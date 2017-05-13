Тайны 22 июня. Великая ложь о «ничтожных» немецких потерях

В военной истории очень часто всегда бывает так, что потерпевший грандиозное позорное поражение потом, спустя, десятилетия, а, иногда даже столетия, пытается вполне небезуспешно превратить свой крах в победу. Такие прецеденты имеют место, начиная со времён египетских фараонов. Сейчас, в эпоху глобальных СМИ и Интернета масштабы фальсификаций, в особенности, истории Второй мировой войны достигли грандиозных размеров.Дошло до того, что в США и западных странах значительная часть населения, а иногда и большая(!), всерьёз убеждены в том, что Берлин взяли англо-американцы, а Восточный фронт был для гитлеровского вермахта второстепенным… Более того, особое внимание в этой кампании по фальсификации уделяется странам, не только входившим в организацию Варшавского Договора, и но и бывшим советским республикам, где с каждым годом число тех, кто начинает верить в такие измышления, только увеличивается.К сожалению, можно с уверенностью констатировать, что деятельность всех тех, кто пытается противостоять этому явлению, включая само российское государство, до сих пор остаётся малоэффективной и эпизодической.На самом же деле этот вопрос является основополагающим для всех антифашистских сил, поскольку одно дело, когда победа одержана путём беспримерного героизма и всемерного напряжения всех сил народа, а другое, когда враг повержен путём так называемого «заваливания трупами» и страхом перед пулемётами якобы стоявших за спиной войск «заградотрядов».Такие лживые от начала и до конца утверждения разрывают связь поколений и заставляют людей, в первую очередь, русских терять веру в мощь своего народа, заранее обрекая их на поражения в продолжающемся глобальном противостоянии.Инструмент фальсификаций и лжи в отношении Второй мировой войны является действенным способом внести раскол в общество и далее способствовать условиям формирования внутригосударственных конфликтов, способных напрямую угрожать безопасности государства.Между тем в архивах сохранились абсолютно достоверные данные, свидетельствующие о гигантских потерях гитлеровской Германии, понесенных ею именно на Восточном фронте.Не будем при этом забывать, что гитлеровцы здесь активно проводили политику тотального уничтожения мирного населения СССР и военнопленных РККА, чего нельзя никак сказать о советских войсках и их отношении к самим немцам. Помните "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся..."?Таким образом, превышение потерь среди граждан СССР над потерями граждан объединённой Европы, входившей в Третий рейх, было предопределено изначально. И тот, кто пытается в этом упрекать СССР и его руководство, просто совершает кощунство в отношении всех погибших.Итак, обратимся к свидетельствам немецких архивов.На 1 марта 1939 года в немецкой армии состояло 3,2 млн. человек . К 1 сентября 1939 года численность вооружённых сил Германии была доведена до 4,6 млн. человек, из них 2,7 млн. служили в сухопутных войсках, 1 млн. в резервной армии, остальные в ВВС и ВМФ.Всего имелось к началу мировой войны 103 дивизии, то есть на обеспечение боевой деятельности одной дивизии задействовалось около 45 тыс. человек военнослужащих .Такие скромные усилия сопровождались введением обязательной трудовой повинности для лиц от 18 до 25 лет. Число работающих женщин увеличено до 13,8 млн. человек, что составило треть всех рабочих и служащих. В Германии того времени неработающая женщина была редкостью.Официально немцы называют свои потери убитыми в войне с Польшей 10572 человека, ранеными 30322 и пропавшими 3409 человек . Хотя по сводке BA/MA RH 7/653 потери убитыми в Польше 16843, а пропавшими 320 человек. Число пропавших в 10 раз уменьшено, а количество убитых в 1,5 раза больше.В каждой оккупированной стране, не говоря уже о своих союзниках в войне с СССР, фашистская Германия привлекала для экономической деятельности население таких стран. Например, оккупация Польши дала Третьему рейху возможность смягчить трудовую повинность для своих женщин, потому что к работе были привлечены труду 420 тыс. пленных поляков, а в октябре 1939 года установили трудовую повинность всего населения Польши от 18 до 60 лет обоего пола.Таким образом, утверждение о том, что против СССР воевала вся Европа, отнюдь не является преувеличением. И в ходе информационных войн современности этой самой Европе надо напоминать об этом на всех её языках.Победа над СССР и его оккупация должна была стать, если не конечным, но обязательным условием достижения целей мирового господства.Германия к моменту нападения, кроме уже мобилизованных 7,4 млн. немцев могла призвать ещё около 8 миллионов. Но не менее 3-5 миллионов надо было оставить для работы в самой Германии, и организации оккупационного порядка на завоёванных территориях. Ведь работать в гестапо, СД, абвере и т.д. должны были только истинные арийцы. То есть, мобилизационный резерв в самой Германии в реальности составлял 3-5 млн. человек.В Европе проживало ещё большое количество так называемых «фольксдойче», или этнических немцев из их числа можно было мобилизовать 3-4 млн. человек. Приток призывник давал ещё 0,6 млн. человек ежегодно. К приблизительной наибольшей численности вермахта можно было бы добавить призывников из числа покорённых народов, но их число не должно было бы из соображений боевой способности и устойчивости превышать 10-20%, может быть 30%, от общей численности.Это дало бы ещё 2-3 млн. человек, а если война затянется, и мобилизационные ресурсы придётся использовать полностью, то и все 6 млн. человек.Мобилизация в Германии в 1939 году началась со старших возрастов. Следовательно, при нормальном течении событий, то есть, при победоносном «Дранг нах Остен» мобресурс составлял бы 15-16 млн. человек, а при менее удачном стечении обстоятельств около 25-30 млн. человек (за 6 лет войны подросло бы около 3,6 млн. призывников), трудовые ресурсы Германии, даже без женщин и военнопленных, составляли 30-35 млн. человек. Кроме того, за время войны в немецкую армию призвали 0,5 млн. женщин, не считая вольнонаёмных.К 1940 году население Третьего рейха увеличилось до 90 млн. человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран достигло цифры в 297 млн. человек.По официальным данным переписи населения 1939 года, в СССР проживало 170 млн. человек, после присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, стран Прибалтики, Буковины и Бессарабии население СССР на 1 июня 1941 года составляло чуть более 196 млн. человек.Как известно, через Красную Армию в годы войны прошли около 34,5 миллиона человек. Это составило порядка 70% от общей численности мужчин в возрасте 15–49 лет в 1941 году.К декабрю 1941 года СССР потерял 7% территории страны, на которой до начала ВОВ проживало 74,5 млн. человек. В июне-декабре того же года было эвакуировано около 17 млн. человек.Таким образом, сухие цифры статистики говорят о том, что никаких «трупами завалили», «с палками на пулёметы» и прочих лживых клеветнических подобных измышлений не могло быть и не было в принципе, потому что число призванных в РККА было примерно сравнимо с мобилизационным ресурсом самой Германии, не говоря уже о странах-сателлитах Третьего рейха.К слову, военнопленных этих стран – Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Венгрии, Румынии, Испании, Финляндии и т.д. по итогам войны на Востоке в СССР насчитали 1,1 млн. граждан европейских стран, среди них - 500 тыс. венгров, почти 157 тыс. австрийцев, 70 тыс. чехов и словаков, 60 тыс. поляков, около 50 тыс. итальянцев, 23 тыс. французов, 50 тыс. испанцев. Были и голландцы, финны, норвежцы, датчане, бельгийцы и многие другие.Венгрия в ходе войны на Восточном фронте потеряла почти 810 тысяч человек, Италия – почти 100 тысяч, Румыния -- около 500 тысяч, Финляндия – почти 100 тысяч.Благодаря такой помощи Европы немцы смогли мобилизовать в армию 25% всего населения, а СССР мобилизовал «только» 17% своих граждан.Если немецкие потери были минимальны, а Красная Армия, как утверждает Марк Солонин и ему подобные, в 1941-м году «развалилась», то почему тогда же осенью 1941 года в Германии был призван весь контингент 1922 года рождения и встал вопрос о призыве лиц 1923 года рождения?Их призвали уже к лету 1942 года. В начале войны мобилизация началась со старших призывных возрастов, с контингента 1894-1906 годов рождения. Значит, с осени 1941 года было призвано только за время войны уже не менее 16 возрастов, это около 8,8 млн. человек немцев в границах Германии 1937 года, считая среднюю численность призывного возраста, как свидетельствует фельдмаршал Вильгельм Кейтель, в 550 000 человек.Следовательно, только в течении лета-осени 1941 года призвано не менее 1,4 млн. человек так численность вермахта на 22.06.41 была 7,2-7,4 млн. человек. И, наконец, если РККА «заваливала трупами», то почему после поражения под Сталинградом в Германии объявили о тотальной мобилизации?И последний вопрос: в октябре 1944 в Третьем рейхе года была объявлена уже "сверхтотальная" мобилизация, и всех непригодных к службе мужчин от 16 до 65 лет собрали в батальоны "Фольксштурма". Куда же подевались те несколько миллионы немцев и их союзников?Вы не поверите, однако современным фальсификаторам и профессиональным лгунам современности успешно в прошлом оппонировали … наблюдатели США, которые на 11 декабря 1941 года оценивали потери немцев в Восточной компании убитыми в 1,3 млн. человек, что примерно в 8 раз больше немецкой цифры 167 тыс. человек на 1 декабря 1941 года…Им, кстати, тогда вторили и сами немцы…Имперский министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс 29 июня 1941 года в дневнике записал: "Русские защищаются отважно. Командование их действует в оперативном отношении лучше, чем в первые дни"..."Уже сражения июня 1941 г. показали нам, что представляет собой новая советская армия, — вспоминал генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, наступавшей в Белоруссии. — Мы теряли в боях до пятидесяти процентов личного состава…»Генерал Г. Дёрр в книге "Поход на Сталинград" имел сведения о 100 тысячах убитых только за последнюю неделю января 1943 года в 6-й армии. Его данные косвенно подтверждаются количеством похороненных советскими войсками в Сталинграде 147,2 тыс. немецких трупов.Ветераны вермахта Видер и Адам рассказывают: «В 1943 г. поражения Вермахта подавались победами. Показывались "кладбища" советских танков, автомашин, убитые и пленные. В кинохронике после нескольких выстрелов русские пускались в бегство. Но в кинозалах, где сидели раненые немецкие фронтовики, поднимался свист, крики -- враньё! Ни один солдат или офицер не говорит теперь пренебрежительно об Иване, хотя еще недавно они так говорили сплошь и рядом. Солдат Красной Армии с каждым днём всё чаще действует как мастер ближнего боя, уличных сражений и искусной маскировки"Генерал-полковник Г.Фриснер, командующий группой армий "Южная Украина": «Совершенно справедливо, что высшее советское командование, начиная со Сталинграда, часто превосходило все наши ожидания. Оно мастерски осуществляло быстрый маневр и переброску войск, перенос направления главного удара, проявляло умение в создании плацдармов и оборудовании на них исходных позиций для последующего перехода в наступление...И совершено «неясно» (а на самом деле понятно!), куда в трудах фальсификаторов исчезает огромное огневое превосходство Красной Армии особенно после 1942-го года, когда на направлениях основных ударов буквально через два-три метра выстраивалась артиллерия крупных, от 122 мм и выше калибров, а также знаменитые «катюши»? По кому наносили удары сотни и тысячи советских штурмовиков и бомбардировщиков? Ведь, в конце концов, не по Марсу, а по немецким войскам…Наконец, если бы потери РККА были настолько большими, то, что мешало немцам в самые критические для них периоды, если бы их потери были бы столь минимальны, как утверждают лжеисторики, не объявлять тотальных и сверхтотальных мобилизаций, а просто призвать якобы имеющихся у них призывников и создать для себя на решающих участках фронта победный, хотя бы 3-кратный по всем канонам военной науки, перевес в численности для решающего наступления? Но ведь этих-то призывников так и не нашли…Только это служит наглядным подтверждением того факта, что в реальности жертвы вермахта были гигантскими.И остаётся констатировать, что в случае с фальсификациями потерь вермахта и РККА налицо искусно организованная массированная компания, проводящаяся в рамках информационной войны по пересмотру итогов Тегерана, Ялты и Потсдама и имеющая своей целью избавление от России как от геополитического конкурента.