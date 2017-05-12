В чем же оптимизм «Оптимистов»? Ляпы и чушь от авторов сериала

Фильм авторами позиционируется как построенный якобы на «реальных событиях». А раз так, то он должен максимально соответствовать тому, как всё было на самом деле. Пусть даже художественно представленной фактографией. Реально же фильм, основанный якобы на «реалиях» того времени, изрядно нафарширован ляпами, бредом и чушью, подчас доходящей до категории «чушь собачья». А главное – достоверность многих сцен и событий далека от исторических реалий. А ведь именно в деталях, как говорится, и скрыт дьявол…Фильм начинается с представления зрителям во время Американской выставки, которая проходила в Сокольниках в июле 1959 года, главных действующих лиц. Заместитель министра иностранных дел знакомит «лучшего работника американского отдела МИДа» Руту Лаумане с «руководителем Международного отдела ЦК КПСС» Валентином Варейниковым (правда, в то время официально его должность называлась заведующий Международным отделом, а в номенклатурном мире вольности в обозначении должности такого высокого ранга не допускались, ну да ладно), а также замзавсектором Международного отдела Григорием Бирюковым, который находится под покровительством своего «босса».Лаумане говорит о том, что надо, дескать, создать в МИДе подразделение из молодых людей, которые знают западный мир, привычки иностранцев, нужно учить дипломатов общаться со своими коллегами «по-новому». Недолго думая, Лаумане во время выставки выбирает некую троицу людей, шатающихся по залу, и, как впоследствии выясняется, берет их во вновь сформированное подразделение – Информационно-аналитическую группу (ИАГ), которое она задумала и возглавляет. Такое впечатление, что на тот момент в дипломатическом ведомстве был дефицит с молодыми и подготовленными кадрами. Уже почти 15 лет как кончилась война. 10 лет работает МГИМО. В чем проблема-то?Ну ладно: «создали», «набрали»… И что же мы видим?Муратов - выпускник МГИМО, который закончил с отличием. Родился в семье дипломатов во Франции, там провёл своё детство. И почему-то занимается «молодыми африканскими демократиями». Почему не Францией?После армии Леонид Корнеев проходил службу в Морском торговом флоте СССР. О его образовании ничего не известно. Почему? В то же время его представляют как якобы «незаменимого специалиста по Кубе и Латинской Америке». С какого бодуна он таким вдруг стал?! Ну, был он на Кубе, скорее всего мимоходом, как морячок. Ну, знал кого-то из кубинцев по детдому. А причем здесь вся Латинская Америка?Следующий – Голуб. Он вообще китаист. Причем здесь западный мир, о котором говорила Лаумане, когда обсуждала с замминистра необходимость создания нового подразделения?Другими словами, взяли молодых сотрудников, двое из которых – Голуб и Корнеев - вряд ли вообще соответствуют такому пониманию. Голуб никогда не бывал за границей, опыта работы с иностранными дипломатами не имеет. Корнеев хотя и бывал, но в качестве моряка торгового флота, а это совсем другая сфера. Да, Муратов родился и вырос во Франции, но это совсем не означает, что он хорошо осведомлен о мире дипломатов. Сомнительно, что вообще Муратова могли взять в МГИМО и затем в МИД из-за его биографии.В сериале постоянно идут нестыковки. В начале 1 серии Андрей Муратов демонстрирует знание английского языка («на уровне»). Однако впоследствии во время встречи с американской группой на природе эта троица заявляет, что никто из них не может разговаривать по-английски. Возникает вопрос относительно Голуба: какой язык сдавал он при поступлении в МГИМО? Это явно не мог быть китайский, которым он владеет. В то же время непонятно, какой язык в МГИМО учил Муратов (хотя, по-видимому, английский?), если он свободно владел французским еще до поступления в вуз. Ему обязательно должны были бы дать другой язык для изучения, а может быть и два. Непонятно, какой вуз заканчивал морячок и заканчивал ли вуз он вообще – об этом нигде не упоминается – и как он вообще оказался в МИДе. Неужели прямо с американской выставки?!И, по мнения авторов, они могут учить своих более опытных коллег из МИДа работать «по-новому»?! Мда… Вообще ИАГ представляется подразделением с какими-то маловразумительными функциями, а то, чем они занимаются, зачастую вряд ли может входить в обязанности такой структуры. По некоторым задачам эти ребята просто подменяют оперативные дипломатические отделы МИДа. И непонятно, с какой целью. Эти «орлы» собираются учить дипломатов, как надо «правильно» общаться с их коллегами, и в то же время сами по книжке осваивают азы игры в гольф! А что, сами дипломаты не смогли бы додуматься такую книжку почитать? И почему сотрудники ИАГ в рабочее время заинтересовались игрой в гольф? Оказывается, что недавно сотруднику советского посольства в США сенатор предложил сыграть в гольф! А тот отказался. Поэтому в Москве ИАГ срочно разучивает азы гольфа, чтобы написать некую «памятку», место которой явно в мусорном ведре. Чтобы срочно и дистанционно обучить неумеху-дипломата этой игре, что ли? В общем, чушь какая-то. Такое впечатление, что события происходят не в 50-60 годы, когда советская дипломатия накопила опытные и знающие кадры, а в 20-30 годы, когда в Наркоминдел пришли назначенцы «от сохи», которые рукавом вытирали сопли.Основные события в фильме относятся к 1960 году, когда Бирюкова «сослали» в МИД из-за фактически международного скандала. После такого серьезного проступка, который он допустил в отношении гражданина ФРГ, он определенно должен был стать невыездным. Поэтому и в МИДе ему делать было бы нечего. А он катается за границу как ни в чем ни бывало и не только в соцстраны. Даже при таком его покровителе – Варейникове - вряд ли это было бы возможным. Бирюкова серьезно понижают в должности и назначают начальником ИАГ – вместо Лаумане, которая оказывается («лучший сотрудник американского отдела») всего лишь исполняла обязанности руководителя этой группы. С чего бы ей такое недоверие? Причем целый год! Непонятно…Новый начальник ИАГ понимает, что попал фактически в «богадельню». Стоило ли создавать такую группу в МИДе – большой вопрос! По крайней мере не для молодых и перспективных ребят. Обычно в такой богадельне отсиживаются проштрафившиеся сотрудники МИДа. А здесь берут молодых «оптимистов», блестяще владеющих иностранными языками и еще не имеющих за душой грехов, и объявляют их этакой суперсилой, способной решать задачи, которые остальным сотрудникам дипломатического ведомства якобы не по плечу. Хм…Бирюков призывает заниматься «настоящим делом», а не памятки составлять, которые никто не читает. Безусловно он прав. И вот тут-то авторы сериала приплетают эту злосчастную ИАГ к таким делам, к которым реально вряд ли его сотрудники были бы допущены.Одним из реальных исторических событий, отраженных в сериале, явилось уничтожение американского самолета U-2, которое произошло 1 мая. Однако события представлены не слишком достоверно, а главное вызывает недоумение дальнейшая судьба полковника-летчика, который командовал полетом высотных истребителей. Да, погиб наш летчик, которого из-за плохой организации и отсутствия на самолете системы опознавания «свой-чужой», сбила ракета. Однако вины полковника в его смерти нет совершенно. Тем не менее заслуженный летчик, герой, участник войны, ведет себя как впечатлительная девушка – мечется, посыпает голову пеплом, чуть ли не плачет. И это боевой офицер, который наверняка видел немало смертей.Этого полковника, мужа Лаумане, хотят перевести в отряд космонавтов инструктором. Вроде бы «рассосалось». Однако медкомиссия забраковывает летчика. Ну, казалось бы, какие проблемы? Ведь не космонавт, а всего лишь инструктор. Тем не менее его комиссуют из армии. Почему?! Человеку с такими заслугами и квалификацией определенно нашли бы место приложения его сил и знаний. Авторы фильма тем не менее убирают его из армии. Он начинает психовать и комплексовать и доводит себя до самоубийства. Но ведь даже выстрелить себе в голову не сумел - промахнулся! Вот тебе и боевой офицер… А потом и вовсе кончает счеты с жизнью, перерезав себе вены.Зачем авторам фильма надо было выставлять в таком неприглядном виде советского офицера?Ну, допустим, авторы фильмы решили вести сюжет про ИАГ, которая в реальности не существовала в МИДе. Но почему они говорят о ней то как о группе, то как об отделе? Несмотря на то, что прямо нигде не говорится, но ряду моментов получается, что ИАГ вроде как находится в подчинении Отдела внешнеполитической информации, начальником которого является П.Шуйко. Об этом поборнике соблюдения секретности и одновременно болтуне, который разгласил (всего-то после небольшого бокала рома – хронический алкоголик?) важную секретную информацию, пойдет речь позже. Поэтому в отделе не может быть другого отдела. Но путаница идет на протяжении всего фильма.Странная история продолжается во время приема в кубинском посольстве. Лаумане представляет Корнеева Шуйко - как будто первый не является сотрудником шуйковского отдела. Более того, Корнеева она представляет как чуть ли не завсегдатая приемов в кубинском посольстве и просит познакомить (!) Шуйко, который за 20 лет работы в МИДе наверняка бывал тут и не один раз, с кубинцами. Ну бред какой-то… Еще больший бред: Шуйко ничтоже сумняшися раскрывает совершенно секретную информацию шведскому дипломату о сбитом американском летчике. По мнению авторов, видимо, такое возможно. После этого его неминуемо должны были бы убрать далеко и надолго в какую-нибудь богадельню похлеще, чем ИАГ. Но нет! Он на плаву! «Ценный кадр»! А чего в нем ценного?Далее. Швед срочно рассказывает американскому послу такую важную секретную информацию. Что же делает американец, у которого остается всего 15 минут на передачу информации в посольство? Вместо того чтобы пойти и просто позвонить от кубинцев в свое посольство, он зачем-то пытается уехать на своей машине! Ну, позвонил бы, предупредил Госдеп, а потом езжай в свое посольство! Вот так поступил бы опытный дипломат. А здесь… В общем, очередная чушь собачья от авторов данного «триллера»… Ну неужели у них не хватает фантазии придумать что-нибудь более разумное и правдоподобное?! И так на протяжении всего фильма.Кстати сказать, сюжетная линия, касающаяся в фильме действий спецслужб (причем как советских, так и американских), выглядит подчас донельзя маловразумительной и не соответствующей реалиям. К тому же советские спецслужбы постоянно показываются авторами в неприглядном виде.Взять хотя бы знаменитую историю с моряками самоходной танкодесантной баржи, которую авторы фильма нахально переврали. Она касается чрезвычайного происшествия, случившегося в январе 1960 года, когда ураганным ветром это судно было сорвано со швартовки и унесено в открытый океан без радиосвязи. На борту этой баржи находилось четверо военнослужащих-срочников: А.Зиганшин, Ф.Поплавский, А.Крючковский и И.Федотов. Дрейф продолжался 49 дней. В тяжелейших условиях солдаты смогли не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство. Когда их обнаружил американский авианосец, они были крайне истощены и находились на грани жизни и смерти. Американцы были поражены тем, что советские солдаты и в таком состоянии сохранили человеческий облик и самодисциплину. Авианосец доставил спасённых военнослужащих в Сан-Франциско, где их встретил Генконсул СССР— фотография спасенных с ним была напечатана в те дни во многих газетах страны, размещена на афишных стендах в городах СССР. Затем военнослужащих отправили в Нью-Йорк, где они встретились с представителями советского посольства и неделю отдыхали на даче. Н. Хрущев прислал им правительственную телеграмму, где отметил их мужество и героизм. Из Нью-Йорка они отплыли в Европу, а затем их доставили в Москву. По возвращении домой им был организован торжественный приём, они были награждены орденами Красной Звезды и получили широкую известность.И вот на фоне этих фактов авторы данного злополучного сериала решили показать, как «злые» и «жестокие» советские чекисты собирались пытать этих парней и выбивать из них какие-то показания. И только благодаря лично товарищу Бирюкову – этому доброму и отзывчивому человеку, а также молодым сотрудникам ИАГ был сорван «подлый план» советских спецслужб. Авторы сериалы решили изменить фамилии героев. Зачем?! И вместо правды получилась не только политически, но и социально искаженная картина.Невероятные события постоянно происходят с главными «героями». Голуб готовится вступить в партию. И просит проверить своих товарищей на знание некоторых материалов. Но, видимо, авторы сценария не в курсе, что прежде чем стать членом КПСС и получить заветную красную книжечку, надо 1 год походить в кандидатах в члены партии. И именно перед приемом в кандидаты проводятся многочисленные и строгие собеседования. А для Голуба что, сделано исключение? Да и вообще, с чего бы вдруг его принимают в партию, за какие-такие заслуги? Только потому, что авторы решили построить на этом интригу с утерей партбилета? Легко и просто…Далее, по сюжетной линии кража у Голуба партбилета выливается в ситуацию, когда он не может отказать в организации получения выездной визы человеком, который становится в результате невозвращенцем и предателем Родины. Очень серьезный скандал, в связи с которым все соучастники данного события должны были бы получить основательно «по рогам». Голуба арестовывает КГБ по подозрению в совершении как минимум должностного преступления. Вдруг откуда ни возьмись появляется начальник 1 отдела МИДа Николай Черных и спускает всё на тормозах фактически без каких-либо последствий как для самого Голуба, так и Бирюкова, которого тот оклеветал (причем его объяснение - просто бледный лепет!), а заодно и буфетчицы, катающейся на чьем-то ЗИМе аж прямо от здания МИД (!). Голуба тут же освобождают. Да не просто освобождают, а впоследствии и назначают начальником ИАГ! Хотя должны были сразу же его выгнать из партии и из МИДа. В общем, фантастический бред! Небывальщина! Не думаю, что в компетенции представителя органов госбезопасности в этом серьезном ведомстве находится возможность разрешить такого рода скандал.Во время первой встречи Бирюкова с Черных выясняется, что они где-то вместе учились. Интересно, где ж они вместе учились? Известно, что Бирюков закончил Высшую партийную школу. При этом Бирюков считает Черных перспективным сотрудником внешней разведки, который должен был уже возглавлять резидентуру КГБ в Великобритании. На что ему Черных отвечает, что, дескать, здесь он, по его словам, «среди бумажек», то есть, мягко говоря, занимается «фигней» по линии контрразведки. Контрразведывательным обеспечением МИДа занималось Второе главное управление КГБ, которое прикомандировывало к дипломатическому ведомству своих сотрудников в качестве офицеров действующего резерва. Именно таким сотрудником и представлен Черных. Следует отметить, что первые (режимно-секретные) отделы в советских ведомствах ведали секретным делопроизводством и защитой совершенно секретной информации от иностранных разведок. Под их «крышей», а также под кадровыми подразделениями сидели и офицеры контрразведки, которые вели агентурно-оперативную работу. По ходу фильма Черных демонстрирует такую свою работу. Еще в первой серии выясняется, что Рута Карловна является секретным агентом и любовницей Черных, с которым она проводит интимные встречи на «явочной» (точнее – конспиративной) квартире. Тем не менее, когда Шуйко проболтался, то есть фактически совершил как минимум должностное преступление, она ничего не говорит своему куратору на вечерней экстренной встрече с ним, а вместо этого просит всего лишь забрать свой донос на Бирюкова. Отлично работает Черных и его агентура! Узнай об этом его начальство на Лубянке, не сносить бы ему головы и уж точно попёрли бы из МИДа. А в фильме – «тишь да гладь».Далее. Сотрудник контрразведки сообщает Черных о том, что среди американцев, приехавших на встречу с сотрудниками ИАГ, есть «вербовщик» из ЦРУ. Но начальника 1 отдела этот факт как-то не особо трясет. Он почти безразличен. Более того, и контрразведка как-то слабо реагирует на этот факт! В реальности обложили бы все место встречи плотным скрытым наблюдением. А тут всего лишь «проинформировали» своего «подкрышника». Ха-ха!И на кого же, как выясняется, направлен интерес ЦРУ? Оказывается, на морячка Корнеева! Так он уже завербован еще во время его пребывания за границей, задолго до работы в МИДе! Чего ж там делать «белой кости» спецслужб? Оказывается, всего лишь передать условия конспиративной связи. Так значит он простой связник, а вовсе не вербовщик! Но предположим, что, действительно, ЦРУ хочет восстановить с ним связь после долгой паузы и посылает вербовщика проверить, будет ли Корнеев с ними сотрудничать, не сообщил ли тот о вербовке советской контрразведке. Но в таком случае у них должна была бы произойти по крайней мере одна длительная встреча, во время которой вербовщик мог бы получить хоть какую-то картину относительно нынешнего состояния их агента и готовности того сотрудничать с ЦРУ. Вместо этого весьма непродолжительный контакт и маловразумительная беседа, из которой фактически ничего не следует. И зачем вообще Корнееву сейчас с ними сотрудничать? Из-за того якобы «компромата», которым сотрудник американской разведки пугал морячка? Мда… Неубедительно. Кстати, по поводу вербовки Корнеева. За каким лешим ЦРУ вербовать какого-то простого морячка? Что проку-то от него? На длительную перспективу? Возможно, но маловероятно. Маловероятно, что тот сможет стать в СССР кем-то, действительно представляющим разведывательный интерес. В крайнем случае на каких-то второстепенных ролях.Как уже упоминалось, Варейников в фильме является заведующим Международным отделом ЦК КПСС. Международный отдел нёс ответственность за поддержание гласной и негласной связи с не находящимися у власти левыми (коммунистическими, социалистическими) партиями за рубежом, прокоммунистическими и просоветскими международными организациями, движениями сопротивления, обществами дружбы. В указанный в фильме период эту должность бессменно с 1955 по 1986 год занимал Б.Н. Пономарев, который среди руководителей КПСС времён «застоя» отличался откровенной антисталинской позицией. В 1960 году Пономарев еще не был даже секретарем ЦК КПСС, он стал им лишь в 1961 году, а в 1972 году был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Вместе с тем в фильме показан антихрущевский заговор, которым фактически руководил завотделом ЦК и в который были вовлечены члены Президиума ЦК КПСС. Но завотделом ЦК не мог и не входил в состав Президиума, который впоследствии стал называться Политбюро ЦК КПСС. Как сочетается «злодей» Варейников с Пономаревым – неясно.Как минимум, усмешку вызывает сцена с арестом органами безопасности мятежных членов Президиума ЦК. Авторы фильма, по-видимому, совершенно не представляют, как это могло бы быть на самом деле и вообще могло бы быть так. Как известно, заговоры против Хрущева были в 1957 и 1964 гг. Первая попытка для заговорщиков была неудачной. Вторая – завершилось сносом Хрущева. Летом 1957 года большинством голосов (7:4) на заседании Президиума ЦК КПСС Никита Сергеевич был смещен с поста Первого секретаря ЦК КПСС, и готовилось коллективное предложение на пленум ЦК по этому решению. Тем не менее на втором заседании Президиума ЦК КПСС, которое Хрущев потребовал провести, призвав своих сторонников, ему удалось изменить соотношение сил в свою пользу (13 против 6). Провалу заговора во многом способствовало то, что на стороне Хрущева оказался председатель КГБ при СМ СССР Серов, а во время состоявшегося внеочередного пленума первого секретаря ЦК поддержал Г.К. Жуков, довольно прозрачно намекнувшего на возможность применения силы. Способствовала и вялая, осторожная позиция Суслова, а также уклонившегося от участия Брежнева. Пленум ЦК объявил заговорщиков «антипартийной группой» и выдворил их из состава высшего руководства партии, а спустя некоторое время — и из рядов коммунистов. Только Ворошилов и Булганин, принимавшие участие в заговоре, по счастливому стечению обстоятельств и с учетом их глубокого раскаяния, отделались легким испугом и сохранили свои посты, и то ненадолго.Не могу пройти мимо автомобилей, которые показаны в фильме. На ЗИМе – в 50-е годы представительская машина довольно высокого уровня - раскатывает «злодей» Варейников. Номер 28-47 МОС. Такой номер вряд ли мог быть у столь высокопоставленного партийного чиновника. Автомобили Управления делами ЦК серии МОС имели номера от 00-01 до 07-99. Далее шли номера УД Совмина и УД Верховного Совета СССР и РСФСР, областные партийные и советские организации. А номер 28-47 мог принадлежать разве что таксопарку. Следует отметить, что в 60-м году руководители аппарата ЦК его уровня уже пересели как минимум на новые «Чайки» (тем более что данный партийный чиновник представлен чуть ли не как член Президиума ЦК), а ЗИМы стали использовать том числе в качестве такси, а то и частных автомобилей.Номера МОС строго квотировались. Тем не менее мы видим, что какой-то начальник 1 отдела МИДа раскатывает по Москве на «Волге» с таким «неприкасаемым» номером. Номер на автомобиле Черных серии «МОС» говорит о том, что его автомобиль принадлежит гаражу ЦК КПСС, а не какой-то иной организации или частному лицу. Действительно, «Волги» с МОСовскими номерами использовали в работе сотрудники КГБ, но только 9 Управления, причем которые занимались личной охраной высокопоставленных партийных чиновников. А он к ним явно не относился.Нельзя не упомянуть и о попытке убрать Черных путем автомобильной аварии. Определенно авторы слабо представляют себе, как это может быть сделано. Но то, что показано в фильме, далеко выходит за рамки здравого смысла. Так, как было организовано лобовое столкновение, оно не могло быть осуществлено. Разве что тяжелый грузовик, как реактивный истребитель, круто спикировал перед носом «Волги» именно в тот момент, когда водитель отвернулся. Ну не бред ли… Кроме того, вызывает недоумение, зачем у Черных была с собой в машине папка с доносами, если он направлялся с сыном к своим родителям?Случайное убийство немецкой журналистки Габи в Берлине в телефонной будке. Пограничники (или полиция) стреляют из автоматов по толпе в одном направлении, а пуля почему-то летит в обратном направлении. Разве такое возможно? Ну хоть такие-то ляпы можно было не допускать!И совсем убивает концовка последней серии, где «оптимистам» раздают «пряники». Более или менее понятно и логично посылка Муратова в Конго. Назначение Руты Карловны заместителем министра – вот тут уже хочется призадуматься. Но совсем ни в какие ворота не лезет занятие Корнеевым кресла, которое ранее занимал Черных. Это не могло случиться, потому что не могло бы случиться никогда. Ни при каких обстоятельствах. Нет у него ни соответствующего образования, ни опыта работы в спецслужбах. Даже если он участвовал в контрразведывательной операции по разоблачению црушников. Хотя и об этом по ходу фильма не было сказано ни единого слова. Вот тут уже совсем какая-то шизофрения.Вообще, надо сказать, фильм, от которого ждешь некоего молодого оптимизма – исходя из его названия, новизны «оттепели», изобилует аморальными поступками героев, изменами, подлостью, предательством, заговорами, драками в пивной. Походя совершается покушение на убийство ответственного сотрудника КГБ, занимающегося контрразведывательным обеспечением МИДа. И без неизбежных в этом случае последствий… Наверное, на этом фоне наименьшим злом выглядит езда на автомобиле в «поддатом» состоянии. Неужели именно об этом надо было снимать фильм? Ну тогда зачем называть фильм «Оптимисты»? Назвали бы «Мерзавцы». Больше соответствовало бы представленной авторами фактуре.Видимо, авторы решили пофантазировать на этот счет и придумали свою версию «реальных событий». Вот только зачем? Получилось весьма неубедительно, даже с точки зрения художественной интриги. Ну должна же быть хоть какая-то логика и здравый смысл при написании сценариев! Да и книжки исторические полезно было бы читать...