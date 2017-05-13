11:37 13 мая

Тайны 22 июня. Великая ложь о «ничтожных» немецких потерях

В военной истории очень часто всегда бывает так, что потерпевший грандиозное позорное поражение потом, спустя, десятилетия, а, иногда даже столетия, пытается вполне небезуспешно превратить свой крах в победу. Такие прецеденты имеют место, начиная со времён египетских фараонов. Сейчас, в эпоху глобальных СМИ и Интернета масштабы фальсификаций, в особенности, истории Второй мировой войны достигли грандиозных размеров.

Тайны 22 июня. Великая ложь о «ничтожных» немецких потерях


Дошло до того, что в США и западных странах значительная часть населения, а иногда и большая(!), всерьёз убеждены в том, что Берлин взяли англо-американцы, а Восточный фронт был для гитлеровского вермахта второстепенным… Более того, особое внимание в этой кампании по фальсификации уделяется странам, не только входившим в организацию Варшавского Договора, и но и бывшим советским республикам, где с каждым годом число тех, кто начинает верить в такие измышления, только увеличивается.


К сожалению, можно с уверенностью констатировать, что деятельность всех тех, кто пытается противостоять этому явлению, включая само российское государство, до сих пор остаётся малоэффективной и эпизодической.

На самом же деле этот вопрос является основополагающим для всех антифашистских сил, поскольку одно дело, когда победа одержана путём беспримерного героизма и всемерного напряжения всех сил народа, а другое, когда враг повержен путём так называемого «заваливания трупами» и страхом перед пулемётами якобы стоявших за спиной войск «заградотрядов».

Такие лживые от начала и до конца утверждения разрывают связь поколений и заставляют людей, в первую очередь, русских терять веру в мощь своего народа, заранее обрекая их на поражения в продолжающемся глобальном противостоянии.

Инструмент фальсификаций и лжи в отношении Второй мировой войны является действенным способом внести раскол в общество и далее способствовать условиям формирования внутригосударственных конфликтов, способных напрямую угрожать безопасности государства.

Между тем в архивах сохранились абсолютно достоверные данные, свидетельствующие о гигантских потерях гитлеровской Германии, понесенных ею именно на Восточном фронте.

Не будем при этом забывать, что гитлеровцы здесь активно проводили политику тотального уничтожения мирного населения СССР и военнопленных РККА, чего нельзя никак сказать о советских войсках и их отношении к самим немцам. Помните "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся..."?



Таким образом, превышение потерь среди граждан СССР над потерями граждан объединённой Европы, входившей в Третий рейх, было предопределено изначально. И тот, кто пытается в этом упрекать СССР и его руководство, просто совершает кощунство в отношении всех погибших.



Итак, обратимся к свидетельствам немецких архивов.

На 1 марта 1939 года в немецкой армии состояло 3,2 млн. человек . К 1 сентября 1939 года численность вооружённых сил Германии была доведена до 4,6 млн. человек, из них 2,7 млн. служили в сухопутных войсках, 1 млн. в резервной армии, остальные в ВВС и ВМФ.
Всего имелось к началу мировой войны 103 дивизии, то есть на обеспечение боевой деятельности одной дивизии задействовалось около 45 тыс. человек военнослужащих .

Такие скромные усилия сопровождались введением обязательной трудовой повинности для лиц от 18 до 25 лет. Число работающих женщин увеличено до 13,8 млн. человек, что составило треть всех рабочих и служащих. В Германии того времени неработающая женщина была редкостью.

Официально немцы называют свои потери убитыми в войне с Польшей 10572 человека, ранеными 30322 и пропавшими 3409 человек . Хотя по сводке BA/MA RH 7/653 потери убитыми в Польше 16843, а пропавшими 320 человек. Число пропавших в 10 раз уменьшено, а количество убитых в 1,5 раза больше.

В каждой оккупированной стране, не говоря уже о своих союзниках в войне с СССР, фашистская Германия привлекала для экономической деятельности население таких стран. Например, оккупация Польши дала Третьему рейху возможность смягчить трудовую повинность для своих женщин, потому что к работе были привлечены труду 420 тыс. пленных поляков, а в октябре 1939 года установили трудовую повинность всего населения Польши от 18 до 60 лет обоего пола.

Таким образом, утверждение о том, что против СССР воевала вся Европа, отнюдь не является преувеличением. И в ходе информационных войн современности этой самой Европе надо напоминать об этом на всех её языках.



Победа над СССР и его оккупация должна была стать, если не конечным, но обязательным условием достижения целей мирового господства.

Германия к моменту нападения, кроме уже мобилизованных 7,4 млн. немцев могла призвать ещё около 8 миллионов. Но не менее 3-5 миллионов надо было оставить для работы в самой Германии, и организации оккупационного порядка на завоёванных территориях. Ведь работать в гестапо, СД, абвере и т.д. должны были только истинные арийцы. То есть, мобилизационный резерв в самой Германии в реальности составлял 3-5 млн. человек.

В Европе проживало ещё большое количество так называемых «фольксдойче», или этнических немцев из их числа можно было мобилизовать 3-4 млн. человек. Приток призывник давал ещё 0,6 млн. человек ежегодно. К приблизительной наибольшей численности вермахта можно было бы добавить призывников из числа покорённых народов, но их число не должно было бы из соображений боевой способности и устойчивости превышать 10-20%, может быть 30%, от общей численности.

Это дало бы ещё 2-3 млн. человек, а если война затянется, и мобилизационные ресурсы придётся использовать полностью, то и все 6 млн. человек.

Мобилизация в Германии в 1939 году началась со старших возрастов. Следовательно, при нормальном течении событий, то есть, при победоносном «Дранг нах Остен» мобресурс составлял бы 15-16 млн. человек, а при менее удачном стечении обстоятельств около 25-30 млн. человек (за 6 лет войны подросло бы около 3,6 млн. призывников), трудовые ресурсы Германии, даже без женщин и военнопленных, составляли 30-35 млн. человек. Кроме того, за время войны в немецкую армию призвали 0,5 млн. женщин, не считая вольнонаёмных.

К 1940 году население Третьего рейха увеличилось до 90 млн. человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран достигло цифры в 297 млн. человек.

По официальным данным переписи населения 1939 года, в СССР проживало 170 млн. человек, после присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, стран Прибалтики, Буковины и Бессарабии население СССР на 1 июня 1941 года составляло чуть более 196 млн. человек.

Как известно, через Красную Армию в годы войны прошли около 34,5 миллиона человек. Это составило порядка 70% от общей численности мужчин в возрасте 15–49 лет в 1941 году.

К декабрю 1941 года СССР потерял 7% территории страны, на которой до начала ВОВ проживало 74,5 млн. человек. В июне-декабре того же года было эвакуировано около 17 млн. человек.

Таким образом, сухие цифры статистики говорят о том, что никаких «трупами завалили», «с палками на пулёметы» и прочих лживых клеветнических подобных измышлений не могло быть и не было в принципе, потому что число призванных в РККА было примерно сравнимо с мобилизационным ресурсом самой Германии, не говоря уже о странах-сателлитах Третьего рейха.

К слову, военнопленных этих стран – Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Венгрии, Румынии, Испании, Финляндии и т.д. по итогам войны на Востоке в СССР насчитали 1,1 млн. граждан европейских стран, среди них - 500 тыс. венгров, почти 157 тыс. австрийцев, 70 тыс. чехов и словаков, 60 тыс. поляков, около 50 тыс. итальянцев, 23 тыс. французов, 50 тыс. испанцев. Были и голландцы, финны, норвежцы, датчане, бельгийцы и многие другие.

Венгрия в ходе войны на Восточном фронте потеряла почти 810 тысяч человек, Италия – почти 100 тысяч, Румыния -- около 500 тысяч, Финляндия – почти 100 тысяч.

Благодаря такой помощи Европы немцы смогли мобилизовать в армию 25% всего населения, а СССР мобилизовал «только» 17% своих граждан.

Если немецкие потери были минимальны, а Красная Армия, как утверждает Марк Солонин и ему подобные, в 1941-м году «развалилась», то почему тогда же осенью 1941 года в Германии был призван весь контингент 1922 года рождения и встал вопрос о призыве лиц 1923 года рождения?

Их призвали уже к лету 1942 года. В начале войны мобилизация началась со старших призывных возрастов, с контингента 1894-1906 годов рождения. Значит, с осени 1941 года было призвано только за время войны уже не менее 16 возрастов, это около 8,8 млн. человек немцев в границах Германии 1937 года, считая среднюю численность призывного возраста, как свидетельствует фельдмаршал Вильгельм Кейтель, в 550 000 человек.

Следовательно, только в течении лета-осени 1941 года призвано не менее 1,4 млн. человек так численность вермахта на 22.06.41 была 7,2-7,4 млн. человек. И, наконец, если РККА «заваливала трупами», то почему после поражения под Сталинградом в Германии объявили о тотальной мобилизации?



И последний вопрос: в октябре 1944 в Третьем рейхе года была объявлена уже "сверхтотальная" мобилизация, и всех непригодных к службе мужчин от 16 до 65 лет собрали в батальоны "Фольксштурма". Куда же подевались те несколько миллионы немцев и их союзников?



1945 год. Куда делись взрослые солдаты вермахта???

Вы не поверите, однако современным фальсификаторам и профессиональным лгунам современности успешно в прошлом оппонировали … наблюдатели США, которые на 11 декабря 1941 года оценивали потери немцев в Восточной компании убитыми в 1,3 млн. человек, что примерно в 8 раз больше немецкой цифры 167 тыс. человек на 1 декабря 1941 года…

Им, кстати, тогда вторили и сами немцы…

Имперский министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс 29 июня 1941 года в дневнике записал: "Русские защищаются отважно. Командование их действует в оперативном отношении лучше, чем в первые дни"...

"Уже сражения июня 1941 г. показали нам, что представляет собой новая советская армия, — вспоминал генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, наступавшей в Белоруссии. — Мы теряли в боях до пятидесяти процентов личного состава…»

Генерал Г. Дёрр в книге "Поход на Сталинград" имел сведения о 100 тысячах убитых только за последнюю неделю января 1943 года в 6-й армии. Его данные косвенно подтверждаются количеством похороненных советскими войсками в Сталинграде 147,2 тыс. немецких трупов.

Ветераны вермахта Видер и Адам рассказывают: «В 1943 г. поражения Вермахта подавались победами. Показывались "кладбища" советских танков, автомашин, убитые и пленные. В кинохронике после нескольких выстрелов русские пускались в бегство. Но в кинозалах, где сидели раненые немецкие фронтовики, поднимался свист, крики -- враньё! Ни один солдат или офицер не говорит теперь пренебрежительно об Иване, хотя еще недавно они так говорили сплошь и рядом. Солдат Красной Армии с каждым днём всё чаще действует как мастер ближнего боя, уличных сражений и искусной маскировки"



Генерал-полковник Г.Фриснер, командующий группой армий "Южная Украина": «Совершенно справедливо, что высшее советское командование, начиная со Сталинграда, часто превосходило все наши ожидания. Оно мастерски осуществляло быстрый маневр и переброску войск, перенос направления главного удара, проявляло умение в создании плацдармов и оборудовании на них исходных позиций для последующего перехода в наступление...

И совершено «неясно» (а на самом деле понятно!), куда в трудах фальсификаторов исчезает огромное огневое превосходство Красной Армии особенно после 1942-го года, когда на направлениях основных ударов буквально через два-три метра выстраивалась артиллерия крупных, от 122 мм и выше калибров, а также знаменитые «катюши»? По кому наносили удары сотни и тысячи советских штурмовиков и бомбардировщиков? Ведь, в конце концов, не по Марсу, а по немецким войскам…



Наконец, если бы потери РККА были настолько большими, то, что мешало немцам в самые критические для них периоды, если бы их потери были бы столь минимальны, как утверждают лжеисторики, не объявлять тотальных и сверхтотальных мобилизаций, а просто призвать якобы имеющихся у них призывников и создать для себя на решающих участках фронта победный, хотя бы 3-кратный по всем канонам военной науки, перевес в численности для решающего наступления? Но ведь этих-то призывников так и не нашли…



Только это служит наглядным подтверждением того факта, что в реальности жертвы вермахта были гигантскими.

И остаётся констатировать, что в случае с фальсификациями потерь вермахта и РККА налицо искусно организованная массированная компания, проводящаяся в рамках информационной войны по пересмотру итогов Тегерана, Ялты и Потсдама и имеющая своей целью избавление от России как от геополитического конкурента.
Автор: Игорь Матвеев, военный эксперт, полковник
Первоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/tayny_22_iyunya_velikaya_lozh_o_nichtozhnyh_nemeckih_poteryah_chast_xxv.html


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Комментарии 46

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  1. avva2012 Сегодня, 06:51
    Чудовищная ложь империалистов не удивляет, удивляет количество местных (язык не поворачивается назвать их нашими) подпевал модернизированной геббельсовской пропаганды! Сколько иуд выползло из щелей и изрыгают из своих утроб ложь порочующую подвиг народа и руководителей Советской страны!
    avva2012
    1. 97110 Сегодня, 10:39
      Цитата: avva2012
      удивляет количество местных (язык не поворачивается назвать их нашими) подпевал

      Почему это Вас удивляет? Не в СССР живём, а в благоустроенном демократическом государстве. Господа столько наворовали, что поневоле ждут... Отсюда и активность местных. Только не подпевал. Это более опасные враги. Они защищают СВОЁ, наворованное непосильными честному человеку трудами! Оглядитесь: попытки уничтожения государства видны во всех жизненно важных областях. Нас спасают как раз те, кого вы назвали "империалистами". Пожадничав, рано стали раскулачивать новую "элиту" России, не добив государство. Вот новая российская "элита" и мобилизовалась, выдвинув из своей среды Путина с командой. Путин с командой организовали отпор и будут защищать буржуазное устройство России до предпоследнего россиянина. Последний нужен чемоданы тащить, когда поймут, что отбиться не удастся, пора кошелёк и шмотки до исподнего отдавать. Надеются всё-таки нашими силами отбиться. Тогда искусство
      Цитата: avva2012
      иуд
      будет вновь востребовано, да и строить Горбачёв-центр придёт пора. Жизненно важно для "элиты", чтобы персонал не возомнил о себе, а знал своё место. Надеются мимо 17 года проскочить.
      97110
      1. avva2012 Сегодня, 11:07
        Вот интересно, у местных инстинкт самосохранения совсем не работает? Если Россия рухнет, то Ближний восток раем на земле покажется. 90- е, будут восприниматься, как лето в "Артеке". В РФ не произошло, как в Ливии только потому, что Кнопка есть. А, если развалят еще раз, как при Горбачеве, пришедшие церемонится уже не будут. Иуды первыми пойдут под замес, просто ради поржать.
        avva2012
    2. 34 регион Сегодня, 10:43
      06.51. Авва2012! В 45-м мы победили. Но в 90-е победили нас. И как? Пропагандой! Нам внушили, прошлое преступно и мы поверили этому. Мы поверили что полстраны расстреляли (для сокращения населения и укрепления личной власти), другую загнали в лагеря. Мы поверили что проморгали 22 июня и погнали зыков с черенками на танки. Поверили в повальные заградотряды и повальных солдат штрафников (нормальные люди на смерть не идут!). Поверили что американцы спасли нас ленд-лизом. Поверили что Запад в нас вложится и даст нам современные технологии. В общем, сдались по полной программе. И даже сегодня мы верим что Запад нам поможет и что самое лучшее может быть там. И уже не оказываем никакого сопротивления. Хоть информационного, хоть экономического. В личных разговорах многие вслед за СМИ говорят об ужасах СССР. Ты чё!? Вон по ТВ была программа об ... Там такое показывали и рассказывали! Ты чё! Вооще!? С головой дружишь?! Тогда цензура была, КГБ! Только сегодня узнаём правду! А тут бац! Информационный сопротивленец обстреливает информацией! Значит СССР ещё жив!? Красная Армия сопротивляется!? А насчёт закидывания трупами это правда. Правда в том, что трупами (и шапками) нас закидали в 90-е. Самый убойный довод о забрасывании СССР трупами гласит: Народ не жалеть! Бабы ещё нарожают! Поэтому потери СССР в войне самые большие!!! Всё! Занавес! Подсказка режиссёра со сцены: Победили те у кого были минимальные потери в войне. Они самые талантливые в военном деле. Русские же гнали людей в надежде что патронов на всех не хватит! В общем, причина поражения Германии, не хватило патронов на всех русских! Вот такое дополнение к твоему комментарию. hi
      34 регион
      1. avva2012 Сегодня, 11:00
        Все хорошо уважаемый, но давайте не будем говорить, "мы". Скурвилась верхушка, а народ был поставлен в условия выживания. Не до политики большенству было и к сожалению не до подвига предков. Ну, да ладно, речь не о тех временах, обговорено все на сто рядов. Про сейчас. Те, кто наворовал, не ходят на ресурсы, я так думаю. Я про других. Ими то нашпиговано все информационное пространство. Берутся за любую тему лишь бы Советы обгадить. Эти, кто? "Хочешь заработать в интернете?", от туда уши растут? Ничего личного, только деньги? Я, не знаю, не может столько потомков недобитков быть, тем, кому дали "десятку" после войны, а потом амнестировали. Или может?
        avva2012
        1. 34 регион Сегодня, 11:29
          11.00. Авва2012! Верхушка то скурвилась. Но и мы тоже хороши. Давай лучше честно признаемся. Многие поверили. И даже сейчас верят. Что было не до политики и подвигов, это верно. Выжить любой ценой! По поводу недобитков. Меня тоже удивляет. Сталин всех (всех) расстреливал! Ну как тогда они выжили то? Эти потомки графьёв и пособников нацистов??? Как выжили эти кулаки и дворяне если их поголовно расстреливали только за принадлежность к роду???
          34 регион
    3. антивирус Сегодня, 10:44
      Берлин взяли англо-американцы, а Восточный фронт был для гитлеровского вермахта второстепенным
      в ПМВ так и было . а по аналогии и ВМВ пишут в сознание масс
      антивирус
    4. Герат Сегодня, 11:24
      били с 22июня до 9 мая .
      Герат
  2. avva2012 Сегодня, 07:09
    Гитлерюнгенд, фольксштурм не посчитаны. А полиция, гестапо в том же Берлине их куда, в какую категорию учитывали?
    avva2012
  3. василий50 Сегодня, 07:28
    Встречал ссылки на потери немцев где количество погибших было меньше чем официально похороненных только на территории СОВЕТСКОГО СОЮЗА, это без учёта могил в Европе или тех кого хоронили *слоями*. Это когда указывался только похороненный сверху, а внизу доходило до десяти немцев уже не указанных. Так хоронили при госпиталях. При отступлении немцы захоронения запахивали, если успевали.
    Ещё более омерзительно когда врут про потери КРАСНОЙ АРМИИ, доходит до откровенного фарса когда ВСЕХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН погибших во время войны приписывают к потерям КРАСНОЙ АРМИИ .
    Встречал немецкие *отчёты* по военнопленным под Киевом, так немцы указали количество военнопленных больше чем была вся Южная Группировка КРАСНОЙ АРМИИ.
    василий50
    1. василий50 Сегодня, 07:46
      Одно время поляки в угаре пересмотра приоритетов и в надежде на будущую возможность пограбить РОССИЮ опубликовали собственные данные про ВМВ. Там было указано что всех *сопротивленцев* Гитлеру было около миллиона человек, это и АК и АЛ и армия Андерса и Войско Польское. Сюда включили даже тех кто просто заявлял о своём сопротивлении. А вот тех кто служил немцам с оружием в полиции охране и на фронтах было около пяти миллионов поляков.
      Правда что то последнее время поляки про это молчат и данные секретят.
      василий50
      1. avva2012 Сегодня, 08:26
        Не понимаю, что наши СМИ "стесняются"? Давно уже известно, что поляки очень активно поучаствовали в холокосте. Вот бы закидывать информацию переодически, пусть панов корежит.
        avva2012
    2. avva2012 Сегодня, 07:57
      Про захоранения "слоями" не слышал, спасибо за информацию. Всегда немецкие потери ассоциировались с крестами на могилах и касками на них. Однако! Вот, вроде, что в этом такого, бери информацию и расспространяй советской пропагандой. Не делали же этого. Про зверства фашистов, да, говорили, а вот как относились педантичные немцы к своим, нет. Удивительная тактичность. Наши с мертвыми не воюют.
      avva2012
      1. василий50 Сегодня, 08:08
        Госпитальные немецкие кладбища даже сегодня немцам *не интересны*. Слишком походят на *братские* захоронения.
        василий50
        1. avva2012 Сегодня, 08:23
          Интересна, вообще, тема немецких "пропавших без вести". Отношение в СССР, мы знаем, а как у них? Платили или еще как-то компенсировали в рейхе родственникам погибшим? Не является ли, по крайней мере по началу, сокрытие потерь, как попытка еще и с экономить?
          avva2012
          1. Molot1979 Сегодня, 09:09
            Так Германии-то после войны оказалось аж две. Попробуй, сведи воедино цифры... Плюс в последние полгода войны сгорело много архивов.
            Molot1979
            1. avva2012 Сегодня, 09:37
              Думаю исследования все равно были, по крайней мере в ГДР, но на них наложен гриф совсекретно.
              avva2012
          2. мордвин 3 Сегодня, 11:01
            Цитата: avva2012
            Отношение в СССР, мы знаем, а как у них?

            Ни черта мы не знаем. Может подсовывали детей из Лебедсборна, и все дела.
            мордвин 3
            1. avva2012 Сегодня, 11:22
              Посовывали куда? Про Лебедсборн знаю, но собирание арийской крови нацистами при чём?
              avva2012
      2. Molot1979 Сегодня, 09:11
        А тогда это и не надо было. Горы немецких трупов видели слишком многие, кто сам участвовал. О том, что лет через 50 все изменится, конечно, никто не знал
        Molot1979
        1. avva2012 Сегодня, 09:35
          Да уж, проблем было столько, что тратить время на подсчет немецких жмуров не у кого даже в голову не приходило.
          avva2012
      3. 97110 Сегодня, 10:54
        Цитата: avva2012
        и расспространяй советской пропагандой. Не делали же этого.

        Делали. Вспомните "А зори здесь тихие", где немцы своих раненных... Ещё ранее книжка "Взятие Кенигсберга". Там описан случай, когда немецкая танковая колонна прошла по немецким беженцам, запрудившим шоссе. Это навскидку, из памяти всплыло. Нам самим было не интересно. Всё ловили слухи, как там, у них. Про орднунг, дисциплин и 200 сортов колбасы.
        97110
        1. avva2012 Сегодня, 11:29
          Да, было, но не активно. Хотя, пропаганда позднего Советского союза, вообще, на мой взгляд была в летаргии. Суслов, чем угодно занимался (может сахарный диабет скрутил), но не своей работой.
          avva2012
  4. MCMLX Сегодня, 07:41
    Показывайте больше трупов вражеских солдат.

    Это самая лучшая пропаганда !!
    MCMLX
  5. parusnik Сегодня, 07:47
    Таким образом, утверждение о том, что против СССР воевала вся Европа, отнюдь не является преувеличением.
    ...Вот только Европа, это тщательно хочет забыть....Надо бы Европе почаще напоминать об этом...
    parusnik
    1. parusnik Сегодня, 11:09
      Вот кстати плакат отпечатанный в Голландии в годы оккупации , призывающий дать отпор коммунистической цивилизации варваров.
      parusnik
      1. avva2012 Сегодня, 11:31
        Косорукие художники laughing Что угодно, но это не фламберги.
        avva2012
  6. avva2012 Сегодня, 08:10
    По ветке выше есть статья про советского снайпера Голованова. Так вот, он лично уничтожил 422 фашиста из них 70 снайперов. Его ученики добавили ещё более 3000. Вспоминается Павлюченко, Номоконов (в книге про него у него было три трубки на которых он делал отметки, т.е., где-то ок. 700), правда официально, где-то 300. Снайперское движение в РККА было расспространено. Понятно, что не все достигали подобных высот, но интересно, сколько они в совокупности положили врагов?
    avva2012
    1. Molot1979 Сегодня, 09:07
      Встречал цифру в 50 000
      Molot1979
      1. avva2012 Сегодня, 09:32
        Интересно, но сколько вообще было снайперов и какова средняя результативность? Подсчитать коэффициент. Сохранились наверное в архивах МО финотчеты по выплате денег за сбитые самолеты, подбитые танки, и.т.д. Понятно, что экипажи далеко не всегда погибали, но все же. Разные есть пути для достижения истины.
        avva2012
  7. серафимамурский Сегодня, 08:12
    Чему удивляться, американская пропаганда продолжатели дела доктора Геббельса. Но ни что не стоит на месте и нет предела совершенства и ученики уже превзошли учителя! В дальнейшем мы станем свидетелями ещё более потрясающих открытий о ВОВ. Печалит что этот бред подхватывают и тиражируют наши отечественные СМИ. Иногда создаётся впечатление что наша власть это поощряет. Зачем?
    серафимамурский
    1. ilimnoz Сегодня, 09:52
      "Печалит что этот бред подхватывают и тиражируют наши отечественные СМИ." боюсь что эти сми нашими отечественными то и не являются.
      ilimnoz
    2. 97110 Сегодня, 11:02
      Цитата: серафимамурский
      создаётся впечатление что наша власть это поощряет. Зачем?

      А затем, что это не наша власть. Хорошо на эту тему у К.Маркса написано. Там, где про свойства капитала. который пуглив и не имеет родины. Поэтому у Трампа и Путина значительно больше общих интересов, чем у Путина и у рядового российского пролетария (в том числе и офисный планктон), не говоря уже про пенсионера.
      97110
  8. Molot1979 Сегодня, 09:06
    А у немцев по статистике всегда было так: проиграли они, или выиграли, а потери в 3-10 раз меньше, чем у РККА. Непонятно только, как они до самого Берлина при таком соотношении отступили. Должны были бы уже к концу 1941 быть на Урале. Может, просто их 10-дневные сводки, на которые онанируют наши лжеисторики, насквозь фальшивые? Ну, в самом деле, как можно всерьез верить, что на обоих флангах Курского выступа они потеряли совокупно за две недели наступления всего 13 тысяч убитыми? Это из миллионной-то группировки? Даже если добавить раненых, получится, что всего пара процентов потерь - и все, сдулся Вермахт.
    Molot1979
    1. chenia Сегодня, 09:43
      Курская дуга- это действительно перелом хребта Вермахту.
      И потери немцев там были неимоверные.
      Почему то в ходе нашего последующего наступления они даже за Днепр не зацепились (резервов не хватило).
      А вот последующие наши удары (зима, весна -1944) полностью проявились потери немцев в Курской дуге (при этом их промышленность дала рекорд по выпуску вооружения, а людей у них не хватало). .
      chenia
      1. avva2012 Сегодня, 10:38
        Операция "Багратион", есть разные мнения о потерях, но в среднем, только убитых, около 500тыс. немцев. Еще момент, Курская битва, 1944 год, это не просто солдаты убитые, а еще и уничтожены самые боеспособные части. Как потом наши в воспоминаниях говорили, "немец пошел не тот".
        avva2012
    2. антивирус Сегодня, 10:54
      французский историк о египетском походе Наполеона-- "мы победили, достигли целей" тут же английский-" странно слышать это, если Нельсон разгромил фр флот и поддержки не могло прийти, Аккру и др крепости не могли взять штурмом , тк утопили осадные орудия( разгромили флот , сопровождавший Наполеона вдоль берега от Александрии до Ливана"
      !!!!это традиция- о себе только хорошо
      антивирус
  9. Ольгович Сегодня, 09:10
    Почему статья называется "Тайны 22 июня"?
    Именно о потерях 22 июня 1941 г нет ничего.

    В целом статья неплохая, но ее надо печатать, в первую очередь, в МК и NYT-это там ничего не знают.....
    Ольгович
  10. Molot1979 Сегодня, 09:16
    Упомянули вскользь, а тема широкая - сколько европейцев из т.н. "оккупированных" стран служило немцам? Сколько было добровольцев? По последнему пункту - порядка 3 млн. Сколько из них погибло? А ведь их записали в потери их стран, а не Германии. 60 тысяч братьев-славян-чехов пленными, 50 тысяч поляков. А сколько их погибло между Москвой и Берлином? На допросах пленные чехи утверждали, что в некоторых дивизиях число таких неарийцев доходило до 1/3 личного состава. Но как немцы считали их потери и считали ли вообще?
    Molot1979
  11. chenia Сегодня, 09:21
    Мужики, сейчас организован вброс фальсификата- что на 22 июня в СССР было 209 млн. человек.
    Все направленно ,что бы увеличить потери в ВОВ.
    То что в наших архивах завелись "крысы" было известно давно, и теперь это будет проявлятся в появлении "новых рассекреченных" документах.

    Следующей "рассекреченной" цифрой однозначно будет численность РИ в 200 млн.

    Иначе не сходятся все последующие, вроде 52 млн.

    А так демографические потери на 1945 г.- 37-38 млн.

    Из них
    -нерожденные-11 млн. (кстати цифра заниженна ибо соответствует снижению рождаемости только в два раза, что не может быть. связаны с тем, что в дальнейшем пришлось бы столкнутся с серьезными проблемами и в здравохранении, образовании, призыв в армию. И поэтому приписками (год рождения) заполняли прорехи.) Так что скорее всего нерожденных могло быть-14 млн.(рождаемость упала в три раза).

    1,5 -3 млн (цифры разнятся)- эмиграция

    И отсюда 24-21 млн.- реально погибших. (правда могли быть комбинированные потери- человек должен умереть от болезни (естественная смерть), а умер от обстрела).

    !2 млн- военнослужащие из них 8 мл- в боях, 4 млн-в плену

    8-11млн.- цивильные.
    chenia
    1. avva2012 Сегодня, 09:49
      Да, есть жонглеры, клоуны. Им бы в цирке выступать, а они наукой занимаются. Кстати, эммиграция включает в себя еще и тех, кто добровольно ушел с немцами (не путать с подневольными рабочими), т.е., предатели, пособники и просто враги народной власти. Их то стоит записывать в общие потери Советского союза? Думаю нет.
      avva2012
  12. Александр Грин Сегодня, 10:46
    Автору огромное спасибо за статью, за корректный анализ и выводы. Чувствуется рука настоящего профи. Статья читается на одном дыхании. Это один из редких золотников в куче интернетовского мусора.
    Александр Грин
  13. Печенег Сегодня, 11:13
    Нужная статья, надо продолжать и дальше в том же духе.
    Печенег
  14. кедр Сегодня, 11:22
    Автор в меру возможностей вскрыл великую ложь о немецких потерях, представив документально обоснованную их численность.
    Но вот "Тайны 22 июня" он так и не поведал, а они без сомнения есть.
    К одной из них я отношу численность русских чатей в Вермахте, что шли 22 июня освобождать Родину от жидо-большевиков (официальный термин немецкой пропаганды).
    Нет сомнения, что таковые части и в немалом колличестве были. Но дальше присловутых власовцев ни советская , ни современная, российская историческая военная наука не идёт.
    Тайна 22 июня остаётся и по сей день за семью печатями.
    кедр
  15. Cartalon Сегодня, 11:23
    Сумбурная статья, много эмоций, много цифр, мало систематики, я так понимаю потери немцев посчитать невозможно, за 45 год нет данных войск, по гражданскому учёту не будут учитываться, австрийцы, эльзасцы и прочие.
    Cartalon
    1. Nukesmoke Сегодня, 11:36
      Мы на Гитлера сердиты,
      И за то, что мы убиты,
      И за то, что он в газете,
      Сократил нас на две трети.

      С.Я. Маршак
      Nukesmoke
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