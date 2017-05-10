21:29 10 мая

Трамп и Лавров. Встреча состоялась

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Президент США Дональд Трамп встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Перед встречей с Трампом Сергей Лавров заметил, что «всех накопившихся проблем за один присест точно не решить». Ранее сообщалось, что в ходе встречи с представителями высших властей США будут обсуждаться темы Сирии, Донбасса и двусторонних российско-американских отношений.

Трамп уже прокомментировал встречу с Сергеем Лавровым. По словам президента США, « наша встреча была очень хорошей».

За несколько часов до встречи Лаврова и Трампа американские журналисты спросили у главы МИД РФ, «не бросает ли снятие Джеймса Коми с должности главы ФБР тень на переговоры?» Речь о переговорах Лаврова и госсекретаря Тиллерсона. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова :
Чтобы вам понятнее была ситуация с журналистикой в США, приведу один пример. Когда Лавров и Тиллерсон перед началом переговоров в Вашингтоне подошли к прессе для рукопожатия, раздался вопрос:"Увольнение директора ФБР США Дж.Коми наложило ли определённую тень на ваши переговоры?"

"Он что, уволен? Да Вы шутите!" - добавил огня Лавров.
Это для нас подобные истории - сюжет для демотиватора, а для СМИ США всё серьёзно. Работают по принципу "совпадение? не думаю..."


Тот же вопрос американские журналисты задали и Трампу. Президент США на этот провокационный вопрос ответил коротко: «Нет!»

Трамп и Лавров. Встреча состоялась


В сети уже шутят по поводу фотографии Трампа с Лавровым словами о том, что " в одной незалежной стране время грустить президенту мира".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ascherbak
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 48
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Чёрный Сегодня, 19:20 Новый
    Встреча состоялась, батарейки для рации, деньги и инструкции переданы laughing
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    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:22 Новый
      Цитата: Чёрный
      Встреча состоялась, батарейки для рации, деньги и инструкции переданы laughing

      А новые явки и пароли ??? wink
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      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:24 Новый
        Но фото: мне одному кажется, что Лавров в левой руке зажал кукиш? wassat
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        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:26 Новый
          Саня , приветос !!! hi drinks
          Цитата: СРЦ П-15
          Лавров в левой руке зажал кукиш?

          Ну вот как же приятно знать что я не одинок в своих крамольных мыслях !!! good
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          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:30 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            Ну вот как же приятно знать что я не одинок в своих крамольных мыслях !!!

            Привет, Паша! hi drinks
            Надеюсь мы с тобой не те, у которых(по пословице) мысли сходятся. laughing
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            СРЦ П-15
            1. Комментарий был удален.
            2. bouncyhunter Сегодня, 19:34 Новый
              Цитата: СРЦ П-15
              Надеюсь мы с тобой не те, у которых(по пословице) мысли сходятся.

              Так думают только те , у кого больше одной мысли черепушка не рождает . В отличие от тамошних "аналитегоф и експердоф" мы умеем сопоставлять видимое и желаемое . drinks
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              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 21:02 Новый
                Мы умеем прикинуть кое что к носу... laughing
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                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:12 Новый
                  Цитата: cniza
                  Мы умеем прикинуть кое что к носу... laughing

                  Заметь , Витя - не только к своему ! wink
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                  bouncyhunter
        2. Shurik70 Сегодня, 19:30 Новый
          Цитата: СРЦ П-15
          Но фото: мне одному кажется, что Лавров в левой руке зажал кукиш? wassat

          ОЙ... Спалился перед фотокамерой...
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          Shurik70
        3. Чёрный Сегодня, 19:33 Новый
          Цитата: СРЦ П-15
          Но фото: мне одному кажется, что Лавров в левой руке зажал кукиш? wassat

          Это условный сигнал laughing
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          Чёрный
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:39 Новый
            Цитата: Чёрный
            Это условный сигнал

            Фигвам называется. lol
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            СРЦ П-15
        4. Mavrikiy Сегодня, 19:51 Новый
          Цитата: СРЦ П-15
          Но фото: мне одному кажется, что Лавров в левой руке зажал кукиш? wassat

          "Я пальцы сжал в кармане в виде фиги. На всякий случай, что бы пронесло"
          Все нормально, старинный, надежный способ общения с "интесными людьми".
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          Mavrikiy
        5. ALLxANDr Сегодня, 20:19 Новый
          Мало того, что кукиш в руке, так и еще улыбается особо ))
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          ALLxANDr
        6. Ныробский Сегодня, 20:25 Новый
          Цитата: СРЦ П-15
          Но фото: мне одному кажется, что Лавров в левой руке зажал кукиш?

          Есть схожесть))) Тут интересен даже не кукиш, а то, что Трамп Лаврову демонстрирует большее уважение, чем Меркель. Этой грымзе, он вообще руки не подал...
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          Ныробский
          1. Аскет Сегодня, 21:27 Новый
            Цитата: Ныробский
            Трамп Лаврову демонстрирует большее уважение, чем Меркель. Этой грымзе, он вообще руки не подал...

            Сразу вспомнил пост одного из израильских "методистов", что к русским относятся с презрением китайцы,поскольку у нас всего 2% мировой экономики wassat К стране которая за полчаса может уничтожить США или в течении 72 часов провести операцию по принуждению к миру такого всего из себя технологичного Израиля без применения ЯО и сухопутных войск-это супер.
            Надо наверное им выдать паек туриста как профессору,который сразу укатил в Германию с девкой\ по его словам\ чтобы не тратить деньги на рестораны, а обойтись подарком от ВО... laughing
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            Аскет
        7. vch Сегодня, 20:35 Новый
          А ведь точно!! И какой хитрый взгляд у Лаврова!!!)))))))))
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          vch
      2. Чёрный Сегодня, 19:25 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Чёрный
        Встреча состоялась, батарейки для рации, деньги и инструкции переданы laughing

        А новые явки и пароли ??? wink

        Сообщат дополнительно через агента Рекса.....его , кстати, за успешную организацию встречи ко второму ордену представили laughing
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        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:28 Новый
          Цитата: Чёрный
          кстати, за успешную организацию встречи ко второму ордену представили

          Ну так сам виноват - не доработал чутка . Так бы получил звезду на погон ... soldier
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          bouncyhunter
          1. zivXP Сегодня, 20:40 Новый
            Сошлют теперь его на Украину
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            zivXP
      3. рич Сегодня, 19:43 Новый
        Братья Пономаренко Пародия "Лавров и Керри"
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        рич
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:25 Новый
      Цитата: Чёрный
      Встреча состоялась, батарейки для рации, деньги и инструкции переданы laughing

      Если только так, но ничего хорошего для России,Лавров общими фразами отделался..Противостояние продолжается, я так понял..Отступать России некуда , нужно держаться и Сирию держать ! hi Нам не впервой , должны выстоять..
      P/S В утренних новостях инфа проскальзывала , что Россия закрыла в "безопасной зоне" полеты для ВВС США ...Сша ответило, где летали там и будем летать! Вот такие дела..Серьезная обстановка ! hi
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      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 20:26 Новый
        ну летают, ну падают - где хотят. мы что. мы не против lol
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        pjastolov
      2. vch Сегодня, 20:37 Новый
        Согласен с Вами. Я в другой ветке об этом же говорил.
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        vch
    3. Монос Сегодня, 19:30 Новый
      За несколько часов до встречи Лаврова и Трампа американские журналисты спросили у главы МИД РФ, «не бросает ли снятие Джеймса Коми с должности главы ФБР тень на переговоры?»

      Не могу понять по каким закоулкам мозга бродят мысли американцев. При чём здесь Коми и его отставка? Как она может повлиять на встречу? Каким хитрым путём они, глядя на Лаврова, пришли к мысли о ФБР? Загадочная Омериканская душа... Или душонка...?
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      Монос
      1. Владимирец Сегодня, 19:41 Новый
        Цитата: Монос
        Каким хитрым путём они, глядя на Лаврова, пришли к мысли о ФБР?

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        Владимирец
      2. Mavrikiy Сегодня, 19:56 Новый
        Цитата: Монос
        За несколько часов до встречи Лаврова и Трампа американские журналисты спросили у главы МИД РФ, «не бросает ли снятие Джеймса Коми с должности главы ФБР тень на переговоры?»

        Не могу понять по каким закоулкам мозга бродят мысли американцев. При чём здесь Коми и его отставка? Как она может повлиять на встречу? Каким хитрым путём они, глядя на Лаврова, пришли к мысли о ФБР? Загадочная Омериканская душа... Или душонка...?

        Они не бродят, они пархают, как мотыльки. И мозг уже закончился, образование Ек. Там одна кость.
        Но видят на 3 метра в глубину. Лавров приехал ставить нового директора ФБР, а это тень на Трампа.
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        Mavrikiy
      3. zivXP Сегодня, 20:41 Новый
        " Он слишком много знал" ©
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        zivXP
  2. новичок Сегодня, 19:22 Новый
    хочется поскорее увидеть пресс конференцию Лаврова об итогах переговоров. чувствую, там огня было не меньше, чем на московской встрече.
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    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:24 Новый
      Цитата: новичок
      чувствую, там огня было не меньше, чем на московской встрече.

      Гарик hi , не сомневаюсь что Сергей Викторович имеет серьёзный огнетушитель .
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      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 19:30 Новый
        Паша, с Днём Победы тебя! согласен с тобой. у него к огнетушителю прилагается не хилый огнемёт.
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        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:41 Новый
          И тебя , друже ! drinks
          Цитата: новичок
          к огнетушителю прилагается не хилый огнемёт.

          ТОС-1А некислый такой огнемётец , однако ... bully
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          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 20:02 Новый
            Паш, прювет! Про ранцевую атомную я слышал, а вот про карманный Солнцепёк-впервые! drinks
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            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:05 Новый
              Здарова , Слава ! soldier drinks Ну дык это - умеем шокировать и удивлять ... feel
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              bouncyhunter
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:23 Новый
    Однако! А где же Порошенко? Ну или хотя бы вечно мятый Климкин, в костюме не по размеру?
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    Горный стрелок
    1. новичок Сегодня, 19:26 Новый
      костюмы бросили в стиралку, вместе с носителями.
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      новичок
    2. рич Сегодня, 19:28 Новый
      Ах оставте, Евгений. пусть на Украине всего один служебный костюм на весь МИД, зато там коррупции нет! hi
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      рич
    3. Чёрный Сегодня, 19:30 Новый
      Цитата: Горный стрелок
      Однако! А где же Порошенко? Ну или хотя бы вечно мятый Климкин, в костюме не по размеру?

      Парашка ёлочкой прикинулся, на полянке перед белым домом...ждёт удобного момента, когда какой-нибудь клерк до ветру выйдет...тут он через него челобитную и передаст wassat
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      Чёрный
  4. Влад5307 Сегодня, 19:35 Новый
    Цитата: СРЦ П-15
    Но фото: мне одному кажется, что Лавров в левой руке зажал кукиш? wassat

    Это не кукиш - просто скрестил пальцы от сглаза! wink
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    Влад5307
  5. loginovich Сегодня, 19:53 Новый
    А о чем поговорили ,или сейчас новый тренд - проехать десять тысяч километров и загадочно помолчать?.
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    loginovich
  6. sabakina Сегодня, 19:56 Новый
    Президент США Дональд Трамп встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в Вашингтоне.

    Встречаются как то русский с американцем и поспорили, у кого больше праздников. За праздник - один щелбан.
    Американец начал:
    - День независимости. Рождество. Пасха...- отбил десятка два и подставил лоб смело: у безбожников - какие праздники?
    Русский:
    - А вот какие: Новый год. 8 марта. 1 мая. 7 ноября... Ну и ещё... День рыбака! День моряка!! День строителя!...
    Отбил все прфессии, и американец упал. Наш раздухарился, и ногами его:
    - Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс!!! Получка!!!
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    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:08 Новый
      Цитата: sabakina
      - Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс!!! Получка!!!

      Слав , все ведомственные праздники не помешало бы матрасу припомнить ... good
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      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 20:12 Новый
        Пашка, я пожалел модераторов и зрение форумчан. wink
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        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:16 Новый
          Понял тебя , друже ! wink Я и сам - хоть и садист , но - вежливый ... feel
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          bouncyhunter
  7. Mestny Сегодня, 20:12 Новый
    Ну вот вам, новый кандидат на пост Президента России поехал познакомится с будущим коллегой...
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    Mestny
    1. рич Сегодня, 20:35 Новый
      А Путин то знает?)))
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      рич
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 20:13 Новый
    Поюморили?... Чудесно... Подождем чем "аукнется" данная встреча. Вот тогда и про батарейки вспомним, и про явки...
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    Вождь краснокожих
  9. pjastolov Сегодня, 20:22 Новый
    заметил, что «всех накопившихся проблем за один присест точно не решить»
    Да поле большое и удобрять и удобрять
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    pjastolov
  10. PValery53 Сегодня, 21:12 Новый
    У большинства западных властных деятелей совершенно невоспитанная "привычка" - не показывать открытость, протягивая руку для приветствия, а выставлять дутую знАчимость, поднимая руку только в локте, чтобы "партнёр" якобы к нему тянулся заискивающе. Нашим политикам при встречах с западниками надо именно так и делать: при рукопожатии всегда только сгибать в локте, не протягивая всю руку: пусть они оказываются в неудобной позиции, а наши - во властной.
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    PValery53
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