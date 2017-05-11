Записки Колорадского Таракана. Май в Киеве: не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее!



Это, как вы поняли, главное место действия.





Кто это, даже затруднюсь сказать, душевные какие-то создания. Полгода назад их бы моментально запинали бы поглубже, а сейчас ничего так. Сидят, о душе радеют.





Таких вот, кто не прошел в финал, тоже хватает. Не евры, но тем не менее. Гарно так спивают порой.





А злополучную евроарку, как вы поняли, не успели достроить. Ну не судьба, что тут сказать...









Поняли, да? Можно не комментировать?





Правда, чем ближе к 8-9 мая, тем больше стало вылезать на свет этих... не подумайте, что тараканов. Мокриц.



Это, как вы поняли, главное место действия.Кто это, даже затруднюсь сказать, душевные какие-то создания. Полгода назад их бы моментально запинали бы поглубже, а сейчас ничего так. Сидят, о душе радеют.Таких вот, кто не прошел в финал, тоже хватает. Не евры, но тем не менее. Гарно так спивают порой.А злополучную евроарку, как вы поняли, не успели достроить. Ну не судьба, что тут сказать...Поняли, да? Можно не комментировать?Правда, чем ближе к 8-9 мая, тем больше стало вылезать на свет этих... не подумайте, что тараканов. Мокриц.

Здравствуйте, здравствуйте трижды все мои друзья и читатели!Пусть и с некоторым опозданием, но поздравляю вас с Днем Великой Победы, смотрел, смотрел Парад и радовался. Чему – не скажу, меня не только вы читаете, но не тому, что авиации не было.Но то, что происходило у вас, вы и без меня неплохо так знаете. А мое же дело – рассказывать, что твориться у нас. Я и расскажу. Ох, расскажу! Тем более, что к моей величайшей радости, это уже СОТЫЕ по счету записки! Потому, сами понимаете, ноблесс облидж, положение обязывает расстараться. Я и расстараюсь, аж в трех частях.Часть первая. Євробачення.Ну бачим мы эту евру, а она нас. Все так толерантно, понимаешь, культурно... Все поголовно стали вежливыми, лишний раз никто не плюнет. Велика сила искусства.Вот организмам больше делать нечего, как пачкать все, до чего дотянутся.Это еще одна наша "фишка" для приехавших. Чтобы знали, где они, и почему. С разъяснениями, чтобы каждый немец, или француз, проникся пониманием и величием этого места.Часть вторая. Не можешь предотвратить пьянку - возглавь ее!Ну ваше это изречение, ваше. Смылил, да. Но суть-то одна, как ее не разливай, по 100 или по 200. Вопрос только в том, сколько для дури надо. Как у нас - так и вообще ничего. Смотрите сами. Хрен в одной столице мира вы такого увидите.Да, российская идея Бессмертного полка всем пришлась ко двору. И даже в декоммунизацию не обернуть, ничего в этой акции такого нет. Запретили красные знамена и георгиевские ленты - а никто особенно и не загоревал. Родных запретить никак нельзя. И люди шли, идут и будут идти с портретами в руках.И что прикажете делать? Хватать и сажать всех, кто с портретами ходит? А на основании чего? Где закон? Закона такого нет. И даже Кличко его сформулировать не смог, хотя пытался сказать что-то на эту тему. Точнее, он сказал, но как по моему, так он даже сам не понял, что выдал. У ведущей в студии просто ступор случился, а уж чего про нас говорить?И решили власти сделать вид, что все так и должно было быть.И глядите, придумали! Во, смотрите - герои АТО! Морды зверские, взгляды уверенные, щит и меч нашей страны! Гордость!И... портреты предков в руках. С наградами. И, прямо так ехидно замечу, награды-то не за службу в ОУН-УПА, вполне себе советские награды.Ну вот чем Власенко хуже Путина, когда тот с портретом отца шел? Да ничем! Путин ваш, а Олександр наш! А кто сказал, что его дед с отцом Путина в одном полку служили? А? Вот... В том то и все дело.По секрету скажу, искали, искали тех, кто мог бы вот так на улицах с портретами предков в форме УПА разместиться. Но тут облом вышел полный. Ну не будешь же на каждом перекрестке Шушкевича ставить? А так... На деле оказалось, что не так уж и много было этих, оуновских. И после себя они не оставили ни потомства по вполне понятным причинам, ни фотографий. Почти не оставили.Ну а раз такое дело, значит, вышло как вышло. Будут герои АТО теперь с портретами героев Советской Армии.Но это только присказка. Сказочка - она вот! На площади майданной!Вообще идея хорошая, правда? И красивая. Ну не знаю, кто делал, но с душой.Лабиринт такой, и со всех сторон на тебя герои смотрят. Понятно, что в другие времена там и люди бы другие были. Но... Тут же евробачение, да клятая толерантность. Поляки, они как бы Шушкевича не того теперь... И многих других. Да и не только поляки. И в итоге кто тут у нас? Да, знакомые все лица!А вы говорите, все у нас плохо! Вы год назад могли себе представить, что вот так будет у нас крымский татарин орлом смотреть? И я не мог, честно скажу.И опять. Вот Петро Федун. Все там расписано, даже то, чего раньше бы и не написали. Но я ваше внимание обратить хотел на вот что: Петро сперва лейтенант Красной Армии (ну ладно, Червоной Армии), а потом уже полковник УПА. Получается, что лейтенант РККА выше полковника?Ну это вы поняли. Майкл Стренк - это Микола Стремко. Ну как не показать, что украинцы и на Тихом океане воевали? Хотя, мужик заслужил. Но у нас и своих валом. Политика, однако...А это тоже комментировать не буду. И так все ясно.В целом же, вся декоммунизация обернулась этаким пшиком. Тут, конечно, и Европа виновата, что помнят еще многое и в ту сторону. Ну нет георгиевских ленточек, нет красных флагов. Но память просто так не вытереть. Пока по крайней мере.Часть третья. Просто люди.А люди... А что люди? Вот люди и люди. Кто-то сильно с дурью, кто-то нет. Ходил, бродил, смотрел на маки. У вас ленточки многие носили. Можно сказать, подавляющее большинство. У нас мак не взошел. Нет, встречались те, кто.Но честно вам скажу, очень мало их было. Хотя продавали маки очень недорого. А потом и вообще раздавать стали. Но не взошел мак, видимо, погода не та была.А люди шли. Покупали цветы, и несли их. Каждый по своему разумению и велению своего сердца.Вот херои тоже стояли и чего-то орали. Но верите или нет, к ним народа подходило еще меньше, чем к маконосицам. Ну стоят. Ну орут. Идем дальше.А это пингвинчики наши из Нацгвардии. Денек у них выдался жаркий.Тут вот тоже началось, вылезло несколько организмов с правосековским флагом, ну и понеслась. А вот этот, крайний справа, молодой, вежливо так все говорил, что снимать нельзя... Так вежливо, что все верили, шо засунет аппарат именно туда. Ну да ладно, бог с ними, с фотографиями, главное, что правосеков заколотили именно туда же.И крестный ход у нас тоже случился. Я, признаюсь, не силен в религии, потому толком не скажу, по какой причине. Но вот когда я это щелкал, как раз с той стороны подвалили два молодчика с откровенно дурацкими вопросами. И бородатый в шапке спокойно им так ответил, бога, славим. Что непонятно? И крестом так слегка качнул... Вроде без намека, но не в меру любопытные испарились тут же.А люди шли... И несли цветы...Это вот в маки Родину-мать обрядили. Тоже без комментариев.И цветы, цветы... Людям, городам, памяти.Этот памятник называется коротко: "Погибшим".И огонь зажгли, да! Он у нас теперь не Вечный, агрессор газа не дает. Но в День Памяти горел.А люди шли.Я вот на этой ноте и закончу, пожалуй. Знаю, что вы привыкли, что в основной своей сути я довольно ехидное и вредное насекомое, но не в этот день. Если честно, глядя на то, сколько людей шло к местам памяти, сколько цветов было возложено, поневоле понимаешь, что не все вытравлено из мозгов. Факт. А то, что я в меру свою наснимал - только подтверждение того факта.Не разучились у нас чтить и помнить. И не получается пока вытравить то, что врезано в память огромной кровью. Да, снял генерал с кителя те ордена, что запрещены сегодня. Снял. Но цветы ему не за ордена. И ордена... Не ради орденов он служил.Хорошей вам памяти, добрых слов и дел в адрес ваших ветеранов. С праздником!