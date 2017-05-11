ЦРУ создаёт в Южной Корее центр по противодействию северокорейской ядерной угрозе

Цель - использовать все ресурсы, возможности и полномочия ведомства для решения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Пресс-служба Центрального разведывательного управления США опубликовала заявление, в котором говорится о создании в Корее оперативного центра по противодействию ядерной угрозе. Ядерную угрозу рассматривают, конечно же, со стороны Пхеньяна, оперируя при этом очередным набором спутниковых снимков о якобы активности северокорейских военных на ракетных объектах КНДР. РИА Новости приводит перевод заявления пресс-службы ЦРУ, в котором говорится о целях создания очередного Центра:Директор ЦРУ Майк Помпео называет центр в Республике Корея «миссионерским» и добавляет, что он будет тесно взаимодействовать с разведывательными структурами США. При этом Помпео заявляет, что сотрудники Центра будут заниматься «отслеживанием уровня северокорейской угрозы и осуществлять деятельность по противодействию такого рода угрозе».На этом фоне сайт 38north.org , отслеживающий ситуацию в КНДР, вновь публикует материалы о якобы "возможной подготовке" к ядерным испытаниям на полигоне Пунги Ри. Свои доводы сотрудники сайта поясняют тем, что военнослужащие армии КНДР «покрывают объекты на полигоне специальной краской, чтобы снизить эффективность получения фотографий со спутников».По мнению сотрудников портала, это и есть косвенное «доказательство» замысла о новом ядерном испытании.