07:38 11 мая

Сергей Лавров сообщил СМИ о переговорах с президентом США в Белом доме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своей первой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Заявление главы российской дипломатии коснулось и переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Лавров отметил, что нашёл своё подтверждение тезис о том, у стран могут быть разногласия по разным вопросам, но ключевые задачи они могут и должны решать сообща.

РИА Новости приводит заявление главы МИД России:
Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня.


Сергей Лавров сообщил СМИ о переговорах с президентом США в Белом доме



В ходе переговоров обсуждались перспективы нового раунда переговоров по Сирии в Астане, включая вопрос по созданию зон деэскалации.
Сергей Лавров:
У России и США есть общее понимание того, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по всей стране, что поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.


Не обошли вниманием во время переговоров в Вашингтоне вопрос палестино-израильского урегулирования, ситуацию в Афганистане и конфликт в Донбассе применительно к необходимости его урегулирования в рамках Минских соглашений.

По словам Сергея Лаврова, он убедился в том, что представители американской администрации – «люди дела».

Сергей Лавров:
Президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы.


Министр иностранных дел сообщил журналистами и о договорённостях по будущей встречи президентов России и США. Впервые состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в июле в Германии. Там пройдёт саммит G20.

Использованы фотографии: @RogueCIAsurveil
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Комментарии 20

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:09
    Президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы.
    я не понял...следующего кого бомбить будут?
    андрей юрьевич
    1. Titsen Сегодня, 06:28
      Цитата: андрей юрьевич
      я не понял...следующего кого бомбить будут?


      Надеюсь, что не Калининград и не Крым!
      Titsen
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:39
        Цитата: Titsen
        Цитата: андрей юрьевич
        я не понял...следующего кого бомбить будут?

        Надеюсь, что не Калининград и не Крым!

        хлопотно это...
        андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 07:32
      Лавров познакомил Трампа с нашим послом Сргеем Кисляком. Теперь тот будет рукопожатым в госдепе. А, что касается санкций, то все вопросы к Сенату США и ЕС.
      сибиралт
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:14
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций против России. -Lenta.ru
    «люди дела».

    Ну очень деловые, даже можно сказать многовекторные !
    Uncle Lee
  3. Уэф Сегодня, 06:14
    [quoteПрезидент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы.][/quote]
    Это хорошо, когда есть стремление к взаимопониманию. Нельзя же вечно зубами щелкать друг на друга, от этого ни нам, ни США лучше не будет. !
    Уэф
    1. Titsen Сегодня, 06:32
      Цитата: Уэф
      Это хорошо, когда есть стремление к взаимопониманию. Нельзя же вечно зубами щелкать друг на друга, от этого ни нам, ни США лучше не будет. !


      Не обманывайте себя и окружающих!

      Матрассия НИКОГДА не уступит.

      Только позиция силы их будет сдерживать.

      Беспринципных, лживых трУсов.
      Titsen
      1. Уэф Сегодня, 06:49
        Цитата: Titsen
        Матрассия НИКОГДА не уступит.

        После подобных высказываний, создается впечатление, что вы сами стремитесь к конфронтации ! Очень хочется повоевать с "лживыми трусами" ?
        Уэф
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
    но ключевые задачи они могут и должны решать сообща.


    Ключевой задачей американского истеблишмента является установление господства США над всем миром...так что заявления этих политиков рассчитаны на лохов... smile пора бы перестать парить мозги народу подобной лабудой.
    А вот когда ПУТИН с ТРАМПОМ встретится это будет гораздо интересней...тут уже будет заключена реальная сделка бизнесмена с полковником КГБ о сферах влияния и красных чертах так сказать... smile о которых нам благоразумно ничего не скажут.
    Тот же ЛЕХА
    1. Уэф Сегодня, 06:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ключевой задачей американского истеблишмента является установление господства США над всем миром...так что заявления этих политиков рассчитаны на лохов...

      Леха так решил, а а все политики, президенты - лохи ! smile
      Уэф
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:30
        Леха так решил, а а все политики, президенты - лохи !


        smile Ну в самом деле ...вы представляете какие сражения происходят в их кругу...возможно они ругаются как биндюжники друг на друга ...люди все таки как и мы ...хоть и облеченные властью...но нам этого они не показывают.
        Изредка в СМИ и ИНЕТ выбрасываются подслушанные разговоры политиков...мат на мате...уши вянут...тем более вы знаете ЛАВРОВ умеет материться не хуже нас...уважаю его разнокалиберный человек ....может и в ухо дасть...может и по головке погладить.
        Тот же ЛЕХА
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          А вот когда ПУТИН с ТРАМПОМ встретится

          ну Трамп для начала,"почву" готовит,в американском стиле: "томагавки" по Сирии,АУГ у С. Кореи...как всегда,сначала оружием побряцают,потом-может и поговорим...неудачное начало.
          андрей юрьевич
        2. Уэф Сегодня, 06:52
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          .возможно они ругаются как биндюжники друг на друга

          Спорят конечно, убеждают, но "как биндюжники" - это слишком, это же не словесные баталии участников ! wink ВО
          Уэф
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:57
            Спорят конечно, убеждают, но "как биндюжники" - это слишком, это же не словесные баталии участников !

            Вот одна баталия...


            Хотя удивительно... впоследствии ПАУЭРС очень тепло отзывалась о ЧУРКИНЕ...пусть земля ему будет пухом.
            Тот же ЛЕХА
  5. Аскет Сегодня, 06:23
    По словам Сергея Лаврова, он убедился в том, что представители американской администрации – «люди дела».[


    Эточто,тонкий троллинг? Лавров намекает-читайте О Генри "Деловые люди", а то не успеете добежать до канадской границы если что bully
    Аскет
  6. алекс-сп Сегодня, 06:37
    Кукиш или пальцы от сглаза сложил Трампу Лавров - не так важно. Главное, что опыт дипломатических переговоров у него не меньше, чем у Трампа коммерческих. Желаю ему победы....
    алекс-сп
  7. samarin1969 Сегодня, 06:44
    США медийно озвучивают, прежде всего, "сирийские" российско-американские отношения. ...Но, визит Лаврова происходил на фоне встреч с Климкиным и Чалым.
    Как бы не старались убедить наши СМИ, что главный вопрос это Сирия, но американцы четко дают понять: основной вопрос - это Крым и Донбасс. Надежды, что "люди дела" из Вашингтона пересмотрят в пользу России "украинский вопрос" - наивны. Просто всему своё время. Найдут европейских "курдов" и будут гнать их на Восток.
    п.с. а мистер Лавров вряд ли согласится играть роль "Тарик Азиза".
    samarin1969
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    ... чего то у трампухи штаны закатаны, - бежать что ли собрался из мерикатосии... laughing , просит Сергея Викторовича дать коридор на границе, чтобы пропустили... bully
    a.s.zzz888
  9. Monster_Fat Сегодня, 07:07
    Бла-бла-бла....мы ни о чем не договорились..бла-бла-бла...мы разговаривали вообще "ниочем"....бла-бла--бла.... так же будет и дальше...бла-бла-бла... laughing
    Monster_Fat
  10. avg-mgn Сегодня, 07:31
    Если предстоит встреча Президентов, то данный раут можно и нужно рассматривать как разведку боем. Так сказать, расставили точки над "i" по аспектам подлежащим обсуждению.
    avg-mgn
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