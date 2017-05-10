19:14 10 мая

Бандеровцы в Николаеве избили воинов-интернационалистов в их офисе

Нашла своё продолжение история о вчерашнем избиении ветеранами Афганистана провокаторов из числа бандеровцев в украинском Николаеве. «Военное обозрение» напоминает, что один из радикалов решил пройти в колонне «афганцев» 9 мая к Вечному огню, чтобы сорвать памятные мероприятия. Однако ветераны Афганистана вытолкнули провокатора из своей колонны и кулаками и берцами объяснили ему и его подельникам, что так делать не нужно...

Сегодня бандеровцы решили отомстить военнослужащим запаса, прошедшим в своё время Афганистан. Против воинов-интернационалистов выступили радикалы из тягнибоковской «Свободы», запрещённого в РФ «Азова» и других неонацистских формирований.

Начиналось всё с того, что «Азов» отправил к воинам-интернационалистам «парламентёров» с целью «поговорить о вчерашней потасовке. Как только ветераны войны в Афганистане открыли двери «парламентёрам», в здание ворвались 30 отморозков-наци, которые принялись избивать главу Николаевской ассоциации интернационалистов Юрия Соловья и ещё шестерых «афганцев», находившихся на тот момент в помещении.


Юрия Соловей получил тяжёлые травмы. Бандеровцы пробили ему голову металлическим прутом, сломали палец на руке, нанесли множественные ушибы. У других военнослужащих, прошедших Афган, диагностированы переломы конечностей и тоже множественные ушибы.



В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полицейского спецназа. Они вывели пострадавших из здания в карету скорой помощи...

Использованы фотографии: http://korrespondent.net
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
    1. Венд Сегодня, 17:20
      Цитата: ВЕРЕСК
      Когда убивать эту шваль начнут.Время тянуть-огребёмся и мы от скаклов.Почему танем.

      Они в законе на Украине. А вы что предлагаете сделать?
      Венд
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:12
        А вы что предлагаете сделать? Зарыться в сугроб.Своё мягкое тело страны-только так спасём.Будем страусами.Авось пронесёт.После водки и молока с огурцом.Кстати.Мой коммент не прошёл.Видать Вы успели. drinks
        ВЕРЕСК
        1. Венд Сегодня, 18:27
          Цитата: ВЕРЕСК
          А вы что предлагаете сделать? Зарыться в сугроб.Своё мягкое тело страны-только так спасём.Будем страусами.Авось пронесёт.После водки и молока с огурцом.Кстати.Мой коммент не прошёл.Видать Вы успели. drinks

          Понятно, с вами все. Отвечать вопросом на вопрос по меньшей мере не вежливо. Вы любезный либо диванный стратег, уря-пытриот, либо провокатор. Что я предлагаю? Вас в числе первых отправить на Украину реализовывать ваши идеи. Автомат в руки и вперед.
          А комментарии удаляют модераторы, к ним претензии.
          Венд
          1. сиг Сегодня, 18:48
            Лучше,чтоб они как то между собой разобрались.Ведь и воины- афганцы и эти АТО- шники или как их там( один чёрт)- они все жители одной и той же страны.
            сиг
      2. сибиралт Сегодня, 18:52
        События в Николаеве частный случай. В преддверье Великого события вна Украине и в новейшей её истории - "Евровидение 2017". И, чтобы не омрачать это событие, власти Украины разрешили своей полиции действовать по "собственному усмотрению" во время гражданских мирных демонстраций по поводу дня Победы. В подавляющем своем большинстве полиция пассивно пресекала провокации нациков и прочих активистов - гопников. Уже поступает инфа, что даже таких полицейских начинают увольнять со службы по политическим мотивам.
        сибиралт
    2. Zibelew Сегодня, 17:20
      Надо было афганцам в ЛДНР ехать и там воевать. Не отказали бы в военкоматах в приеме в армию. Армия Новороссии нуждается в квалифицированных кадрах.
      Zibelew
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:15
        С города моих пятеро уехали.Вернулись двое.2016 год.Там война.Город-100.000 населения.Афгацев осталось 32.
        ВЕРЕСК
      2. сиг Сегодня, 18:27
        Цитата: Zibelew
        Надо было афганцам в ЛДНР ехать и там воевать. Не отказали бы в военкоматах в приеме в армию. Армия Новороссии нуждается в квалифицированных кадрах.

        Уважаемый Тагирьян,вы армянин или кто по национальности? Если ответите,то smile я,ваш покорный слуга,обязуюсь идти на Донбасс,у меня так же немалый опыт боёв.
        сиг
      3. venik Сегодня, 18:31
        Цитата: Zibelew
        Надо было афганцам в ЛДНР ехать и там воевать. Не отказали бы в военкоматах в приеме в армию. Армия Новороссии нуждается в квалифицированных кадрах.

        =====
        К сожалению мы стареем! Не только "афганцы", но и те кто в свое время прошел другие "горячие точки".... И реакция уже "не та" и удар "слабее"......
        venik
        1. сиг Сегодня, 18:44
          Я,может,и жирком оброс,но из автомата по-прежнему неплохо стреляю.Вот только давление пошаливает.Да и прыть не та,на долгие марш- броски меня уже не хватит,наверняка получу кондрашку. wassat
          сиг
      4. Stas157 Сегодня, 18:54
        Цитата: Zibelew
        Надо было афганцам в ЛДНР ехать и там воевать.

        Там же давно не воюют. Москва запретила. Связаны минскими. И потом, наступило некоторое разочарование в проекте Новороссия, в том виде, в котором он на данный момент существует. Дележ власти, зачистка самых значимых командиров, вся собственность, как была, так и осталась в руках украинских олигархов, марионеточное правительство, управляемое из Кремля, нищенское существование, отказ России признавать и присоединять Донбасс... Большинство добровольцев уехало, и вряд ли больше приедет. Ну, и сами россияне не будут больше жертвовать, в тех обьемах, свои средства на Донбасс.
        Stas157
      5. сибиралт Сегодня, 18:57
        Любезный, а сколько лет сейчас "афганцам", или прикинуть самому лень? Хотя я не "афганец", но был в одной горячей точке. Теперь мне, чтобы дойти до ближайшего магазина и отдать дань Медведеву за пачку сигарет из пенсии, приходится несколько раз останавливаться на передышку. Ноги уже не те.
        сибиралт
      6. алексеев Сегодня, 18:58
        Цитата: Zibelew
        Надо было афганцам в ЛДНР ехать и там воевать.

        Далеко не все "афганцы" в незалежной сразу воспылали ненавистью к бандерлогам.
        Многие из них, хотя и совсем уж взрослые, да ешё и офицера вдобавок, тоже вообразили себе, что они - "це Европа", поддерживали Парашенку, злобствовали за Крым...
        А многие так в волонтёры АТО быстренко записались...
        Вот так.
        Так что им, как и многим необходимо досыта хлебнуть бандеровского говнеца,
        Глядишь, после полного осознания действительности и начнётся положительные сдвиги на "це Европе": как-то гражданское неповиновение, вооруженная борьба, пусть в партизанской форме, а не только в ДНР и пр., что приведёт бандерлогию к развалу и превращению в мирное аграрное государство в исторических границах.
        алексеев
    3. просто экспл Сегодня, 17:25
      нужны показательные казни с повешениями , что бы в бандеровцах проснулась генетическая память о том как заканчивается их бренный путь .
      это быстро вернет их поведение в более адекватные рамки .
      просто экспл
      1. Подрезчик Сегодня, 17:44
        Ну ни в какие ворота не лезет! Шпана, 30 на 6-х. Как чувствовал,писал сегодня про Днепр, что умоет руки "полиция" и пострадают невинные люди! Нелюди!
        Подрезчик
      2. Stas157 Сегодня, 19:00
        Цитата: просто экспл
        нужны показательные казни с повешениями , что бы в бандеровцах проснулась генетическая память

        Можно конечно выпускать пар, но действительность, на данный момент, такова что, все это грозит не бандеровцам, а скорее тем, кто сними не согласен.
        Stas157
    4. Дембель77 Сегодня, 17:29
      Герои Украины б.... пятеро на одного! Запомним.
      Дембель77
  2. Владимирец Сегодня, 17:17
    "В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полицейского спецназа. Они вывели пострадавших из здания в карету скорой помощи."

    Суровый и беспощадный украинский спецназ, вместо задержания преступников просто не дал добить жертв. smile
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:21
      Цитата: Владимирец
      Суровый и беспощадный украинский спецназ, вместо задержания преступников просто не дал добить жертв.

      Евгений hi А они иначе не умеют - их так матрасы научили воевать : только при десятикратном превосходстве . yes
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 17:31
        Приветствую Паша , да и афганцы уже не молодые , ну ничего эти мрази своё получат.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:35
          Цитата: cniza
          эти мрази своё получат.

          Давно пора , Витя . Причём так , что воспоминания об этом останутся только в мемуарах этих удодов (если успеют написать) ! hi drinks
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:41
            Не будет о них никаких воспоминаний , кроме злобы и ненависти , уйдут они в небытие , как и их предки , которых они "откопали" и пытаются героизировать.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:43
              Цитата: cniza
              Не будет о них никаких воспоминаний

              Конечно , мы же не вспоминаем то дерьмо , которое оставляем в сортире !
              bouncyhunter
      2. Владимирец Сегодня, 17:36
        Цитата: bouncyhunter
        А они иначе не умеют - их так матрасы научили воевать : только при десятикратном превосходстве .

        Это европейский тренд: как можно толерантнее относиться к преступнику, а жертва.... request жертва сама виновата, как правило. yes Приветствую. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:39
          Цитата: Владимирец
          жертва сама виновата, как правило.

          Жень , не в обиде что я на "ты" ? Это правило действует до той поры , пока жертвами сами (лично !!!) не станут . Вот пусть потом не ищут защиты у русских ! am
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:49
            А ведь прибегут на поклон , как не раз бывало в истории , а потом опять предательство и все по кругу.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:58
              А ведь пора задуматься - хватит такое отношение к себе терпеть ... Уверен - не один я скрежещу зубами ...
              bouncyhunter
          2. Владимирец Сегодня, 17:53
            Цитата: bouncyhunter
            Жень , не в обиде что я на "ты"

            Нет, конечно.
            Цитата: bouncyhunter
            Это правило действует до той поры , пока жертвами сами (лично !!!) не станут .

            Ниже Лукич правильно написал.
            Цитата: ЛукичЪ
            у них пример Беркута перед глазами стоит

            Они боятся себя защищать, не то что каких то там афганцев. yes
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:02
              Цитата: Владимирец
              Они боятся себя защищать, не то что каких то там афганцев.

              Так этим недовоякам что - ввести "спецназ для защиты спецназа" ? Или силовики там только уже и способны , что действовать как гопота ? Отжимать мобилы и мелочь по карманам тырить ? ЦэЕуропа ? fool
              bouncyhunter
    2. Комментарий был удален.
    3. ЛукичЪ Сегодня, 17:40
      Цитата: Владимирец
      Суровый и беспощадный украинский спецназ

      у них пример Беркута перед глазами стоит
      ЛукичЪ
    4. Монос Сегодня, 18:09
      Цитата: Владимирец
      Суровый и беспощадный украинский спецназ, вместо задержания преступников просто не дал добить жертв.

      Закончиться евровидение и полиция вообще не будет вмешиваться. Или встанет на сторону нациков. Даже не знаю, что я в такой ситуации делал бы... Наверное, плюнул бы на всё и ушёл в подполье. Показательные казни хорошо отрезвляют такую шваль. Продержался бы не долго, но весело.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:15
        Привет , Витя ! hi drinks
        Цитата: Монос
        полиция вообще не будет вмешиваться. Или встанет на сторону нациков

        Не хотелось бы этого , но ты можешь оказаться прав в своих словах ...
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 18:24
          Здравствуй, Паша hi
          Я этого ожидал. Наци там устроили настоящий террор и власти их поощряют. Если на Украине кто-то хочет изменить такое положение, ему придётся организовывать партизанское сопротивление и идти на самопожертвование. Но, боюсь, Че Гевар у них нет.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:29
            Да , Комманданте Че Гевара не помешал бы ... Но всё же хочется верить , что отплачутся кошке мышкины слёзки ...
            bouncyhunter
            1. рич Сегодня, 19:14
              Монос: Но, боюсь, Че Гевар у них (на Украине) нет.

              Не бойтесь, Виктор. Уже есть. Я не шучу и не передергиваю, просто читаю новости.
              ...Господа украинцы, закодируйте вы своего президента, уже смеяться над ним устали. В очередной раз, очевидно напившись до потери рассудка, хотя там было чего терять, ну во всяком случая до поросячьего состояния Порошенко нахрюкал интервью немецкой государственной телерадиокомпания «Немецкая волна» («Дойче Велле»). Он заявил, не больше, ни меньше, что считает себя - Че Геварой!!!
              «Если сравнивать меня с Че Геварой, то мне сейчас гораздо сложнее» — заявил президент Украины— «Но я знаю, что Украина справится с любым вызовом и любыми угрозами. И если Че Гевара справился в свое время, то и мне выпала великая честь возглавлять великую страну».(Гевара, не возглавлял ни какую страну, он не долго входил в руководство Кубы, которую великой державой уж ни как не назовешь, ну если конечно не бухать по-чёрному)
              «Наш корреспондент в Киеве был немало удивлен таким неожиданным поворотом в интервью. Конечно, с революцией все понятно, но интересно, знает ли Президент Украины с кем воевал за независимость Кубы и как закончил свои дни Эрнесто Че Гевара?» — иронизирует радиоведущий радиоиздания «Дойче Велле». (Не знал, и ни кто не подсказал)
              Корреспондент: «То есть, Вы тоже справитесь?»
              Петр Порошенко: «В этом нет никаких сомнений, я прилагаю для этого достаточно усилий (Горилку жрать, уничтожать собственный народ и воровать - только тут он прилагает нечеловеческие усилия).
              http://yablor.ru/blogs/ukrainskiy-che-gevara-razd
              uet-revol/5171317
              рич
  3. Владимир 38 Сегодня, 17:20
    "В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полицейского спецназа. Они вывели пострадавших из здания в карету скорой помощи."

    И этим у них спецназ занимается, а как же морду в пол, боятся бендеру.. Запущено уже слишком там все, без люлей мозги не вправить им..
    Владимир 38
  4. anjey Сегодня, 17:24
    а ще вы хотите ,этих подонков на правительственном уровне поддерживают,безнаказаность и безответсвенность им гарантирована ,этим и мотивированы ,нужен очень адекватный ответ,но он попадает на нарушение закона,не все на это пойдут,разве что использовать опыт нашей отечественной войны,подпольной работы,люди найдутся ,обьявить партизанскую войну!каково нашим олигархам будет?Героям нашего времени !
    anjey
  5. anjey Сегодня, 17:28
    нет настоящей гражданской,бесскомпромистной войны идет вояна олигархов,хохляцких и российских,кто под америку и запад проляжет глубже и первым
    anjey
    1. alexmach Сегодня, 19:10
      Цитата: anjey
      нет настоящей гражданской,бесскомпромистной войны

      И я Вам скажу как гражданин Украины, слава богу что нет. Ещё чего не хватало так это такой войны.
      alexmach
  6. капрал Сегодня, 17:30
    Поделом.
    Помнится, когда майдан только начинался, на этом ресурсе какой-то чел,будучи уже старым участником и называвшийся ветераном Афгана, хвастался как они (ветераны афгана) посменно стоят на защите майдаунов, будут гонять беркутовцев, и как одевают висячие китайские замки на мошонки так называемых титушек (типа показать, какие они суровые защитники новой власти). И еще позволял себе быковать на российский сегмент пользователей, когда ему пытались указать, что до добра не доведет.
    Пусть жрут теперь полной пастью.Не жалко ни капли.
    капрал
    1. Владимирец Сегодня, 17:39
      Цитата: капрал
      на этом ресурсе какой-то чел,будучи уже старым участником и называвшийся ветераном Афгана, хвастался как они (ветераны афгана) будут гонять беркутовцев, и как одевают висячие китайские замки на мошонки так называемых титушек (типа показать, какие они суровые защитники новой власти). И еще позволял себе быковать на российский сегмент пользователей, когда ему указывали на ошибочность его действий.

      А мне сразу вспомнился этот сюжет с "правильными афганцами":
      Владимирец
      1. Олег РК Сегодня, 18:25
        Жаль что не добил
        Олег РК
      2. Вас Влад Сегодня, 19:11
        Опять сказки свидомые,дырка в футболке есть,а крови и трупа нет,чудеса.
        Вас Влад
  7. anjey Сегодня, 17:36
    их поддерживает незаконное правительство ,у них индульгенция ,они барзеют только с оглядкой на верха ,что вы хотите ?валить надо преступные верха ! Но это очень сложно электорат обработан как зомби!дай им рай в составе Европы и они всех порвут и пожгут ,на примере безмозглой молодежи и специально идейно подготовленных боевиков была ОДЕССА 2 МАЯ!
    anjey
  8. novobranets Сегодня, 17:37
    В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полицейского спецназа. Они вывели пострадавших из здания в карету скорой помощи...
    Только на это и годится украинская полиция. Всякого рода подонки очень вольготно себя чувствуют на незалежалой. А народ то что? А ничего, смотрят и молчат, их не трогают, и ладно, только когда придет их очередь, и их тронут, то защитить их будет некому, всех нормальных людей изведут с их молчаливого согласия.
    Известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера

    Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
    Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
    Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
    Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.
    novobranets
  9. NUR Сегодня, 17:39
    Наглость и безнаказанность дает им возможность унижать большинство населения Украины. Что там будет дальше непонятно.
    NUR
  10. soroKING Сегодня, 17:40
    Цитата: anjey
    нет настоящей гражданской,бесскомпромистной войны идет вояна олигархов,хохляцких и российских,кто под америку и запад проляжет глубже и первым

    судя по нику полячишко request
    soroKING
    1. anjey Сегодня, 17:56
      причем тут ник,просто украина была в советские времена в душе ,кто всех разделил?мировой бескомпромиссный и равнодушный мировой капитал англосаксонский близкиий к нашим общим евреям ,российско хохляцким,хохлов имеют как проституток пряником заманивают ,кусайте русских своих братьев и будет вам счастье,америкозападноеврейский реванш и новый дранг нахт остен с превличением прибалтийских и хохляцких прозаподнонастроенных шавок,БАБЛО все решает ну и чувствуют силу штатишек пока у них штанишки не порвутся ,шлюхи .сэр!
      anjey
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 18:05
    Странно конечно все это, Афганцы вроде не "желторотые пацаны" и должны были подготовится к встречи , ведь прекрасно знали что ответка будет обязательно..Видать . не ожидали ,что так быстро бандерия сработает! Думаю будет продолжение и обязательно..
    ОТДЕЛ
    1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:12
      Зачётная у тебя ава, шибко на нашего ст.прапорщика похожа! laughing
      GELEZNII_KAPUT
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:45
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        Зачётная у тебя ава, шибко на нашего ст.прапорщика похожа! laughing

        И не только у тебя ,как я заметил..))))
        ОТДЕЛ
  12. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:14
    Уважаемые форумчане несколько мелковато смотрят на происшедшие события .
    Давайте сначала поймем что бандеровцы всех мастей на УКРАИНЕ очень хорошо организованы и имеют неплохие мобильные группы которые могут очень быстро перемещаться и сосредотачиваться в нужном месте и нужном количестве для подавления любого инакомыслия в стране.
    Силы сопротивления на УКРАИНЕ разрознены... не имеют своего мозгового центра ...не имеют организаторов способных организовать защиту митингов ,шествий и прочего...нет мотивированной молодежи ...старики не смогут оказать ожесточенное сопротивление бандеровским амбалам...все это видно невооруженным глазом.
    На УКРАИНЕ нужно создавать с нуля новое молодежное движение против сил националистического толка...но время упущено и процесс этот боюсь растянется на не одно поколение украинцев.

    Да и кто этим будет заниматься what ...нужны упоротые харизматические личности способные повести за собой украинцев.
    Тот же ЛЕХА
    1. Владимирец Сегодня, 18:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На УКРАИНЕ нужно создавать с нуля новое молодежное движение против сил националистического толка...но время упущено и процесс этот боюсь растянется на не одно поколение украинцев.

      За тем, чтобы этого не произошло пристально следит Гестапо, пардон, СБУ. yes
      Владимирец
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:29
        За тем, чтобы этого не произошло пристально следит Гестапо, пардон, СБУ. yes


        Есть опыт партии большевиков работавшей под прессингом царской охранки ...надо лишь переложить его на современный лад ...ничего нового тут нет в принципе.
        Другой вопрос опять же должны в украинском обществе созреть харизматические личности для которых цель жизни это свержение нацисткой хунты в КИЕВЕ...
        как говорится кадры решают все ...на УКРАИНЕ их пока нет.
        Тот же ЛЕХА
    2. Bask Сегодня, 18:59
      Единственный здесь адекватный комментарий.Браво!
      Bask
  13. anjey Сегодня, 18:28
    прозападных было может процентов 20%,остальных поманили халявой и раем на западе, москва конечно тоже в чем то виновата в своей экономической политике и раньше и сейчас . когда в одной стране в разных регионах в зависимости от бюджетов регионов разная зарплата,была б реальная экономическая политика ,будем надеятся что она будет,столько земли,стройте поселки городсского типа ,к черту моногорода,не китайцем же землю отдовать и поедет народ в свои дома в сибири ,и экономика в строительстве и машиностроениии вверх пойдет ,нужна стратегическая экономическая програма развития индивидуального жилья мини котеджей ,и будут вам свои фермеры ,но без поддержки государства ничего не получится ,да и российские олигархи не поддерживают такие важные вещи,так гляди и хохлы Европу на нас променяли бы,бесит не т стратегии развития реальной экономики России,одна нефть и газ а завтра хоть потоп ,очень по еврейский
    anjey
    1. Владимирец Сегодня, 18:33
      Попробуйте использовать заглавные буквы и почаще ставьте точки, Вам понравится. wink
      Владимирец
  14. Atlant-1164 Сегодня, 18:32
    служил в г.Николаев. район Соляны. как говорили город дождей..ну все остальное)
    Atlant-1164
  15. anjey Сегодня, 18:44
    а то что афганцев задолбили нет ничего удивительного,те афганцы кто в бизнесе и политике остались думаю за бабло почем зря костерят клятых москалей,досталось "простым" афганцам ,опять же политически показательно
    anjey
  16. Громобой Сегодня, 18:47
    В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полицейского спецназа. Они вывели пострадавших из здания в карету скорой помощи...
    Без одобрения власти радикалы не смогли бы такие акции проводить.Сплочённая стая молодчиков это грозное оружие в политической борьбе.
    А афганцам и обратится некуда,ведь киевский обком разгромлен.Благородные силы,но разрозненны.
    Громобой
  17. КПА Сегодня, 19:00
    Ну, герои, в 30 рыл с арматурами на пенсионеров am
    КПА
    1. Александр 3 Сегодня, 19:09
      Семеро одного не боятся,шакалы что ещё о них скажешь.
      Александр 3
Картина дня