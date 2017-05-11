11:49 11 мая

При взрывах на складе боеприпасов ИГ в Сирии погибли не менее 20 человек

Не менее 20-ти человек погибли в результате взрывов, прогремевших на складе боеприпасов террористической группировки ИГ (запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости сообщение агентства Синьхуа.

При взрывах на складе боеприпасов ИГ в Сирии погибли не менее 20 человек


По данным агентства, «в доме, который боевики использовали в качестве хранилища боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, в среду вечером произошло три взрыва».


В результате взрывов «разрушено 15 домов, уничтожено несколько автомобилей, припаркованных рядом».

Кроме того, агентство «Франс Пресс» сообщило о взятии отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) города Табка и одноименной плотины.

По словам источника агентства, курдские силы установили контроль над всем городом.

Напомним, Табка расположена на подступах к главному сирийскому оплоту ИГ – городу Ракка, штурм которого планируется начать в ближайшее время.

Использованы фотографии: syriahr.com
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Комментарии 19

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:52
    В тихушку бармалеи курили, бычок бросили.
    Uncle Lee
    1. сибиралт Сегодня, 10:06
      Похоже, склады охраняли военные из Украины. Почерк тот же. bully
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 10:18
        Цитата: сибиралт
        Похоже, склады охраняли военные из Украины. Почерк тот же. bully


        Инструкторы были одни. laughing
        cniza
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:08
      Цитата: Uncle Lee
      В тихушку бармалеи курили, бычок бросили.

      бычок такой подбросили килограмма так на полтора в тротиловом эквиваленте
      ЛукичЪ
    3. 210окв Сегодня, 10:23
      Али "кондиционер"включили.. laughing Надеюсь погибли причастные к этому складу,а не мирные..
      Цитата: Uncle Lee
      В тихушку бармалеи курили, бычок бросили.
      210окв
  2. Толстоевский Сегодня, 09:52
    зато им не будет скучно в аду
    Толстоевский
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
      Цитата: Толстоевский
      зато им не будет скучно в аду

      Похоронный салют на славу удался ...
      bouncyhunter
      1. Александр романов Сегодня, 10:18
        Цитата: bouncyhunter
        Похоронный салют на славу удался ...

        Склад взрывался ,под радостные крики Аллах акбар
        Александр романов
      2. Лелёк Сегодня, 10:23
        Цитата: bouncyhunter
        bouncyhunter


        hi , Павел.
        А вот наши ребята из спецназа (16 чел.) действительно отличились - покрошили бармалеев. Но сирийские вояки всё-таки слабаки и спину им доверять нельзя.
        Лелёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:31
          Привет , Лев ! hi Спецназ в очередной раз доказал чего он стоит . Сирийцам не мешало бы поучиться у них . Но коли петух не драчлив - из него не сделаешь бойца ...
          bouncyhunter
          1. Лелёк Сегодня, 10:40
            Цитата: bouncyhunter
            Сирийцам не мешало бы поучиться у них . Но коли петух не драчлив - из него не сделаешь бойца ...


            Это так, но уж больно обстановка на этом клочке Земли запутанная (сегодня человек одного цвета, завтра - другого, как и разношёрстные группировки и банды) - научишь сегодня, а завтра он твою науку - тебе же в спину.
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
              Есть такое . Поменять флаг - невелика премудрость . Но и оставлять сирийских вояк стадом хомячков тоже как-то не очень правильно ...
              bouncyhunter
        2. SSR Сегодня, 10:46
          Цитата: Лелёк
          Цитата: bouncyhunter
          bouncyhunter

          hi , Павел.
          А вот наши ребята из спецназа (16 чел.) действительно отличились - покрошили бармалеев. Но сирийские вояки всё-таки слабаки и спину им доверять нельзя.

          На мой скромный "взгляд", одно из самого страшного что может произойти при противостоянни с многочисленным противником, это когда заканчиваются боеприпсы.
          Всё равно переживаем за наших ребят.
          SSR
          1. Лелёк Сегодня, 10:58
            Цитата: SSR
            одно из самого страшного что может произойти при противостоянни с многочисленным противником, это когда заканчиваются боеприпсы.


            Привет.
            Самое страшное это, когда гибнут наши парни. Эти выстояли, остались живы и это только их заслуга и героизм.
            Лелёк
  3. prior Сегодня, 10:00
    Опасно для жизни на складах боеприпасов устанавливать кондиционеры.
    prior
  4. faterdom Сегодня, 10:01
    Чем ответит Украина? Ведь до сих пор склады боеприпасов - куда там тому ИГИЛу...
    faterdom
    1. pjastolov Сегодня, 10:18
      Новым, более мощным фейерверком во славу АТО wassat
      pjastolov
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 10:14
    Курили... Бывает.... Мне вот интересно: а эти погибшие в рай попадут? Или их обяжут сдавать минимум по противопожарной безопасности? laughing
    Чего то анекдот вспомнился:
    Попадает бармалей в свой рай после самоподрыва.
    Его там встречает Аллах.
    Бармалей с тревогой спрашивает:
    - а гурии? Гурии будут?
    Аллах (раздраженно):
    - Да может и будут, только у нас проблема - твой конец отыскать никто не может...
    КОТ БАЮН
  6. viktor. Сегодня, 10:28
    Ну если бармалеи погибли, то почему погибло 20 человек? разве бармалеи относятся к человеческой расе ?"мирный ИГИЛ мёртвый ИГИЛ"
    viktor.
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