В Воронежской области военнослужащим переданы четыре казармы
Четыре новые казармы были открыты для военнослужащих Западного округа в Богучарском районе Воронежской области, передает РИА Воронеж сообщение пресс-службы ЗВО.
Руководитель проекта Игорь Федоров подарил военным символический ключ, а благочинный Богучарского церковного округа священник Иоанн Суздальцев освятил помещения.
«Каждая казарма рассчитана на 300 человек. Помещения оборудованы современной мебелью. Здесь есть учебные классы, комнаты информирования и досуга, помещения для хранения оружия, кладовые, а также спальни и санузел», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, работы по обустройству военного городка, где дислоцируется дивизия, будут продолжены – «планируется построить стадион, бассейн, учебный комплекс и столовую».
Руководитель проекта Игорь Федоров подарил военным символический ключ, а благочинный Богучарского церковного округа священник Иоанн Суздальцев освятил помещения.
«Каждая казарма рассчитана на 300 человек. Помещения оборудованы современной мебелью. Здесь есть учебные классы, комнаты информирования и досуга, помещения для хранения оружия, кладовые, а также спальни и санузел», – говорится в сообщении.
Поздравляю всех с важным событием! Местная власть продолжит поддерживать военных, чтобы они несли службу в комфортных условиях,сказал глава Богучарского района Валерий Кузнецов.
Как отметили в пресс-службе, работы по обустройству военного городка, где дислоцируется дивизия, будут продолжены – «планируется построить стадион, бассейн, учебный комплекс и столовую».
Использованы фотографии: https://riavrn.ru
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