Ансамбль имени Александрова начинает гастроли по трём европейским странам

На гастроли в Прагу прибыли 118 участников ансамбля. Среди них, например, любимец чешской публики, "мистер Калинка", как его здесь называют – Вадим Ананьев, который не полетел со своими товарищами в декабре 2016 года в связи с рождением у него сына. А новички коллектива, такие как бас Кузьма Рыбалкин и баритон Максим Маклаков, очень надеются, что своими выступлениями тоже сумеют завоевать сердца многочисленных местных поклонников "александровцев". Именно так, ласково и как бы по-свойски, называют обычно в Чехии артистов ансамбля,

Сегодня стартуют первые длительные гастроли ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова после декабрьской катастрофы под Сочи самолета Ту-154, на котором летели 64 участника коллектива, передает РИА Новости В течение 24 дней коллектив выступит в 19 городах Чехии и Словакии, а также в Будапеште.рассказал известный чешский музыковед и неизменный с 2003 года ведущий всех концертов коллектива в республике Йиржи Клапка.По данным агентства, «начнется чешское турне "александровцев" 11 мая в городе Злине на востоке республики, а завершится 22 мая в Пльзене, на западе страны». После этого коллектив на один день заедет для выступления в Будапешт, а потом отправится в соседнюю Словакию, где даст концерты в 9-ти городах, причем в Братиславе по просьбе властей состоятся два выступления ансамбля.Йиржи Клапка считает, что «наибольшим успехом у поклонников ансамбля традиционно будут пользоваться песни и танцы военных лет, например, "Священная война" и "Катюша", а также задорная "Калинка", тем более что в Чехии и Словакии только что, как всегда с большим уважением к памяти освободивших в 1945 году тогдашнюю Чехословакию воинов Красной армии, прошли торжественные церемонии возложения цветов к многочисленным памятникам погибших красноармейцев». При этом в акции «Бессмертный полк», проведенной в 5-ти чешских и 6-ти словацких городах, активное участие приняли не только проживающие здесь россияне, но и местные граждане.