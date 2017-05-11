11:53 11 мая

В Белом доме считают минские соглашения «наиболее реальным» способом достичь мира в Донбассе

Минские договоренности являются лучшим способом добиться мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, передает РИА Новости заявление вице-президента США Майкла Пенса на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.



«На встрече Пенс подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру» в Донбассе, говорится в релизе Белого дома.


Вице-президент также подтвердил «неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, Майкл Пенс «подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта», отметили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, 31 марта о дальнейшей помощи Украине заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс продолжит оказывать помощь в сферах «кибербезопасности, реформирования систем командования и управления, а также реабилитации раненых».

Использованы фотографии: AP Photo / John Minchillo
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Комментарии 9

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:17
    Кого выберет Путин в Германии: американские гадания


    Белый дом ...Белый дом... как ВВП скажет так и будет...

    Тот же ЛЕХА
    1. Венд Сегодня, 09:25
      И кто же вам мешает? Надавите на Украину и будут выполнены минские договоренности. И мир наступит. Все в ваших руках, господа матрамники.
      Венд
  2. 210окв Сегодня, 08:18
    Наиболее реальное мирное решение-уничтожение бандеровщины на Украине..
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:23
      Наиболее реальное мирное решение-уничтожение бандеровщины на Украине..


      Это задача не одного года и даже десятилетия...
      все таки на сегодняшний день первостепенная задача перевести войну ЛДНР с киевской хунтой в политическую плоскость...здесь начинается тягомотина с переговорами и бесконечными перемириями...одному БОГУ известно когда это закончится...ждемс.
      Тот же ЛЕХА
    2. сибиралт Сегодня, 08:30
      Ничего нового Чугункин не узнал. Ему велено делать то,что написано в "миньких угодах". Но это же зрада для нацистской Укарины.
      сибиралт
      1. Лелёк Сегодня, 11:42
        Цитата: сибиралт
        Ничего нового Чугункин не узнал.


        Ну, да. А нацики восприняли это, как сигнал к действиям (за это им ничего не будет) и приступили к своей повседневной "работе":

        И галстукоед свой голос подал. В общем - "на западном фронте без перемен".
        Лелёк
  3. olimpiada15 Сегодня, 08:22
    Ни США, ни украинской хунте не нужно окончание войны в Донбассе. Потому неработающие минские соглашения, выполнение которых возлагают на РФ, для них лучший способ обеспечить процесс уничтожения Донбасса, окончательное разрушение украинской государственности, истребление населения . Таков смысл данного высказывания .
    olimpiada15
  4. роман66 Сегодня, 09:21
    "дятел с увлечением долбил клювом бетонный столб, но на территории дурдома это смотрелось вполне органично" мантру выдумали, дятлы
    роман66
  5. faterdom Сегодня, 10:04
    Очередное выступление ни о чем. Что там кому и кто говорил на самом деле - тайна, которую, каждая по своим мотивам, ни одна из сторон озвучивать не будет.
    faterdom
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