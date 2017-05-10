Бандеровцы в Николаеве избили воинов-интернационалистов в их офисе

Нашла своё продолжение история о вчерашнем избиении ветеранами Афганистана провокаторов из числа бандеровцев в украинском Николаеве. «Военное обозрение» напоминает, что один из радикалов решил пройти в колонне «афганцев» 9 мая к Вечному огню, чтобы сорвать памятные мероприятия. Однако ветераны Афганистана вытолкнули провокатора из своей колонны и кулаками и берцами объяснили ему и его подельникам, что так делать не нужно...Сегодня бандеровцы решили отомстить военнослужащим запаса, прошедшим в своё время Афганистан. Против воинов-интернационалистов выступили радикалы из тягнибоковской «Свободы», запрещённого в РФ «Азова» и других неонацистских формирований.Начиналось всё с того, что «Азов» отправил к воинам-интернационалистам «парламентёров» с целью «поговорить о вчерашней потасовке. Как только ветераны войны в Афганистане открыли двери «парламентёрам», в здание ворвались 30 отморозков-наци, которые принялись избивать главу Николаевской ассоциации интернационалистов Юрия Соловья и ещё шестерых «афганцев», находившихся на тот момент в помещении.Юрия Соловей получил тяжёлые травмы. Бандеровцы пробили ему голову металлическим прутом, сломали палец на руке, нанесли множественные ушибы. У других военнослужащих, прошедших Афган, диагностированы переломы конечностей и тоже множественные ушибы.В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полицейского спецназа. Они вывели пострадавших из здания в карету скорой помощи...