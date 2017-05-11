В ДНР День Республики

От имени братского народа Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю Вас с Днём Донецкой Народной Республики.Дата 11 мая 2014 года навсегда войдёт в историю Донецкой Народной Республики как символ сплочённости и единства народа. В этот день жители Республики единодушно встали на защиту своей родной земли.Состоявшийся референдум положил начало новой эпохи – эпохи национального единства народа с его многовековой историей рассвета, могущества и славы.Минувшие три года вобрали в себя напряжение борьбы за право на самоопределение. Это были годы героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд.Достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности.Глубоко убежден, народ Донецкой Народной Республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо, а независимость – неприкосновенной и незыблемой.Желаю Вам, уважаемый Александр Владимирович, и народу Донецкой Народной Республики мира, процветания и благополучия.