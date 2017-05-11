11:52 11 мая

Яков Кедми: Американцы могут попытаться уничтожить Северную Корею

В случае, если американцы начнут войну в Северной Корее, то первым исчезнет южнокорейский Сеул. В студии ITON.TV экс-глава "Натив" Яков Кедми.




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