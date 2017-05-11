Слава Украине, чтущей священную память, слава Героям Великой Отечественной!
Советские знамена, Серп и молот, Красная Звезда – всё это строго запрещено. Под запрет пока не попадают алые гвоздики и розы, но от майданной хунты можно вскоре ожидать и этого. Эдак и солнцу попытаются запретить всходить каждое утро – ведь рассвет тоже красный.
Но, несмотря на запреты, на провокации, на шабаш неонацистов, длящийся уже три года, на Украине все-таки отметили 9 Мая – День Победы. Сотни тысяч людей вышли на улицы с портретами своих отцов, дедов, прадедов…
Так получается, что каждый памятный день – 9 Мая, 22 июня, даты освобождения городов от фашизма, а для Одессы теперь и годовщины 2 мая – оборачивается поражением украинских неонацистов. В остальные дни народ Украины, кажется, смирился с печальной участью, с тем, что выражение «Горе побежденным» воплощается на практике. Смирился с катастрофической ситуацией в экономике, смирился с маразмом политиков, смирился с уничтожением памятников Советской эпохи и даже – с варварскими языковыми законами. Но в эти дни – люди демонстрируют всему миру совершенно иное. Память о предках, о героических предках истребить невозможно. А значит – и память о том, за что воевали эти люди, чьи портреты теперь идут вместе с живыми в акциях «Бессмертный полк».
«Никто не забыт, ничто не забыто» - под таким девизов 9 мая вышли на улицы киевляне. «Слава Украине, героям слава», - орали необандеровцы в спины тем, кто чтит память о Великой Отечественной войне. Но если кому и слава – то это тем героям, которые сражались в суровые военные годы и разбили гитлеризм. Если и слава Украине – то не той, что рушит памятники и стреляет по Донбассу, а как раз вот этой – которая противостоит неофашистской оккупации и которая выходит на улицы и площади в священные дни.
Женщина с Георгиевской ленточкой на груди бросает в лицо нацикам: «Оторвите мне голову, расстреляйте меня за то, что я не хочу снять ее». «Вот украинцы, Сталинград защищали», - говорит мужчина, вступающийся за нее, показывая портреты своих родных. И все же в толпе находится нацистский отморозок, который срывает ленточку. В прошлом году, мы помним, нашелся изверг, применивший насилие в отношении ребенка, девочки – за эту же Георгиевскую ленту. Теперь – насилие совершено в отношении пожилой женщины. «Отважно» сражаются эти «херои», нечего сказать - с детьми и с пенсионерками…
А вот Днепропетровск. Стражи порядка выполнили свой профессиональный и гражданский долг – пресекли нацистский шабаш. Не позволили бандеровцам избить ветеранов Великой Отечественной войны и людей, вышедших с портретами своих близких. Причем, совершить это гнусное деяние – нападение на «Бессмертный полк» - пытались не просто идейные бандеровцы, а реальные убийцы народа Донбасса.
Украинские «власти», как и следовало ожидать, встали не на сторону правоохранителей, а на сторону фашиствующих погромщиков. (Мы часто забываемся и пишем слово «власти» в отношении нынешнего майданного режима без кавычек, а ведь следует помнить, что этот режим пришел в результате госпереворота и потому – вне закона).
Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился уволить руководство днепропетровской полиции и назначить служебное «расследование». «Этот урок полицией Днепра будет усвоен», - выразил надежду оккупационный министр. «Урок», следовательно, должен быть таким: защищать нужно не женщин и детей, не стариков и не ветеранов. Защищать нужно садистов, которые не только убивали на Донбассе, но и не гнушаются нападать на мирное шествие.
Ничем не лучше оказался и мэр Днепропетровска Борис Филатов. «Или вы наведете в Днепре порядок, или я буду поднимать людей», - заявил он. («Порядок» - это, видимо, позволить отморозкам избивать граждан за то, что им дорога память о Великой Отечественной войне). Кроме того, Филатов повелел прекратить финансирование ветеранских организаций, а их деньги отдать «ветеранам АТО» (то бишь, убийцам).
Произошедшее в Днепропетровске всерьез напугало Дмитрия Яроша (экс-лидера запрещенной в РФ организации «Правый сектор»). «Заговорит улица, а возможно, и стволы», - заявил он, призвав «не допустить колорадно-ватного реванша». В кого же будут целиться эти стволы? В тех, кто несет портреты погибших и хранит традиции своих семей?
В Николаеве боевики «Азова» (запрещен в РФ) забросали шествие «Бессмертного полка» дымовыми шашками и петардами. Отпор нацистам дали ветераны войны в Афганистане. На следующий день было совершено нападение на офис Союза воинов-интернационалистов. Серьезно пострадал руководитель этой организации Юрий Соловей – ему пробили голову. Такова подлая месть бандеровцев тем, кого не смогли одолеть в открытом столкновении.
Киев скандировал «Фашизм не пройдет!». В приморском непокоренном городе граждане кричали: «Одесса – русский город!». В Мариуполе, где хунта установила особо жесткий режим, нашлись отважные граждане, вышедшие с Георгиевскими лентами. Хотя эти ленты с них срывали и жгли. Массовая манифестация прошла в Харькове...
Итак, 9 Мая можно назвать не только Днем Великой Победы, но и днем моральной победы тех, кто не испугался и вышел на улицы. Эти люди противостоят злу, которое соревнуется с гитлеровским фашизмом. Сегодня их по праву можно назвать новыми героями. Они показывают, что еще не все сдались, что еще не все покорены. А значит, дают нам надежду на то, что фашистский режим в центре Европы, не имеющий никакого морального права на существование, рано или поздно падет.
В эти дни соцсети облетел видеоролик из Сан-Франциско. Женщина - должно быть, эмигрантка из Украины - уговаривает по телефону какого-то родственника или знакомого: «Коля, вызывай полицию», ибо «висит путинская тряпка, которая грозится превратить Америку в пыль». Несмотря на все выкрики странной дамы, акция «Георгиевская лента» была продолжена.
Более того - эта акция, наряду с Бессмертным полком, облетела практически весь мир. И везде адекватные люди относились с уважением. А майданная хунта сегодня напоминает эту самую даму, которая в бессильной злобе орет на нашу Великую Победу. Но отменить эту Победу невозможно, как невозможно запретить рассвет, даже если он красного цвета.
Автор: Елена Громова
Видео в тему
Фашист нападает на пожилую женщину и срывает Георгиевскую ленточку
«Коля, вызывай полицию»
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти