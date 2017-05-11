11:53 11 мая

Трамп одобрил план поставок вооружения сирийским курдам

Президент США Дональд Трамп утвердил план поставок вооружения курдским отрядам в Сирии, которые участвуют в освобождении Ракки от боевиков «Исламского государства». Представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что курдским подразделениям будет передано ограниченное количество оружия, необходимое для взятия города.




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