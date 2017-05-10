19:11 10 мая

В Латвии украли компьютер главы службы контрразведки

Без преувеличения удивительная история произошла в Латвии. Хотя для Латвии, возможно, ничего удивительного...

По сообщениям портала Mixnews.lv , неизвестными лицами было совершено «вторжение» в квартиру директора латвийской контрразведки Яниса Майзитиса. Сообщается, что злоумышленники похитили компьютер директора так называемого Бюро по защите Сатверсме.

В Латвии украли компьютер главы службы контрразведки



В СМИ появились заявления о том, что в компьютере могла находиться информация секретного характера. Заявления о краже компьютера с целью получения секретной информации пытается опровергать глава пресс-службы латвийского ведомства контрразведки Ивета Маура.
По её словам, «секретных данных на компьютере не было».

Из заявления:
Могу подтвердить, что квартиру господина Майзитиса действительно обокрали. На компьютере, который был украден, не находилась секретная информация, это был его личный компьютер. Нет повода для слухов о том, что там находились секретные данные.


В Латвии таким заявлениям поверили не все, вспоминая о том, что личные компьютеры в деловых целях и наоборот использовала экс-президент Республики Корея, а также экс-глава американской дипломатии Хиллари Клинтон.

В Госполиции Латвии заявляют, что помимо компьютера у Майзитиса украдены «незначительные мелкие вещи». При этом добавляется, что это вообще первая квартирная кража в том районе, где сегодня проживает главный латвийский контрразведчик.

Использованы фотографии: IR.lv
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Толстоевский Сегодня, 18:52
    наверное у него компьютер ещё на перфокартах
    Толстоевский
    1. Тралл Сегодня, 18:53
      Русские хакеры вообще краев не видят. Ничего святого нет laughing
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:01
        Цитата: Тралл
        Русские хакеры вообще краев не видят

        Совсем озверели - на людей бросаются , так ещё им компьютеры подавай ... lol
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 19:03
          Да ничего страшного, обновят Винду, почистят комп то вирусов и незаметном на место вернут. Ну и, естественно, поменяют фон рабочего стола на портрет Путина smile
          Тралл
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:07
            Так у них же виндовоз - пиратский ... Или я ошибся (пардон) IP-адресом ? what
            bouncyhunter
        2. МПК105 Сегодня, 19:07
          Ничего святого у наших хакеров!!!Спаси Бог,Паш,за Контр-Адмирала drinks drinks drinks Я так и не понял-ЗА ЧТО присвоили-за нытьё моё?За пессимизм? laughing laughing laughing
          МПК105
    2. Чёрный Сегодня, 19:05
      Цитата: Толстоевский
      наверное у него компьютер ещё на перфокартах

      На перфокартах не уволокли бы laughing ...Не мужики, ну это просто хохма какая то...там министра мвд не изнасиловали ещё?. wassat
      Чёрный
    3. dvina71 Сегодня, 19:09
      Цитата: Толстоевский
      наверное у него компьютер ещё на перфокартах

      Не ещё,а уже..
      dvina71
  2. pjastolov Сегодня, 18:54
    В Госполиции Латвии заявляют, что помимо компьютера у Майзитиса украдены «незначительные мелкие вещи».
    а что? более ценного чем компьютер у него дома не было? афигеть request
    pjastolov
    1. sabakina Сегодня, 19:04
      Представьте себе-ДА! Голые стены и матрас на кирпичах.
      sabakina
      1. pjastolov Сегодня, 19:06
        так может хоть пару досок было, а то матрас как-то мягкий или он нанотехнологичный? laughing
        pjastolov
  3. Владимирец Сегодня, 18:56
    "В СМИ появились заявления о том, что в компьютере могла находиться информация секретного характера."

    Русские, к гадалке не ходи, спят и видят как бы латышские секреты узнать, из которых главный - точка с координатами в Балтийском море, где лучше всего ловятся шпроты.
    Владимирец
    1. Тралл Сегодня, 18:59
      Вы даже не представляете, как близко Вы то ответа.
      В системном блоке компьютера контразведчика хранились очень ценные шпроты многолетней выдержки smile
      Тралл
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:59
    Никакого стыда и совести у этих воров. Обокрали самого главу контрразведки! wassat хотелось бы представить тех воров, что попробовали бы обокрасть главу ФСБ. Ну, какая страна, такая и контрразведка. tongue
    Горный стрелок
  5. новичок Сегодня, 18:59
    да уж! халуи натовские они и есть холуи. laughing
    новичок
  6. Александр 3 Сегодня, 19:02
    А с директором похитители ничего не сделали?Он был в это время за компьютером,или на нём?
    Александр 3
  7. salat Сегодня, 19:02
    Вот ведь не задача belay но я все равно сейчас тресну от смеха laughing wassat laughing
    salat
  8. sabakina Сегодня, 19:02
    При этом добавляется, что это вообще первая квартирная кража в том районе, где сегодня проживает главный латвийский контрразведчик.

    Если я правильно понял, он постоянно переезжает из-за краж?
    sabakina
    1. Владимирец Сегодня, 19:05
      Цитата: sabakina
      он постоянно переезжает из-за краж?

      Где он появляется, сразу начинаются кражи, к чему бы это? what
      Владимирец
      1. Тралл Сегодня, 19:10
        Похоже, главного контразведчика разжалуют теперь в главного разведчика, ну или главного постового. smile
        Тралл
  9. akims Сегодня, 19:05
    ПУТИИИИН!!! А кто - ж еще?
    akims
  10. слепой67 Сегодня, 19:07
    Бугага! Ха,ха,ха! Смеялся до слёз. Пусть жену трясёт,она наверное к разводу готовится. Надоело болезной жить с шизофреником орущем по ночам о русской угрозе,да ещё с таким "фото".
    слепой67
    1. Walanin Сегодня, 19:09
      Да и квартиру пусть нормально обставит, а то кроме компьютера вынести нечего было. В России над ним обычные полковники смеются.
      Walanin
  11. фа2998 Сегодня, 19:07
    Не, ну это уж Путин Похитил! Коварная и кровавая КГБ. laughing bully hi
    фа2998
  12. dvina71 Сегодня, 19:08
    Там был аккаун в танчиках..,я даже боюсь предположить с каким ником.. Возможно ..Рыбалко..,Катуков.. Залет вообщем.
    dvina71
  13. soroKING Сегодня, 19:10
    украли контакты девушек с пониженным уровнем социальной ответственности wassat
    soroKING
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