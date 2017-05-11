11:45 11 мая

СМИ: Израиль сообщил Кремлю о готовности по ряду причин игнорировать зоны деэскалации в Сирии

Телеканал «Аль-Арабия» выходит с материалом, в котором заявлено, что Израиль уведомляет российские власти о готовности игнорировать несколько зон деэскалации, создаваемых в Сирии. Напомним, что над четырьмя районами деэскалации на основании договорённостей, достигнутых в Астане, могут быть созданы в том числе и бесполётные зоны.

В материале «Аль-Арабии» утверждается, что израильское руководство обеспокоено созданием в Сирии зон деэскалации по ряду причин. В том же материале отмечается, что договорённости, достигнутые в Астане «Израиль никак не касаются».

СМИ: Израиль сообщил Кремлю о готовности по ряду причин игнорировать зоны деэскалации в Сирии



Напомним, что на площадке для переговоров в Астане о создании упомянутых зон безопасности в САР договаривались представители России, Турции и Ирана и частично вооружённой оппозиции Сирии.

Из материала:
Израильские власти дают понять Кремлю, что ВВС Израиля будут наносить удары по территории Сирии, если это будет необходимо.


В частности, говорится о том, что удары Израиль готов наносить в случае осуществления попыток передаче оружия "Хезболле" или осложнения ситуации в районе Голанских высот.

В то же время Израиль выражает удовлетворение созданием зоны деэскалации в районе сирийско-израильской и сирийско-иорданской границ. В этом районе, напомним, сосредоточены несколько тысяч боевиков различных террористических группировок, включая и группировки, аффилированные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). При этом Израиль настаивает, чтобы в Сирии была создана ещё и буферная зона, углубляющаяся на несколько километров территории и свободная от любых вооружённых групп, включая, что примечательно, и сирийские правительственные силы. Интересно, кто будет создавать эту буферную зону, если правительственные силы, по мнению Израиля, должны держаться подальше от границы?..

Использованы фотографии: http://www.alarabiya.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. dik-nsk Сегодня, 08:23
    хмм, а нас уверили в местных новостях, что поздравил с Днем победой и вообще мило и конструктивно побеседовали..
    dik-nsk
    1. cniza Сегодня, 08:26
      Что сейчас начнется ? ... мы понимаем , что не обладаем всей информацией , но такие вбросы ? это уже не смешно.
      cniza
      1. dik-nsk Сегодня, 08:29
        о том и речь.. мы тут хохлоТВ высмеиваем, а на деле - все сми одним миром мазаны, любой факт подается не как факт, а его изложение в выгодном для внутреннего пользования свете.. журналистика давно умерла
        dik-nsk
        1. Ю-81 Сегодня, 10:34
          А когда журналистика существовала в том виде, в котором должна? Это фантастика. Никто и никогда не будет освещать проблемы бесстрастно, ибо таков человек сам по себе.
          Ю-81
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:30
        Ну и где израильтяне , вопящие "Мы защищаемся" ?
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:42
          Сейчас проснутся и начнут доказывать про лучшие самолеты.
          cniza
          1. Сакмагон Сегодня, 09:58
            Аль-Арабия - арабоязычный новостной телеканал. Базируется в Dubai Media City в Объединенных Арабских Эмиратах.
            Собственники - базирующийся в ОАЭ «Middle East Broadcasting Center», ливанская семья Харири, а также ряд других инвесторов из Саудовской Аравии, Кувейта и стран Персидского залива.
            А дальше - "Думайте сами, решайте сами..."
            Сакмагон
        2. Лелёк Сегодня, 11:29
          Цитата: bouncyhunter
          Ну и где израильтяне , вопящие "Мы защищаемся" ?


          Не следует поднимать волну. Это вброс от арабскай Аль-Арабия, которая контролируется Эмиратами и Саудитами, заинтересованными вбить клин в отношения России и Израиля. Надо подождать комментариев израильского правительства.
          Лелёк
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
            Цитата: Лелёк
            Не следует поднимать волну.

            Да я и не поднимаю . Просто привык к тому , что если в новости упоминается Израиль - жди появления израильской тяжёлой кавалерии с шашками наголо ... yes
            bouncyhunter
      3. Pulya Сегодня, 08:36
        Парни, кто в теме, растолкуйте мне, что там с Хасбалой?
        Почему мы, Россия, взяли под своё покровительство этих "дядек"???
        Если можно, по подробней, плиз.
        Pulya
        1. BlackMokona Сегодня, 09:15
          Этих дядек создал и кормит Иран, а у нас сейчас с Ираном дружба
          BlackMokona
          1. Pulya Сегодня, 09:27
            Так ведь эти "дядьки" терористы!!!
            Плевать на то, кто их создал!!!
            Ведь это полная лажа их поддерживать...
            Pulya
            1. cniza Сегодня, 09:34
              Да не поддерживаем мы их и никогда не поддерживали , а пока используем и то временно.
              cniza
              1. Pulya Сегодня, 09:44
                Цитата: cniza
                Да не поддерживаем мы их и никогда не поддерживали , а пока используем и то временно.

                Это как ВРЕМЕННО???
                Как США игил???
                Тогда чем мы отличяемся от них?
                Pulya
                1. cniza Сегодня, 10:04
                  Политика и война , как её продолжение , грязное дело , очень грязное , но мы , на фоне США и Запада "божьи одуванчики".
                  cniza
              2. Стилет_71 Сегодня, 10:41
                Мы используем их, они нас и всю ситуацию пытаются крутить к своей выгоде еще полдесятка игроков.
                Ближний восток понимаешь...
                Стилет_71
            2. Alexey RA Сегодня, 10:55
              Цитата: Pulya
              Так ведь эти "дядьки" терористы!!!
              Плевать на то, кто их создал!!!
              Ведь это полная лажа их поддерживать...

              Это же Ближний Восток - там почти все террористы, действующие или бывшие. Взять того же Менахема Бегина или Ицхака Шамира. smile
              А уж если вспомнить, кто отстаивал независимость Израиля в конце 40-х... "Хагана", "Иргун", "Лехи".
              Alexey RA
        2. AndreyS Сегодня, 11:10
          Попробуем разобраться?!
          "...«Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России «Хезболла» не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке «Гиена» расстрелял дипломата Аркадия Каткова[16][17]. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что «Хезболла» не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана..." (это википедия) Теперь про террористические организации - "...Есть такая организация как Ирландская Республиканская Армия (ИРА), которая до недавних пор вела вооружённую борьбу с Великобританией. Британская позиция была по ней однозначна – ИРА, это террористическая организация. Но это была позиция Британии и тех на кого Британия могла повлиять, а вовсе не всего мира. Есть такая организация как "Тигры освобождения Тамил-Илама", которая ведёт вооружённую борьбу с государственной властью Шри-Ланки. Шри-Ланка и заинтересованные в ней страны считают ТОТИ террористической организацией. Есть такая организация как "Родина и Свобода" (по-басконски "Euzkadi Ta Azkatasuna" – ETA), которая до недавних пор боролась против Испании, и Испанией, считающейся террористической организацией. И так продолжая, можно назвать другие организации… Например дудаевскую ЧРИ, которую Россия совершенно чётко определяла как террористическую, тогда как весь мир считал их отчаянными повстанцами, сражающимися за свободу чеченского народа и "не замечал", что под дудаевскими знамёнами было больше чем чеченцев, различных "псов войны", убивавших русских за деньги или за идею – таких как афганские моджахеды, украинские националисты (УНА-УНСО), латышские, грузинские, американские и арабские наёмники… и ни одно западное СМИ, не удосужилось рассказать о такой "мелочи" своим читателям. Но у нас не вспоминается ни ИРА, ни "Тигры освобождения…", ни ETA, ни другие. Вспоминается именно Хезболла… Почему именно она, и именно теперь, когда Хезболла даёт мощный отпор ДАИШ и является серьёзным препятствием, не позволяющим ему уничтожить сирийское государство? Причём вбросы идут такого содержания, которое упрямо пытается поставить Хезболлу в одну канву с тем же ДАИШ, мол, и те и те исламисты так почему отношение разное? Но ставить шиитов с такфиристами на одну линию и пытаться выдать их за нечто похожее, это довольно грубая и бессовестная попытка вредной пропаганды. Хезболла воюет с Израилем. Она не объявляет о построении халифата; не выносит смертный приговор всем неверным; она не взрывает самолёты, метро, не расстреливает мирных жителей; не режет головы пленным на показ; не врезается самолётами в торговые центры; не разжигает пыл арабских мигрантов в Европе проповедями на тему "их дочери – ваша добыча". Она просто воюет с Израилем. Целями атак Хезболлы являются люди связанные с военной, политической, экономической и информационной деятельностью идущей на пользу враждебных ей государств – Израиля (и США).
          Таким образом такфиристы (ДАИШ, Аль-Каида) и Хезболла это совершенно не одно и то же, и более того не похожие организации, ни идеологически, ни стратегически. Причём даже по отношению к Израилю. Такфиристы не воюют с Израилем, и Израиль не воюет с такфиристами. Тем паче, что Израиль оказывает медицинскую помощь такфиристам, которые воюют против Сирийского государства. Это отмечали наблюдатели ООН на Голанах, но реальную шумиху подняли израильские друзы, когда расшвыряли ЦАХАЛ, силой отбили скорую помощь и, вытащив оттуда боевиков Джабхат ан-Нусры (сирийского филиала Аль-Каиды), не дали добраться до уютной больницы, казнив их на месте. Друзов понять можно, они для такфиристов язычники, и там, в охваченной хаосом Сирии, ан-Нусра и ДАИШ казнят их без сожаления. Резюмируя вышесказанное – причина объявлять Хезболлу террористической организацией есть только одна – заинтересованность Израиля. Израиль, не воюет с такфиристами, по-видимому, ему плевать на то, что происходит в мире, поскольку убийство российских, французских или американских граждан его ничуть не заботит. Вместо этого Израиль нападает на Хезболлу в Сирии. Таким образом, и поднятие темы об объявлении Хезболлы террористами не несёт в себе никакой объективной причины, она лишь субъективная – произраильская...          " ссылка- https://thequestion.ru/questions/10315/pochemu-kh
          ezbolla-ne-priznana-v-rossii-terroristicheskoi-or
          ganizaciei
          AndreyS
        3. minomoto Сегодня, 11:15
          Ливанская шиитская организация, поддерживаемая Ираном, в некоторых странах считается террористической группировкой но не в России. В Сирии Хизбола одна из главных сил кто борется с террористами Игил и "умеренной оппозицией". Являются нашими союзниками так же как сирийская армия, но по политическим причинам об этом не говорят вслух.
          minomoto
      4. Арон Заави Сегодня, 09:03
        Цитата: cniza
        Что сейчас начнется ? ... мы понимаем , что не обладаем всей информацией , но такие вбросы ? это уже не смешно.

        А как посещаемость подымать? Сейчас наговорим постов на 400 и все в шоколаде lol .
        Поехали?
        Арон Заави
        1. sabakina Сегодня, 09:28
          На хромой кобыле далеко не уедешь, так что пешочком, пешочком, тем более вам не привыкать.
          sabakina
          1. cniza Сегодня, 09:32
            Цитата: Арон Заави
            [А как посещаемость подымать? Сейчас наговорим постов на 400 и все в шоколаде lol .
            Поехали?


            Ну если только пофлудить ...
            cniza
          2. Ren Сегодня, 10:30
            Цитата: sabakina
            На хромой кобыле далеко не уедешь, так что пешочком, пешочком, тем более вам не привыкать.

            Им и привычны пешие путешествие по пустыне в 40 лет.
            Самое прикольное, что 40 км - это марафонская дистанция, Расстояния от Каира до Тель-Авива порядка 400км по прямой. laughing
            Интересно, а сколько км группа путешествинников Моисея проходила в год? wassat
            Ren
    2. Pulya Сегодня, 08:28
      Кто бы сомнивалался в преданности Израиля к бородатым.
      Pulya
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:42
        При этом Израиль настаивает, чтобы в Сирии была создана ещё и буферная зона, углубляющаяся на несколько километров территории и свободная от любых вооружённых групп, включая, что примечательно, и сирийские правительственные силы.

        А почему бы то же самое не сделать на территории Израиля? Без израильских войск. no
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
          Доброутрик , Саша ! hi drinks
          Цитата: СРЦ П-15
          А почему бы то же самое не сделать на территории Израиля? Без израильских войск.

          За такие слова тебя один известный персонаж обзовёт "антисемитом" и попросит больше не писать ему . lol
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:51
            Приветствую, Паша! hi drinks
            Цитата: bouncyhunter
            За такие слова тебя один известный персонаж обзовёт "антисемитом" и попросит больше не писать ему .

            Да мне как-то фиолетово: хоть горшком пусть называет, лишь бы в печь не ставил. smile
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
              Цитата: СРЦ П-15
              Да мне как-то фиолетово: хоть горшком пусть называет, лишь бы в печь не ставил

              Был у меня как-то случай : заступил я дежурным по КПП , к 18-00 стали подтягиваться офицеры в ожидании комбата и команды "по домам" . Заходит комбат и задаёт вопрос : "Товарищи офицеры , а вы в курсе , что солдаты нас "шакалами" называют ?" . А мой ротный ему в ответ : "Товарищ подполковник , пусть хоть "шпинделями" называют - лишь бы облизывали каждый день !" . soldier lol
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:00
                Цитата: bouncyhunter
                пусть хоть "шпинделями" называют - лишь бы облизывали каждый день !" .

                Но в моём случае,чтобы евреи облизывали гоя? belay Такое им и в страшном сне не приснится! laughing
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Но в моём случае,чтобы евреи облизывали гоя? belay Такое им и в страшном сне не приснится! laughing

                  Ну так я ведь только страшные сказки в детстве читал . И над кроваткой моей портрет Торквемады висел ... feel
                  bouncyhunter
        2. Монос Сегодня, 08:51
          Цитата: СРЦ П-15
          А почему бы то же самое не сделать на территории Израиля? Без израильских войск.

          Вот-вот. Все Голанские высоты объявить буферной зоной и вывести оттуда израильские войска и поселенцев. Чисто еврейский подход - под шумок решать свои проблемы за чужой счёт.
          Монос
        3. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 08:26
    А не пора ли заявить Израилю что за себя не отвечаем?
    210окв
    1. Pulya Сегодня, 08:31
      Цитата: 210окв
      А не пора ли заявить Израилю что за себя не отвечаем?

      Россия всегда отвечала за себя и за свои действия!!!
      Pulya
      1. 210окв Сегодня, 09:19
        Это понятно..Имеется в виду наличие средств ПВО,и можно запросто нарваться..
        Цитата: Pulya
        Цитата: 210окв
        А не пора ли заявить Израилю что за себя не отвечаем?

        Россия всегда отвечала за себя и за свои действия!!!
        210окв
    2. Александр романов Сегодня, 09:25
      Цитата: 210окв
      А не пора ли заявить Израилю что за себя не отвечаем?

      Вам врагов мало ? Или вам с дивана откровенно наплевать на их количество. Так хочется деревянной голове усложнить жизнь нашим солдатам в Сирии.
      Ну молодец,ну патриот.Правда логика,как у патриота с украины.
      Александр романов
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:31
    Ну евреи ...ну Богоизбранная нация...что хочу то и ворочу.

    Хотя если у ИЗРАИЛЯ за спиной около двухсот своих атомных боезарядов можно и пальцы веером согнуть...
    тут главный враг для ИЗРАИЛЯ Иран с Хезболлах а войска АСАДА так на закуску ЦАХАЛ.
    Тот же ЛЕХА
  4. Farid05 Сегодня, 08:33
    а в чем проблема? договоритесь чтоб в этих зонах не было Хесболы, и не надо будет ни кого бомбить.
    Farid05
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
      а в чем проблема? договоритесь чтоб в этих зонах не было Хесболы, и не надо будет ни кого бомбить.

      what Интересное предложение...но АСАДУ и ХЕЗБОЛЛЕ может не понравиться.
      Тот же ЛЕХА
      1. Farid05 Сегодня, 08:52
        не понравится может соседка, которой сделали неудачную операцию на нос. А когда стоит вопрос между хесболой и бомбами с трупами твоих солдат, думаю разумнее было бы договорится. Но Асад не договорится, он же крутой у нас, как и любой тиран.
        Farid05
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:56
          Но Асад не договорится, он же крутой у нас, как и любой тиран.


          Асад может и хочет но он зажат сейчас между КРЕМЛЕМ и ТЕГЕРАНОМ...пока не ясно хватит ли ему ума на переговоры с ИЗРАИЛЕМ...рано или поздно это придется сделать как бы это кому либо не нравилось.
          Тот же ЛЕХА
          1. Farid05 Сегодня, 09:01
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            рано или поздно это придется сделать как бы это кому либо не нравилось.

            более 30 лет не договаривались, а сейчас с чего? нет, не пойдет.
            Farid05
      2. Александр романов Сегодня, 09:27
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        но АСАДУ и ХЕЗБОЛЛЕ может не понравиться.

        Ассаду не понравиться ,если наши воиска будут выведены из Сирии. Ассаду договариваться нужно с Израилем,а то все его попытки и махания кулаками в сторону Израиля,большой пустои звон.
        Александр романов
    2. serkhan Сегодня, 08:57
      а в чем проблема? договоритесь чтоб в этих зонах не было Хесболы
      проблема наверное в том, что Израиль сам решает, есть там Хесбола или нет. fellow
      serkhan
      1. Farid05 Сегодня, 09:01
        так вроде ни кто и не отрицает что Хесбола там есть, они даже помогали наших летчиков спасать.
        Farid05
    3. Стилет_71 Сегодня, 10:50
      Пробема в том, что теоретически Израиль может любой склад вооружения, автоколонну и т.д. объявить частью процесса передачи оружия шиитским радикалам и бомбануть по ним, и доказывать никому ничего не будет.
      Стилет_71
  5. Farid05 Сегодня, 08:35
    а вообще не очень понятно, войну выигрывать будут или нет, если зоны создают значит нет.
    Farid05
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:40
      а вообще не очень понятно, войну выигрывать будут или нет, если зоны создают значит нет.


      Шестнадцать наших спецназовцев могут выиграть бой против 300 игиловцев но не войну...здесь другая парадигма.
      Тот же ЛЕХА
      1. Farid05 Сегодня, 08:53
        мне напомнило Хасавюртовские соглашения
        Farid05
      2. Dallas78 Сегодня, 09:44
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Шестнадцать наших спецназовцев могут выиграть бой против 300 игиловцев но не войну...здесь другая парадигма.

        А что сразу 300? Берите больше - 3000, все равно сьедят! А то что в основном это гантраки, хотя это же спецназ - в окружение попадать не привык wassat Даже для Рэмбо при таких условиях там бы помер laughing
        Dallas78
  6. новичок Сегодня, 08:36
    я почему то, не склонен доверять данному арабскому ресурсу. думаю это утка. как бы там ни было, не думаю, что израильтяне попытаются проверить наши нервы и терпение. нервы то железные у наших войск, а терпению может наступить край.
    новичок
  7. analgin Сегодня, 08:44
    А каким образом договорённости в Астане касаются Израиля?
    analgin
  8. vladimirvn Сегодня, 09:01
    Придет время, встретимся глаза в глаза.
    vladimirvn
    1. Толстоевский Сегодня, 09:51
      и третье иго падёт
      Толстоевский
  9. Петр1 Сегодня, 09:08
    Евреи своего слова не имеют.это шопот сша
    Петр1
  10. BAI Сегодня, 09:08
    Я, конечно, не подстрекатель, но надо сбивать. Если что-то не нравится, надо было участвовать в переговорах.
    BAI
  11. санчо Сегодня, 09:11
    обнаглели в край, свой кусок урвать желают 51 штат матрасии.
    санчо
  12. sabakina Сегодня, 09:26
    У меня такое ощущение, что евреи боятся абсолютно всех.
    sabakina
    1. Dallas78 Сегодня, 09:48
      Цитата: sabakina
      У меня такое ощущение, что евреи боятся абсолютно всех.

      Израиль с самого начала был в окружении врагов, выстоял не имея территории куда можно было бы отступить. Еврей боятся wassat ? Тут скорее всего предосторожность, ведь стоит расслабится и игра окончена.
      Dallas78
  13. Altona Сегодня, 09:39

    Высоцкого вам в ленту, песня про Мишку Шифмана.
    Altona
  14. megadeth Сегодня, 09:48
    Россию уже никто не воспринимает в Сирии в серьёз,ь потому что мы максимум серьёзно озаьочены действиями наших "партнёров".
    Официально передать ЗРК С300 сирийцам, посадить за пульты наших и начать тестировать ЗРК с проведеним боевых стрельб по всем нашим "партнёрам" в Сирии. Ну а если повезёт сбить (похер кого) свалить всё на бармалеев, американцев, а лучше всего ....на хохлов soldier
    megadeth
    1. Dallas78 Сегодня, 09:52
      Цитата: megadeth
      Официально передать ЗРК С300 сирийцам,

      Стояли С-300, Израиль их уничтожил. А РФ с Израилем отношения портить не будет, себе дороже hi
      Dallas78
  15. Толстоевский Сегодня, 09:49
    как это мило
    Толстоевский
  16. Berkut24 Сегодня, 10:02
    израильское руководство обеспокоено созданием в Сирии зон деэскалации по ряду причин. В том же материале отмечается, что договорённости, достигнутые в Астане «Израиль никак не касаются»

    Короче, ни Штаты, ни Израиль не могут отказаться от авиационной поддержки такого нужного и полезного ИГ.
    Berkut24
  17. viktor. Сегодня, 10:10
    Сбивать все кукурузники залетевшие с территории этого амерекосовского ЛИЗУНА am
    viktor.
  18. minomoto Сегодня, 11:16
    Ничего удивительного они чуть ли не каждый день Сирию бомбят. С чего бы им прекращать.
    minomoto
  19. Perviy Сегодня, 11:29
    Можете закидать меня говном, но почему-то с детства не люблю Израиль. Не знаю, почему. Категорически он мне не нравится...
    Perviy
  20. Geisenberg Сегодня, 11:44
    Эти как всегда выпендриваются.
    Geisenberg
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