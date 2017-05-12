США победят Россию: война будет «маленькой»

Такие пуски сильно щекочут нервы как противникам США, так и тем, кто имеет баллистические ракеты. Поскольку подымают вопросы эффективности ракетного щита, способности нанести упреждающий, ответный удар и так далее. Действия США связаны не только с северокорейским кризисом, но и являются предупреждением всем о том, что пришло время нервничать. Не хотите нервничать, тогда с нами нужно договариваться. США медленно, по миллиметру получают ещё большее превосходство даже над теми противниками, которые имеют ядерное оружие и могут производить баллистические ракеты. Еще 10 лет таких испытаний, и ракетная мощь России станет совсем не тем, что раньше о ней было принято говорить, и которую было принято бояться. Это же касается китайского, корейского, пакистанского, индийского ядерного потенциала.

* * *

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru