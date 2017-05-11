СМИ: Израиль сообщил Кремлю о готовности по ряду причин игнорировать зоны деэскалации в Сирии

Израильские власти дают понять Кремлю, что ВВС Израиля будут наносить удары по территории Сирии, если это будет необходимо.

Телеканал «Аль-Арабия» выходит с материалом, в котором заявлено, что Израиль уведомляет российские власти о готовности игнорировать несколько зон деэскалации, создаваемых в Сирии. Напомним, что над четырьмя районами деэскалации на основании договорённостей, достигнутых в Астане, могут быть созданы в том числе и бесполётные зоны.В материале «Аль-Арабии» утверждается, что израильское руководство обеспокоено созданием в Сирии зон деэскалации по ряду причин. В том же материале отмечается, что договорённости, достигнутые в Астане «Израиль никак не касаются».Напомним, что на площадке для переговоров в Астане о создании упомянутых зон безопасности в САР договаривались представители России, Турции и Ирана и частично вооружённой оппозиции Сирии.Из материала:В частности, говорится о том, что удары Израиль готов наносить в случае осуществления попыток передаче оружия "Хезболле" или осложнения ситуации в районе Голанских высот.В то же время Израиль выражает удовлетворение созданием зоны деэскалации в районе сирийско-израильской и сирийско-иорданской границ. В этом районе, напомним, сосредоточены несколько тысяч боевиков различных террористических группировок, включая и группировки, аффилированные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). При этом Израиль настаивает, чтобы в Сирии была создана ещё и буферная зона, углубляющаяся на несколько километров территории и свободная от любых вооружённых групп, включая, что примечательно, и сирийские правительственные силы. Интересно, кто будет создавать эту буферную зону, если правительственные силы, по мнению Израиля, должны держаться подальше от границы?..