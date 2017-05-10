В Латвии украли компьютер главы службы контрразведки

Могу подтвердить, что квартиру господина Майзитиса действительно обокрали. На компьютере, который был украден, не находилась секретная информация, это был его личный компьютер. Нет повода для слухов о том, что там находились секретные данные.

Без преувеличения удивительная история произошла в Латвии. Хотя для Латвии, возможно, ничего удивительного...По сообщениям портала Mixnews.lv , неизвестными лицами было совершено «вторжение» в квартиру директора латвийской контрразведки Яниса Майзитиса. Сообщается, что злоумышленники похитили компьютер директора так называемого Бюро по защите Сатверсме.В СМИ появились заявления о том, что в компьютере могла находиться информация секретного характера. Заявления о краже компьютера с целью получения секретной информации пытается опровергать глава пресс-службы латвийского ведомства контрразведки Ивета Маура.По её словам, «секретных данных на компьютере не было».Из заявления:В Латвии таким заявлениям поверили не все, вспоминая о том, что личные компьютеры в деловых целях и наоборот использовала экс-президент Республики Корея, а также экс-глава американской дипломатии Хиллари Клинтон.В Госполиции Латвии заявляют, что помимо компьютера у Майзитиса украдены «незначительные мелкие вещи». При этом добавляется, что это вообще первая квартирная кража в том районе, где сегодня проживает главный латвийский контрразведчик.