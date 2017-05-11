15:22 11 мая

Полтора века Великого герцогства

О Люксембурге говорят не столь часто. Это государство — одно из самых маленьких не только в Европе, но и в мире в целом. «Великое герцогство угля и стали» называли его раньше в советской публицистической литературе. Сейчас Люксембург — не столько промышленный, сколько финансовый центр, хотя и имеет большой внешний долг и много других уязвимых сторон.

Полтора века Великого герцогства


11 мая 1867 года, 150 лет назад, великие державы на Лондонской конференции окончательно определили статус великого герцогства как суверенного государства. Так был разрешен длительный и весьма сложный спор между Францией и Пруссией по вопросу о принадлежности Люксембурга.


Территория Люксембурга многократно переходила от одного европейского государства к другому. В 1477 г. он был включен в состав владений Габсбургов, а после их раздела остался под властью Испании. Национально-освободительная борьба народа Нидерландов против испанского господства привела к тому, что Люксембург оказался под контролем голландцев, затем вновь перешел под управление Испании, затем Франции, а в результате войны за испанское наследство вошел в состав Австрийской империи Габсбургов. Через шесть лет после Великой Французской революции Люксембург был захвачен французами и оставался под властью Парижа до разгрома Наполеона Бонапарта. В 1815 году Венский конгресс принял решение о том, что герцогство Люксембург на правах личной унии будет принадлежать королю Нидерландов Вильгельму (Виллему) из Оранско-Нассаусской династии.

Однако, статус личной унии предусматривал сохранение автономии, поэтому Люксембург не вошел в состав Нидерландов и оставался де-факто самостоятельным государственным образованием. Одновременно Люксембург входил в состав Германского союза, и членство в нем обеспечивало оборону небольшого герцогства, так как в Люксембурге размещалось подразделение прусской армии. Король Виллем, в чьем личном владении оказался Люксембург, обложил население герцогства очень высокими налогами. В конечном итоге это вылилось в поддержку люксембуржцами бельгийского восстания 1830 года. Люксембург объявил о своем вхождении в состав Бельгии, хотя великие державы — Франция, Англия, Россия и Пруссия — это решение люксембургского народа не поддержали и выступили за сохранение статуса личной унии — владения нидерландского короля Виллема. Однако, определенные уступки все же были сделаны. Франкоговорящим люксембуржцам, не желавшим жить под властью Виллема, было дозволено переселиться на территорию Бельгии. В 1839 году часть Люксембурга вошла в состав Бельгии, сохранив свое название в качестве наименования новой бельгийской провинции. Но германоговорящие земли продолжали оставаться в составе Германского союза и в статусе владения нидерландского короля.

К интеграции Люксембурга в германское политическое и экономическое пространство очень стремилась Пруссия, к тому времени занявшая доминирующее положение среди прочих германских государств. В 1842 г. король Нидерландов Виллем подписал договор с Пруссией, согласно которому Люксембург становился членом таможенного союза и получал более серьезные возможности для своего экономического развития. В герцогстве, некогда бывшем «задворками» Европы, появилась железная дорога, началось строительство предприятий. Однако Люксембург оставался «нелюбимым пасынком» нидерландского короля Виллема. К 1866 г. Виллем окончательно укрепился во мнении, что от герцогства необходимо избавиться. Сначала он рассматривал возможность передачи Люксембурга во владение своему брату Генриху, однако затем стал склоняться к идее продажи герцогства. Тем более, что сам нидерландский король был человеком, не чуждым роскоши и излишеств, и испытывал постоянную нужду в финансовых средствах.

Поскольку во владении у короля находилась еще одна «проблемная» территория — небольшое герцогство Лимбург, Виллем рассчитывал, что может продать Люксембург какой-либо из великих держав (рассматривались две главные кандидатуры на роль «покупателя» — Пруссия и Франция) взамен на признание с ее стороны права на неограниченное владение Лимбургом с его богатейшими запасами угля.

Однако, во время описываемых событий политическая ситуация в Европе становилась все более напряженной. Углублялись противоречия между Францией и Пруссией — двумя сильными и агрессивными государствами Западной Европы, к тому же имевшими территориальные споры из-за пограничных земель. Попытки нормализации отношений предпринимались и французской, и прусской сторонами, при этом Люксембург в споре двух великих держав превращался в разменную монету. Французская сторона предлагала Пруссии позволить Парижу приобрести Люксембург и Бельгию, а Франция, в свою очередь, согласилась бы с утверждением прусского господства на землях до реки Майн.

Но канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк не желал принимать такую услугу со стороны Франции, поскольку с его точки зрения, объединение Германии должно было происходить исключительно по инициативе самих немцев и без помощи сторонних государств, в данном случае Франции. Кроме того, вряд ли с аннексией Бельгии Францией согласились бы в Лондоне. Хитрый Бисмарк добился, чтобы письменный вариант договора представила именно французская сторона и, тем самым, обрел доказательства французских планов по захвату Бельгии и Люксембурга. Эти доказательства Бисмарк рассчитывал использовать для того, чтобы в грядущем конфликте с Францией заручиться если не поддержкой, то, по крайней мере, невмешательством Великобритании. В конце концов, Бисмарку удалось добиться поддержки со стороны Франции в отношении планов по включению мелких германских княжеств в состав прусского государства. Франция продолжала идти на уступки, и Наполеон III даже отказался от планов по присоединению Бельгии к французской короне, рассчитывая «поживиться» лишь одним Люксембургом.

В период между 18 августа и 21 октября 1866 г. был заключен ряд соглашений о создании временного объединения из 22 государств во главе с Пруссией. Если до 18 августа 1867 года не был бы сформирован Северогерманский союз, то это объединение должно было заявить о самороспуске. Одновременно Бисмарк рассчитывал использовать возможное присоединение Люксембурга к Франции в качестве «жупела», который должен был напугать северогерманские княжества и добиться принятия ими прусских условий и фактического подчинения Пруссии в рамках союза. По сути, действия Бисмарка носили характер провокации и были направлены на то, чтобы французское руководство спровоцировало вооруженный конфликт с Германией и само способствовало бы политической консолидации германских государств вокруг Пруссии.

В марте 1867 года отношения между Францией и Пруссией ухудшились. Нидерландский король Виллем III приостановил переговоры по продаже Люксембурга, хотя Наполеон III пообещал ему 10 млн франков, обещанных ранее за территорию герцогства. Одновременно Наполеон обещал королю всестороннюю поддержку и оборонительный союз, признание право владения герцогством Лимбург. В конце концов, договор Франции и Нидерландов был составлен. Однако уже 1 апреля 1867 г. в рейхстаге Отто фон Бисмарк, отвечая на вопрос депутата Беннигсена о готовящейся сделке по продаже Люксембурга, заявил, что территориальный спор с Францией нуждается в разрешении с помощью великих держав. 3 апреля 1867 г. Пруссия известила короля Нидерландов о своей принципиальной позиции против продажи Люксембурга Франции, а 5 апреля сообщила, что не имеет никаких планов на герцогство Лимбург. Этим Пруссия подчеркивала, что продавать Люксембург королю Виллему не имеет смысла — на герцогство Лимбург она и так не претендует. В ситуацию попыталась вмешаться Австрия, которая предложила передать Люксембург под бельгийскую юрисдикцию. Однако король Бельгии Леопольд выступил против, так как в случае реализации австрийского плана Франция должна была взамен на уступку Люксембурга получить часть «старой» бельгийской территории.

В Европе запахло войной, и ее причиной могла стать судьба маленького герцогства на стыке французского и германского миров. Однако война не случилась, и современные историки до сих пор не могут прийти к единому мнению, что же удержало и амбициозного Наполеона III, и озабоченных объединением Германии Отто фон Бисмарка и кайзера Вильгельма от начала боевых действий еще в 1867 году. Вполне вероятно, что причиной отказа от начала боевых действий с прусской стороны могло стать отсутствие единодушной поддержки со стороны южногерманских государств, прежде всего Баварии. Южногерманские королевства и княжества не видели особого смысла начинать войну с сильной Францией из-за крохотного Люксембурга. Свою роль сыграла и позиция Великобритании, которая опасалась, что в войне с Пруссией может выиграть Франция — и тогда и Люксембург, и Бельгия будут аннексированы Парижем, давно покушавшимся на эти территории.

11 мая (29 апреля) 1867 года в Лондоне было подписано соглашение о статусе Великого герцогства Люксембург, корона которого признавалась передаваемым по наследству владением дома Нассау. На Лондонской конференции был закреплен и официальный статус герцогства в качестве «вечно нейтрального» государства.

В соответствии с решением Второй Лондонской конференции, с территории герцогства Люксембург выводились подразделения прусских войск. В целях обеспечения вечного нейтралитета герцогства разрушалась неприступная крепость над рекой Альзет. Великому герцогу Люксембурга разрешалось лишь иметь в подчинении подразделение пограничной охраны численностью не более 300 солдат и офицеров. Так Люксембург превращался в практически демилитаризованную страну с крохотными вооруженными силами, созданными 16 февраля 1881 года. К 1890 году вооруженные силы Люксембурга насчитывали, как и было обговорено в договоре, 300 военнослужащих и включали в свой состав 1 роту пограничной жандармерии и 1 роту волонтеров. Командовал ими офицер в звании майора.

Однако успешное решение проблемы статуса Люксембургского герцогства не смогло предотвратить дальнейший конфликт между Францией и Пруссией. Лондонский договор рассматривался германской общественностью как проявление политического унижения германского мира, поскольку Люксембург, немецкоговорящая земля, так и не был присоединен к Северогерманскому союзу. В свою очередь, для Франции итоги Лондонского договора также были нерадостными, поскольку лишь обнажили все просчеты во внешней и оборонной политике, совершенные Наполеоном III. В конечном итоге, события вокруг Люксембурга стали одним из ключевых поводов начала Франко-прусской войны 1870 года.
Однако самому Люксембургу Лондонский договор принес долгожданную независимость. После того, как в 1890 г. скончался король Нидерландов Виллем III, не оставивший сыновей, нидерландская корона перешла к его дочери Вильгельмине.

В Люксембурге, в свою очередь, воцарилась другая ветвь династии Оран-Нассау — великим герцогом Люксембурга стал Адольф, бывший герцог Нассау. Таким образом, Адольф Нассау (1817-1905) стал первым великим герцогом Люксембургским из династии Нассау. Когда Адольф был провозглашен герцогом, ему было уже 73 года. Несмотря на это, он правил еще 15 лет, скончавшись в 1905 году в возрасте 88 лет. 17 ноября 1905 года великим герцогом стал его старший сын Вильгельм IV Нассау, женатый на Марии Анне Португальской. Однако он правил страной недолго и умер уже в 1912 году. С 1912 по 1919 гг. великой герцогиней Люксембурга была его дочь Мария Аделаида (1894-1924), а с 1919 по 1964 гг. престол Люксембурга находился в руках ее сестры великой герцогини Шарлотты (1896-1985). В 1964 году она уступила престол своему сыну герцогу Жану (род.1921), который правил Люксембургом почти сорок лет — с 1964 по 2000 гг. В настоящее время великим герцогом Люксембургским является его сын Анри (род.1955).

В годы Второй мировой войны территория Люксембурга была оккупирована гитлеровцами. К 1940 г. вооруженные силы страны насчитывали 294 солдата и унтер-офицера и 6 офицеров и по-прежнему состояли из 1 роты королевской жандармерии и роты добровольцев. Оказать полноценное сопротивление захватчикам они не смогли, да и не хотели. Гитлеровское командование уже в декабре 1940 г. создало батальон «L» численностью 461 человек. 30 августа 1942 года люксембуржцев стали мобилизовывать в вермахт, однако более трети жителей герцогства предпочли уклониться от призыва, более 5 тысяч люксембуржцев дезертировали из рядов вермахта.

После войны, в 1949 году, Люксембург официально нарушил свой почти вековой нейтралитет — страна вступила в Североатлантический альянс. Примерно в это же время началось и формирование полноценных вооруженных сил этого небольшого государства. Пехотная рота из Люксембурга участвовала в войне в Корее на стороне США. В настоящее время вооруженные силы Люксембурга насчитывают более 1,5 тыс. человек. Из них 900 человек проходят службу в армии — в составе 1 легкого пехотного батальона и 2 разведывательных рот. Одна из люксембургских рот входит в состав бельгийской дивизии. Еще 612 военнослужащих проходят службу в королевской жандармерии. Несмотря на свои маленькие размеры и крохотную армию, Люксембург является активным участником блока НАТО и тесно сотрудничает с другими странами Европы, входящими в состав альянса.
Автор: Илья Полонский


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