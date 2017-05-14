Наши крылья - крокодильи

Ровно 88 лет назад, 5 мая 1929 года впервые взлетел единственный в довоенные годы крупносерийный советский авиалайнер АНТ-9 (ПС-9). С 1930 по 1935 год было выпущено 100 таких машин, ставших первыми "рабочими лошадками" Аэрофлота. Они обслуживали многие маршруты, но больше всего их летало в Сибири и Средней Азии. И кстати, с этим же самолетом связан первый в СССР случай воздушного терроризма. В 1938 году вооруженный пассажир, взяв экипаж в заложники, заставил его перелететь границу и совершить посадку в Иране. Машину иранцы вернули, а дальнейшая судьба угонщика мне неизвестна.До начала войны АНТ-9/ПС-9 возили пассажиров и грузы, а потом были мобилизованы и использовались как военные транспортники. Им приходилось летать к партизанам за линию фронта и забрасывать разведчиков-парашютистов во вражеский тыл. Последний из них списали по износу в 1944 году. К сожалению, ни одного музейного экземпляра не сохранилось. А на заставке - наиболее живописный представитель семейства ПС-9, входивший в агитационную эскадрилью имени Максима Горького и загримированный под эмблему популярного сатирического журнала "Крокодил".Как это нередко бывало в Советском Союзе, пассажирский АНТ-9 создавался на базе военной машины - дальнего разведчика АНТ-7 (Р-6). От него авиалайнеру досталось крыло и хвостовое оперение.Первый прототип АНТ-9, выставленный накануне первомая 1929 года на Красной площади в качестве демонстратора достижений советского авиапрома.Эта же машина во время летных испытаний, которые продолжались всего несколько дней. "Самолет был очень удачным" писал впоследствии летчик-испытатель Михаил Громов.10 июля 1929 года первый образец АНТ-9, которому присвоили имя "Крылья Советов", отправился в пропагандистское турне по странам Европы, посетив Польшу, Германию, Францию, Италию и Великобританию. В пассажирском салоне находилась делегация известных советских писателей и журналистов, изображенная на снимке. Можете опознать персонажей?По современным меркам, салон АНТ-9 выглядел очень скромно и вмещал всего девять пассажиров. Вопреки новомодной западной тенденции, стюарда на самолете не было, на его массе и габаритах решили сэкономить. Зато в хвосте уже был туалет. Впервые увидев его, Громов скорбно произнес: "из авиации ушла романтика...".Первые экземпляры АНТ-9 оснащались тремя английскими звездообразными моторами Бристоль "Титан" (слева) или аналогичными американскими "Райтами" J4. Потом все машины переделали под два советских рядных мотора водяного охлаждения М-17 (справа). Место крепления носового двигателя закрыли обтекателем.ПС-9 Среднеазиатского управления ГВФ, конец 1930-х годов. Новый индекс самолет получил осенью 1937-го, когда его создателя арестовали как врага народа.ПС-9 в стандартной для 1930-х годов ливрее Аэрофлота и агитсамолет "Крокодил". Машине приделали декоративный нос и гребни на крыше фюзеляжа, а колеса шасси закрыли обтекателями, раскрашенными под когтистые лапы.