Трамп одобрил план поставок вооружения сирийским курдам

Президент США Дональд Трамп утвердил план поставок вооружения курдским отрядам в Сирии, которые участвуют в освобождении Ракки от боевиков «Исламского государства». Представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что курдским подразделениям будет передано ограниченное количество оружия, необходимое для взятия города.