11:52 11 мая

Первая публичная демонстрация новейших тягачей "Платформа-О"

В честь Дня Победы в Набережных Челнах прошла первая публичная демонстрация перспективных машин, разрабатываемых Заводом специальных автомобилей АО «Ремдизель» в рамках ОКР «Платформа-О».








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Комментарии 5

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:31
    Чисто визуально,какие-то угловатые...понимаю,что в армии главнее функционал и надежность,но ...блин,над дизайном-то хоть бы немного поработали...
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 10:37
      Это фото не удачное,на видео goodНу и сталь броневая, сильно не погнёшь.
      Вас Влад
  2. TPAKTOP Сегодня, 10:22
    Норм дизайн не гони
    TPAKTOP
  3. Гончар Сегодня, 10:31
    Дизайн - вторичная фигня. Главное - насколько отработан и надёжен привод этих машин. Вместо механического привода, как на машинах семейства МЗКТ, тут применён дизельэлектрический привод , мотор-колёса. Вот к его отработанности и надёжности все вопросы. Такая конструкция прогрессивна, над ней работают и другие страны, но серийных экземпляров именно военных полноприводных машин вроде бы как нет. А в СССР опыт применения мотор-колёс на карьерных самосвалах был только на БЕЛАЗе.
    Гончар
    1. Вас Влад Сегодня, 10:41
      Цитата: Гончар
      другие страны, но серийных экземпляров именно военных полноприводных машин вроде бы как нет

      Вот это вы зря, заклюют,это что же получается опять неимеющийаналоговвмире wassat
      Вас Влад
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