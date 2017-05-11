Первая публичная демонстрация новейших тягачей "Платформа-О" Сегодня, 09:18 В честь Дня Победы в Набережных Челнах прошла первая публичная демонстрация перспективных машин, разрабатываемых Заводом специальных автомобилей АО «Ремдизель» в рамках ОКР «Платформа-О». 6 Кадры испытаний новейших бронированных "Тайфунов" и "Торнадо" Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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