США победят Россию: война будет «маленькой»
Эксперты считают, что военное техническое превосходство находится на стороне вооружённых сил США. Поэтому в случае войны с русскими американцы победят. Китайцев американцы победят тоже. Другие аналитики запросто рассуждают о «маленькой победоносной» войне. Третьи первым двум возражают: мол, у Кремля найдётся чем ответить.
Кто бы победил в войне, если бы «прямо сейчас» столкнулись Россия, Китай и Америка?
Как считает Логан Най, чья статья вышла в «The Business Insider» , самыми могущественными в военном отношении являются США.
По мнению автора, военная сила складываются из четырёх основных компонент.
1. Истребители-невидимки.
ВВС США в настоящее время имеют стелс-самолёт пятого поколения. Однако тут есть проблемы. В распоряжении ВВС есть всего 187 истребителей F-22, а новенький F-35 столкнулся с рядом трудностей, и даже высокотехнологичный шлем пилота до сих пор не могут довести до ума. А тем временем китайцы и русские строят свои самолёты. Пекин строит четыре модели: J-31, J-22, J-23 и J-25 (последние на уровне слухов). Россия работает над одним истребителем — Т-50 (иначе ПАК ФА), истребитель-невидимка, имеющий возможности, которые некоторые эксперты ставят в один ряд с возможностями F-22. Этот Т-50, скорее всего, войдёт в строй в конце 2016 года или в начале 2017-го.
И кто тут самый-самый? Автор считает, что это «всё равно» F-22. Причина ясна: F-35 пока имеет проблемы, а китайские и российский небесные соперники F-22 скорее абстракция, нежели реальность.
2. Танки.
В 1980 году армия США приняла на вооружение первые М-1 «Абрамс». С тех пор танк был существенно модернизирован, в т. ч. по броне, трансмиссии и системам вооружения. По сути, это новинка со 120-миллиметровой основной пушкой, великолепной электроникой, конфигурацией брони и пр.
Российский Т-90. Россия разрабатывает сегодня прототип Т-14 на платформе «Armata», но сейчас Кремль рассчитывает на Т-90А. И этот танк до сих пор «удивляет»: один из таких танков «пережил прямой удар от ракеты TOW в Сирии».
Танк китайцев — «Тип-99», оснащённый 125-мм пушкой. Танк модернизирован реактивной бронёй и считается почти столь же живучим в бою, как и западные или российские танки.
Вероятный победитель? Тут, пожалуй, ничья. Однако у Америки больше танков и «лучшая история подготовки экипажей». И боевых навыков у США больше, чем у их соперников, уверен автор.
3. Надводные корабли.
ВМС США имеют крупнейший военный флот в мире. 10 полноценных авианосцев, 9 вертолетоносцев. Вместе с тем одних технических преимуществ и огромных размеров ВМФ может быть недостаточно для преодоления атаки китайских ракет или атак российских подводных лодок (в том случае, если бы американцам пришлось воевать во вражеских водах).
Что касается России, то запуск ею крылатых ракет «Калибр» по целям в Сирии показал, что Москва нашла способ для серьёзных атак даже со своих относительно небольших кораблей.
ВМФ Китая имеет сотни надводных кораблей с усовершенствованными ракетами и другим оружием.
Вероятный победитель: ВМС США. Американские силы по-прежнему «бесспорный мировой чемпион». Однако этот чемпион «понесёт большие потери, если надумает воевать с Китаем или Россией на их территории».
4. Подводные лодки.
ВМС США располагают 14 подводными лодками с баллистическими ракетами (совокупно 280 ядерных ракет), каждая из которых может уничтожить целый город противника, четыре подводные лодки со 154 крылатыми ракетами «Томагавк» и 54 атомными подводными лодками. Они оснащены технологически, хорошо вооружены и скрытны.
У России есть только 60 подводных лодок, но они очень маневренны. Российские атомные подводные лодки находятся на уровне или близки к западным аналогам. Россия работает над новым подводным оружием, в том числе ядерной торпедой.
Военно-морской флот Китая имеет всего пять атомных подводных лодок, 53 дизельные подводные лодки и четыре подводных лодки с ядерными баллистическими ракетами. Китайские субмарины легко отслеживать.
Вероятный победитель: подводный флот США здесь выигрывает, хоть разрыв со временем и сужается.
Итак, мнение заграничного автора очевидно: рулят и числом, и умением американцы, а посему о победе можно объявлять уже сейчас.
Примерно о том же пишет и автор украинский.
Военный эксперт Алексей Арестович в материале для «Апострофа» высказал следующую мысль: Москве пора занервничать, ведь Америке нужна «маленькая война».
Арестович отмечает, что американцы намерены повторить блеф системы СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), рассчитывая одним выстрелом убить двух зайцев. Они желают заставить Россию и Китай, то есть своих противников, вступить в гонку вооружений — такую, какую оба государства не вытянут. Заодно они реально испытают свою ракетную систему (в материале упоминается тестовый запуск баллистической ракеты дальнего действия Minuteman III). Уровень технологий уже позволяет сбивать ракеты на баллистической кривой, отмечает эксперт, и у американцев это получается.
По мнению украинского автора. Соединённым Штатам «нужна маленькая победоносная война». Лично Трампу она нужна для преодоления волны критики. И Белый дом сейчас решает, кого побить, считает эксперт. Испытания ракет, замечает он, являются не только плановыми тестами, но и актами политического воздействия «на мозги северокорейского, китайского, российского руководства».
Совсем иначе видит американскую, а заодно и натовскую мощь Харлан Уллман, в 2004-2016 гг. занимавший должность сотрудника главной консультативной группы верховного главнокомандующего НАТО в Европе, ныне ст. советник Атлантического совета в Вашингтоне.
В статье на сайте UPI он рассказывает о «чёрных дырах», которые изучают не физики. Есть ещё «стратегические чёрные дыры», и их происхождение куда более запутанное, чем у тех, которые «находятся в глубоком космосе».
НАТО придётся иметь дело с тремя такими дырами.
Первая чёрная дыра — из области стратегии. «Российское вмешательство в дела Украины и захват Крыма», отмечает автор, оказались пугающими. Участие России в Сирии поддержало «дьявольский режим Башара Асада». Россия стала намного более заметной также в Ливии и Персидском заливе.
А что НАТО? Альянс создавал в своё время стратегические концепции, необходимые после окончания холодной войны и распада Советского Союза. И сегодня ответы НАТО на действия России отражают мышление и концепции 20-го, а не 21-го века, уверен эксперт. Кстати, президент России Владимир Путин не намерен вступать в войну с НАТО, считает автор. Политика Кремля опирается на нечто большее, нежели просто тупая военная сила. Размещением же четырёх батальонов в странах Балтии и ротацией бригадной боевой группы в рамках НАТО Москва «не впечатлилась».
Эксперт полагает, что альянсу необходима новая стратегия для решения этих реальных проблем и для затыкания «второй чёрной дыры»: противодействия «активным мерам» России или тому, что некоторые аналитики называют «асимметричной войной».
Вот предложение эксперта: НАТО должна перейти к стратегии «защиты дикобразов», особенно для своих восточных членов. Основополагающая концепция: любая атака — это настолько плохо, что ни при каких обстоятельствах Москва даже не подумает использовать военную силу. Откуда взять это «настолько плохо»?
Тут нужны системы противотанковые ракеты Javelin, управляемые ракеты класса «земля — воздух» (Stinger и Patriot), и нужны они «в очень больших количествах». Использование тысяч дронов также сдержит любую попытку атаки, однако этот метод «слишком уж дорогостоящий». Вдобавок Харлан Уллман советует использовать живую силу в виде местных бойцов, которые могли бы вести «партизанскую и повстанческую войну». Но и этого недостаточно.
Российские «активные меры» включают кибератаки, пропаганду, дезинформацию, запугивание и политическое вмешательство, перечисляет автор. И НАТО пока мало что может противопоставить этим мерам. Стало быть, альянсу нужно срочно «приложить усилия для затыкания этой чёрной дыры».
Последняя чёрная дыра — закупка систем вооружений. Эти процессы слишком долгие, они неспособны идти в ногу с быстрым развитием технологий. И НАТО следует это учесть.
Сумеет ли альянс всё это реализовать? Ведь это «жизненно важные вопросы», и на них «зиждется будущее НАТО».
Пока одни эксперты и аналитики пророчат миру «маленькую войну», в которой США (видимо, даже без участия НАТО) разделаются в два счёта с некоторыми своими противниками (видимо, не КНДР, а кем-то помощнее), другие предостерегают: у НАТО — кругом дыры! Не залатав их, Запад может оказаться в проигравших. Альянс застрял в двадцатом веке, и умной политике Кремля он противостоять не может.
Кто бы победил в войне, если бы «прямо сейчас» столкнулись Россия, Китай и Америка?
Как считает Логан Най, чья статья вышла в «The Business Insider» , самыми могущественными в военном отношении являются США.
По мнению автора, военная сила складываются из четырёх основных компонент.
1. Истребители-невидимки.
ВВС США в настоящее время имеют стелс-самолёт пятого поколения. Однако тут есть проблемы. В распоряжении ВВС есть всего 187 истребителей F-22, а новенький F-35 столкнулся с рядом трудностей, и даже высокотехнологичный шлем пилота до сих пор не могут довести до ума. А тем временем китайцы и русские строят свои самолёты. Пекин строит четыре модели: J-31, J-22, J-23 и J-25 (последние на уровне слухов). Россия работает над одним истребителем — Т-50 (иначе ПАК ФА), истребитель-невидимка, имеющий возможности, которые некоторые эксперты ставят в один ряд с возможностями F-22. Этот Т-50, скорее всего, войдёт в строй в конце 2016 года или в начале 2017-го.
И кто тут самый-самый? Автор считает, что это «всё равно» F-22. Причина ясна: F-35 пока имеет проблемы, а китайские и российский небесные соперники F-22 скорее абстракция, нежели реальность.
2. Танки.
В 1980 году армия США приняла на вооружение первые М-1 «Абрамс». С тех пор танк был существенно модернизирован, в т. ч. по броне, трансмиссии и системам вооружения. По сути, это новинка со 120-миллиметровой основной пушкой, великолепной электроникой, конфигурацией брони и пр.
Российский Т-90. Россия разрабатывает сегодня прототип Т-14 на платформе «Armata», но сейчас Кремль рассчитывает на Т-90А. И этот танк до сих пор «удивляет»: один из таких танков «пережил прямой удар от ракеты TOW в Сирии».
Танк китайцев — «Тип-99», оснащённый 125-мм пушкой. Танк модернизирован реактивной бронёй и считается почти столь же живучим в бою, как и западные или российские танки.
Вероятный победитель? Тут, пожалуй, ничья. Однако у Америки больше танков и «лучшая история подготовки экипажей». И боевых навыков у США больше, чем у их соперников, уверен автор.
3. Надводные корабли.
ВМС США имеют крупнейший военный флот в мире. 10 полноценных авианосцев, 9 вертолетоносцев. Вместе с тем одних технических преимуществ и огромных размеров ВМФ может быть недостаточно для преодоления атаки китайских ракет или атак российских подводных лодок (в том случае, если бы американцам пришлось воевать во вражеских водах).
Что касается России, то запуск ею крылатых ракет «Калибр» по целям в Сирии показал, что Москва нашла способ для серьёзных атак даже со своих относительно небольших кораблей.
ВМФ Китая имеет сотни надводных кораблей с усовершенствованными ракетами и другим оружием.
Вероятный победитель: ВМС США. Американские силы по-прежнему «бесспорный мировой чемпион». Однако этот чемпион «понесёт большие потери, если надумает воевать с Китаем или Россией на их территории».
4. Подводные лодки.
ВМС США располагают 14 подводными лодками с баллистическими ракетами (совокупно 280 ядерных ракет), каждая из которых может уничтожить целый город противника, четыре подводные лодки со 154 крылатыми ракетами «Томагавк» и 54 атомными подводными лодками. Они оснащены технологически, хорошо вооружены и скрытны.
У России есть только 60 подводных лодок, но они очень маневренны. Российские атомные подводные лодки находятся на уровне или близки к западным аналогам. Россия работает над новым подводным оружием, в том числе ядерной торпедой.
Военно-морской флот Китая имеет всего пять атомных подводных лодок, 53 дизельные подводные лодки и четыре подводных лодки с ядерными баллистическими ракетами. Китайские субмарины легко отслеживать.
Вероятный победитель: подводный флот США здесь выигрывает, хоть разрыв со временем и сужается.
Итак, мнение заграничного автора очевидно: рулят и числом, и умением американцы, а посему о победе можно объявлять уже сейчас.
Примерно о том же пишет и автор украинский.
Военный эксперт Алексей Арестович в материале для «Апострофа» высказал следующую мысль: Москве пора занервничать, ведь Америке нужна «маленькая война».
Арестович отмечает, что американцы намерены повторить блеф системы СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), рассчитывая одним выстрелом убить двух зайцев. Они желают заставить Россию и Китай, то есть своих противников, вступить в гонку вооружений — такую, какую оба государства не вытянут. Заодно они реально испытают свою ракетную систему (в материале упоминается тестовый запуск баллистической ракеты дальнего действия Minuteman III). Уровень технологий уже позволяет сбивать ракеты на баллистической кривой, отмечает эксперт, и у американцев это получается.
Такие пуски сильно щекочут нервы как противникам США, так и тем, кто имеет баллистические ракеты. Поскольку подымают вопросы эффективности ракетного щита, способности нанести упреждающий, ответный удар и так далее. Действия США связаны не только с северокорейским кризисом, но и являются предупреждением всем о том, что пришло время нервничать. Не хотите нервничать, тогда с нами нужно договариваться. США медленно, по миллиметру получают ещё большее превосходство даже над теми противниками, которые имеют ядерное оружие и могут производить баллистические ракеты. Еще 10 лет таких испытаний, и ракетная мощь России станет совсем не тем, что раньше о ней было принято говорить, и которую было принято бояться. Это же касается китайского, корейского, пакистанского, индийского ядерного потенциала.
По мнению украинского автора. Соединённым Штатам «нужна маленькая победоносная война». Лично Трампу она нужна для преодоления волны критики. И Белый дом сейчас решает, кого побить, считает эксперт. Испытания ракет, замечает он, являются не только плановыми тестами, но и актами политического воздействия «на мозги северокорейского, китайского, российского руководства».
Совсем иначе видит американскую, а заодно и натовскую мощь Харлан Уллман, в 2004-2016 гг. занимавший должность сотрудника главной консультативной группы верховного главнокомандующего НАТО в Европе, ныне ст. советник Атлантического совета в Вашингтоне.
В статье на сайте UPI он рассказывает о «чёрных дырах», которые изучают не физики. Есть ещё «стратегические чёрные дыры», и их происхождение куда более запутанное, чем у тех, которые «находятся в глубоком космосе».
НАТО придётся иметь дело с тремя такими дырами.
Первая чёрная дыра — из области стратегии. «Российское вмешательство в дела Украины и захват Крыма», отмечает автор, оказались пугающими. Участие России в Сирии поддержало «дьявольский режим Башара Асада». Россия стала намного более заметной также в Ливии и Персидском заливе.
А что НАТО? Альянс создавал в своё время стратегические концепции, необходимые после окончания холодной войны и распада Советского Союза. И сегодня ответы НАТО на действия России отражают мышление и концепции 20-го, а не 21-го века, уверен эксперт. Кстати, президент России Владимир Путин не намерен вступать в войну с НАТО, считает автор. Политика Кремля опирается на нечто большее, нежели просто тупая военная сила. Размещением же четырёх батальонов в странах Балтии и ротацией бригадной боевой группы в рамках НАТО Москва «не впечатлилась».
Эксперт полагает, что альянсу необходима новая стратегия для решения этих реальных проблем и для затыкания «второй чёрной дыры»: противодействия «активным мерам» России или тому, что некоторые аналитики называют «асимметричной войной».
Вот предложение эксперта: НАТО должна перейти к стратегии «защиты дикобразов», особенно для своих восточных членов. Основополагающая концепция: любая атака — это настолько плохо, что ни при каких обстоятельствах Москва даже не подумает использовать военную силу. Откуда взять это «настолько плохо»?
Тут нужны системы противотанковые ракеты Javelin, управляемые ракеты класса «земля — воздух» (Stinger и Patriot), и нужны они «в очень больших количествах». Использование тысяч дронов также сдержит любую попытку атаки, однако этот метод «слишком уж дорогостоящий». Вдобавок Харлан Уллман советует использовать живую силу в виде местных бойцов, которые могли бы вести «партизанскую и повстанческую войну». Но и этого недостаточно.
Российские «активные меры» включают кибератаки, пропаганду, дезинформацию, запугивание и политическое вмешательство, перечисляет автор. И НАТО пока мало что может противопоставить этим мерам. Стало быть, альянсу нужно срочно «приложить усилия для затыкания этой чёрной дыры».
Последняя чёрная дыра — закупка систем вооружений. Эти процессы слишком долгие, они неспособны идти в ногу с быстрым развитием технологий. И НАТО следует это учесть.
Сумеет ли альянс всё это реализовать? Ведь это «жизненно важные вопросы», и на них «зиждется будущее НАТО».
* * *
Пока одни эксперты и аналитики пророчат миру «маленькую войну», в которой США (видимо, даже без участия НАТО) разделаются в два счёта с некоторыми своими противниками (видимо, не КНДР, а кем-то помощнее), другие предостерегают: у НАТО — кругом дыры! Не залатав их, Запад может оказаться в проигравших. Альянс застрял в двадцатом веке, и умной политике Кремля он противостоять не может.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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