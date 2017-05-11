Сергей Лавров сообщил СМИ о переговорах с президентом США в Белом доме

Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня.

У России и США есть общее понимание того, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по всей стране, что поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.

Президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы.