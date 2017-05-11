11:46 11 мая

ЦРУ создаёт в Южной Корее центр по противодействию северокорейской ядерной угрозе

Пресс-служба Центрального разведывательного управления США опубликовала заявление, в котором говорится о создании в Корее оперативного центра по противодействию ядерной угрозе. Ядерную угрозу рассматривают, конечно же, со стороны Пхеньяна, оперируя при этом очередным набором спутниковых снимков о якобы активности северокорейских военных на ракетных объектах КНДР.

РИА Новости приводит перевод заявления пресс-службы ЦРУ, в котором говорится о целях создания очередного Центра:
Цель - использовать все ресурсы, возможности и полномочия ведомства для решения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.


Директор ЦРУ Майк Помпео называет центр в Республике Корея «миссионерским» и добавляет, что он будет тесно взаимодействовать с разведывательными структурами США. При этом Помпео заявляет, что сотрудники Центра будут заниматься «отслеживанием уровня северокорейской угрозы и осуществлять деятельность по противодействию такого рода угрозе».


На этом фоне сайт 38north.org , отслеживающий ситуацию в КНДР, вновь публикует материалы о якобы "возможной подготовке" к ядерным испытаниям на полигоне Пунги Ри. Свои доводы сотрудники сайта поясняют тем, что военнослужащие армии КНДР «покрывают объекты на полигоне специальной краской, чтобы снизить эффективность получения фотографий со спутников».

ЦРУ создаёт в Южной Корее центр по противодействию северокорейской ядерной угрозе


По мнению сотрудников портала, это и есть косвенное «доказательство» замысла о новом ядерном испытании.


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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 08:06
    А что скажет новый Президент ? , он тут грозился сказать нет Вашингтону.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:10
      Цитата: cniza
      А что скажет новый Президент ? , он тут грозился сказать нет Вашингтону.

      Что надо Фашингтону - то и скажет . А предвыборные обещания - сотрясение воздуха , не более .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:16
        Паша , ты хочешь сказать , что его выбрал Фашингтон? belay laughing
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
          А почему нет ? Матрасам можно всё валить на В.В.Путина - а мы чем хуже ? wink lol
          bouncyhunter
          1. dik-nsk Сегодня, 08:22
            покрывают объекты на полигоне специальной краской, чтобы снизить эффективность получения фотографий со спутников
            да это военные траву красят к приезду Ына с проверкой))
            dik-nsk
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:25
              Цитата: dik-nsk
              да это военные траву красят к приезду Ына с проверкой))

              Траву красить - дело нужное и хорошее ! Только не забыть после покраски маникюрными ножничками подстричь ! soldier
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:28
                Сейчас "дешевле" купить готовый газон и все довольны и в шоколаде. lol
                cniza
                1. dik-nsk Сегодня, 08:30
                  газон "дешевле", а солдат - даром))
                  dik-nsk
                2. bouncyhunter Сегодня, 08:32
                  Слишком просто , Витя . Вспомни прописную истину настоящего командира : "Чем бы солдат не занимался - лишь бы задолбался !" . soldier
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 08:36
                    Ну да , копать от сюда и до ужина.
                    cniza
                    1. Svarog51 Сегодня, 10:13
                      После ужина всё забетонировать, к подъёму приеду - проверю. lol
                      Svarog51
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