Квадратиш, практиш, гут!

95 лет назад, 1 мая 1922 года (да, я немного опоздал отметить эту дату) произошло важное событие в истории нашей авиации. Открылась первая в России международная авиакомпания и одновременно - первое совместное авиапредприятие с участием иностранного капитала. Думаю, знатоки уже поняли, что речь идет о советско-германском акционерном обществе "Дерулюфт" (Deruluft - Deutsch-Russische Luftverkehrs — Gesseleschaft), осуществлявшем регулярные почтово-пассажирские авиаперевозки между российскими и немецкими городами."Дерулюфт" официально просуществовал 15 лет - до 31 марта 1937 года (интересно, что последние рейсы самолеты авиакомпании совершали в то время, когда советские и немецкие летчики уже воевали друг против друга в небе Испании). За это время в нем эксплуатировалось несколько разных типов советских и немецких пассажирских самолетов, но первым из них был "Фоккер" F-III. 10 таких машин были закуплены за 250 тысяч золотых рублей у фирмы Антони Фоккера в начале 1922 года и именно они поначалу обслуживали первую линию "Дерулюфта", связавшую Москву с Кенигсбергом. Потом открылся еще один маршрут Ленинград - Берлин."Фоккер" F-III, разработанный в 1921 году, несмотря на свой угловатый и весьма неказистый внешний вид, оказался чрезвычайно удачной, очень надежной и долговечной машиной. В "Дерулюфте" "Фоккеры" летали до 1929 года, а потом некоторые из них еще три года бророздили внутренние советские авиалинии. Для довольно крупного самолета с деревянным крылом и полотняной обшивкой это просто удивительное долголетие. Конечно, случались и аварии, для тех времен - обычное дело, но благодаря высокой прочности конструкции "Фоккера", они, как правило, обходились без жертв.На заставке "Фоккер" авиакомпании "Дерулюфт" с гербом СССР на борту заходит на посадку на Центральном (Ходынском) аэродроме Москвы.Первый прототип "Фоккера" F-III во время испытаний. Этот самолет имел шестиместную закрытую пассажирскую кабину (в те времена ее называли каютой) и одноместную полуоткрытую кабину пилота перед ней. Всего было построено 66 таких самолетов, оснащенных восемью различными типами двигателей.Размещение двигателя и пилота в носовой части фюзеляжа. Определенно, когда создавался "Фоккер" F-III, романтика из авиации еще не ушла. В этой тесной кабинке и почти вплотную к раскаленному мотору летчику приходилось проводить по несколько часов, так как максимальная скорость самолета не превышала 180 км/ч, а расстояния между аэродромами порой достигали 300-400 километров."Фоккеры" F-III эксплуатировались многими европейскими авиаперевозчиками. На снимках - самолеты немецкой авиакомпании "Дойч Аэро Ллойд" и датской "Даниш Эйр Лайнс". По слухам, внутри толстых деревянных крыльев этих машин пилоты нередко возили контрабанду.Наиболее крупным эксплуатантом F-III была нидерландская авиакомпания KLM, которой принадлежало 16 таких самолетов. На снимке - один из них. Обратите внимание, что машины выпускались в двух модификациях. У одних крыло крепилось непосредственно к фюзеляжу, а у других оно было приподнято на коротких стойках, то есть, самолет имел аэродинамическую схему "парасоль".Бывало и так: последствия аварийной посадки "Фоккера" F-III швейцарской авиакомпании "Балайр".Газетная реклама авиакомпании "Дерулюфт". Билет от Москвы до Кенигсберга стоил очень дорого - 20 британских фунтов или 100 тысяч немецких марок, причем оплата принималась только в валюте. Естественно, для подавляющего большинства советских граждан такие путешествия были недоступны. В 1922 году авиакомпания перевезла в обоих направлениях всего 338 пассажиров, в следующем - 382, а в 1924-м - 552.Любопытно, что на фотографии, которой проиллюстрировано рекламное объявление, по ошибке изображен не "Фоккер" F-III, а следующая машина той же фирмы - "Фоккер" F-IV с удлиненным фюзеляжем и десятиместной пассажирской кабиной. Самолетов этой модификации "Дерулюфт" не имел.По узкому и высокому трапу "Фоккера" F-III пассажирам было непросто подниматься в салон и выходить из него без постронней помощи. Обратите внимание, что на фюзеляже изображен упрощенный вариант герба РСФСР. Это значит, что снимок сделан в 1922 году, еще до образования Советского Союза. В дальнейшем на самолетах нарисовали гербы СССР.