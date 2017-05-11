11:46 11 мая

В ДНР День Республики

Сегодня в ДНР отмечается один из главных праздников – День Республики. Этот праздник был установлен в республиканском календаре в честь проведения референдума, когда большинство дончан проголосовали за выход из состава Украины. Главу Донецкой народной республики и народ ДНР поздравил Игорь Плотницкий – руководитель ЛНР. Из поздравления (цитата Луганский информационный центр ):

От имени братского народа Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю Вас с Днём Донецкой Народной Республики.
Дата 11 мая 2014 года навсегда войдёт в историю Донецкой Народной Республики как символ сплочённости и единства народа. В этот день жители Республики единодушно встали на защиту своей родной земли.

Состоявшийся референдум положил начало новой эпохи – эпохи национального единства народа с его многовековой историей рассвета, могущества и славы.


Минувшие три года вобрали в себя напряжение борьбы за право на самоопределение. Это были годы героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд.
Достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности.
Глубоко убежден, народ Донецкой Народной Республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо, а независимость – неприкосновенной и незыблемой.

Желаю Вам, уважаемый Александр Владимирович, и народу Донецкой Народной Республики мира, процветания и благополучия.


В ДНР День Республики


День Республики в ЛНР будет отмечаться завтра – 12 мая. Именно в этот день в городах Луганского региона проходил свой референдум.

На этом фоне сообщается о продолжающихся обстрелах территории республик Донбасса со стороны ВСУ. Так называемый «режим перемирия» украинская сторона нарушила по 6 раз в отношении ЛНР и ДНР минувшей ночью.

Приходят сводки о гибели украинского военнослужащего, подорвавшегося на растяжке, установленной подразделением, в котором сам он и проходил службу. Подрыв произошёл в районе Широкино. Называется имя военнослужащего и его возраст. Это 47-летний младший сержант морской пехоты Эдуард Савинков, назначенный командиром отделения после очередной волны мобилизации. Савинков решил проверить ограждения позиций и подорвался, как было отмечено, на мине-растяжке. Командованием младший сержант Савинков, который, по сути, совершил трагическую для собственного подразделения халатность, представлен к ордену «За мужество» III степени.

Использованы фотографии: time-impressions.ru
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 09:11
    С Праздником Вас,братья!
    210окв
    1. vovanpain Сегодня, 09:20
      С Праздником Братья!
      vovanpain
      1. Венд Сегодня, 09:22
        Долгих лет и мирного неба!
        Венд
        1. URAL72 Сегодня, 10:10
          Долгих лет не надо, здесь все ждут когда войдем в состав России.
          URAL72
          1. Венд Сегодня, 10:14
            Цитата: URAL72
            Долгих лет не надо, здесь все ждут когда войдем в состав России.

            Так и в составе России можно сохранить ДНР.
            Венд
          2. костя андреев Сегодня, 10:44
            Урал 72 Ваш комментарий это ответ на вопрос который не успел задать: как скоро ДНР станет областью РФ?
            У нас много людей с Ваших областей, так они себя уже с Украиной не отождествят!!
            месяца два назад разговаривал с мужиком "он стоит пьёт пиво и говорит к дочери приехал спокойно у вас, а у нас идешь и бабах"
            хотя многие из них наверно останутся в РФ, потому как номера на машинах поменяли, и некоторые жильё взяли в кредит!!!
            чего мне нравится в переселенцах, так это то что не ноют а просто работают (думаю, что просто не зажрались в отличии от местных нытиков, но это пока)
            костя андреев
        2. Татьяна Сегодня, 10:12
          Гражданам Новороссии СЧАСТЬЯ, МИРА и ПРОЦВЕТАНИЯ!
          Татьяна
          1. Лелёк Сегодня, 10:30
            Цитата: Татьяна
            Гражданам Новороссии СЧАСТЬЯ, МИРА и ПРОЦВЕТАНИЯ!


            Привет.
            И как бы в довесок к сказанному Вами - скорейшего признания независимости. Со стороны ЕП в этом направлении началась робкая "движуха".
            Лелёк
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:12
      Спасибо Всем за поздравления!
      Владыка Ситх
  2. volot-voin Сегодня, 09:12
    От всего сердца поздравляю ДНР-овцев. Мужества и стойкости...что и было явлено, начиная с 2014 года.
    volot-voin
  3. bouncyhunter Сегодня, 09:15
    Поздравляю ДНР с праздником и присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям ! hi drinks
    bouncyhunter
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:17
    Поздравляю с Праздником жителей молодой республики!...вы отстаиваете свою независимость и право жить с оружием в руках против киевской хунты.
    Верю в ваше счастливое будущее потому что народ РОССИИ с вами...чтобы там не говорили политики разного толка и окраски.
    Тот же ЛЕХА
  5. Uncle Lee Сегодня, 09:23
    С Праздником ! Стойкости и Победы !
    Uncle Lee
  6. Altona Сегодня, 09:25
    С Днём Рождения, республика!
    Altona
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:30
    Мои поздравления - с Праздником ДНР! Мужества, стойкости, процветания и долголетия республиканцам!!! love
    a.s.zzz888
  8. Moskovit Сегодня, 09:40
    Хочется пожелать мира прежде всего. И как желают всем детям - расти большой)). И вширь тоже))
    Moskovit
  9. ibn.shamai Сегодня, 09:44
    С Праздником вас Защитники Русского мира! РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!! ДАВИТЕ ФАШИСТКУЮ МРАЗЬ!!!
    ibn.shamai
  10. sibiryk Сегодня, 09:48
    С Днем рождения ДНР! Мира Вам и поскорее!
    sibiryk
  11. megadeth Сегодня, 10:04
    С Праздником братья!!! Давите укрофашистов!!!
    megadeth
  12. prior Сегодня, 10:06
    С праздником ДНР !
    Россия с вами! Россияне гордятся вами !
    prior
  13. Нормаль ок Сегодня, 11:00
    Этот праздник был установлен в республиканском календаре в честь проведения референдума, когда большинство дончан проголосовали за выход из состава Украины.

    Оксюморон однако. Поздравлять друг друга с референдумом о НЕЗАВИСИМОСТИ и одновременно настаивать на выполнении минских соглашений, суть которых в том, что ЛДНР - часть Украины????
    Нормаль ок
    1. Макаров Сегодня, 11:11
      по-моему там все так устроено....через одно место
      Макаров
  14. Макаров Сегодня, 11:10
    Будущее туманно как никогда у этих республик...
    Макаров
  15. лом123 Сегодня, 11:26
    МИР МИР МИР над головами, С ПРАЗДНИКОМ.............
    лом123
  16. тухлик Сегодня, 11:30
    С Праздником и удачи ВАМ!!!!!
    тухлик
Картина дня