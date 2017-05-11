Сергей Лавров сообщил СМИ о переговорах с президентом США в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своей первой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Заявление главы российской дипломатии коснулось и переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Лавров отметил, что нашёл своё подтверждение тезис о том, у стран могут быть разногласия по разным вопросам, но ключевые задачи они могут и должны решать сообща.
РИА Новости приводит заявление главы МИД России:
В ходе переговоров обсуждались перспективы нового раунда переговоров по Сирии в Астане, включая вопрос по созданию зон деэскалации.
Сергей Лавров:
Не обошли вниманием во время переговоров в Вашингтоне вопрос палестино-израильского урегулирования, ситуацию в Афганистане и конфликт в Донбассе применительно к необходимости его урегулирования в рамках Минских соглашений.
По словам Сергея Лаврова, он убедился в том, что представители американской администрации – «люди дела».
Сергей Лавров:
Министр иностранных дел сообщил журналистами и о договорённостях по будущей встречи президентов России и США. Впервые состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в июле в Германии. Там пройдёт саммит G20.
РИА Новости приводит заявление главы МИД России:
Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня.
В ходе переговоров обсуждались перспективы нового раунда переговоров по Сирии в Астане, включая вопрос по созданию зон деэскалации.
Сергей Лавров:
У России и США есть общее понимание того, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по всей стране, что поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования.
Не обошли вниманием во время переговоров в Вашингтоне вопрос палестино-израильского урегулирования, ситуацию в Афганистане и конфликт в Донбассе применительно к необходимости его урегулирования в рамках Минских соглашений.
По словам Сергея Лаврова, он убедился в том, что представители американской администрации – «люди дела».
Сергей Лавров:
Президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы.
Министр иностранных дел сообщил журналистами и о договорённостях по будущей встречи президентов России и США. Впервые состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в июле в Германии. Там пройдёт саммит G20.
Использованы фотографии: @RogueCIAsurveil
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