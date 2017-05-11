При взрывах на складе боеприпасов ИГ в Сирии погибли не менее 20 человек
Не менее 20-ти человек погибли в результате взрывов, прогремевших на складе боеприпасов террористической группировки ИГ (запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости сообщение агентства Синьхуа.
По данным агентства, «в доме, который боевики использовали в качестве хранилища боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, в среду вечером произошло три взрыва».
В результате взрывов «разрушено 15 домов, уничтожено несколько автомобилей, припаркованных рядом».
Кроме того, агентство «Франс Пресс» сообщило о взятии отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) города Табка и одноименной плотины.
По словам источника агентства, курдские силы установили контроль над всем городом.
Напомним, Табка расположена на подступах к главному сирийскому оплоту ИГ – городу Ракка, штурм которого планируется начать в ближайшее время.
По данным агентства, «в доме, который боевики использовали в качестве хранилища боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, в среду вечером произошло три взрыва».
В результате взрывов «разрушено 15 домов, уничтожено несколько автомобилей, припаркованных рядом».
Кроме того, агентство «Франс Пресс» сообщило о взятии отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) города Табка и одноименной плотины.
По словам источника агентства, курдские силы установили контроль над всем городом.
Напомним, Табка расположена на подступах к главному сирийскому оплоту ИГ – городу Ракка, штурм которого планируется начать в ближайшее время.
Использованы фотографии: syriahr.com
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