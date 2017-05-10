Авианосец ВМС Китая "Пи Пи Ся"
В Китае с большим размахом готовы отметить скорый ввод в эксплуатацию авианосца. Речь идёт о военном корабле проекта 001А. Информационная служба РЕН со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post пишет о том, что название китайского авианосца решили определить с помощью интернет-голосования. Если верить изданию, то победителем признано название 皮皮虾, что в англоязычной транскрипции обозначается как «pipixia». В русскоязычном звучании читается это название «Пи Пи Ся» с главным ударением на последнем слоге.
В переводе на русский название китайского авианосца означает «рак-богомол» - морской ротоногий ракообразный хищник семейства Oratosquilla oratoria.
На самом деле 皮皮虾 – это часть эксплуатируемого в китайской анимации интернет-мема, который в англоязычной версии звучит как Pi Pi Xia, LET'S GO.
В журнале «Глаз Шанхая» публикуется картинка, которая дала повод интернет-сообществу Китая выбрать для авианосца ВМС КНР именно такое название, которое явно долго будет обсуждаться не столько в китайском сегменте Сети, сколько в Рунете.
Стоит добавить, что китайский авианосец проекта 001А будет поставлен на вооружение ВМС Китая не так скоро, как пишут некоторые СМИ. Речь идёт о 2019 или 2020 годах.
В переводе на русский название китайского авианосца означает «рак-богомол» - морской ротоногий ракообразный хищник семейства Oratosquilla oratoria.
На самом деле 皮皮虾 – это часть эксплуатируемого в китайской анимации интернет-мема, который в англоязычной версии звучит как Pi Pi Xia, LET'S GO.
В журнале «Глаз Шанхая» публикуется картинка, которая дала повод интернет-сообществу Китая выбрать для авианосца ВМС КНР именно такое название, которое явно долго будет обсуждаться не столько в китайском сегменте Сети, сколько в Рунете.
Стоит добавить, что китайский авианосец проекта 001А будет поставлен на вооружение ВМС Китая не так скоро, как пишут некоторые СМИ. Речь идёт о 2019 или 2020 годах.
Использованы фотографии: ShanghaiEye