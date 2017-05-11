11:47 11 мая

В Воронежской области военнослужащим переданы четыре казармы

Четыре новые казармы были открыты для военнослужащих Западного округа в Богучарском районе Воронежской области, передает РИА Воронеж сообщение пресс-службы ЗВО.



Руководитель проекта Игорь Федоров подарил военным символический ключ, а благочинный Богучарского церковного округа священник Иоанн Суздальцев освятил помещения.


«Каждая казарма рассчитана на 300 человек. Помещения оборудованы современной мебелью. Здесь есть учебные классы, комнаты информирования и досуга, помещения для хранения оружия, кладовые, а также спальни и санузел», – говорится в сообщении.

В Воронежской области военнослужащим переданы четыре казармы


Поздравляю всех с важным событием! Местная власть продолжит поддерживать военных, чтобы они несли службу в комфортных условиях,
сказал глава Богучарского района Валерий Кузнецов.

Как отметили в пресс-службе, работы по обустройству военного городка, где дислоцируется дивизия, будут продолжены – «планируется построить стадион, бассейн, учебный комплекс и столовую».


Использованы фотографии: https://riavrn.ru
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Комментарии 39

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  1. Александр романов Сегодня, 10:09
    Сейчас некоторые увидев священника на фото,в лице поменяются и начнут орать о том,что этого ИМ не надо.
    Так крикуны-это ВАМ не надо,к вам они и не придут .
    Александр романов
    1. сибиралт Сегодня, 10:16
      Согласен. Без священника и ружье не выстрелит, и унитаз смывать не будет.
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 10:17
        Цитата: сибиралт
        Согласен. Без священника и ружье не выстрелит.

        Первый пошел
        Александр романов
        1. сибиралт Сегодня, 11:40
          В газовую камеру, что ли? За то что я в Бога верю? Все чудеса от него, а мы только учимся.
          сибиралт
      2. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:42
        Цитата: сибиралт
        Согласен. Без священника и ружье не выстрелит, и унитаз смывать не будет.

        GELEZNII_KAPUT
    2. LostCoast Сегодня, 10:25
      Любите боевых магов?И да, я вам помогу-второй пошёл...
      LostCoast
      1. Александр романов Сегодня, 10:33
        Цитата: LostCoast
        Любите боевых магов?

        Язычок бы свои прикусили
        Александр романов
        1. LostCoast Сегодня, 10:35
          Вам тоже не помешает
          LostCoast
          1. Sharky Сегодня, 10:49
            У романова подгарает, не трогайте его:).
            Мне тоже не понятна эта таинственная церемония... Ведь, у нас в стране есть и приверженцы других направлений религии, и почему муфтия не пригласили? Дискриминация?
            Sharky
            1. Александр романов Сегодня, 10:52
              Цитата: Sharky
              Мне тоже не понятна эта таинственная церемония.

              Не дано
              Цитата: Sharky
              Ведь, у нас в стране есть и приверженцы других направлений религии, и почему муфтия не пригласили?

              Потому что Православие основное вероисповедание нашеи страны.Так было ,есть и будет!
              Александр романов
              1. Sharky Сегодня, 11:40
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Sharky
                Мне тоже не понятна эта таинственная церемония.

                Не дано
                Цитата: Sharky
                Ведь, у нас в стране есть и приверженцы других направлений религии, и почему муфтия не пригласили?

                Потому что Православие основное вероисповедание нашеи страны.Так было ,есть и будет!

                И что? Вы Бога видели, общались с ним? Он именно такой, как в интерпретации Православного исповедания? Доказать можете?
                Нравится вам верить в что-то недоказанное, это ваше право. Просто, уже начинает подбешивать, что везде эти ребята всё на свете святой водой орошают. Тут выше правильно написали, что от этого туалет лучше работать не будет. Кому нужно, тот может и без "костылей" верить в то, во что он хочет. Вам не кажется, что церковь снова начинает паразитировать на нашем государстве? Не сигком ли много чести религии в данный момент?
                Sharky
            2. LostCoast Сегодня, 10:55
              Да самое прикольное что он самый первый коммент к новости написал уже бомбя с кабрирования laughing
              LostCoast
              1. Александр романов Сегодня, 11:05
                Цитата: LostCoast
                Да самое прикольное что он самый первый коммент к новости

                Я вас "поклонников веры" ,за годы на саите уже хорошо изучил. И в этот раз не ошибся. Соли немного на язык,тошнота проидет
                Александр романов
                1. LostCoast Сегодня, 11:24
                  Всех помоями закидал.Это так по-христиански.Иисус именно этому и учил...
                  LostCoast
    3. To be or not to be Сегодня, 10:26
      Новость еще никто не прочел .а у избранных. от ее картинки слюна бежит..как у собачек Павлова! laughing
      To be or not to be
  2. Altona Сегодня, 10:18
    Цитата: Александр романов
    Сейчас некоторые увидев священника на фото,в лице поменяются и начнут орать о том,что этого ИМ не надо.

    -----------------------------
    Саша, сколько раз "Отче наш" прочитал сегодня? laughing
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 10:19
      Цитата: Altona
      Саша, сколько раз "Отче наш" прочитал сегодня?

      Ты правда находишь это смешным?
      Александр романов
    2. 210окв Сегодня, 10:21
      А дело разве в этом.Воины получили казармы.Надеюсь здания крепкие.Хотелось бы конечно что бы были кубрики а не общее помещение.Но эти казармы скорее всего для срочников..
      Цитата: Altona
      Цитата: Александр романов
      Сейчас некоторые увидев священника на фото,в лице поменяются и начнут орать о том,что этого ИМ не надо.

      -----------------------------
      Саша, сколько раз "Отче наш" прочитал сегодня? laughing
      210окв
  3. Тринадцатый Сегодня, 10:23
    Странно. Кажется наша армия переходила на казармы комнатного типа а тут старая добрая привычная располага, только койки одноярусные.
    Тринадцатый
    1. Лопатов Сегодня, 11:05
      Эт да... Не особо умное решение. Особенно если учитывать курс на увеличение процента в/сл по контракту. Не понятно, чем они думают.
      Лопатов
  4. новичок Сегодня, 10:28
    отличная работа местных властей. можно к благоустройству: бассейн, столовая, стадион, учебный комплекс, добавить комнаты для верующих солдат, для христиан, мусульман, евреев, тд.тп. всё таки надо ж верующим где то молиться.
    новичок
    1. Александр романов Сегодня, 10:31
      Цитата: новичок
      добавить комнаты для верующих солдат, для христиан, мусульман, евреев, тд.тп. всё таки надо ж верующим где то молиться.

      Второй пошел
      Александр романов
      1. новичок Сегодня, 10:33
        вы вообще нормальный?! могу и первым перед первым пойти за веру!
        новичок
        1. Александр романов Сегодня, 10:45
          Цитата: новичок
          могу и первым перед первым пойти за веру!

          Тогда зачем вам комнаты для молитвы? Разве человек верующий не может просто помолиться ?
          Александр романов
          1. новичок Сегодня, 10:54
            может. только укажите где? посреди казармы? за казармой или где ещё? можно, конечно можно. но верующему человеку просто необходимо хотя бы изредка на несколько минут побыть наедине с Богом, в Храме Господнем. но я вообще имел ввиду, добавить к благоустройству, что не ясного то?
            новичок
            1. Александр романов Сегодня, 11:10
              Цитата: новичок
              может. только укажите где? посреди казармы?

              Можно и посреди казармы. В окопах нет комнат ,но это не мешает никому молиться.
              Цитата: новичок
              можно, конечно можно. но верующему человеку просто необходимо хотя бы изредка на несколько минут побыть наедине с Богом, в Храме Господнем

              Я в Церкви видел солдат,приходят сами .
              Цитата: новичок
              но я вообще имел ввиду, добавить к благоустройству, что не ясного то?

              Вера это хорошо,и по настоящему верующий человек ,наидет время обратиться к Богу,без всякои комнаты.
              Александр романов
              1. новичок Сегодня, 11:25
                посреди казармы сослуживцы не поймут. не все одной веры. второе: часто ли солдаты ходят в церковь вне части? ну и третье: ну конечно и время и место найдутся для верующего. только вот символизм никто не отменял. и с аттеистов неубудет, если с спортзалом в благоустройства заложат и часавенку. кстати и атеистам не помешает, проходя мимо заглянуть.
                новичок
    2. Бензорез Сегодня, 10:48
      О! А теперь о церкви. Товарищи! Молиться это конечно важно, но не всем. Нужно не забыть и про атеистов. Чтоб были помещения для шахматных рот, игр в пинг-понг. Художественная самодеятельность опять же, кружки ложечников-трещеточников и т.д.
      Бензорез
      1. новичок Сегодня, 11:04
        в статье всё вами сказанное уже перечисленно. в разделе благоустройства.
        новичок
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:34
    Может хватит уже строить казармы советского типа?! Во-первых это не комфортно и не уютно, во-вторых - эта глупая муштра с наведением порядка - только раздражает и создает постоянную нервозность... Боец не койки должен ровнять с подушками и полосками на них, а иметь место для отдыха после рабочего дня... Как в Израиле например... Кубрики и наплевать заправил он там кровать или нет, солдат должен быть подготовлен и понимать чем и для чего он занимается, а у нас 90% времени военнослужащие проводят за наведением порядка...
    Офицеры что у себя в квартирах так кровати ровняют? А как же это они в армии-то без этого служат? ))) Зато сколько работы для какого-нибудь затупка, который ничему бойца обучить не может, но затра...ет всех наведением порядка и будет еще с умным видом корчить из себя большого начальника...
    Ratmir_Ryazan
    1. LostCoast Сегодня, 10:43
      Полностью согласен.Не забывайте так-же про ряды толчков без кабинок...
      LostCoast
    2. Дмитрий 2246 Сегодня, 10:44
      "солдат должен быть подготовлен и понимать чем и для чего он занимается, а у нас 90% времени военнослужащие проводят за наведением порядка..."
      Место отдыха солдата это кровать и всё.
      До кровати он должен двигаться как вечный двигатель. Не важно чем он будет занят, главное чтобы засыпал за пол секунды.
      Любые отклонения - беда.
      Дмитрий 2246
      1. слава1974 Сегодня, 11:03
        Место отдыха солдата это кровать и всё.

        приезжали к нам в часть французы. Увидели в казарме кровати стоящие рядом ( как на снимке), удивленно спрашивают:" Это мальчик с девочкой рядом спят?"
        им удивленно отвечает зампотыл: " Нет,у нас девочек нет, мальчики рядом спят."
        Французы заулыбались :"о! уи! мальчик-мальчик!".
        слава1974
    3. zivXP Сегодня, 10:47
      Не соглашусь - порядок должен быть, но без фанатизма конечно.
      zivXP
    4. Лопатов Сегодня, 11:07
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Боец не койки должен ровнять с подушками и полосками на них, а иметь место для отдыха после рабочего дня... Как в Израиле например...

      Вы британскую армию считаете боеспособной? У них к этому вопросу на порядок жёстче относятся, чем у нас
      Лопатов
    5. КобалТ Сегодня, 11:24
      Согласен. Вроде 21 век на дворе. От 20летней давности казарм чем отличаются? Где, елки-палки, современная мебель? У нас жулики в колониях на таких же условиях сидят! Люди здесь Родину защищают!
      КобалТ
  6. Altona Сегодня, 11:02
    Цитата: Александр романов
    Ты правда находишь это смешным?

    ----------------------
    Я нахожу смешным, что ты в комменты прибегаешь расставить совершенно ненужные акценты. Дались тебе эти попы. Жить без них не можешь?
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 11:11
      Цитата: Altona
      Дались тебе эти попы. Жить без них не можешь?

      Не могу. Придет время и ты не сможешь.
      Александр романов
  7. Altona Сегодня, 11:20
    Цитата: Александр романов
    Не могу. Придет время и ты не сможешь.

    -------------------------
    Не суди и не судим будешь. Кесарю кесарево, слесарю слесарево.
    Altona
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