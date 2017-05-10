21:31 10 мая

Авианосец ВМС Китая "Пи Пи Ся"

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В Китае с большим размахом готовы отметить скорый ввод в эксплуатацию авианосца. Речь идёт о военном корабле проекта 001А. Информационная служба РЕН со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post пишет о том, что название китайского авианосца решили определить с помощью интернет-голосования. Если верить изданию, то победителем признано название 皮皮虾, что в англоязычной транскрипции обозначается как «pipixia». В русскоязычном звучании читается это название «Пи Пи Ся» с главным ударением на последнем слоге.

Авианосец ВМС Китая "Пи Пи Ся"


В переводе на русский название китайского авианосца означает «рак-богомол» - морской ротоногий ракообразный хищник семейства Oratosquilla oratoria.


На самом деле 皮皮虾 – это часть эксплуатируемого в китайской анимации интернет-мема, который в англоязычной версии звучит как Pi Pi Xia, LET'S GO.



В журнале «Глаз Шанхая» публикуется картинка, которая дала повод интернет-сообществу Китая выбрать для авианосца ВМС КНР именно такое название, которое явно долго будет обсуждаться не столько в китайском сегменте Сети, сколько в Рунете.

Стоит добавить, что китайский авианосец проекта 001А будет поставлен на вооружение ВМС Китая не так скоро, как пишут некоторые СМИ. Речь идёт о 2019 или 2020 годах.

Использованы фотографии: ShanghaiEye
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:43 Новый
    Этот "Пи Пи Ся" еще покажет себя , зря либерасты издеваются..
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    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 19:49 Новый
      ОТДЕЛ: Этот "Пи Пи Ся" еще покажет себя

      Это называется - эксгибиционизм wink
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      рич
      1. DMoroz Сегодня, 19:53 Новый
        это называется - как вы яхту назовете...
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        DMoroz
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 19:58 Новый
          Да ладно граждане "пипися не пипися", мы ещё не скоро построим аналогичный корабль...
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          DIVAN SOLDIER
          1. kapitan92 Сегодня, 20:03 Новый
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Да ладно граждане "пипися не пипися", мы ещё не скоро построим аналогичный корабль...

            Подписываюсь! Пусть наш новый авианосец хоть хреном моржовым назовут, лишь бы он был построен. Но пока это - прекрасное далеко. drinks
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            kapitan92
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:09 Новый
              Цитата: kapitan92
              лишь бы он был построен. Но пока это - прекрасное далеко.

              Ну почему далеко, будет обязательно вот только пока задачи другие у нас и без АУГ можем обходиться ..А китайцам он очень нужен, матраснико нужно чем то отпугивать.. wassat
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              ОТДЕЛ
              1. kapitan92 Сегодня, 20:20 Новый
                Цитата: ОТДЕЛ
                Ну почему далеко, будет обязательно вот только пока задачи другие у нас и без АУГ можем обходиться ..А китайцам он очень нужен, матраснико нужно чем то отпугивать.

                Китайцам нужен матрасников отпугивать, индийцам -пакистанцев и китайцев отпугивать.
                А задачи у нас действительно другие: фрегатов с корветами "наштамповать" бы, чтобы совсем с голой попой не остаться. hi
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                kapitan92
                1. cniza Сегодня, 20:59 Новый
                  Этот богомол его раком , при помощи ПИ ПИ СЯ , добавить больше нечего.
                  Ответить
                  Цитировать Жалоба
                  cniza
                2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:04 Новый
                  Цитата: kapitan92
                  Цитата: ОТДЕЛ
                  Ну почему далеко, будет обязательно вот только пока задачи другие у нас и без АУГ можем обходиться ..А китайцам он очень нужен, матраснико нужно чем то отпугивать.

                  Китайцам нужен матрасников отпугивать, индийцам -пакистанцев и китайцев отпугивать.
                  А задачи у нас действительно другие: фрегатов с корветами "наштамповать" бы, чтобы совсем с голой попой не остаться. hi

                  Не переживай капитан, все будет...Сам должен понимать! soldier
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                  ОТДЕЛ
            2. Владимир 38 Сегодня, 20:13 Новый
              Цитата: kapitan92
              Подписываюсь! Пусть наш новый авианосец хоть хреном моржовым назовут, лишь бы он был построен. Но пока это - прекрасное далеко.

              Я считаю, авианосцы нам не нужны, лучше подводный флот развивать.
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              Владимир 38
              1. Burbon Сегодня, 20:25 Новый
                Цитата: Владимир 38
                Я считаю, авианосцы нам не нужны, лучше подводный флот развивать.

                я считаю, что автоматы нам не нужны - лучше развивать РВСН negative
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                Burbon
              2. kapitan92 Сегодня, 20:30 Новый
                Цитата: Владимир 38
                Я считаю, авианосцы нам не нужны, лучше подводный флот развивать.

                Стратег, однако! К чему народные деньги тратить. fellow
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                kapitan92
                1. Владимир 38 Сегодня, 20:39 Новый
                  Цитата: kapitan92
                  Я считаю, авианосцы нам не нужны, лучше подводный флот развивать.

                  Это тупо большая цель и все. При этом действительно очень дорого.
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                  Владимир 38
                  1. kapitan92 Сегодня, 21:03 Новый
                    Цитата: Владимир 38
                    Это тупо большая цель и все. При этом действительно очень дорого.

                    Во первых, Вы неудачно себя процитировали под моим ником. Это Ваше мнение и я под ним не подписываюсь.
                    Авианосная ударная группа (АУГ) – оперативное соединение боевых кораблей, ударное ядро которого составляет авианосец (АВ). Современные авианосцы США имеют достаточно слабое оборонительное вооружение, и не приспособлены для для ведения самостоятельных действий. Каждая АУГ, как правило, вклю­чает один авианосец, от одного до четырех крейсеров управляемого ракетного оружия (УРО), два-три эсминца или фрегата УРО, 1-2 многоцелевых атомных подводных лодки (АПЛ), самолеты палубной авиации, суда снабжения. Таким образом, в состав АУГ входит 6-10 боевых кораблей. При необходимости количество кораблей прикрытия может быть и больше. На базе атомных авианосцев создаются также быстроходные атомные АУГ, состоящие из авианосца, двух атомных крейсеров и одной атомной многоцелевой ПЛ. Общая численность личного состава АУГ достигает 9000 человек, из них 6000 - на авианосце.

                    Основными задачами АУГ в военное время являются: - нанесение ударов по объектам, расположенным на морском побе­режье и в глубине территории противника; - авиационное прикрытие и оказание поддержки десантным силам и сухопутным войскам, действующим в прибрежной зоне; - завоевание и удержание превосходства в воздухе в районе операции, - обеспечение ПВО кораблей, десантных войск, круп­ных конвоев на переходе морем, - блокада побережья про­тивника, - ведение авиационной тактической разведки.

                    Основным ударным оружием АУГ является авиакрыло численностью до 90 единиц и 500 высоко­точных крылатых ракет морского базирования «Томагавк» на кораблях УРО. В состав авиакрыла входят: - 4 эскадрильи (48 единиц) истребителей-штурмовиков F/A-18 «Хорнет» и «Супер Хорнет», способных нести высокоточное и ядерное оружие, - 1 эскадрилья (10 единиц) противолодочных самолетов типа S3A«Викинг»; - авиагруппа (4 единицы) самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C«Хокай», - авиагруппа (4 единицы) самолетов радиоэлектронной борьбы EA-6B«Проулер», - 3 эскадрильи (24 единицы) многоцелевых вертолетов SH-60 «Си Хок».

                    В настоящее время в составе ВМС США действуют следующие АУГ (указываются места базирования): Тихоокеанский флот «Джон С. Стеннис» (CVN-74) - ВМБ Сан-Диего, Калифорния «Джордж Вашингтон» (CVN-73) - Йокосука, Япония «Рональд Рейган» (CVN-76) - ВМБ Сан-Диего «Авраам Линкольн» (CVN-72) - ВМБ Сан-Диего «Нимитц» (CVN-68) - ВМБ Сан-Диего «Карл Винсон» (CVN-70) - ВМБ Сан-Диего. Атлантический флот «Теодор Рузвельт» (CVN-71) - ВМБ Норфолк (Виргиния) «Дуайт Эйзенхауэр» (CVN-69) - ВМБ Норфолк «Гарри Трумэн» (CVN-75) - ВМБ Мейпорт (Флорида) «Энтерпрайз» (CVN-65) - ВМБ Мейпорт «Джордж Буш» (СVN-77) - ВМБ Норфолк. Несколько АУГ постоянно находятся в различных районах Мирового океана вне территории США. Так, например, 1 АУГ в составе «оперативной группы 60» 6-го флота ВМС США постоянно несет службув Средиземном море, еще 1-2 АУГ - в районе Персидского залива.
                    Источник: http://www.modernarmy.ru/article/73 © Портал "Современная армия"


                    Это удовольствие действительно очень дорогое и РФ пока не может себе этого позволить, по техническим и финансовым причинам. Увы!
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                    kapitan92
        2. Walanin Сегодня, 20:02 Новый
          Цитата: DMoroz
          это называется - как вы яхту назовете...

          Это называется уровень статьи "на уроке английского сидеть на задней парте и ржать над словом a pen".
          Судя по комментам здесь, очень многие так и не смогли развиться выше этого уровня
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          Walanin
          1. sabakina Сегодня, 20:39 Новый
            Я не знаю, что такое "a pen". А. знаю:
            -Отолвали?
            -Не!
            -Потеляла?
            -Да не!
            -Стланная констлукция!
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            sabakina
    2. Sharky Сегодня, 19:56 Новый
      Только что поинтересовался у товарища из Китая, про эту новость, говорит фейк. Китаец (коренной) говорит, что Пи Пи Ся - это "маленькая креветка".
      Хотя...
      http://m.scmp.com/news/china/society/article/2092
      977/mantis-shrimp-nickname-carrier-just-young-peo
      ple-showing-national
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      Sharky
      1. Монос Сегодня, 20:00 Новый
        Цитата: Sharky
        Только что поинтересовался у товарища из Китая, про эту новость, говорит фейк. Кипец (коренной) говорит, что Пи Пи Ся - это "маленькая креветка".

        Ну, какая пипися, такая и креветка.
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        Монос
        1. Басарев Сегодня, 20:18 Новый
          Как там говорится - миру мир, войне пипися?
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          Басарев
      2. vorobey Сегодня, 21:02 Новый
        Цитата: Sharky
        Только что поинтересовался у товарища из Китая, про эту новость, говорит фейк. Китаец (коренной) говорит, что Пи Пи Ся - это "маленькая креветка".


        а выбор видимо был не велик либо пи пи ся либо пигудан laughing
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        vorobey
    3. Владимир 38 Сегодня, 20:11 Новый
      Хорошее название) Если преемственность в названиях в армии Китая сохранится, то самолет пятого поколения непременно должен называться аэровафля)
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      Владимир 38
    4. Fregate Сегодня, 20:14 Новый
      Надо на эту "Пи Пи Ся" защиту в виде какого-нибудь ЗРК "Хуан Дон".
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      Fregate
      1. vorobey Сегодня, 20:35 Новый
        Цитата: Fregate
        Надо на эту "Пи Пи Ся" защиту в виде какого-нибудь ЗРК "Хуан Дон".


        я вообще тогда боюсь спросить что с него вылетать будет?
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        vorobey
    5. Владимир 38 Сегодня, 20:15 Новый
      А как звучит, Пи Пи СЯ встала на якорь!
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      Владимир 38
      1. vorobey Сегодня, 20:33 Новый
        Цитата: Владимир 38
        А как звучит, Пи Пи СЯ встала на якорь!


        поверьте гораздо лучше чем пи пи ся поломалася laughing
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        vorobey
    6. ALLxANDr Сегодня, 20:15 Новый
      Китайцы жгут не по детски!!!!! ))))))))
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      ALLxANDr
    7. Geisenberg Сегодня, 20:31 Новый
      Цитата: ОТДЕЛ
      Этот "Пи Пи Ся" еще покажет себя , зря либерасты издеваются..


      Из песни слов не выкинешь ) Для такого мощного "пи пи ся" наверняка намечена конкретная "по па" вот пусть туда и плывёт ...
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      Geisenberg
    8. RASKAT Сегодня, 20:45 Новый
      ПИпиСЯ, да это будет посильнее чем Фауст Гёте. laughing
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      RASKAT
  2. Владимирец Сегодня, 19:44 Новый
    "Информационная служба РЕН со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post"

    Это вообще жесть. laughing
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    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 19:47 Новый
      Серьёзная пи пи ся wassat
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      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 19:49 Новый
        Цитата: Чёрный
        Серьёзная пи пи ся

        Теперь можно меряться с американскими пи пи сями. yes
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        Владимирец
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:51 Новый
        Цитата: Владимирец
        "Информационная служба РЕН со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post"
        Это вообще жесть. laughing

        Цитата: Чёрный
        Серьёзная пи пи ся wassat

        Женя , Вячеслав - походу китайцы уже не за забором собрались мериться с матрасами своими причиндалами ... recourse
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        bouncyhunter
        1. vorobey Сегодня, 20:16 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Владимирец
          "Информационная служба РЕН со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post"
          Это вообще жесть. laughing

          Цитата: Чёрный
          Серьёзная пи пи ся wassat

          Женя , Вячеслав - походу китайцы уже не за забором собрались мериться с матрасами своими причиндалами ... recourse


          блин мужики... я читаю и просто ржу... просто тупо ржу.. laughing даже говориь ничего не буду уже все сказали .
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          vorobey
  3. Толстоевский Сегодня, 19:45 Новый
    с таким названием размер не имеет значения
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    Толстоевский
    1. sabakina Сегодня, 19:48 Новый
      Хотите сказать, что кому то пришла Пи Пи Ся? laughing
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      sabakina
      1. Чёрный Сегодня, 19:54 Новый
        Цитата: sabakina
        Хотите сказать, что кому то пришла Пи Пи Ся? laughing

        Кому то пи пи ся даст по-лбу laughing
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        Чёрный
        1. sabakina Сегодня, 20:19 Новый
          Хорошо бы по Евдокимову:"Когда мне их тут сортировать?". Главное, нам не попасть под раздачу. laughing
          Ответить
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          sabakina
        2. рич Сегодня, 20:28 Новый
          похоже Аваков и Саакашвили этот авианосец уже видели
          Ответить
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          рич
  4. major071 Сегодня, 19:46 Новый
    Ну как тут не пошутить? laughing

    1.
    На борт иероглиф нанеся
    Из порта вышел «Пи-пи-сЯ»?
    А может и «Пи-пИ-ся»!
    Над остальными высясь!

    2.
    Без названия нельзя!
    Назовем –ка «Пи-пи-сЯ!»
    Пусть плывет возвысясь
    По морям «Пи-пИ-ся»!
    wink drinks
    Ответить
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    major071
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:02 Новый
      Спасибо за очередной шедевр ! drinks "Как вы судно назовёте - так оно и поплывёт ." (с) м/ф "Капитан Врунгель"
      Ответить
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      bouncyhunter
    2. ALLxANDr Сегодня, 20:11 Новый
      Шикарные четверостишия!!! laughing
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      ALLxANDr
      1. Walanin Сегодня, 20:50 Новый
        Ага, школьникам понравились.
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        Walanin
  5. Atlant-1164 Сегодня, 19:52 Новый
    Информационная служба РЕН со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post пишет о том,- а почему ссылка не на Мордовский Вестник.!!!
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    Atlant-1164
  6. активатор Сегодня, 19:53 Новый
    Авианосец ВМС Китая "Пи Пи Ся"

    Я под диваном wassat пи пи ся это звучит гордо . Ответ американскому форду китайская пи пи ся.
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    активатор
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:22 Новый
      Коля , приветствую ! hi drinks
      Цитата: активатор
      пи пи ся это звучит гордо

      А сколько таких пи пи сей китайцы ещё покажут залужным ? Матрасам стоит задуматься о выбивании средств на корабли противодействия "Гон-дон-дон" ... lol
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      bouncyhunter
      1. активатор Сегодня, 20:40 Новый
        Цитата: bouncyhunter
        Коля , приветствую ! hi drinks
        Цитата: активатор
        пи пи ся это звучит гордо

        А сколько таких пи пи сей китайцы ещё покажут залужным ? Матрасам стоит задуматься о выбивании средств на корабли противодействия "Гон-дон-дон" ... lol

        Привет Паш! drinks Ну то с каким темпом китайцы выскакивают из этих самых пипись то это название возможно будет нарицательным, уж с такими темпами как они строят то 9 месяцев и новый авианосец.
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        активатор
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:45 Новый
          Да уж , случай не просто тяжёлый - клинический ! Интересно , как скоро начнутся вопли "Китайцы идут !" lol
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          bouncyhunter
          1. активатор Сегодня, 20:52 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            Интересно , как скоро начнутся вопли "Китайцы идут !"

            Так уже давно причем не только идут,а плывут, летят и едут только еще не понятно за кого или с кем одни считают ,что вместе с россией другие считают,что против , а я думаю ,что сами по себе ,а все остальные лишь попутчики на время на длинном пути к их цели.
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            активатор
        2. bas Сегодня, 21:16 Новый
          Цитата: активатор
          новый авианосец


          Вы хотели сказать новый пи-пи-сЯ?
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          bas
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:28 Новый
      Цитата: активатор
      Авианосец ВМС Китая "Пи Пи Ся"

      Я под диваном wassat пи пи ся это звучит гордо . Ответ американскому форду китайская пи пи ся.

      Можете уже вылазить, шутка ваша не удалась..США думаю с вами не очень согласны )))) Ведь это бывший украинский ...Купили его китайцы у вас фактически за несколько тысяч долларов..(Россия не успела вывести недостроенный еще..) Перемога!
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      ОТДЕЛ
      1. активатор Сегодня, 20:42 Новый
        Цитата: ОТДЕЛ
        Можете уже вылазить, шутка ваша не удалась..США думаю с вами не очень согласны )))) Ведь это бывший украинский

        Я уже вылез ,а вы можете залезать место свободно ,бывший украинский уже давно плавает ,а это они сами с нуля хотя и по мотивам.
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        активатор
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:09 Новый
          Ну если вы настаиваете . то полез старый я уже ... laughing
          Цитата: активатор
          а это они сами с нуля хотя и по мотивам.

          Копировать умеют, слов нет..!
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          ОТДЕЛ
  7. Громобой Сегодня, 19:55 Новый
    Ну вот,будет теперь чем с американцами "раками-богомолами" меряться laughing
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    Громобой
    1. bas Сегодня, 21:20 Новый
      Новый приём военной версии Кун-Фу : раком богомола.
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      bas
  8. NUR Сегодня, 19:56 Новый
    За пятилетку еще три построят. За 10 лет Америку догонят.
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    NUR
    1. sabakina Сегодня, 20:24 Новый
      Однако Вы оптимист! Я каждый новый день встречаю как последний!
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      sabakina
  9. Atlant-1164 Сегодня, 19:59 Новый


    вот и Латыши подтягиваются.
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    Atlant-1164
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 20:03 Новый
    Значит китайский народ большинством проголосовал за "пиписю "?
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    Ретвизан 8
  11. gabonskijfront Сегодня, 20:04 Новый
    Можно только предположить какие будут названия у остальных кораблей этой серии.На всю линейку гениталий не хватит.
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    gabonskijfront
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:17 Новый
      Цитата: gabonskijfront
      Можно только предположить какие будут названия у остальных кораблей этой серии.На всю линейку гениталий не хватит.

      Они его у Украины купили за пару тысяч долларов..! Изучили и вот он во всей красе и мощи достроен ..Молодцы китайцы , я искренне рад ! soldier
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      ОТДЕЛ
    2. sabakina Сегодня, 20:27 Новый
      Почему не хватит? Я тут заглянул в мед. энциклопедию.....Мама моя! Там на звёдный флот хватит и ещё останется!
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      sabakina
    3. zoolu300 Сегодня, 21:25 Новый
      Хватит, например такие названия: Ху.....й Вы..нь, З....а Лу П...ень, Ел До Р...ай, Др...о Чи Л...о, Пиз Д....ень, Бо....л Т...ень, Жо П...ень и тд. Вот вам и целый флот.
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      zoolu300
  12. GABALIS Сегодня, 20:10 Новый
    Встреча прошла на борту "Пи-Пи- Си" good
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    GABALIS
  13. kefan Сегодня, 20:13 Новый
    Как судно назовешь...
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    kefan
    1. Burbon Сегодня, 20:28 Новый
      Цитата: kefan
      Как судно назовешь..

      корабль!!!! какое судно? fool суда гражданские , ну или под койкой!
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      Burbon
      1. vorobey Сегодня, 21:06 Новый
        Цитата: Burbon
        Цитата: kefan
        Как судно назовешь..

        корабль!!!! какое судно? fool суда гражданские , ну или под койкой!


        а мне по пи пи си .. laughing
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        vorobey
  14. Трындец Сегодня, 20:15 Новый
    активатор
    Авианосец ВМС Китая "Пи Пи Ся"
    Я под диваном wassat пи пи ся это звучит гордо . Ответ американскому форду китайская пи пи ся
    Вы то под диван, а други ваши под при диванный коврик, наверно
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    Трындец
    1. Комментарий был удален.
  15. Altona Сегодня, 20:21 Новый
    Цитата: ОТДЕЛ
    Этот "Пи Пи Ся" еще покажет

    --------------------------
    Название кабэ намекаэ откуда он произошел. То есть "родителем" был советский прототип.
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    Altona
  16. Altona Сегодня, 20:22 Новый
    Цитата: GABALIS
    Встреча прошла на борту "Пи-Пи- Си"

    -----------------------
    Селфи на борту Пи-Пи-Си смартфоном Хуявэй. laughing
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    Altona
    1. wirbeln Сегодня, 20:31 Новый
      Мужики! Хватит ХУНВЕЙБИНить
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      wirbeln
      1. vorobey Сегодня, 21:08 Новый
        Цитата: wirbeln
        Мужики! Хватит ХУНВЕЙБИНить


        а то модераторы сейчас начнут хунейвертить lol
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        vorobey
  17. ОТДЕЛ Сегодня, 20:42 Новый
    Вот здесь смотрю многие ерничают над названием и .д....
    А я вот вспомнил ветерана по соседству (умер уже давно) Фамилия Шлюхин была! Так вот боевой дед был, вся грудь в медалях и пару орденов было точно! Он никогда не стеснялся своей фамилии (в отличии от его внуков ,их можно понять конечно(сменили фамилию)) Уважали его четко и мы пацаны с улицы тоже ,глядя на своих родителей и их отношение к этому сильному человеку! Так что дело не в названии , тем более китайском..Лучше бы нам у Китая многому поучиться стоило..Трудоспособный народ и цель у них есть..!
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    ОТДЕЛ
    1. AUL Сегодня, 21:01 Новый
      Вот здесь смотрю многие ерничают над названием и .д....
      По уровню комментов сразу видно, ху из ху на сайте. Смысл поста - побоку, главное - свое "гы-гы" высунуть! Остроумят изо всех сил на уровне 2-го класса школы для проблемных детей. Патриоты, блин!
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      AUL
  18. Alexandr2637 Сегодня, 21:07 Новый
    Эту пи пИ сю да амерам в по пУ сю...
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    Alexandr2637
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