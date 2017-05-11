Слава Украине, чтущей священную память, слава Героям Великой Отечественной!

Советские знамена, Серп и молот, Красная Звезда – всё это строго запрещено. Под запрет пока не попадают алые гвоздики и розы, но от майданной хунты можно вскоре ожидать и этого. Эдак и солнцу попытаются запретить всходить каждое утро – ведь рассвет тоже красный.Но, несмотря на запреты, на провокации, на шабаш неонацистов, длящийся уже три года, на Украине все-таки отметили 9 Мая – День Победы. Сотни тысяч людей вышли на улицы с портретами своих отцов, дедов, прадедов…Так получается, что– 9 Мая, 22 июня, даты освобождения городов от фашизма, а для Одессы теперь и годовщины 2 мая –. В остальные дни народ Украины, кажется, смирился с печальной участью, с тем, что выражение «Горе побежденным» воплощается на практике. Смирился с катастрофической ситуацией в экономике, смирился с маразмом политиков, смирился с уничтожением памятников Советской эпохи и даже – с варварскими языковыми законами. Но в эти дни – люди демонстрируют всему миру совершенно иное.» - под таким девизов 9 мая вышли на улицы киевляне. «», - орали необандеровцы в спины тем, кто чтит память о Великой Отечественной войне.Женщина с Георгиевской ленточкой на груди бросает в лицо нацикам: «». «», - говорит мужчина, вступающийся за нее, показывая портреты своих родных. И все же в толпе находится нацистский отморозок, который срывает ленточку. В прошлом году, мы помним, нашелся изверг, применивший насилие в отношении ребенка, девочки – за эту же Георгиевскую ленту. Теперь – насилие совершено в отношении пожилой женщины. «Отважно» сражаются эти «херои», нечего сказать - с детьми и с пенсионерками…А вот Днепропетровск. Стражи порядка выполнили свой профессиональный и гражданский долг – пресекли нацистский шабаш. Не позволили бандеровцам избить ветеранов Великой Отечественной войны и людей, вышедших с портретами своих близких. Причем, совершить это гнусное деяние – нападение на «Бессмертный полк» - пытались не просто идейные бандеровцы, а реальные убийцы народа Донбасса.(Мы часто забываемся и пишем слово «власти» в отношении нынешнего майданного режима без кавычек, а ведь следует помнить, что этот режим пришел в результате госпереворота и потому – вне закона).Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился уволить руководство днепропетровской полиции и назначить служебное «расследование». «», - выразил надежду оккупационный министр. «Урок», следовательно, должен быть таким: защищать нужно не женщин и детей, не стариков и не ветеранов. Защищать нужно садистов, которые не только убивали на Донбассе, но и не гнушаются нападать на мирное шествие.Ничем не лучше оказался и мэр Днепропетровска Борис Филатов. «», - заявил он. («Порядок» - это, видимо, позволить отморозкам избивать граждан за то, что им дорога память о Великой Отечественной войне). Кроме того, Филатов повелел прекратить финансирование ветеранских организаций, а их деньги отдать «ветеранам АТО» (то бишь, убийцам).Произошедшее в Днепропетровске всерьез напугало Дмитрия Яроша (экс-лидера запрещенной в РФ организации «Правый сектор»). «», - заявил он, призвав «». В кого же будут целиться эти стволы? В тех, кто несет портреты погибших и хранит традиции своих семей?В Николаеве боевики «Азова» (запрещен в РФ) забросали шествие «Бессмертного полка» дымовыми шашками и петардами. Отпор нацистам дали ветераны войны в Афганистане. На следующий день было совершено нападение на офис Союза воинов-интернационалистов. Серьезно пострадал руководитель этой организации Юрий Соловей – ему пробили голову. Такова подлая месть бандеровцев тем, кого не смогли одолеть в открытом столкновении.Киев скандировал «Фашизм не пройдет!». В приморском непокоренном городе граждане кричали: «Одесса – русский город!». В Мариуполе, где хунта установила особо жесткий режим, нашлись отважные граждане, вышедшие с Георгиевскими лентами. Хотя эти ленты с них срывали и жгли. Массовая манифестация прошла в Харькове...Итак,. Эти люди противостоят злу, которое соревнуется с гитлеровским фашизмом. Сегодня их по праву можно назвать новыми героями. Они показывают, что еще не все сдались, что еще не все покорены. А значит, дают нам надежду на то, что фашистский режим в центре Европы, не имеющий никакого морального права на существование, рано или поздно падет.В эти дни соцсети облетел видеоролик из Сан-Франциско. Женщина - должно быть, эмигрантка из Украины - уговаривает по телефону какого-то родственника или знакомого: «», ибо «». Несмотря на все выкрики странной дамы, акция «Георгиевская лента» была продолжена.Более того - эта акция, наряду с Бессмертным полком, облетела практически весь мир. И везде адекватные люди относились с уважением. А майданная хунта сегодня напоминает эту самую даму, которая в бессильной злобе орет на нашу Великую Победу. Но отменить эту Победу невозможно, как невозможно запретить рассвет, даже если он красного цвета.