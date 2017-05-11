Закончены работы на месте крушения разведывательного корабля "Лиман"

Работавшие в этом районе четыре судна ЧФ решили все задачи, ставившиеся перед ними,

Специалисты Черноморского флота завершили работу в районе пролива Босфор, где 27 апреля 2017 года затонул средний разведывательный корабль (СРК) "Лиман", передает "Интерфакс-АВН" - сказал собеседник агентства, не раскрывая сути проведённых работ.В частности, работавшее в районе крушения опытовое судно "Селигер", по данным международной автоматической идентификационной системы AIS, в настоящее время находится в Темрюке, а спасательный буксир СБ-739 - в Севастополе. Кроме них ранее в районе гибели СРК "Лиман" находились килекторное судно КИЛ-158 и спасательное судно "Эпрон". По имеющимся данным, они также вернулись в Севастополь.СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. Ранее Минобороны сообщило, что все члены экипажа корабля живы и доставлены в Россию. Также сообщалось, что все секретное оборудование и вооружение снято с СРК Лиман и доставлено вместе с экипажем судна в Севастополь.