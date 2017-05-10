Трамп и Лавров. Встреча состоялась
Президент США Дональд Трамп встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Перед встречей с Трампом Сергей Лавров заметил, что «всех накопившихся проблем за один присест точно не решить». Ранее сообщалось, что в ходе встречи с представителями высших властей США будут обсуждаться темы Сирии, Донбасса и двусторонних российско-американских отношений.
Трамп уже прокомментировал встречу с Сергеем Лавровым. По словам президента США, « наша встреча была очень хорошей».
За несколько часов до встречи Лаврова и Трампа американские журналисты спросили у главы МИД РФ, «не бросает ли снятие Джеймса Коми с должности главы ФБР тень на переговоры?» Речь о переговорах Лаврова и госсекретаря Тиллерсона. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова :
Тот же вопрос американские журналисты задали и Трампу. Президент США на этот провокационный вопрос ответил коротко: «Нет!»
В сети уже шутят по поводу фотографии Трампа с Лавровым словами о том, что " в одной незалежной стране время грустить президенту мира".
Трамп уже прокомментировал встречу с Сергеем Лавровым. По словам президента США, « наша встреча была очень хорошей».
За несколько часов до встречи Лаврова и Трампа американские журналисты спросили у главы МИД РФ, «не бросает ли снятие Джеймса Коми с должности главы ФБР тень на переговоры?» Речь о переговорах Лаврова и госсекретаря Тиллерсона. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова :
Чтобы вам понятнее была ситуация с журналистикой в США, приведу один пример. Когда Лавров и Тиллерсон перед началом переговоров в Вашингтоне подошли к прессе для рукопожатия, раздался вопрос:"Увольнение директора ФБР США Дж.Коми наложило ли определённую тень на ваши переговоры?"
"Он что, уволен? Да Вы шутите!" - добавил огня Лавров.
Это для нас подобные истории - сюжет для демотиватора, а для СМИ США всё серьёзно. Работают по принципу "совпадение? не думаю..."
"Он что, уволен? Да Вы шутите!" - добавил огня Лавров.
Это для нас подобные истории - сюжет для демотиватора, а для СМИ США всё серьёзно. Работают по принципу "совпадение? не думаю..."
Тот же вопрос американские журналисты задали и Трампу. Президент США на этот провокационный вопрос ответил коротко: «Нет!»
В сети уже шутят по поводу фотографии Трампа с Лавровым словами о том, что " в одной незалежной стране время грустить президенту мира".
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ascherbak