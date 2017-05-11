15:25 11 мая

Россия и Китай втихаря готовят ультиматум США

Недавно СМИ сообщили о готовности к вступлению в ШОС Индии и Пакистана. Пакистан является плацдармом для США на пути в Афганистан и Среднюю Азию, а также и в Иран, причем уже давно. Как вступление Пакистана в ШОС отразится на их отношениях с США? Ведь просто так США из Афганистана не уйдут, а для этого им нужен Пакистан. Не станет ли Пакистан в ШОС этаким «засланным казачком»? У Пакистана и Индии — давний конфликт, США об этом знают, не приведет ли это к новому очагу напряженности в мире? Все-таки эти две страны обладают ядерным оружием.




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Комментарии 1

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  1. Самаритянин Сегодня, 14:23
    Как это
    втихаря
    , если даже канал американского ютюба "Русь православная" всё знает!?
    Как же много медиаэкспертов развелось, спасу нет... hi
    Самаритянин
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