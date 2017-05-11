В Белом доме считают минские соглашения «наиболее реальным» способом достичь мира в Донбассе
Минские договоренности являются лучшим способом добиться мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, передает РИА Новости заявление вице-президента США Майкла Пенса на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
«На встрече Пенс подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру» в Донбассе, говорится в релизе Белого дома.
Вице-президент также подтвердил «неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».
Кроме того, Майкл Пенс «подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта», отметили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, 31 марта о дальнейшей помощи Украине заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс продолжит оказывать помощь в сферах «кибербезопасности, реформирования систем командования и управления, а также реабилитации раненых».
«На встрече Пенс подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру» в Донбассе, говорится в релизе Белого дома.
Вице-президент также подтвердил «неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».
Кроме того, Майкл Пенс «подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта», отметили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, 31 марта о дальнейшей помощи Украине заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс продолжит оказывать помощь в сферах «кибербезопасности, реформирования систем командования и управления, а также реабилитации раненых».
Использованы фотографии: AP Photo / John Minchillo
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