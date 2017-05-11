В Воронежской области военнослужащим переданы четыре казармы

Поздравляю всех с важным событием! Местная власть продолжит поддерживать военных, чтобы они несли службу в комфортных условиях,

Четыре новые казармы были открыты для военнослужащих Западного округа в Богучарском районе Воронежской области, передает РИА Воронеж сообщение пресс-службы ЗВО.Руководитель проекта Игорь Федоров подарил военным символический ключ, а благочинный Богучарского церковного округа священник Иоанн Суздальцев освятил помещения.«Каждая казарма рассчитана на 300 человек. Помещения оборудованы современной мебелью. Здесь есть учебные классы, комнаты информирования и досуга, помещения для хранения оружия, кладовые, а также спальни и санузел», – говорится в сообщении.сказал глава Богучарского района Валерий Кузнецов.Как отметили в пресс-службе, работы по обустройству военного городка, где дислоцируется дивизия, будут продолжены – «планируется построить стадион, бассейн, учебный комплекс и столовую».