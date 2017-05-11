11:44 11 мая

Подразделения ПВО Эстонии и Бельгии проведут совместное учение

Зенитные подразделения Вооруженных сил Эстонии и Бельгии проведут сегодня совместное учение с боевой стрельбой по воздушным целям, передает Интерфакс-АВН .

ПЗРК Mistral с ракетой типа «выстрелил-забыл»

По данным эстонского оборонного ведомства, совместные тренировки пройдут на полигоне в Рутья.


Сообщается, что «военнослужащие зенитного батальона Сил обороны Эстонии выполнят стрельбы по воздушным мишеням из зенитных реактивных установок Mistral, зенитных пушек ZU-23-2 и крупнокалиберных пулеметов Browning».

«В стрельбах также примут участие военнослужащие сил противовоздушной обороны Бельгии, на вооружении которых также находятся установки Mistral», – говорится в релизе Главного штаба.

Отмечается, что бельгийских зенитчиков связывает с эстонским батальоном ПВО многолетнее сотрудничество.

Использованы фотографии: http://armyman.info
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Комментарии 27

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  1. cniza Сегодня, 10:35
    Отмечается, что бельгийских зенитчиков связывает с эстонским батальоном ПВО многолетнее сотрудничество.


    Ага , семьями дружат.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
      Цитата: cniza
      Ага , семьями дружат.

      Да нет , просто бельгийцам нравится раздавать пендели - до эстонцев доходит уже когда учения закончились ... lol
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 10:42
        Паша, вряд ли до них дойдёт. эстонцы будут помнить лишь бельгийские пендели.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 10:45
          Цитата: bouncyhunter
          [Да нет , просто бельгийцам нравится раздавать пендели - до эстонцев доходит уже когда учения закончились ... lol


          Французы про Бельгийцев , как мы про чукчей , не хочу их обидеть , анекдоты рассказывают , так что там "два сапога пара". lol
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
            Ну да , одноимённые полюса притягиваются . Пусть вместе травят анекдоты про пингвинов - Арктика далеко . wassat
            bouncyhunter
      2. Svarog51 Сегодня, 10:57
        Паша, hi Пока ехали на полигон - забыли, зачем ехали. Пока вспоминали - вспомнили, что забыли взять Mistral. Пока вспоминали где находится склад - закончился срок эксплуатации ракет. Учения признаны удачными, потому что вспомнили хоть что-то. good
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
          Серый , hi drinks Так вот для чего бельгийцы нужны - напоминать ! lol
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 11:08
            Так вот для чего бельгийцы нужны - напоминать !

            В чём я теперь, после фразы Виктора
            Французы про Бельгийцев , как мы про чукчей , не хочу их обидеть , анекдоты рассказывают

            шибко стал сомневаться, а вот твоя фраза
            вместе травят анекдоты про пингвинов

            раскрыла мне весь смысл проведения учений. good
            Svarog51
    2. 210окв Сегодня, 10:39
      "Шведская" семья?Или "дружат домами"?
      Цитата: cniza
      Отмечается, что бельгийских зенитчиков связывает с эстонским батальоном ПВО многолетнее сотрудничество.

      Ага , семьями дружат.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 10:47
        Это в зависимости от политической потребности. laughing
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
          Цитата: cniza
          Это в зависимости от политической потребности. laughing

          Или степени озабоченности ... lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:52
            Там все по инструкции Брюсселя.
            cniza
          2. 210окв Сегодня, 10:57
            Паш,они сейчас все озаботились..Не сексуальными проблемами.А чувством собственной никчемности по сравнению с нашей активностью..
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: cniza
            Это в зависимости от политической потребности. laughing

            Или степени озабоченности ... lol
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
              Цитата: 210окв
              они сейчас все озаботились..Не сексуальными проблемами.А чувством собственной никчемности по сравнению с нашей активностью..

              Ну так - динамит им в руки , русофобам никчемным ... soldier
              bouncyhunter
    3. hirurg Сегодня, 10:42
      ---выстрелил-забыл»
      Лучше так! Забыл и выстрелил. laughing
      hirurg
      1. sabakina Сегодня, 11:20
        Я не пойму, этот мистраль будет гонятся за самолетом, пока не догонит?
        sabakina
  2. новичок Сегодня, 10:36
    бедные бельгийцы... laughing
    новичок
  3. RUSOIVAN Сегодня, 10:36
    с прошлыми натОВЦАМИ не успели провести?
    RUSOIVAN
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 10:41
    Эстонцы.... ПВО.... Что то здесь не так....
    вообще то из эстонцев классные погонщики черепах получаются.
    А как они улиток пасут?! Просто загляденье!!!!
    Вот не обзавелось НАТО боевыми улитками и черепахами прорыва... А зря.... Такие таланты пропадают! laughing
    КОТ БАЮН
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
      А ещё есть такая порода собак - Эстонская Гончая . Применяется для загона хромых черепах и раненых улиток ... lol
      bouncyhunter
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 10:56
        О как.... А я и не в курсе был.... Развиваются эстонцы laughing
        КОТ БАЮН
  5. san4es Сегодня, 10:41
    ПЗРК Mistral типа "выстрелил - забыл - ещё выстрелил" smile
    san4es
    1. sir_obs Сегодня, 10:43
      Не актуально. По нынешним временам должно быть так-забыл, само выстрелило
      sir_obs
      1. san4es Сегодня, 10:49
        ..."не нашёл цель - наводчик показал" laughing
        san4es
  6. sir_obs Сегодня, 10:42
    Будут копать бомбоубежища на перегонуи?
    sir_obs
  7. ДВ Комс Сегодня, 10:44
    Это любоффь.)))
    ДВ Комс
  8. Югра Сегодня, 11:33
    Смешно читать-зенитные подразделения эстонии...Ккакк будуттт стрелятть,в хвостт уллетеввшего самолетта?
    Югра
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