Полтора века Великого герцогства

О Люксембурге говорят не столь часто. Это государство — одно из самых маленьких не только в Европе, но и в мире в целом. «Великое герцогство угля и стали» называли его раньше в советской публицистической литературе. Сейчас Люксембург — не столько промышленный, сколько финансовый центр, хотя и имеет большой внешний долг и много других уязвимых сторон.11 мая 1867 года, 150 лет назад, великие державы на Лондонской конференции окончательно определили статус великого герцогства как суверенного государства. Так был разрешен длительный и весьма сложный спор между Францией и Пруссией по вопросу о принадлежности Люксембурга.Территория Люксембурга многократно переходила от одного европейского государства к другому. В 1477 г. он был включен в состав владений Габсбургов, а после их раздела остался под властью Испании. Национально-освободительная борьба народа Нидерландов против испанского господства привела к тому, что Люксембург оказался под контролем голландцев, затем вновь перешел под управление Испании, затем Франции, а в результате войны за испанское наследство вошел в состав Австрийской империи Габсбургов. Через шесть лет после Великой Французской революции Люксембург был захвачен французами и оставался под властью Парижа до разгрома Наполеона Бонапарта. В 1815 году Венский конгресс принял решение о том, что герцогство Люксембург на правах личной унии будет принадлежать королю Нидерландов Вильгельму (Виллему) из Оранско-Нассаусской династии.Однако, статус личной унии предусматривал сохранение автономии, поэтому Люксембург не вошел в состав Нидерландов и оставался де-факто самостоятельным государственным образованием. Одновременно Люксембург входил в состав Германского союза, и членство в нем обеспечивало оборону небольшого герцогства, так как в Люксембурге размещалось подразделение прусской армии. Король Виллем, в чьем личном владении оказался Люксембург, обложил население герцогства очень высокими налогами. В конечном итоге это вылилось в поддержку люксембуржцами бельгийского восстания 1830 года. Люксембург объявил о своем вхождении в состав Бельгии, хотя великие державы — Франция, Англия, Россия и Пруссия — это решение люксембургского народа не поддержали и выступили за сохранение статуса личной унии — владения нидерландского короля Виллема. Однако, определенные уступки все же были сделаны. Франкоговорящим люксембуржцам, не желавшим жить под властью Виллема, было дозволено переселиться на территорию Бельгии. В 1839 году часть Люксембурга вошла в состав Бельгии, сохранив свое название в качестве наименования новой бельгийской провинции. Но германоговорящие земли продолжали оставаться в составе Германского союза и в статусе владения нидерландского короля.К интеграции Люксембурга в германское политическое и экономическое пространство очень стремилась Пруссия, к тому времени занявшая доминирующее положение среди прочих германских государств. В 1842 г. король Нидерландов Виллем подписал договор с Пруссией, согласно которому Люксембург становился членом таможенного союза и получал более серьезные возможности для своего экономического развития. В герцогстве, некогда бывшем «задворками» Европы, появилась железная дорога, началось строительство предприятий. Однако Люксембург оставался «нелюбимым пасынком» нидерландского короля Виллема. К 1866 г. Виллем окончательно укрепился во мнении, что от герцогства необходимо избавиться. Сначала он рассматривал возможность передачи Люксембурга во владение своему брату Генриху, однако затем стал склоняться к идее продажи герцогства. Тем более, что сам нидерландский король был человеком, не чуждым роскоши и излишеств, и испытывал постоянную нужду в финансовых средствах.Поскольку во владении у короля находилась еще одна «проблемная» территория — небольшое герцогство Лимбург, Виллем рассчитывал, что может продать Люксембург какой-либо из великих держав (рассматривались две главные кандидатуры на роль «покупателя» — Пруссия и Франция) взамен на признание с ее стороны права на неограниченное владение Лимбургом с его богатейшими запасами угля.Однако, во время описываемых событий политическая ситуация в Европе становилась все более напряженной. Углублялись противоречия между Францией и Пруссией — двумя сильными и агрессивными государствами Западной Европы, к тому же имевшими территориальные споры из-за пограничных земель. Попытки нормализации отношений предпринимались и французской, и прусской сторонами, при этом Люксембург в споре двух великих держав превращался в разменную монету. Французская сторона предлагала Пруссии позволить Парижу приобрести Люксембург и Бельгию, а Франция, в свою очередь, согласилась бы с утверждением прусского господства на землях до реки Майн.Но канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк не желал принимать такую услугу со стороны Франции, поскольку с его точки зрения, объединение Германии должно было происходить исключительно по инициативе самих немцев и без помощи сторонних государств, в данном случае Франции. Кроме того, вряд ли с аннексией Бельгии Францией согласились бы в Лондоне. Хитрый Бисмарк добился, чтобы письменный вариант договора представила именно французская сторона и, тем самым, обрел доказательства французских планов по захвату Бельгии и Люксембурга. Эти доказательства Бисмарк рассчитывал использовать для того, чтобы в грядущем конфликте с Францией заручиться если не поддержкой, то, по крайней мере, невмешательством Великобритании. В конце концов, Бисмарку удалось добиться поддержки со стороны Франции в отношении планов по включению мелких германских княжеств в состав прусского государства. Франция продолжала идти на уступки, и Наполеон III даже отказался от планов по присоединению Бельгии к французской короне, рассчитывая «поживиться» лишь одним Люксембургом.В период между 18 августа и 21 октября 1866 г. был заключен ряд соглашений о создании временного объединения из 22 государств во главе с Пруссией. Если до 18 августа 1867 года не был бы сформирован Северогерманский союз, то это объединение должно было заявить о самороспуске. Одновременно Бисмарк рассчитывал использовать возможное присоединение Люксембурга к Франции в качестве «жупела», который должен был напугать северогерманские княжества и добиться принятия ими прусских условий и фактического подчинения Пруссии в рамках союза. По сути, действия Бисмарка носили характер провокации и были направлены на то, чтобы французское руководство спровоцировало вооруженный конфликт с Германией и само способствовало бы политической консолидации германских государств вокруг Пруссии.В марте 1867 года отношения между Францией и Пруссией ухудшились. Нидерландский король Виллем III приостановил переговоры по продаже Люксембурга, хотя Наполеон III пообещал ему 10 млн франков, обещанных ранее за территорию герцогства. Одновременно Наполеон обещал королю всестороннюю поддержку и оборонительный союз, признание право владения герцогством Лимбург. В конце концов, договор Франции и Нидерландов был составлен. Однако уже 1 апреля 1867 г. в рейхстаге Отто фон Бисмарк, отвечая на вопрос депутата Беннигсена о готовящейся сделке по продаже Люксембурга, заявил, что территориальный спор с Францией нуждается в разрешении с помощью великих держав. 3 апреля 1867 г. Пруссия известила короля Нидерландов о своей принципиальной позиции против продажи Люксембурга Франции, а 5 апреля сообщила, что не имеет никаких планов на герцогство Лимбург. Этим Пруссия подчеркивала, что продавать Люксембург королю Виллему не имеет смысла — на герцогство Лимбург она и так не претендует. В ситуацию попыталась вмешаться Австрия, которая предложила передать Люксембург под бельгийскую юрисдикцию. Однако король Бельгии Леопольд выступил против, так как в случае реализации австрийского плана Франция должна была взамен на уступку Люксембурга получить часть «старой» бельгийской территории.В Европе запахло войной, и ее причиной могла стать судьба маленького герцогства на стыке французского и германского миров. Однако война не случилась, и современные историки до сих пор не могут прийти к единому мнению, что же удержало и амбициозного Наполеона III, и озабоченных объединением Германии Отто фон Бисмарка и кайзера Вильгельма от начала боевых действий еще в 1867 году. Вполне вероятно, что причиной отказа от начала боевых действий с прусской стороны могло стать отсутствие единодушной поддержки со стороны южногерманских государств, прежде всего Баварии. Южногерманские королевства и княжества не видели особого смысла начинать войну с сильной Францией из-за крохотного Люксембурга. Свою роль сыграла и позиция Великобритании, которая опасалась, что в войне с Пруссией может выиграть Франция — и тогда и Люксембург, и Бельгия будут аннексированы Парижем, давно покушавшимся на эти территории.11 мая (29 апреля) 1867 года в Лондоне было подписано соглашение о статусе Великого герцогства Люксембург, корона которого признавалась передаваемым по наследству владением дома Нассау. На Лондонской конференции был закреплен и официальный статус герцогства в качестве «вечно нейтрального» государства.В соответствии с решением Второй Лондонской конференции, с территории герцогства Люксембург выводились подразделения прусских войск. В целях обеспечения вечного нейтралитета герцогства разрушалась неприступная крепость над рекой Альзет. Великому герцогу Люксембурга разрешалось лишь иметь в подчинении подразделение пограничной охраны численностью не более 300 солдат и офицеров. Так Люксембург превращался в практически демилитаризованную страну с крохотными вооруженными силами, созданными 16 февраля 1881 года. К 1890 году вооруженные силы Люксембурга насчитывали, как и было обговорено в договоре, 300 военнослужащих и включали в свой состав 1 роту пограничной жандармерии и 1 роту волонтеров. Командовал ими офицер в звании майора.Однако успешное решение проблемы статуса Люксембургского герцогства не смогло предотвратить дальнейший конфликт между Францией и Пруссией. Лондонский договор рассматривался германской общественностью как проявление политического унижения германского мира, поскольку Люксембург, немецкоговорящая земля, так и не был присоединен к Северогерманскому союзу. В свою очередь, для Франции итоги Лондонского договора также были нерадостными, поскольку лишь обнажили все просчеты во внешней и оборонной политике, совершенные Наполеоном III. В конечном итоге, события вокруг Люксембурга стали одним из ключевых поводов начала Франко-прусской войны 1870 года.Однако самому Люксембургу Лондонский договор принес долгожданную независимость. После того, как в 1890 г. скончался король Нидерландов Виллем III, не оставивший сыновей, нидерландская корона перешла к его дочери Вильгельмине.В Люксембурге, в свою очередь, воцарилась другая ветвь династии Оран-Нассау — великим герцогом Люксембурга стал Адольф, бывший герцог Нассау. Таким образом, Адольф Нассау (1817-1905) стал первым великим герцогом Люксембургским из династии Нассау. Когда Адольф был провозглашен герцогом, ему было уже 73 года. Несмотря на это, он правил еще 15 лет, скончавшись в 1905 году в возрасте 88 лет. 17 ноября 1905 года великим герцогом стал его старший сын Вильгельм IV Нассау, женатый на Марии Анне Португальской. Однако он правил страной недолго и умер уже в 1912 году. С 1912 по 1919 гг. великой герцогиней Люксембурга была его дочь Мария Аделаида (1894-1924), а с 1919 по 1964 гг. престол Люксембурга находился в руках ее сестры великой герцогини Шарлотты (1896-1985). В 1964 году она уступила престол своему сыну герцогу Жану (род.1921), который правил Люксембургом почти сорок лет — с 1964 по 2000 гг. В настоящее время великим герцогом Люксембургским является его сын Анри (род.1955).В годы Второй мировой войны территория Люксембурга была оккупирована гитлеровцами. К 1940 г. вооруженные силы страны насчитывали 294 солдата и унтер-офицера и 6 офицеров и по-прежнему состояли из 1 роты королевской жандармерии и роты добровольцев. Оказать полноценное сопротивление захватчикам они не смогли, да и не хотели. Гитлеровское командование уже в декабре 1940 г. создало батальон «L» численностью 461 человек. 30 августа 1942 года люксембуржцев стали мобилизовывать в вермахт, однако более трети жителей герцогства предпочли уклониться от призыва, более 5 тысяч люксембуржцев дезертировали из рядов вермахта.После войны, в 1949 году, Люксембург официально нарушил свой почти вековой нейтралитет — страна вступила в Североатлантический альянс. Примерно в это же время началось и формирование полноценных вооруженных сил этого небольшого государства. Пехотная рота из Люксембурга участвовала в войне в Корее на стороне США. В настоящее время вооруженные силы Люксембурга насчитывают более 1,5 тыс. человек. Из них 900 человек проходят службу в армии — в составе 1 легкого пехотного батальона и 2 разведывательных рот. Одна из люксембургских рот входит в состав бельгийской дивизии. Еще 612 военнослужащих проходят службу в королевской жандармерии. Несмотря на свои маленькие размеры и крохотную армию, Люксембург является активным участником блока НАТО и тесно сотрудничает с другими странами Европы, входящими в состав альянса.