Впервые полигоны ВВО зимой использовались круглосуточно

Впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке достигла до уровня, когда полигоны эксплуатировались в круглосуточном режиме. В зимний период обучения, который стартовал 1 декабря минувшего года и завершился 28 апреля, с военнослужащими проведено более 1 тыс. занятий,

Стопроцентный уровень загруженности полигонов отмечен в зимний период обучения в общевойсковой армии Восточного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономных областях и Хабаровском крае, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Сообщается, что «за время интенсивной подготовки на стрельбах из различных видов оружия и боевых машин израсходовано более 5 млн. боеприпасов». Основное внимание было направлено на качество проводимых тренировок.«Все соединения и воинские части успешно сдали контрольную проверку комиссии, которую возглавлял командующий объединением генерал-майор Сергей Чеботарев», отметили в пресс-службе.В округе добавили, что в ближайшее время полигонная учебно-материальная база будет восстановлена и обновлена – саперы проверят полигоны на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвредят их.Летний период обучения начнется 1 июня.