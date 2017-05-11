Крупнокалиберная винтовка Heidar (Иран)



Общий вид винтовки "Хейдар". Фото All4shooters.com



Командующий сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари и винтовка Heidar, 16 апреля 2017 г. Фото All4shooters.com



Вид с другого ракурса. Фото Thefirearmblog.com



Подготовка к выстрелу. Кадр из видео



Момент выстрела. Кадр из видео



Ствол в момент выстрела. Размытая черта перед дулом - вылетевшая пуля. Кадр из видео

По материалам сайтов:

https://tasnimnews.com/

http://thefirearmblog.com/

https://all4shooters.com/

http://weaponews.com/

http://armyrecognition.com/

Несмотря на свое специфическое положение, Иран продолжает создавать новые образцы вооружения и военной техники. В середине апреля состоялась очередная выставка, в ходе которой промышленность и армия представили ряд новых образцов. Одним из самых интересных изделий, впервые показанных в ходе этого мероприятия, стала крупнокалиберная снайперская винтовка Heidar. Это оружие представляет большой интерес как по причине самого факта своего существования, так и в связи с весьма высокими характеристиками.К настоящему времени на вооружение армии Ирана и Корпуса Стражей Исламской революции уже было принято несколько крупнокалиберных снайперских и т.н. антиматериальных винтовок разных моделей собственной иранской разработки. Новый образец, представленный несколько недель назад, оказывается новым представителем этого класса оружия, но при этом отличается от предшественников более высокими техническими характеристиками и, как следствие, новыми боевыми возможностями. За счет определенных нововведений удалось значительно повысить часть основных характеристик.Первая публичная демонстрация перспективной винтовки Heidar состоялась 16 апреля, накануне Национального дня армии. Командование сухопутных войск провело в Тегеране мероприятие, в ходе которого были показаны несколько образцов техники и оружия. Новые разработки иранской оборонной промышленности представлял лично командующий сухопутными войсками Киомарс Хейдари. В ходе выставки иранские военные продемонстрировали новое оружие, а также раскрыли некоторые подробности технического характера. Вскоре была опубликована видеозапись со стрельбой из перспективной винтовки.Интересно, что на недавней выставке демонстрировалось сразу несколько образцов разных классов, имеющих одинаковое название – «Хейдар». В связи с этим в зарубежных средствах массовой информации появилось предположение, согласно которому новые разработки были названы в честь командующего иранской армией. Официальные подтверждения или опровержения этому отсутствуют.Снайперская винтовка новой модели имеет определенное сходство с уже известными образцами аналогичного оружия иранской разработки, но при этом заметно отличается от них. Так, было отмечено некоторое внешнее сходство с винтовкой Shaher калибром 14,5 мм, однако по своей конструкции два этих образца значительно отличаются друг от друга. Таким образом, в случае с проектом Heidar речь идет о создании совершенно нового оружия, лишь частично основанного на существующих разработках. По имеющимся данным, проект новой винтовки был разработан организацией Research and Self-Sufficiency Jihad Organization.Изделие «Хейдар» представляет собой самозарядную крупнокалиберную винтовку, предназначенную для поражения живой силы, незащищенной или легкобронированной техники, а также иной материальной части противника на сравнительно больших расстояниях. За счет некоторых оригинальных идей и решений авторам проекта удалось получить заметный прирост ряда характеристик и обеспечить преимущество перед существующими образцами.С точки зрения основных особенностей конструкции и общей архитектуры винтовка Heidar является типичным представителем своего класса. Используются сравнительно длинный нарезной ствол большого калибра, автоматика с газовым двигателем с коротким ходом поршня и массивный подпружиненный затвор. В связи с большим калибром винтовка отличается крупными габаритами и массой, из-за чего имеет соответствующий состав средств, облегчающих эксплуатацию.Изделие Heidar не использует необычную компоновку и, в целом, соответствует традиционному облику антиматериальных винтовок. Основным элементом оружия является металлическая ствольная коробка цилиндрического поперечного сечения. На ее верхней части предусматривается установка стандартной планки Пикатинни для монтажа прицельных приспособлений нужного типа. Правая поверхность коробки имеет плоский участок большой длины, в котором располагаются окно для выброса гильз и прорезь для рукоятки затвора. На левой части коробки предусматривается установка прямоугольной приемной шахты магазина. Снизу на трубчатой детали имеется узел установки пистолетной рукояти со средствами управления огнем. Общая длина ствольной коробки – 336 мм.Интересной особенностью винтовки «Хейдар» являются размеры и дополнительное оснащение ствольной коробки. Из-за сравнительно мощного патрона оружие нуждается в возвратной пружине с соответствующими характеристиками. В связи с этим ствольная коробка имеет большую длину, и ее задняя часть выполняет функции приклада. Следует отметить, что при всем этом винтовка построена по классический схеме и не соответствует концепции булл-пап.На задней части ствольной коробки помещен стакан-кожух увеличенного диаметра. Его стенка выполняет функции щеки, улучшающей эргономику оружия. На задней стенке кожуха помещается регулируемый затыльник с широкой перфорированной резиновой накладкой. Иные средства амортизации в задней части винтовки отсутствуют.В круглой передней стенке ствольной коробки имеются два отверстия. Центральное предназначено для монтажа ствола, отличающегося большим внешним диаметром. Справа от него находится отверстие для установки подвижного газового поршня, проходящего параллельно стволу.Винтовка оснащается нарезным стволом калибром 12,7 мм длиной 812,8 мм (64 калибра). В связи с высокой мощностью патрона и тепловыми нагрузками ствол имеет сравнительно толстые стенки. При этом на большей части своей длины внешняя поверхность ствола имеет коническую форму с незначительным сужением к дулу. В казенной части имеется крупное утолщение, вмещающее патронник. Ствол комплектуется развитым многокамерным дульным тормозом реактивного типа. Пороховые газы при выстреле отводятся в стороны и назад при помощи шести пар боковых окон вертикального расположения. Производителем заявлена живучесть ствола на уровне 5 тыс. выстрелов.Около середины ствола помещен газоотводный узел. Отвод пороховых газов из канала ствола осуществляется через отверстие в его правой стенке. Через отверстие газы попадают в цилиндрическую газовую камору, оснащенную управляемым регулятором и имеющую отверстия в стенках для сброса давления. Сзади в трубчатую камору входит газовый поршень, выполненный в виде стержня большого диаметра с нужным оснащением в головной части. Поршень оснащается ограничителями, вследствие чего его ход заметно короче хода затвора. По-видимому, газовый поршень не имеет собственной возвратной пружины и переводится в исходное положение за счет взаимодействия с затворной рамой.Подробные сведения о конструкции затвора и иного внутреннего оснащения ствольной коробки отсутствуют. Можно предположить, что винтовка «Хейдар» комплектуется затворной рамой близкой к цилиндрической формы. На ее правой стороне находится рукоятка, выведенная через боковое окно коробки. Вероятно, используется запирание ствола при помощи поворота затвора и нескольких боевых упоров. Позади затворной рамы в ствольной коробке размещается мощная возвратная пружина. В положении перед выстрелом она может занимать около двух третей длины ствольной коробки. Стрельба производится при запертом стволе.Любопытной особенностью винтовки Heidar является пистолетная рукоятка управления огнем. Эта деталь без каких-либо заметных изменений была заимствована у пулемета MG3-A3 – иранской лицензионной версии немецкого MG3. Есть основания полагать, что вместе с рукояткой крупнокалиберная винтовка также получила детали пулеметного ударно-спускового механизма.Подача боеприпасов осуществляется из отъемного коробчатого магазина на пять патронов. Магазин устанавливается в приемную шахту, помещенную на левой части ствольной коробки. Патроны подаются на линию досылания при помощи собственной пружины магазина. Выброс гильз осуществляется через окно в правой стенке коробки. Имеются сведения о существовании магазина на 10 патронов, но во всех имеющихся материалах фигурирует устройство с вдвое меньшей емкостью.Винтовка использует крупнокалиберный патрон 12,7х108 мм советской разработки. Вероятно, возможно использование патронов с пулями различных типов. Также высказываются неподтвержденные версии о существовании специальных модификаций патрона, обеспечивающих значительное повышение характеристик.Для удобства эксплуатации крупная и тяжелая снайперская винтовка оснащается складной двуногой сошкой с регулировкой высоты. Опоры сошки шарнирно крепятся к втулке газоотвода, помещенной в средней части ствола. Также на задней части ствольной коробки, выполняющей функции приклада, находится дополнительная вертикальная опора. Эта деталь не имеет возможности регулировки по высоте. При транспортировке опора складывается.Винтовка Heidar не имеет собственных интегрированных прицельных приспособлений. Оптический прицел с требуемыми характеристиками должен монтироваться на планке Пикатинни.Как и другие крупнокалиберные винтовки, иранская «Хейдар» отличается большими размерами и массой. При этом, однако, были приняты некоторые меры, направленные на сокращение длины. При использовании ствола длиной 812,8 мм общая длина оружия составляет 1348,6 мм. Винтовка без магазина и оптического прицела весит чуть более 11 кг. Общая масса оружия, полностью подготовленного к стрельбе, достигает 17,5 кг.Сообщается, что максимальная скорость пули при стрельбе из винтовки нового типа достигает 1734 м/с. Благодаря этому эффективная дальность стрельбы составляет 1600-2000 м, а максимальная достигает 3000 км. С точки зрения начальной скорости пули иранская винтовка на данный момент является носителем рекорда среди систем своего класса.В целом, появление у Ирана новой крупнокалиберной снайперской винтовки не является неожиданностью. В течение последних лет иранские оружейники создали сразу несколько проектов подобного оружия с разными характеристиками. На вооружение были приняты образцы под патроны 12,7х108 мм и 14,5х114 мм, отличающиеся весьма высокими характеристиками. Тем не менее, на их фоне новая винтовка выглядит весьма интересно.Главное отличие изделия Heidar от предшественников заключается в уникально высокой начальной скорости пули. При помощи ствола длиной 64 калибра она разгоняет пулю до скорости более 1700 м/с. Для сравнения, российские винтовки ОСВ-96 и КСВК под патрон 12,7х108 мм с более длинным стволом (1000 мм или 78,7 калибра) показывают начальную скорость не более 900 м/с. Такие отличия иранской винтовки от существующих аналогов могут говорить о создании не просто нового оружия, но целого снайперского комплекса.Среди зарубежных специалистов уже получила распространение версия о разработке иранскими оружейниками новой версии патрона 12,7х108 мм. Этот боеприпас может оснащаться увеличенным пороховым зарядом и облегченной подкалиберной пулей с отделяющимся поддоном. В пользу этой версии говорят некоторые особенности винтовки. Она отличается укрупненной ствольной коробкой со сравнительно толстыми стенками. Пропорции ствола могут говорить и о его усилении. Большая прочность основных деталей оружия может быть прямо связана с повышением давления в патроннике и канале ствола.Иран не подтверждает и не опровергает эту версию. В то же время, вряд ли можно найти иное объяснение высочайшим характеристикам винтовки – за исключением явного подлога и чрезмерного завышения реальных параметров в рекламных или иных целях.В контексте повышенной начальной скорости также следует упомянуть заявленный ресурс ствола. Утверждается, что винтовка «Хейдар» без замены ствола может сделать 5 тыс. выстрелов. Для современных крупнокалиберных систем подобный ресурс не является чем-то выдающимся, однако в данном случае речь идет об оружии с повышенной начальной скоростью пули. Известно, что рост скорости пули прямо связан с увеличением износа ствола. Очевиден тот факт, что при скоростях более 1700 м/с канал ствола должен «стачиваться» с увеличенными темпами. Как именно удалось получить столь высокий ресурс при повышенном давлении газов и соответствующих скоростях пули – неизвестно.Нельзя исключать, что официально опубликованные характеристики винтовки составлялись не без известной доли лукавства. Так, максимальная скорость пули и другие боевые характеристики могли быть указаны для специального патрона, тогда как ресурс относится к эксплуатации оружия со стандартными боеприпасами, не оказывающими особо разрушительного воздействия на ствол. Естественно, необходимо учесть, что подобные предположения и выводы справедливы только в случае публикации реальных характеристик, не приукрашенных из тех или иных соображений.Текущее состояние дел в проекте Heidar неизвестно. Один образец такой винтовки был продемонстрирован командованием иранской армии во время недавней выставки. Нельзя исключать, что к настоящему времени перспективная крупнокалиберная винтовка успела пройти испытания и поступить на вооружение армии и КСИР. Также высказывается мнение о возможных поставках подобного оружия тем или иным иностранным заказчикам. По известным причинам, иранское вооружение почти не представлено на международном рынке, однако винтовки нового типа могут быть переданы различным вооруженным формированиям. В настоящее время в Сирии в боях участвуют некоторые организации, лояльные Тегерану. Они имеют определенные шансы стать эксплуатантами перспективных винтовок.Даже в сложных условиях Иран продолжает разработку новых систем вооружения и военной техники. При этом оборонной промышленности страны порой даже удается всех удивить, как это случилось с новейшей крупнокалиберной винтовкой Heidar. Теми или иными способами, подробности которых пока не разглашались, удалось получить высокие технические характеристики и боевые качества. Дальнейшее будущее новой иранской винтовки пока остается неизвестным, но уже сейчас этот образец стрелкового оружия представляет большой интерес, как минимум, с технической точки зрения.