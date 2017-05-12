Связь с Россией больше не считается грехом (lta Sanomat, Финляндия)

Это могло изумить многих финнов: Тимо Сойни (Timo Soini) пригласил высокого гостя в Порвоо во время празднования первого заседания парламента Финляндии (имеется в виду Боргоский сейм 1809 года, который утвердил широкую автономию Великого княжества Финляндского в составе Российской империи — прим. пер.). Самым важным, тем не менее, является то, что отношения стран-соседей остаются хорошими.После захвата Крыма весной 2014 года стремление президента Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) поддерживать отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным критиковали как в самой Финляндии, так и за рубежом, особенно в Швеции и странах Балтии. Сейчас же тон кардинально изменился. Порицаний больше не слышно. Наоборот, роль Ниинистё возрастает в зависимости от того, как часто он встречается с Путиным.Переломным моментом стал саммит НАТО в Варшаве в июле 2016 года. В Варшаве признали, что с Россией поддерживать диалог необходимо. После этого на взгляды Ниинистё появился спрос, в том числе, и в кругу лидеров ЕС. В последний раз президент Финляндии встречался с Путиным в Архангельске в марте. Летом Путин приедет в Финляндию, что также обсуждалось во время визита Сергея Лаврова. Однако двусторонняя встреча Путина и президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Финляндии так и останется мечтой.2 апреля в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) тоже встретилась с Путиным — после двухлетнего перерыва. Связи поддерживаются, хотя атмосфера встречи и была напряженной. Для Швеции Москва тоже больше не является запретным местом, о чем свидетельствует встреча Маргот Вальстрём (Margot Wallström) и Лаврова, состоявшаяся в Москве в феврале.В стиле Финляндии и Швеции, тем не менее, есть очевидные различия. Например, 4 мая Вальстрём отправила Лаврову письмо, составленное вместе с министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Голландии, с требованием прекратить преследования гомосексуалистов в Чечне. В таких ситуациях Финляндия всегда будет оставаться Финляндией, а Швеция — Швецией.Комментарии читателейКакая прекрасная страна Швеция, с которой всегда надо брать пример! Раньше Финляндия была Финляндией, теперь она — исполнитель приказов Евросоюза, к которому подлизываются политики страны. Конечно, хорошие отношения с Россией — лучшее, что может быть у Финляндии.Финляндия всегда будет прислуживать России.Финляндия уже вела подобные беседы в 1939 году, без хороших союзников. Вышло так, как вышло, и повторять это не нужно. Финляндия в составе НАТО будет под защитой от непредсказуемой политики России.Замечательная идея пригласить Лаврова в Порвоо именно сейчас. Мы отмечаем проведение сейма благодаря именно России. Швеция никогда не предоставила бы нам автономию.