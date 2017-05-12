07:11 12 мая
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Парад Победы раскрыл Западу глаза




Прошедший в Москве военный парад Победы в очередной раз продемонстрировал могущество российской армии. С Россией необходимо считаться, сообщает корреспондент N24 Кристоф Ваннер.

День Победы для россиян всегда являлся особым праздником. Каждое 9 Мая мы чтим подвиг предков, победивших в самой ужасной войне за всю историю человечества. В войне, когда на Советский Союз вероломно напала самая мощная армия объединенной Европы, в которую входили Германия, Румыния, Италия, Финляндия, Венгрия, Словакия и Хорватия. В войне, в которой СССР безвозвратно потерял 26 млн. человек. Подвиг ветеранов и тружеников тыла переоценить невозможно, именно поэтому День Победы в России отмечают радостно, но со слезами на глазах. Именно в этот день мы осознаем важность сохранения мира и испытываем гордость за защитников нашей Родины, как бывших, так и нынешних.


Еще 5 лет назад услышать лестные отзывы о российской армии, а тем более от западных журналистов было практически нереально. За короткое время проделана колоссальная работа, результаты которой сегодня не могут игнорировать западные СМИ.

Корреспондент Кристоф Ваннер, впечатленный Парадом Победы, заявил: «Сегодня Москва — это вновь великая держава, конечно, благодаря своей армии. Россия — не сверхдержава, как США, но с Россией необходимо считаться, и, я думаю, с ней будут считаться… Без сильной армии Россию, очевидно, никогда бы не принимали всерьез, как сегодня».

Оценка вполне соответствующая, ведь за последнее время Россия начала отстаивать свои национальные интересы, и теперь США и Европе приходится договариваться с Москвой, а не диктовать свою волю. Да, Россия не сверхдержава, как США, ведь для Вашингтона этот статус предполагает мировую гегемонию и роль мирового жандарма. Москва же никогда не стремилась к этому и постоянно выступает против однополярного мира.

Впрочем, возрождение российской военной мощи — это, прежде всего, ответная реакция на проводимую политику Запада. А именно на расширение НАТО и военную активность близ российских границ, и тенденция эта сохраняется. Если в 2015 году Североатлантический альянс задействовал в учениях 36 тыс. военнослужащих, 230 единиц бронетехники и 140 самолетов, то в 2016 году тренировались отражать «российскую угрозу» уже 56 тыс. солдат объединенной Европы, 3,5 тыс. военной техники и около 180 самолетов. Более того в Польше и Прибалтике разместились многонациональные батальоны, на что Россия вынуждена была отреагировать.

В своей оценке Ваннер отмечает заслуги Владимира Путина, при этом критикует российский экономический сектор, обвиняя российского президента в игнорировании финансовых проблем. Бесспорно, российская экономика находится не в лучшей форме, и одной из причин являются антироссийские санкции, но именно они дали толчок развитию отечественного сельского хозяйства, легкой промышленности и машиностроения. Экономика России начала расти, и, не оглядываясь на Запад, будет продолжать укрепляться. Таким образом, экономический потенциал России поднимается, как и армия во многом, благодаря «мотивации западных партнеров», нужно только еще немного времени.

Как и любой представитель западной журналистики, причину популярности Путина среди россиян Кристоф увидел в «успешном функционировании пропагандистской машины». Собственно, других причин европейские СМИ никогда не видели, для них и выход миллионов человек на акцию «Бессмертный полк» по всему миру — результат российской пропаганды.

Тем не менее, становится очевидно, что при всех потугах Запада навредить, будь то введение санкций или усиление военного присутствия НАТО у российских границ, Москва находит свой асимметричный ответ, заставляющий США и Европу осознавать, что с Россией все же придется считаться.
Автор: Петр Романов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. Познающий Сегодня, 05:48
    И считаются с Россией и уважают, и боятся И будет так впредь.Стоит лишь взглянуть на фото: Лавров- Трамп и Трамп- Климкин и сравнить...
    Познающий
    1. Зяблицев Сегодня, 06:18
      Трамп Климкину:"Ну как нагнись чуток дружище. Сейчас ты почувствуешь вертикаль власти...!" laughing
      Зяблицев
    2. Titsen Сегодня, 06:23
      Цитата: Познающий
      И считаются с Россией и уважают, и боятся И будет так впредь.


      Это правильно!

      Но название статьи - натянутый на плетень БРЕД!

      Двумя-тремя единицами техники матрасников не напугать - только злить и напрягать перевооружаться!

      Нужна новая техника в войска - тогда и будет нам счастье и спокойствие!

      Да ещё бы для полного - сердюковых, улюкаевых и Ко отправить лес пилить на Колыму.

      Вручную
      Titsen
  2. Михаил м Сегодня, 06:35
    Разведки всего мира лихорадочно фиксировали на Параде мощь Вооружённых Сил России. Ещё целый год предстоит тщательно пересчитывать каждого участника. И только хитрый Путин знал о наличии засадной коробки, не участвующей в параде.
    Михаил м
  3. Маки Авелльевич Сегодня, 07:10
    Прошедший в Москве военный парад Победы в очередной раз продемонстрировал могущество российской армии


    парады, это парады. не по ним оценивают возможности армии.
    Маки Авелльевич
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