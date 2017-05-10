21:31 10 мая

Генштаб Турции заявил, что обнаружил в тайнике Рабочей партии Курдистана российский ПЗРК "Игла"

Генштаб Турции заявил, что в укрытии, принадлежащем запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, обнаружен переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла" российского производства, передает РИА Новости

Генштаб Турции заявил, что обнаружил в тайнике Рабочей партии Курдистана российский ПЗРК "Игла"


В рамках начавшейся 19 апреля антитеррористической операции в провинции Ширнак 10 мая была обнаружена пещера, принадлежащая членам сепаратистской террористической организации (РПК – ред.). В результате осмотра этой пещеры был найден переносной зенитно-ракетный комплекс типа SA-16 ("Игла" — ред.) российского происхождения
— говорится в сообщении турецкого военного ведомства.


После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›комплекс типа SA-16
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МПК105 Сегодня, 20:33
    Да этих иголок пруд пруди по-всему миру...Задам сакраментальный вопрос всех времён и народов-И ЧЁ???
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:33
      Ну нашли - и что ? "Игла" только на вооружении в СССР и России состояла ?
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 20:39
        Цитата: bouncyhunter
        Ну нашли - и что ? "Игла" только на вооружении в СССР и России состояла ?
        действительно...более 30 стран её.закупают..в т.ч. Ирак , например...или союзнички турецкие по НАТО( они же лучшие дружки-подельнички США)- германия, польша......
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:47
          Да хватает "доброжелателей" , родства не помнящих и готовых гадить России под дверь ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 20:56
            Цитата: bouncyhunter
            Ну нашли - и что ? "Игла" только на вооружении в СССР и России состояла ?


            Этот бред уже надоедает , а то что воюют американским оружием это тоже ...,наши вооружения есть по всему миру и курдам их поставляют США.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:04
              Цитата: cniza
              наши вооружения есть по всему миру и курдам их поставляют США.

              Видишь ли , Витя - это считается само собой разумеющимся . А вот про матрасное оружие как-то не принято вслух говорить , хотя и его там хватает . Двойные стандарты ...
              bouncyhunter
          2. Смог Сегодня, 21:00
            Да и велико у кры могли за не дорого толкнуть.Тем вообще по барабану кому.
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:07
              Костик , да им просто через трёх посредников толкнуть что-нить налево - как два пальца об асфальт . И думают что никто ничего не знает и не понимает . Как же - матрасный хозяин прикроет (не факт ! wink ) .
              bouncyhunter
            2. poquello Сегодня, 21:28
              Цитата: Смог
              Да и велико у кры могли за не дорого толкнуть.Тем вообще по барабану кому.

              а че они одну только нашли, их сотни поставлено в разные страны
              poquello
      2. Yeraz Сегодня, 20:44
        Цитата: bouncyhunter
        Ну нашли - и что ?

        ничего ПРОСТО ФАКТ.
        В Турции прекрасно знают,кто вооружает ПКК.А оружия советского пруд пруди по всему миру особенно на Востоке.
        Yeraz
      3. vorobey Сегодня, 21:10
        Цитата: bouncyhunter
        Ну нашли - и что ? "Игла" только на вооружении в СССР и России состояла ?


        а ведь инструктировал... в стог сена прятать.. в стог сена..
        vorobey
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:16
          Цитата: vorobey
          а ведь инструктировал...

          Если под подпись инструктировали - так ведь и партбилет на стол за нарушение можно положить .
          Цитата: vorobey
          в стог сена прятать.. в стог сена..

          Дык они это - верблюдям всё сено-то и скормили ...
          bouncyhunter
      4. kapitan92 Сегодня, 21:18
        Цитата: bouncyhunter
        Ну нашли - и что ? "Игла" только на вооружении в СССР и России состояла ?

        Паша привет! hi Сирия, Ирак, Эмираты, Ливия, Сингапур, Венесуэла, Индия, Египет, Вьетнам, Бразилия это неполный перечень стран куда осуществлялись поставки "Игл".
        Согласен с тобой, ну нашли и что!? drinks С прошедшими тебя.
        kapitan92
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:23
          Привет и тебе , Слава ! hi drinks И тебя с Нашей Победой ! drinks Да может давайте если где-то обнаружится применение арбалетов wink - обвиним Тевтонский Орден в поставках ?
          bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 20:41
      Да вообще это нормально.. После Пешкова генштаб турции должен вообще быть рад, что генштаб турции еще есть..
      Владимир 38
    3. RASKAT Сегодня, 20:41
      Проверят серийные номера окажется какая нибудь украина, что то мне подсказывает.
      Хотя один наш довольно известный политик предупреждал их, что одними помидорами они не отделаются. bully
      RASKAT
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 20:45
      Ну хорошо ,что не "БУК" или еще хуже С-300..... hi
      Провокацию очередную готовят , уверен..!
      ОТДЕЛ
    5. Cветлейший Сегодня, 21:01
      Ну тут даже я с вами соглашусь, "игл" только с одних складов Ливии пропало столько...
      Cветлейший
    6. рич Сегодня, 21:15
      Генштаб Турции заявил, что обнаружил в тайнике Рабочей партии Курдистана российский ПЗРК "Игла"

      Зачем эта новость? Других нет? Скоро пойдут новости типа: "Военнослужащий армии Польши на стрельбище не смог найти стреляную гильзу"
      рич
    7. Vita VKO Сегодня, 21:21
      по международному соглашению все ПЗРК находятся на строгом учете. Достаточно передать России номер, что бы определить кому оно принадлежало.
      Vita VKO
  2. kefan Сегодня, 20:37
    Эка прямо новость.
    kefan
  3. Холуай Сегодня, 20:42
    Видел Турецкий Спецназ Бордовые береты вроде называются,так они оснащены лучше наших, а ведь в целом их армия хуже выглядит нашей.Что у нас за жмоты сидят?
    Холуай
    1. poquello Сегодня, 21:11
      Цитата: Холуай
      Видел Турецкий Спецназ Бордовые береты вроде называются,так они оснащены лучше наших,

      а может у Вас глаз на заднице, и в табуретку смотрит
      poquello
  4. andr327 Сегодня, 20:42
    А проверить по номеру слабо?
    andr327
    1. Комментарий был удален.
  5. Atlant-1164 Сегодня, 20:47
    наверняка друзья наши подкинули дрова..а то уж задружились ВВП с Эрдоганом.а это нехороша для запада.
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 20:49
      Секретный ракетный тягач «Платформа-О» (фото)

      Загадочная «Платформа-О» стала «гвоздем» военного парада, прошедшего 9 мая в Набережных Челнах.



      вот это меня больше интересует..это под какой МБР?
      Atlant-1164
      1. kirgiz58 Сегодня, 21:00
        Цитата: Atlant-1164
        это под какой МБР?

        Это под "эвакуатор" для танков. Замена МАЗ-535/МАЗ-537
        kirgiz58
        1. vorobey Сегодня, 21:15
          Цитата: kirgiz58
          Цитата: Atlant-1164
          это под какой МБР?

          Это под "эвакуатор" для танков. Замена МАЗ-535/МАЗ-537


          сомневаюсь.. камазы с траллом мобилнее и скоростнее... да так что иногда теряют танки по дороге .. ну. бывает.. скорее под С400 и далее. замена
          vorobey
          1. kirgiz58 Сегодня, 21:18
            Цитата: vorobey
            камазы с траллом мобилнее и скоростнее.

            А смогёт ли КАМАЗ с дороги сойти с 80кой на горбу? Я не видел. wink
            kirgiz58
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 20:50
    Это не наше! Это нам подбросили!!!....
    Вождь краснокожих
  7. Trouble Сегодня, 21:24
    И чё? У ХАМАСа и Хезболлы тоже иголки есть, от Ирана получили.
    Trouble
  8. Evgenijus Сегодня, 21:24
    А если найдут автомат Калашникова? ...
    Evgenijus
Картина дня