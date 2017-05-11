Подразделения ПВО Эстонии и Бельгии проведут совместное учение
Зенитные подразделения Вооруженных сил Эстонии и Бельгии проведут сегодня совместное учение с боевой стрельбой по воздушным целям, передает Интерфакс-АВН .
По данным эстонского оборонного ведомства, совместные тренировки пройдут на полигоне в Рутья.
Сообщается, что «военнослужащие зенитного батальона Сил обороны Эстонии выполнят стрельбы по воздушным мишеням из зенитных реактивных установок Mistral, зенитных пушек ZU-23-2 и крупнокалиберных пулеметов Browning».
«В стрельбах также примут участие военнослужащие сил противовоздушной обороны Бельгии, на вооружении которых также находятся установки Mistral», – говорится в релизе Главного штаба.
Отмечается, что бельгийских зенитчиков связывает с эстонским батальоном ПВО многолетнее сотрудничество.
По данным эстонского оборонного ведомства, совместные тренировки пройдут на полигоне в Рутья.
Сообщается, что «военнослужащие зенитного батальона Сил обороны Эстонии выполнят стрельбы по воздушным мишеням из зенитных реактивных установок Mistral, зенитных пушек ZU-23-2 и крупнокалиберных пулеметов Browning».
«В стрельбах также примут участие военнослужащие сил противовоздушной обороны Бельгии, на вооружении которых также находятся установки Mistral», – говорится в релизе Главного штаба.
Отмечается, что бельгийских зенитчиков связывает с эстонским батальоном ПВО многолетнее сотрудничество.
Использованы фотографии: http://armyman.info
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