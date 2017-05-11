В ДНР День Республики
Сегодня в ДНР отмечается один из главных праздников – День Республики. Этот праздник был установлен в республиканском календаре в честь проведения референдума, когда большинство дончан проголосовали за выход из состава Украины. Главу Донецкой народной республики и народ ДНР поздравил Игорь Плотницкий – руководитель ЛНР. Из поздравления (цитата Луганский информационный центр ):
День Республики в ЛНР будет отмечаться завтра – 12 мая. Именно в этот день в городах Луганского региона проходил свой референдум.
На этом фоне сообщается о продолжающихся обстрелах территории республик Донбасса со стороны ВСУ. Так называемый «режим перемирия» украинская сторона нарушила по 6 раз в отношении ЛНР и ДНР минувшей ночью.
Приходят сводки о гибели украинского военнослужащего, подорвавшегося на растяжке, установленной подразделением, в котором сам он и проходил службу. Подрыв произошёл в районе Широкино. Называется имя военнослужащего и его возраст. Это 47-летний младший сержант морской пехоты Эдуард Савинков, назначенный командиром отделения после очередной волны мобилизации. Савинков решил проверить ограждения позиций и подорвался, как было отмечено, на мине-растяжке. Командованием младший сержант Савинков, который, по сути, совершил трагическую для собственного подразделения халатность, представлен к ордену «За мужество» III степени.
От имени братского народа Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю Вас с Днём Донецкой Народной Республики.
Дата 11 мая 2014 года навсегда войдёт в историю Донецкой Народной Республики как символ сплочённости и единства народа. В этот день жители Республики единодушно встали на защиту своей родной земли.
Состоявшийся референдум положил начало новой эпохи – эпохи национального единства народа с его многовековой историей рассвета, могущества и славы.
Минувшие три года вобрали в себя напряжение борьбы за право на самоопределение. Это были годы героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд.
Достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности.
Глубоко убежден, народ Донецкой Народной Республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо, а независимость – неприкосновенной и незыблемой.
Желаю Вам, уважаемый Александр Владимирович, и народу Донецкой Народной Республики мира, процветания и благополучия.
Дата 11 мая 2014 года навсегда войдёт в историю Донецкой Народной Республики как символ сплочённости и единства народа. В этот день жители Республики единодушно встали на защиту своей родной земли.
Состоявшийся референдум положил начало новой эпохи – эпохи национального единства народа с его многовековой историей рассвета, могущества и славы.
Минувшие три года вобрали в себя напряжение борьбы за право на самоопределение. Это были годы героического противостояния вооруженной агрессии, мирного строительства независимого государства, годы, полные тяжелейших испытаний, тревог и надежд.
Достигнутые за это время результаты во всех сферах жизни свидетельствуют о правильности избранного пути и его перспективности.
Глубоко убежден, народ Донецкой Народной Республики, переживший немало бед и страданий, заслужил, чтобы над его республикой было мирное небо, а независимость – неприкосновенной и незыблемой.
Желаю Вам, уважаемый Александр Владимирович, и народу Донецкой Народной Республики мира, процветания и благополучия.
День Республики в ЛНР будет отмечаться завтра – 12 мая. Именно в этот день в городах Луганского региона проходил свой референдум.
На этом фоне сообщается о продолжающихся обстрелах территории республик Донбасса со стороны ВСУ. Так называемый «режим перемирия» украинская сторона нарушила по 6 раз в отношении ЛНР и ДНР минувшей ночью.
Приходят сводки о гибели украинского военнослужащего, подорвавшегося на растяжке, установленной подразделением, в котором сам он и проходил службу. Подрыв произошёл в районе Широкино. Называется имя военнослужащего и его возраст. Это 47-летний младший сержант морской пехоты Эдуард Савинков, назначенный командиром отделения после очередной волны мобилизации. Савинков решил проверить ограждения позиций и подорвался, как было отмечено, на мине-растяжке. Командованием младший сержант Савинков, который, по сути, совершил трагическую для собственного подразделения халатность, представлен к ордену «За мужество» III степени.
Использованы фотографии: time-impressions.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти