Парад Победы раскрыл Западу глаза

День Победы для россиян всегда являлся особым праздником. Каждое 9 Мая мы чтим подвиг предков, победивших в самой ужасной войне за всю историю человечества. В войне, когда на Советский Союз вероломно напала самая мощная армия объединенной Европы, в которую входили Германия, Румыния, Италия, Финляндия, Венгрия, Словакия и Хорватия. В войне, в которой СССР безвозвратно потерял 26 млн. человек. Подвиг ветеранов и тружеников тыла переоценить невозможно, именно поэтому День Победы в России отмечают радостно, но со слезами на глазах. Именно в этот день мы осознаем важность сохранения мира и испытываем гордость за защитников нашей Родины, как бывших, так и нынешних.Еще 5 лет назад услышать лестные отзывы о российской армии, а тем более от западных журналистов было практически нереально. За короткое время проделана колоссальная работа, результаты которой сегодня не могут игнорировать западные СМИ.Корреспондент Кристоф Ваннер, впечатленный Парадом Победы, заявил: «Сегодня Москва — это вновь великая держава, конечно, благодаря своей армии. Россия — не сверхдержава, как США, но с Россией необходимо считаться, и, я думаю, с ней будут считаться… Без сильной армии Россию, очевидно, никогда бы не принимали всерьез, как сегодня».Оценка вполне соответствующая, ведь за последнее время Россия начала отстаивать свои национальные интересы, и теперь США и Европе приходится договариваться с Москвой, а не диктовать свою волю. Да, Россия не сверхдержава, как США, ведь для Вашингтона этот статус предполагает мировую гегемонию и роль мирового жандарма. Москва же никогда не стремилась к этому и постоянно выступает против однополярного мира.Впрочем, возрождение российской военной мощи — это, прежде всего, ответная реакция на проводимую политику Запада. А именно на расширение НАТО и военную активность близ российских границ, и тенденция эта сохраняется. Если в 2015 году Североатлантический альянс задействовал в учениях 36 тыс. военнослужащих, 230 единиц бронетехники и 140 самолетов, то в 2016 году тренировались отражать «российскую угрозу» уже 56 тыс. солдат объединенной Европы, 3,5 тыс. военной техники и около 180 самолетов. Более того в Польше и Прибалтике разместились многонациональные батальоны, на что Россия вынуждена была отреагировать.В своей оценке Ваннер отмечает заслуги Владимира Путина, при этом критикует российский экономический сектор, обвиняя российского президента в игнорировании финансовых проблем. Бесспорно, российская экономика находится не в лучшей форме, и одной из причин являются антироссийские санкции, но именно они дали толчок развитию отечественного сельского хозяйства, легкой промышленности и машиностроения. Экономика России начала расти, и, не оглядываясь на Запад, будет продолжать укрепляться. Таким образом, экономический потенциал России поднимается, как и армия во многом, благодаря «мотивации западных партнеров», нужно только еще немного времени.Как и любой представитель западной журналистики, причину популярности Путина среди россиян Кристоф увидел в «успешном функционировании пропагандистской машины». Собственно, других причин европейские СМИ никогда не видели, для них и выход миллионов человек на акцию «Бессмертный полк» по всему миру — результат российской пропаганды.Тем не менее, становится очевидно, что при всех потугах Запада навредить, будь то введение санкций или усиление военного присутствия НАТО у российских границ, Москва находит свой асимметричный ответ, заставляющий США и Европу осознавать, что с Россией все же придется считаться.