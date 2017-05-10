Трамп и Лавров. Встреча состоялась

Чтобы вам понятнее была ситуация с журналистикой в США, приведу один пример. Когда Лавров и Тиллерсон перед началом переговоров в Вашингтоне подошли к прессе для рукопожатия, раздался вопрос:"Увольнение директора ФБР США Дж.Коми наложило ли определённую тень на ваши переговоры?""Он что, уволен? Да Вы шутите!" - добавил огня Лавров.Это для нас подобные истории - сюжет для демотиватора, а для СМИ США всё серьёзно. Работают по принципу "совпадение? не думаю..."