Яков Кедми: Американцы могут попытаться уничтожить Северную Корею Сегодня, 09:56 В случае, если американцы начнут войну в Северной Корее, то первым исчезнет южнокорейский Сеул. В студии ITON.TV экс-глава "Натив" Яков Кедми. 0 Яков Кедми: В кооперации армий России и США террор будет ликвидирован Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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