11:45 11 мая

Ансамбль имени Александрова начинает гастроли по трём европейским странам

Сегодня стартуют первые длительные гастроли ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова после декабрьской катастрофы под Сочи самолета Ту-154, на котором летели 64 участника коллектива, передает РИА Новости .

Ансамбль имени Александрова начинает гастроли по трём европейским странам


В течение 24 дней коллектив выступит в 19 городах Чехии и Словакии, а также в Будапеште.


На гастроли в Прагу прибыли 118 участников ансамбля. Среди них, например, любимец чешской публики, "мистер Калинка", как его здесь называют – Вадим Ананьев, который не полетел со своими товарищами в декабре 2016 года в связи с рождением у него сына. А новички коллектива, такие как бас Кузьма Рыбалкин и баритон Максим Маклаков, очень надеются, что своими выступлениями тоже сумеют завоевать сердца многочисленных местных поклонников "александровцев". Именно так, ласково и как бы по-свойски, называют обычно в Чехии артистов ансамбля,
рассказал известный чешский музыковед и неизменный с 2003 года ведущий всех концертов коллектива в республике Йиржи Клапка.

По данным агентства, «начнется чешское турне "александровцев" 11 мая в городе Злине на востоке республики, а завершится 22 мая в Пльзене, на западе страны». После этого коллектив на один день заедет для выступления в Будапешт, а потом отправится в соседнюю Словакию, где даст концерты в 9-ти городах, причем в Братиславе по просьбе властей состоятся два выступления ансамбля.

Йиржи Клапка считает, что «наибольшим успехом у поклонников ансамбля традиционно будут пользоваться песни и танцы военных лет, например, "Священная война" и "Катюша", а также задорная "Калинка", тем более что в Чехии и Словакии только что, как всегда с большим уважением к памяти освободивших в 1945 году тогдашнюю Чехословакию воинов Красной армии, прошли торжественные церемонии возложения цветов к многочисленным памятникам погибших красноармейцев». При этом в акции «Бессмертный полк», проведенной в 5-ти чешских и 6-ти словацких городах, активное участие приняли не только проживающие здесь россияне, но и местные граждане.

Использованы фотографии: www.aif.ru/www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. cniza Сегодня, 09:23
    По данным агентства, «начнется чешское турне "александровцев" 11 мая в городе Злине на востоке республики, а завершится 22 мая в Пльзене, на западе страны». После этого коллектив на один день заедет для выступления в Будапешт, а потом отправится в соседнюю Словакию, где даст концерты в 9-ти городах, причем в Братиславе по просьбе властей состоятся два выступления ансамбля.


    Будем оккупировать... laughing
    cniza
    1. Татьяна Сегодня, 09:37
      Желаем НОВОМУ составу Ансамбля им. Александрова как посланцам мира России во всём мире ТОЛЬКО УСПЕХОВ!
      Я была в Пльзене ещё студенткой на одномесячной студенческой обменной практике между нашими странами! Пльзень - очень хороший город, и люди в нём живут очень приветливые! А чешские ребята-студенты очень красиво ухаживали за русскими девушками. До сих пор помню своих "поклонников" Иржи, Стандо, Любоша! Это были отличные ребята! Жалко было с ними расставаться.
      Татьяна
      1. oleg-gr Сегодня, 11:21
        Коллектив восстановлен. Такое "русское оружие" нельзя без дела держать. Уж очень его боятся идеологи во многих западных странах.
        oleg-gr
    2. сибиралт Сегодня, 10:11
      Пусть ездят поездом. Так надежнее.
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:24
    Легендарный ансамбль жив - вот что важно ! soldier
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 09:30
      Цитата: bouncyhunter
      Легендарный ансамбль жив - вот что важно ! soldier


      Это наше Знамя , наш рупор и логотип.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 09:39
        Удачи нашим артистам и творческих успехов! hi
        210окв
  3. новичок Сегодня, 09:28
    ну чтож, ни пуха , ни пера нашим Александровцам. в добрый путь по европе, по дорогам Победоносной Красной Армии.
    новичок
  4. Александр романов Сегодня, 09:29
    Визга от европеиский политиков будет laughing Агенты Путина ,будут в музыкальном варианте,будут продвигать Кремлевскую пропаганду.
    Александр романов
    1. 210окв Сегодня, 09:43
      А не надо на весь этот западный балаган обращать внимание.. yes
      Цитата: Александр романов
      Визга от европеиский политиков будет laughing Агенты Путина ,будут в музыкальном варианте,будут продвигать Кремлевскую пропаганду.
      210окв
  5. Комментарий был удален.
  6. prior Сегодня, 10:03
    "Катюшу" и "День Победы" - в каждый европейский динамик, в каждое европейское ухо,
    пусть помнят - кому обязаны жизнью.
    prior
  7. p20 Сегодня, 10:20
    ансамбля песни и пляски российской армии

    Ряженные в различные одежды плясуны и певуны, это нормально. Артисты, работа такая.
    Но причем здесь армия? Причем здесь военный бюджет?
    p20
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