11:47 11 мая

Впервые полигоны ВВО зимой использовались круглосуточно

Стопроцентный уровень загруженности полигонов отмечен в зимний период обучения в общевойсковой армии Восточного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономных областях и Хабаровском крае, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.

Впервые полигоны ВВО зимой использовались круглосуточно


Впервые интенсивность полевых практических занятий по боевой подготовке достигла до уровня, когда полигоны эксплуатировались в круглосуточном режиме. В зимний период обучения, который стартовал 1 декабря минувшего года и завершился 28 апреля, с военнослужащими проведено более 1 тыс. занятий,
говорится в релизе.


Сообщается, что «за время интенсивной подготовки на стрельбах из различных видов оружия и боевых машин израсходовано более 5 млн. боеприпасов». Основное внимание было направлено на качество проводимых тренировок.

«Все соединения и воинские части успешно сдали контрольную проверку комиссии, которую возглавлял командующий объединением генерал-майор Сергей Чеботарев», отметили в пресс-службе.

В округе добавили, что в ближайшее время полигонная учебно-материальная база будет восстановлена и обновлена – саперы проверят полигоны на наличие неразорвавшихся снарядов и обезвредят их.

Летний период обучения начнется 1 июня.

Использованы фотографии: http://pressa-vvo.livejournal.com
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Комментарии 4

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:58
    Стрелять - стреляй, но стволы не расстреливай. Да и сама стрельба не самоцель для отчета.
    Mavrikiy
    1. cniza Сегодня, 11:03
      Цитата: Mavrikiy
      Сообщается, что «за время интенсивной подготовки на стрельбах из различных видов оружия и боевых машин израсходовано более 5 млн. боеприпасов».



      Странный показатель , а как с качеством?
      cniza
      1. Ren Сегодня, 11:10
        Все соединения и воинские части успешно сдали контрольную проверку комиссии.
        Тяжело в ученье, легко в бою. А.В. Суворов
        Ren
      2. oleg-gr Сегодня, 11:17
        "Основное внимание было направлено на качество проводимых тренировок". Очень хорошо, что про это не забывают. Стрелять можно в любом направлении, не только в мишень.
        oleg-gr
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