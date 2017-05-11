Колёсная бронетехника времен Второй мировой. Часть 3. Австрийский бронеавтомобиль Steyr ADGZ

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/austria/adgz.htm

http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/ADGZ.html

http://armedman.ru/avtobronetehnika/1919-1936-avtobronetehnika/tyazhelyiy-broneavtomobil-adgz-avstriya.html

Материалы из открытых источников

ADGZ — это полноприводный тяжелый бронеавтомобиль периода Второй мировой войны, созданный в Австрии. Бронеавтомобиль был разработан специально для австрийской армии в 1933-1934 годах специалистами компании Austro-Daimler-Puch, которая вскоре была поглощена известным австрийским концерном Steyr. Данные бронеавтомобили поступали в войска в 1935-1937 годах, всего в Австрии было выпущено 52 бронемашины данного типа, они ограниченно использовались во время Второй мировой войны.Необходимо отметить, что в 1930-е годы многие государства Европы начали обзаводиться бронетехникой собственного производства. И если проектирование и выпуск собственных танков могли себе позволить лишь немногие страны с хорошо развитой тяжелой промышленностью, то бронеавтомобили были более «демократичными» боевыми машинами, которые были доступны широкому кругу стран. При этом конструкции некоторых образцов бронемашин, созданных в этих государствах, были достаточно совершенны и оригинальны, хотя и выпускались затем в достаточно ограниченных количествах. Одной из стран, создававших достаточно перспективные бронеавтомобили, была Австрия, которая активно приступила к проектированию таких боевых машин в середине 1930-х годов.В Австрии к этим работам подключилась компания Austro-Daimler-Puch, специалисты которой вскоре представили свой первый бронеавтомобиль ADKZ. Это была трехосная бронемашина с колесной формулой 6х4. Бронеавтомобиль имел вращающуюся башню, в которой было установлено два 7,92-мм пулемета Schwarzloze. Помимо этого компания выпустила также пять легких бронеавтомобилей ADSK с колесной формулой 4х4, оснащенных двигателями воздушного охлаждения. Данные бронемашины были безбашенными и изготавливались из неброневой стали, вооружение на них полностью отсутствовало. После проведенных австрийскими военными испытаний бронеавтомобили ADKZ и ADSK были отвергнуты. После этого единственным бронеавтомобилем австрийской армии остался ADGZ.Этот тяжелый бронеавтомобиль с колесной формулой 8х8 был спроектирован в начале 1930-х годов и серийно выпускался австрийской промышленностью в 1935-1937 годах (с перерывами). Данная боевая машина стала первым в мире полноприводным четырехосным бронеавтомобилем. При этом ADGZ отличался довольно оригинальной конструкцией. Прежде всего, рама бронемашины была выполнена в форме параллелограмма, что облегчало работу передних и задних управляемых колес, что само по себе было достаточно интересным решением. Корпус бронеавтомобиля сваривался из броневой стали, бронелисты были установлены под рациональными углами наклона. Для передвижения по местности в темное время суток на бронеавтомобиле ADGZ имелось 4 фары (по две спереди и сзади), каждая такая фара была заключена в специальный круглый защитный бугель с решеткой.В передней части тяжелого бронеавтомобиля ADGZ был расположен радиатор водяного охлаждения, прикрытый снаружи броневыми жалюзи в верхней лобовой части корпуса. Положение пластин жалюзи, прикрывающих радиатор, можно было регулировать с места механика-водителя, что позволяло уменьшать или наоборот увеличивать приток охлаждающего воздуха к радиатору в зависимости от тех или иных условий эксплуатации боевой машины. В условиях боевой обстановки доступ воздуха к радиатору осуществлялся через специально выполненный карман в днище бронемашины. Привод от двигателя шел через карданные валы на все четыре оси; причем на второй и третьей оси были установлены двухскатные колеса, а у первой и четвертой оси — односкатные, управляемые. ADGZ стал одним из первых бронеавтомобилей в мире с колесной формулой 8х8. Отличительной особенностью боевой машины было также наличие двух постов управления — переднего и заднего. Благодаря такому решению, бронеавтомобиль мог с одинаковой скоростью двигаться в любом направлении (вперед или назад), сохраняя при этом свою боевую эффективность.Полностью закрытый корпус бронеавтомобиля сваривался из листов броневой стали толщиной 11 мм, верхние и нижние части бортов корпуса были установлены под углами 5 градусов к вертикали, лобовой и кормовой листы корпуса — под углами 75 градусов. Экипаж бронеавтомобиля состоял из 6 человек (два механика-водителя, два пулеметчика, командир и наводчик-оператор). Более того внутри бронеавтомобиля было достаточно места для перевозки 12 человек. Для посадки и высадки десанта использовались 4 двери, расположенных в наклонных бортах боевой машины спереди и сзади. Каждая такая дверь состояла из двух одинаковых створок, имевших форму прямоугольной трапеции, причем они были перевернуты друг относительно друга. Створки дверей могли открываться независимо друг от друга, нижние — в сторону носа или кормы бронеавтомобиля, верхние — к центру корпуса. Так же для посадки и эвакуации из машины мог использоваться люк, расположенный в крыше башни кругового вращения.Среднюю часть корпуса тяжелого бронеавтомобиля ADGZ занимало боевое отделение. В передней и задней частях боевого отделения у правого борта находились посты рулевого управления. Обзор механикам-водителям обеспечивали окна, расположенные в лобовом и кормовом бронелистах боевого отделения, которые прикрывались бронещитками с достаточно большими по высоте смотровыми щелями. В смотровых щелях были установлены пуленепробиваемые стекла. На марше и вне боевой обстановки для лучшего наблюдения за местностью могла быть открыта часть или все верхние створки боковых дверей. Помимо этого для наблюдения за местностью в верхней части бортов боевого отделения бронеавтомобиля имелось по три амбразуры с бронезаслонками. Две круглых амбразуры располагались у верхних внутренних углов верхних створок дверей, а третья — посередине между ними и немного ниже.На крыше боевого отделения бронеавтомобиля с небольшим смещением вперед была установлена трехместная башня кругового вращения, обладавшая цилиндрической формой. При этом лобовой бронелист башни был плоским. Крыша вращающейся башни была двухскатной, а ее задний скат представлял собой крышку люка. Она состояла из двух частей, которые соединялись между собой при помощи шарнирных петель. Крышка люка могла складываться и откидываться вперед, также через нее можно было вести наблюдение за местностью или попасть внутрь бронеавтомобиля или наоборот покинуть его.В кормовой части бронемашины был установлен 6-цилиндровый карбюраторный 12-литровый двигатель Austro-Daimler M 612, развивавший максимальную мощность 203 л.с. Здесь же располагалась гидравлическая коробка переключения передач производства компании «Фойт», которая обеспечивала боевой машине движение вперед и назад с одинаковой скоростью. При боевой массе почти 12 тонн бронеавтомобиль ADGZ развивал на шоссе неплохую скорость — до 70 км/ч, а его запас хода доходил до 450 км.Основным вооружением бронеавтомобиля была 20-мм автоматическая пушка и 7,92-мм пулемет, расположенные во вращающейся башне. Помимо этого еще два 7,92-мм пулемета могли быть установлены в переднем и заднем бронелистах корпуса боевой машины. Возимый боекомплект состоял из 250 снарядов к автоматической пушке и 5 тысяч патронов к пулеметам.В целом тяжелый бронеавтомобиль ADGZ считался довольно удачной боевой машиной, обладавшей за счет двух постов управления и двух управляемых осей очень хорошей маневренностью, машина отлично выполняла повороты. Полный привод и колесная формула 8х8 обеспечивали бронеавтомобилю настолько хорошую проходимость, что ADGZ мог успешно конкурировать в этом аспекте с некоторыми танками тех лет. В зависимости от плотности грунта крутизна преодолеваемого бронеавтомобилем подъема могла доходить до 25-30 градусов. В то же время большую массу и длину бронемашины можно было отнести к ее недостаткам.Всего с 1935 по 1938 год в Австрии было собрано 26 бронеавтомобилей данного типа, они использовались в разведывательных частях австрийских танковых и пехотных подразделений, а также служили в военной полиции и жандармерии. После аншлюса Австрии в 1938 году бронеавтомобили достались Германии, где получили новое обозначение «М35 mittlerer Panzerwagen». Первоначально Германия рассчитывала передать австрийскую бронетехнику Румынии или Болгарии, однако малое количество бронеавтомобилей и их неукомплектованность оборудованием заставили отказаться от этой идеи. После небольшой доработки, которая заключалась в основном в замене австрийского вооружения на немецкое, в частности на бронеавтомобиле появились пулеметы MG 34 и 20-мм автоматическая пушка 2 cm KwK 30, они были переданы на вооружение полицейских частей СС. В их составе в сентябре 1939 года данные бронеавтомобили приняли участие в боях в польском Данциге. После польской кампании данные австрийские бронеавтомобили использовались и во вторжении в СССР. При этом несколько бронемашин было модернизировано путем установки на них башен трофейных советских легких танков Т-26, вооруженных 45-мм пушкой. Однако ощутимого влияния на ход боевых действий они не оказали по причине своей крайней ограниченности на фронте, а также легкого бронирования и недостаточного вооружения.Несмотря на не самые лучшие тактико-технические характеристики к началу 1940-х годов, австрийский концерн Steyr в 1941 году получил заказ на производство еще 25 бронеавтомобилей ADGZ для войск СС. Заказ на бронетехнику поступил от рейхсфюрера СС Гиммлера. Почему были заказаны именно эти бронеавтомобили сказать трудно, так как к тому времени было понятно, что у тяжелого бронеавтомобиля ADGZ нет никаких преимуществ перед серийно выпускаемыми немецкими бронеавтомобилями аналогичного класса Sd.Kfz.231 с колесной формулой 8х8, более того австрийская техника проигрывала немецкой по ряду параметров. Возможно, заказ был сделан только для того, чтобы отличаться от вермахта, подчеркнув таким образом, что в СС даже бронеавтомобили не такие как у военных.25 построенных для нужд СС бронемашин отличались изначально установленным немецким вооружением. Некоторые бронеавтомобили получили дополнительные средства связи со штыревыми или большими рамочными антеннами. Все они были переданы в части СС в начале 1942 года. Тяжелые бронеавтомобили ADGZ использовались гитлеровцами на Восточном фронте для борьбы с партизанскими отрядами и охраны тыловых коммуникаций. Имеется информация о том, что один такой бронеавтомобиль 16 января 1943 года был захвачен солдатами 3-й танковой армии во время освобождения города Россошь (Воронежская область), а еще один подбит в феврале 1944 года бойцами 1-й Украинской партизанской бригады С. А. Ковпака во время боя с частями дивизии СС «Викинг» под Седлийце (Польша). Известно, что подобные бронеавтомобили состояли также на вооружении дивизии СС «Принц Ойген», которая использовала их в боях с партизанами на территории Югославии, а небольшая часть бронеавтомобилей до конца войны оставалась на вооружении австрийской полиции в Линце и Вене.Тактико-технические характеристики Steyr ADGZ:Габаритные размеры: длина — 6260 мм, ширина — 2160 мм, высота — 2560 мм, клиренс — 275 мм.Боевая масса — 12 т.Бронирование — лоб, борта, корма корпуса — 11 мм.Силовая установка — 6-цилиндровый 12-литровый карбюраторный двигатель Austro-Daimler M 612 мощностью 203 л.с.Максимальная скорость — до 70 км/ч (по шоссе).Запас хода — 450 км (по шоссе).Вооружение — 20-мм автоматическая пушка 2 cm KwK 30 и 2-3 7,92-мм пулемета Schwarzloze (позднее MG 34).Боекомплект — 250 патронов к пушке и 5000 патронов к пулеметам.Экипаж — 6 человек.