присяге лучших Парней на Убой? Что БПЛА нельзя было использовать, как уже давно использует Израиль и США? Их статус Генерала Позволяет им Проблемы поднимать на самом высоком уровне...А нет молчат!

        Живая Авиа-наводка в современной войне-НОНСЕНС! КАМЕННЫЙ ВЕК!
        Холуай
        1. Володин Сегодня, 17:28
          Цитата: Холуай
          А зачем мне с ними общаться?


          Без комментариев.

          Цитата: Холуай
          Живая Авиа-наводка в современной войне-НОНСЕНС! КАМЕННЫЙ ВЕК!

          Расскажите об этом Пентагону. А то они со своими спецназовцами-разведчиками и наводчиками в Ираке и Афганистане до сих пор в каменном веке...
          Володин
          1. Холуай Сегодня, 17:33
            Цитата: Володин
            Без комментариев.

            Ну здесь достаточно Вашу же инфу Проанализировать...Да и те же Генералы наши ещё в мою бытность были недоступными.Они важные.К ним нереально попасть...




            Цитата: Володин
            Расскажите об этом Пентагону. А то они со своими спецназовцами-разведчиками и наводчиками в Ираке и Афганистане до сих пор в каменном веке...

            Их Спецназ практически не использует живых Авиа-наводчиков. Жизнь солдата там дорого Страховой Компании обходится. Да и БПЛА это делают и лучше и точней...и даже сразу уничтожить могут.
            Холуай
            1. dvina71 Сегодня, 17:42
              Цитата: Холуай
              Их Спецназ практически не использует живых Авиа-наводчиков.

              Да ты чё.?.Правдо штоли?
              А это нахрена ам?
              Для того чтобы понять, что военные хотят иметь в своих руках, давайте рассмотрим требования, опубликованные американской армией в 2014 году, к своему лазерному прибору разведки и целеуказания LTLM (Laser Target Location Module) II, который должен через какое-то время заменить состоящий на вооружении предыдущий вариант LTLM. Армия ожидает прибор массой 1,8 кг (в конечном счете 1,6 кг), хотя вся система, включая сам прибор, кабели, треногу и комплект для чистки объективов, может поднять планку до 4,8 кг в лучшем случае до 3,85 кг. Если сравнивать, то нынешний модуль LTLM имеет базовую массу 2,5 кг и общую массу 5,4 кг. Пороговое значение ошибки местоположения цели определено в 45 метров на 5 километрах (также как у LTLM), практическое круговое вероятное отклонение (КВО) 10 метров на 10 км. Для дневных операций LTLM II будет иметь оптику с минимальным увеличением x7, минимальным полем зрения 6°x3.5°, окулярную шкалу с приращением 10 мил, а также дневную цветную телекамеру

              А это они видимо на БПЛА цепляют..да?

              dvina71
              1. Холуай Сегодня, 17:47
                И что? Это Азы, и делается для того что бы умели.Я не утверждал что это исключено, но всё таки Спецназ в Авиа-наводке слишком рискованно, по времени долго...
                Холуай
                1. dvina71 Сегодня, 18:08
                  Цитата: Холуай
                  И что?

                  И ничего.
                  Если пытаешься чето говорить ,так хоть по теме мельком пробегись..
                  НА.. займись полезным делом.
                  http://armyman.info/stati/44198-obzor-artillerii-
                  chast-8-sistemy-razvedki.html
                  dvina71
            2. mihey Сегодня, 17:50
              наши горе Генералы

              Вы не гребите всех под одну гребенку. Я вот уверен, что тот подполковник, что Героя России получил за эту операцию, будет отличным боевым Генералом! А тот, что генерал по должности в каком-нибудь профильном военном журнале или КБ, возможно, неплохой организатор и управленец, но не более. Теория и практика - вещи совместимые, но отличающиеся практически кардинально.
              mihey
        2. Razvedka_Boem Сегодня, 18:14
          Они отправили 16 верных долгу и присяге лучших Парней на Убой?

          С чего вы взяли? В той ситуации они оказались, потому что сирийцы отошли бросив их. А наши выполняли свою задачу до конца. Поэтому и побеждаем. И побеждали. И будем побеждать.
          Razvedka_Boem
    2. михаил3 Сегодня, 17:37
      Кстати. А у кого это БПЛА завались? Напомнить? И как у этой славной державы результаты бомбежек, хоть и в той же Сирии? Из за малого количества ума не стоит выступать с такими речами, не понимая, за что наши спецы жизнью рискуют.
      михаил3
      1. Холуай Сегодня, 17:40
        Не надо со мной такие вот идеологические лозунги использовать...

        США к вашему сведению уже уничтожили реально много Лидеров террора, в том числе благодаря БПЛА. Кого уничтожила Россия из ИГИЛА, НУСРЫ?

        Президент Путин Отдал Приказ Уничтожить причастных в взрыву в Египте...тишина...Надеюсь найдут всё же
        Холуай
        1. Muvka Сегодня, 18:06
          А так же тысячи мирных жителей, свадеб и больниц.
          Muvka
        2. Аскет Сегодня, 18:08
          Цитата: Холуай
          США к вашему сведению уже уничтожили реально много Лидеров террора, в том числе благодаря БПЛА. Кого уничтожила Россия из ИГИЛА, НУСРЫ?

          Много это сколько? Один только ЧВК Вагнера уничтожил более 40амиров и полевых командиров бородатых. Там тоже был подобный сюжет группа русских до взвода накрошила более 300бородатых имея у себя шестерых 300-х.У нас просто не пиарятся по этому поводу из тактических соображений.
          Аскет
        3. Александр С. Сегодня, 18:10
          Говорят,что уничтожили. Только толку.
          Александр С.
        4. Олег РК Сегодня, 18:43
          Извини,Вы чего то путаете, за все время там чего они на бомбили кроме техники,школ и больниц.... И кроме словоблудия ни Вы ни они не предастовляют...Увы все секретно)))
          Олег РК
    3. bk316 Сегодня, 17:45
      Физико-математические школы для детей рабочих

      Это что за чудо такое?
      Примерчик приведете?

      Поскольку я на ВМиК учился, у нас в группе все кончали физ-мат школы.
      А сейчас таких школ сильно больше стало.

      Но что бы специально физ-мат школы для детей рабочих. Первый раз слышу.
      bk316
      1. Холуай Сегодня, 17:53
        Цитата: bk316
        о что бы специально физ-мат школы для детей рабочих. Первый раз слышу.

        Это образно.Раньше для ВПК у нас построили школу физико-математическую в районе рабочего посёлка.Элита никогда математику не понимала и шарахалась от ней.Может так совпало,не знаю,но учились там действительно дети рабочих и поступали в Авиационный ВУЗ...

        Цитата: bk316
        Поскольку я на ВМиК учился, у нас в группе все кончали физ-мат школы.

        Вот и результат вам! Нет у нас БПЛА среднего и большого радиуса действия.Да и это и не удивительно,вон вы так ничего и не понимаете...даже образа. Левые Математики!
        Холуай
        1. bk316 Сегодня, 18:50
          и это и не удивительно,вон вы так ничего и не понимаете

          Голубчик, так у Вас с логикой тяжело, поэтому Вас и понимать трудно.
          Я ведь оканчивал школу ТОГДА в те счастливые времена про которые Вы тут распинаетесь, от куда-ж я такой "левый" wassat . Или все дело в том, что настоящие математики получаются только из детей рабочих? bully Вы кстати осознаете что уровень математики на
          восьмерке в МАИ ничто по сравнению с ВМиК?

          Ну да ладно, по сути.
          -физ-мат школ с тех времен стало больше;
          - появились школы, где недурно учат программированию;
          -английских школ стал меньше, просто теперь английского сильно больше в обычных школах
          -элита как не понимала, так и не понимает математику, НИГДЕ В МИРЕ НЕ понимает, так что БПЛА тут ни при чем

          А Вам лучше не писать о том чем не разбираетесь (я об образовании). У Вас гораздо лучше получается о вопросах безопасности хоть и спорно, но интересно.
          bk316
    4. Аскет Сегодня, 17:55
      Цитата: Холуай
      Из-за Малого количеств БПЛА наши горе Генералы вынуждены Рисковать жизнями таких вот отважных людей! Авиацию они там наводили...

      Это только одна из задач спецназа, помимо этого у них имелись профильные задачи разведывательно -диверсионного характера. Если для наведения использовать только БПЛА будет как у американцев -на кого аллах пошлет, либо "дружественный" огонь. БПЛА осуществляют поиск и предварительную разведку что у нас в Сирии успешно осуществляется, непосредственно на местности в условиях быстро меняющейся обстановки нужны корректировщики и наводчики как для авиации так и для артиллерийского огня.
      Кстати из сюжета по НТВ парни очень тепло отзывались о ПТРК "Корнет" -по их словам они просто на него молились он спас жизни. РПГ -7 не пробивал бронебульдозер, зато Корнет легко справился и с джихад -мобилями и бульдозерами и танками бородатых
      Аскет
  4. russmensch Сегодня, 17:13
    Вот уж действительно молодцы... Кто там постоянно орет что русские все пропили, мы колосс на глиняных ногах и прочую ерунду... нас можно голыми руками взять? Покажитесь!!! А для остальных "ястребов" это отрезвляющий холодный душ. Шестнадцать против 300 - замечательное соотношение, да еще и без потерь. Вот это выучка...восхищен.
    russmensch
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:13
    Парням-выжить.И вернуться.И обратно.
    ВЕРЕСК
  6. NKVD Сегодня, 17:23
    Настоящие Русские!!!!!!!
    NKVD
  7. minomoto Сегодня, 17:44
    Если бы у сирийцев было бы хотя бы половина храбрости наших ребят, Сирия уже давно была бы очищена от террористов.Основную работу в Сирии делает Россия и Иран.
    minomoto
  8. слава1974 Сегодня, 17:58
    российские офицеры в Сирии были вынуждены противостоять в бою примерно трёмстам боевикам.

    Молодцы! Суворовский принцип в действии : Не числом, а умением.
    Гордость берет за таких ребят.
    слава1974
  9. Андрюха Г Сегодня, 18:35
    Сирийцам нужно ежедневно показывать обучающие фильмы (да сделать постановочные-обучающие фильмы), как нужно бороться и ИГИЛ, а не драпать при первой критической ситуации, мы же тоже бесконечно не можем воевать за них. Не зря же Сталин финансировал перед войной такие фильмы как "Трактористы", "Александр Невский" и другие - что б поднять боевой дух и показать наглядно, что этих тва..ей можно и нужно бить.
    Андрюха Г
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